Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Białe stroje i wianki na Nocy Kupały 2021 na kopcu Krakusa [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Białe stroje i wianki na Nocy Kupały 2021 na kopcu Krakusa [ZDJĘCIA] Podobnie jak w minionych latach, najkrótszą noc roku uczczono na krakowskim kopcu Kraka. Organizatorzy zachęcali, by zjawić się w białych strojach, paniom zalecano też przyjście we wcześniej uplecionych wiankach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.06.21

📢 Garbarnia Kraków. Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia - Marcelo - odwiedził krakowski klub [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku klub przy ul. Rydlówka w Krakowie odwiedził Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia, 34-letni brazylijski piłkarz Marcelo Antonio Guedes Filho. Były zawodnik Santosu, Wisły Kraków (2008-2010), PSV Eindhoven, Hannoveru 96, Besiktasu Stambuł, a od 2017 roku Olympique Lyon obejrzał siedzibę i bazę treningową klubu oraz spotkał się z zarządem klubu, pracownikami i dziećmi trenującym w drużynach "Brązowych". Ambasadorem Jubileuszu został 24 lutego 2021 roku. Wcześniej nie mógł odwiedzić klubu z powodu pandemii. Chcesz zobaczyć znakomitego obrońcę Marcelo na obiektach Garbarni? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Hutnik Kraków pozyskał piłkarza Jutrzenki. Transfery Hutnika przed sezonem 2021/2022 Hutnik Kraków. Transfery, przedłużenia kontraktów - jaka będzie kadra II-ligowej drużyny w sezonie 2021/2022? W tym materiale znajdziecie wszystkie ruchy kadrowe Hutnika latem 2021. 21 czerwca klub pozyskał piłkarza, który ostatnio występował w Jutrzence Giebułtów. >>>> Kliknij w przycisk „zobacz galerię​” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [22.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii!

📢 HOROSKOP dzienny na WTOREK, 22.06.2021. Horoskop na dziś: byk, baran, rak. Sprawdź, co dziś podpowiadają Ci gwiazdy? 22 czerwca HOROSKOP dzienny 2021 na wtorek, 22 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka - we wtorek, 22 czerwca! 📢 Kraków. Kolejny dzień upałów. Mieszkańców chłodzą kurtyny wodne [ZDJĘCIA] Poniedziałek (21 czerwca) był kolejnym upalnym dniem w Krakowie, a prognozy na kolejne dni są takie, że znów ma być bardzo gorąco. Mieszkańcy szukają więc miejsc, w których mogliby się ochłodzić. Kto może wybiera się nad wodę. Krakowianie przebywający w Starym Mieście, Podgórzu i centrum Nowej Huty mogą natomiast schładzać się na wybranych placach dzięki ustawionych na nich kurtynach wodnych.

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Tarnowa. Samochód osobowy zderzył się z lawetą. Droga była zablokowana [ZDJĘCIA] Duże utrudnienia na autostradzie A4 koło Tarnowa. Na 504 kilometrze, na pasie w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia samochodu osobowego z lawetą. Dwie osoby zostały ranne.

📢 Kibic kibicowi, czyli jak fani Wisły Kraków zorganizowali pomoc dla poszkodowanych z Nowej Białej Jestem tylko małą cząstką tego wszystkiego. Pozwoliłem sobie założyć aukcję i później samo to już poszło. Jestem trochę w szoku, że aż tak - mówi nam Łukasz Wiercioch, kibic Wisły Kraków ze Szczawnicy, który zainicjował akcję pomocy dla jednej z rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej. 📢 Tarnów. Pożar lokomotywy elektrycznej pociągu osobowego. Interweniowali strażacy. Ruch na trasie Kraków-Tarnów był wstrzymany [ZDJĘCIA] Z powodu pożaru lokomotywy pociąg InterCity jadący w kierunku Przemyśla został zatrzymany na torach przy wjeździe do Tarnowa. Przez ponad godzinę ruch kolejowy pomiędzy Tarnowem a Krakowem był wstrzymany.

📢 Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek zamieszkał z Marceliną Ziętek. Wspaniały nowy dom mistrza świata [prywatne zdjęcia] 21.06 Piotr Żyła przeżywa wyjątkowy czas. Skoczek nie kryje już, że jest w szczęśliwym związku z ukochaną Marceliną Ziętek. Narciarz i znacznie młodsza od niego aktorka zamieszkali razem w Szczyrku. Żyła kupił dla siebie i dla partnerki piękny nowy dom. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj szczegóły. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Kraków. Zamykanie w galerii Plaza. To centrum handlowe opuszcza Cinema City. Następny ma być Carrefour Cinema City poinformowała, że kino w Galerii Plaza zostało zamknięte. Ta firma szuka miejsca dla sali kinowej w innej lokalizacji. Z centrum handlowego przy al. Pokoju ma także wyprowadzić się Carrefour. Już w maju koniec działalności ogłosiła po 8 latach funkcjonowania kręgielnia Pink Bowling&Pub.

📢 Podbeskidzie. Pół Polka, pół Czeszka Kathrin Januszewska, została Miss Beskidów 2021. Miss Nastolatek została Martyna Kasprzycka z Kęt W sobotę (19 czerwca 2021 r.) w bielskim klubie Klimat odbyła się gala finałowa konkursów Miss Beskidów 2021, Miss Beskidów Nastolatek 2021 oraz Mister Beskidów 2021. Najważniejszy tytuł najstarszego i prestiżowego konkursu piękności w regionie zdobyła 18-letnia Kathrin Januszewska Gródka koło Czeskiego Cieszyna. Pierwszą wicemiss okrzyknięto Justynę Kokoszkę z Suchej Beskidzkiej. Z kolei Miss Nastolatek Beskidów 2021 oraz Miss Foto Beskidów Nastolatek 2021 została Martyna Kasprzycka z Kęt. Misterem Beskidów 2021, Misterem Foto i Misterem Publiczności wybrano Romana Muzykę z Bielska – Białej.

Zobacz galerię z gali finałowej konkursu piękności.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

[przycisk]g[/przycisk]

📢 Krynica-Zdrój. Tłumy kuracjuszy, turystów i mieszkańców szukają ochłody. Park Dukieta z leżakami i fontanną oblegany [ZDJĘCIA] Życie po pandemii koronawirusa na dobre wróciło do normalności. To już kolejny weekend, w który Krynica-Zdrój przeżywa oblężenie. Tropikalne upały nie wystraszyły turystów oraz mieszkańców. Tłumy spacerowiczów wypoczywało w Parku Dukieta, gdzie do dyspozycji mieli leżaki oraz fontannę. Sezon letni rozpoczął się na dobre, ostatnie tygodnie pokazały, że turyści chętnie spędzają czas w najbardziej popularnym miasteczku uzdrowiskowym w Małopolsce. 📢 Friz pod mostem w Nowym Sączu. Sądecki graficiarz namalował portret znanego youtubera [ZDJĘCIA] Zacni goście odwiedzają Nowy Sącz. Za sprawą sądeckiego artysty mgr Morsa na ul. Węgierskiej zagościł Karol Wiśniewski, znany w przestrzeni internetowej jako Friz z Ekipy. Jego portret powstał w ramach kolejnego odcinka z cyklu „Serial na Węgierskiej”.

📢 Bagry. Mężczyzna fotografował dziewczynki z ukrycia. "Kadrował miejsca intymne". Jest już w rękach policji Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który fotografował na Bagrach dziewczynki w kostiumach kąpielowych, kadrując ich części intymne. Został przekazany w ręce policji. Jak się dowiadujemy, na dzisiaj (21.6) zaplanowano przesłuchanie zatrzymanego 52-latka. 📢 Rudno. Pożar samochodu na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Płonął jak pochodnia. Strażacy w akcji [ZDJĘCIA] Samochód osobowy renault megane stanął w płomieniach na autostradzie A4 w pobliżu węzła Rudno. Do pożaru doszło na pasie w kierunku Katowic w poniedziałek (21 czerwca) o godz. 10.40. 📢 Nowa Biała. Z całej Polski płynie fala pomocy dla pogorzelców. Pożar zniszczył zabytkowe domy. Co z ich odbudową? Po monstrualnym pożarze w Nowej Białej pogorzelcy liczą straty, a premier Mateusz Morawiecki obiecuje, że uproszczone zostaną procedury związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, by mieszkańcy jak najszybciej mogli odbudować swoje dobytki. Współpracę w tym zakresie obiecują przedstawiciele delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. Proponują również rozwiązania, które przy ewentualnych, kolejnych pożarach zapobiegną szybkiemu rozprzestrzenianiu się żywiołu. Chodzi m.in. o stawianie ścian ogniowych między budynkami. Tymczasem prokuratura poczyniła pierwsze ustalenia w sprawie pożaru.

📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [21.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą piłkarzy, którzy odchodzą z klubu. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piłkarz Wiślan królem strzelców IV ligi. Ranking TOP 18 snajperów sezonu 2020/2021 Adisa Monsuru został królem strzelców grupy zachodniej małopolskiej IV ligi w sezonie 2020/2021. Prezentujemy wszystkich piłkarzy, którzy w tych rozgrywkach zdobyli przynajmniej 10 bramek, a takich zawodników było osiemnastu. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tarnów. Bazar na Starówce w upale. Niedzielny kiermasz na Burku jest tak popularny, jak kiedyś kultowa Kapłanówka [ZDJĘCIA] Na tarnowskim Burku trwa kolejna odsłona lubianego przez tarnowian i mieszkańców regionu Bazaru na Starówce. Mimo upalnej pogody w niedzielę (20 czerwca) sprzedający nie zawiedli. Wystawionymi przedmiotami zajęte są wszystkie stoły, między którymi przewija się naprawde sporo kupujących. To przede wszystkim różnego rodzaju artykuły kolekcjonerskie, starocie, ale też płyty, kasety i książki, mozna przebierac w numizmatach i obrazach, są zabawki dla dzieci, artykuły wyposażenia domowego i ozddby a także mnóstwo rękodzieła. Jest w czym wybierać. Kiermasz potrwa do godz. 13. 📢 Działka najlepszym sposobem na upały! MEMY o modzie na ogródki działkowe. Jest działka, są wakacje na RODOS! 21.06 Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Kraków. Plan dla Wesołej na finiszu. Mieszkańcy nie chcą 19-metrowej zabudowy na Żółkiewskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Wesołej jest na ostatniej prostej, a jego ostateczny kształt będzie zależeć od radnych. Tych ostatnich próbują do swoich racji przekonać mieszkańcy. Część z nich nie zgadza się na wysoką zabudowę na końcu ulicy Żółkiewskiego i chcą jej obniżenia poprzez poprawki. 📢 Rafał Boguski znalazł nowy klub. Będzie grał w I lidze Nie musiał długo szukać nowego klubu Rafał Boguski po rozstaniu z Wisłą Kraków. „Boguś” rozmawiał w ostatnich tygodniach z trzema klubami - Garbarnią Kraków, Widzewem Łódź i Puszczą Niepołomice. Ostatecznie wybrał ten ostatni zespół i podpisał z „Żubrami” roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie". Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autorów.

📢 Gdzie oglądać mecz Euro 2020 Polska - Szwecja w Krakowie? PUBY, BARY, KAWIARNIE [ZDJĘCIA] Euro 2020. Gdzie oglądać mecz Polska - Szwecja? W Krakowie jest wiele miejsc, w których można spędzić czas, oglądając mecze piłkarskie i rozgrywki w innych dyscyplinach. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking barów, pubów i kawiarni, w których atrakcją są transmisje sportowe na telebimach i dużych ekranach telewizyjnych. Sprawdźcie w GALERII, gdzie w Krakowie można obejrzeć za darmo mecze Euro 2020, w tym środowe spotkanie Polska - Szwecja. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Afrykańskie upały w Tarnowie. Wiele osób szuka w tych dniach ochłody na basenie letnim u stóp Góry św. Marcina [ZDJĘCIA] Ponad 30-stopniowe temperatury sprawiły, że w niedzielę (20 czerwca) wielu tarnowian i mieszkańców regionu wybrało się na basen letni na zboczu Góry św. Marcina w Tarnowie. Z uwagi na prognozowane upały, obiekt został otwarty tydzień wcześniej niż planowano. I trzeba przyznać, że była to bardzo dobra decyzja. Przez pływalnię tylko w niedzielę - do godz. 16 przewinęło się ponad tysiąc osób, a wciąż przychodzą kolejne, aby szukać ochłody przed skwarem. 📢 Kiedyś szał, dziś tych basenów w Krakowie już nie ma [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Desery z truskawkami i mascarpone. Obłędnie pyszne! [PRZEPISY] 21.06.21 Truskawki i serek mascarpone to połączenie idealne! Macie ochotę na pyszny deser z truskawkami? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników. 📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Charytatywny Zlot pojazdów klasycznych w Babicach. Tłumy ludzi przyszły zobaczyć zabytkowe samochody [ZDJĘCIA] W niedzielę (20 czerwca) odbył się Charytatywny Zlot pojazdów klasycznych. Na deptaku w Babicach można było zobaczyć zabytkowe pojazdy, przygotowano również atrakcje dla dzieci i dorosłych. Podczas imprezy zbierane były pieniądza dla Pawła, aby mógł stanąć na nogi. Organizatorem wydarzenia była grupa Trzebinia Classic.

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 21.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej.

📢 Krwiodawcy z Klubu HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia ratują ludzkie życie od 55 lat. W tym czasie oddali ponad 11,6 tys. litrów krwi Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. „Dzieci Oświęcimia” w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia swojego istnienia. W tym czasie jego członkowie oddali 11 tys. 613 litrów i 650 ml bezcennego leku ratującego ludzkie życie i zdrowie. O jubileuszu oświęcimskich krwiodawców pamiętały władze miasta i gminy Oświęcim, starostwa powiatowego, Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, zaprzyjaźnione kluby HDK i darczyńcy. Zobacz zdjęcia z urodzinowego spotkania. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wakacje 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i zapierające dech w piersiach widoki na wyciągnięcie ręki [ZDJĘCIA] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca!

📢 Najlepsze bary mleczne w Krakowie. Sprawdź, gdzie zjesz najsmaczniejsze, domowe obiady w mieście [ADRESY i GODZINY OTWARCIA] 21.06.21 Smacznie jak u mamy - to główne hasło i zamysł barów mlecznych. Bowiem któż z nas nie uwielbia obiadów swojej mamy? Smaczne, domowe jedzenie sprawia, że tego rodzaju miejsca cieszą się ogromną popularnością. Dodatkowym atutem są bardzo niskie ceny. Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsze bary mleczne w Krakowie! W galerii przedstawiamy adresy oraz godziny otwarcia.

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 21.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 TAROT NA CZERWIEC 2021. Co czeka Cię w miłości i finansach? Oto rozkład tarota online na drugą połowę czerwca. Los będzie nam sprzyjał! Tarot powstał w XV-wiecznych Włoszech, które w tamtym czasie stanowiły tygiel najróżniejszych tradycji i kolebkę wielu nowych wolnomyślicielskich nurtów. Dowiedz się, jak możesz współcześnie wykorzystać karty tarota do uzyskania jasnego oglądu w kwestii swoich finansów, związkowych dylematów i życiowej drogi. Na co powinieneś zwrócić uwagę w dniach 16.06 - 22.06.2021? Zobacz, co radzą karty w naszej galerii! 📢 Które ZNAKI ZODIAKU są najbardziej inteligentne? Sprawdź, czy należysz do grona geniuszy obdarzonych wysokim IQ [HOROSKOP] 21.06.2021 Horoskop wskazuje, że każdy znak zodiaku ma swoje mocne strony. Niektóre z nich mogą pochwalić się ponadprzeciętną i godną pozazdroszczenia inteligencją. Oto znaki zodiaku, które z powodzeniem można nazwać geniuszami. Na czym polega ich wyjątkowa mądrość i inteligencja? Sprawdźcie, czy należycie do szczęśliwej grupy.

📢 Znaki zodiaku Ekipy Friza. Czy wiesz spod jakiego znaku jest Friz, Wersow i inni? Co ich znaki i daty urodzenia o nich mówią? 21.06.21 Spod jakiego znaku zodiaku jest Friz? Jaki znak reprezentuje Wersow? Czy znaki zodiaku członków Ekipy Friza odpowiadają ich charakterom i osobowościom? Sprawdziliśmy, co daty urodzenia osób należących do Ekipy Friza o nich mówią. Czy są duszami towarzystwa, tak jak zapowiada horoskop? A może mają jakieś zodiakalne wady? Sprawdźcie i przekonajcie się! Pod zdjęciem każdego z influencerów znajduje się krótki opis.

📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 21.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 FRYZURY damskie najmodniejsze w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [21.06.2021] Fryzury dla kobiet na 2021. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2021 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2021 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 21.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 ŻYCZENIA urodzinowe. Krótkie wierszyki i życzenia urodzinowe. Śmieszne życzenia na urodziny 21.06.2021 Szukasz krótkich, wesołych, fajnych i śmiesznych życzeń na urodziny? U nas znajdziecie oryginalne i śmieszne życzenia urodzinowe dla chłopaka, dziewczyny, siostry, przyjaciela, kolegi i koleżanki. "Życzę Ci słońca na naszym niebie, smaku, zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny!" - oto jeden z wierszyków na urodziny. Więcej propozycji znajdziecie poniżej.

📢 Wisła Kraków. Odnalazł się Chuca, ale kara Hiszpana raczej nie ominie Piłkarz Wisły Victor Martinez Moya, czyli Chuca wreszcie dotarł do Krakowa. Hiszpan ma rozpocząć treningi z drużyną prowadzoną przez Adriana Gulę już od poniedziałkowego popołudnia. Kara za spóźnienie jednak raczej go nie ominie. 📢 Tłumy w Kryspinowie i na Bagrach. Popularne kąpieliska oblegane przez plażowiczów i miłośników wodnej zabawy [ZDJĘCIA] Sobota przyniosła temperaturę powyżej 30 stopni. W tak upalny dzień ochłody najlepiej szukać tam, gdzie są kąpieliska. Z tego też powodu zalewy w Kryspinowie i na Bagrach w weekend przeżywają prawdziwe oblężenie. Na plażach wylegują się miłośnicy słonecznych kąpieli, a z uroków chłodnej wody korzystają osoby lubiące bardziej aktywny wypoczynek. Nad zalewami wypoczywają całe rodziny. Zobaczcie jak wygląda upalna sobota w Kryspinowie i na Bagrach.

📢 Kibice Wisły pomagają rodzinie z Nowej Białej. Ruszyła zbiórka pieniędzy! Wszyscy są wstrząśnięci tragedią, jaka spotkała mieszkańców Nowej Białej, gdzie w weekend spłonęło doszczętnie 40 domów. Ludzie stracili dobytek całego życia. W tym całym nieszczęściu jedyny pozytyw jest taki, że ruszyła już pomoc dla rodzin dotkniętych tragedią. Włączyli się w to również kibice Wisły Kraków. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć. 📢 Olszyny. Wypadek na DW 975 między Zakliczynem i Wojniczem. Rozbitym bmw podróżowało pięć osób [ZDJĘCIA] Droga Wojewódzka nr 975 w Olszynach między Wojniczem a Zakliczynem jest całkowicie zablokowana. Powodem jest wypadek z udziałem samochodu osobowego.

📢 Kryspinów. Atak na plaży nudystów. Napastnik uderzył ofiarę butelką w głowę W sobotę około godz. 14.30 trzech mężczyzn pływających rowerkiem wodnym zbliżyło się do plaży dla nudystów. Chwilę później wyjęli telefony i zaczęli nagrywać nagich plażowiczów. To nie spodobało się starszemu mężczyźnie, który zwrócił im uwagę. Napastnicy zareagowali na to agresywnie, ale w tym momencie za emerytem wstawił się młodszy plażowicz. Doszło do awantury, w wyniku której jeden z trzech agresywnych mężczyzn uderzył butelką w głowę młodego plażowicza. Szkło pokiereszowała mu głowę, szyję i bark. 📢 Lider Kolejarz Stróże lepszy od Grodu Podegrodzie! [Zdjęcia] Liga okręgowa. Piłkarze Kolejarza Stróże w niedzielne popołudnie pokonali na własnym terenie piąty w tabeli Gród Podegrodzie 3:1. Gole dla stróżan zdobywali Michał Olszewski (14 minuta), Artur Przetacznik (47 min) oraz Seweryn Michalik (86 min). Po 28. kolejkach „okręgówki” Kolejarz jest liderem mając w dorobku 66 punktów. Taką samą zdobyczą mogą się też jednak pochwalić zawodnicy Dunajca Nowy Sącz. Obydwie ekipy idą łeb w łeb i to między nimi rozstrzygnie się kwestia awansu do czwartej ligi.

📢 Centralna Liga Juniorów U-18. Wisła Kraków wicemistrzem Polski. Ósme miejsce Cracovii, szesnaste Hutnika Kraków [ZDJĘCIA] W niedzielę, 20 czerwca 2021 roku zakończyły się rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów U-18. Tytuł mistrzowski zdobyła Pogoń Szczecin. Wicemistrzem Polski juniorów została Wisła Kraków, na trzecim miejscu uplasował się Śląsk Wrocław. Cracovia zajęła ósme, a Hutnik Kraków szesnaste, ostatnie miejsce. 📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Tatry mają swojego Titanica. To wrak łodzi Syrena [ZDJĘCIA] Rok temu sfotografowali ją po raz pierwszy nurkowie TOPR. Kilka dni temu znów zeszli pod wodę i wciąż tam była. Syrena, jedna z łodzi, która przed pierwszą wojną światową woziła turystów po tafli Morskiego Oka, jest wyjątkowo fotogeniczna. O czym można się przekonać, wchodząc na Facebooka TOPR. 📢 Znaki zodiaku a kariera. W jakim zawodzie odnajdzie się Byk, czym powinien zajmować się Rak? Jaki zawód do Ciebie pasuje? HOROSKOP 20.06 Zodiak a kariera - tu istnieje pewna zależność. Na przykład Rak doskonale odnajdzie się pracując jako psychoterapeuta, Byk natomiast powinien zając się finansami. Dlaczego? To, jaką ścieżkę kariery wybrać, podpowiadają zawarte w horoskopie informacje na temat m.in.: osobowości, charakteru czy temperamentu każdego ze znaków zodiaku. Przejdź do naszego HOROSKOPU i sprawdź, jaki zawód do Ciebie pasuje!

📢 Na Wawelu zagrali w... palanta. Po raz pierwszy od czasów Zygmunta Augusta! [ZDJĘCIA] W sobotę, 19 czerwca, na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu rozegrany został niezwykły mecz. Po kilkuset latach zmierzyły się ze sobą dwie drużyny gry w palanta. 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Pożar monstrum w Nowej Białej. Ten film z drona pokazuje skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś To był pożar-monstrum. Nowa Biała, w której płonęło 20 domów, a do tego zabudowania gospodarcze, w trakcie pożogi wyglądała jak teren działań wojennych. Ten film z drona pokazuje faktyczną skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś. 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Kraków rozświetlony w trójkolorowych barwach Wisły Od przedpołudniowej mszy świętej rozpoczęły się w sobotę 19 czerwca oficjalnie jubileuszowe obchody 115-lecia Wisły Kraków. Na koniec dnia kilka obiektów w Krakowie zostało natomiast oświetlonych w wyjątkowy sposób, w trójkolorowych barwach „Białej Gwiazdy”, czyli w niebieskim, białym i czerwonym.

📢 Kraków. Kąpią się w nowym stawie w Parku Lotników mimo zakazu [ZDJĘCIA] Upalny weekend skłonił kilka osób do zażywania kąpieli w nowym stawie w Parku Lotników Polskich. Kąpiele w stawie są zabronione, aby zapobiec wchodzeniu do wody postawiono siatki zabezpieczające, jednak jak widać niewiele one dają. W niektórych miejscach zostały uszkodzone i powyrywane. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś się tam kąpie. Za kąpiel w miejscach niedozwolonych grozi nam mandat w wysokości do 250 zł.

📢 Kraków. Wodna Masa Krytyczna, czyli szalone "pływadła" opanowały Wisłę pod Wawelem. Parada radości! [ZDJĘCIA] Tym razem na wodzie pojawiło się ponad 20 skonstruowanych w Otwartej Stoczni "pływadeł". Przez ostatnie trzy tygodnie ponad 100 osób budowało, malowało i konstruowało łodzie, wcielając swoje marzenia w pływające dzieła sztuki. Motywem przewodnim okazała się być troska o przyrodę. Co roku wykorzystywane są konstrukcje z poprzednich spływów, w duchu upcyclingu i zero waste. To była prawdziwa parada radości na Wiśle. 📢 Garbarnia Kraków. Trener Łukasz Surma odchodzi z drugoligowej drużyny "Brązowych"! Przejdzie do Ruchu Chorzów? [ZDJĘCIA] Garbarnia Kraków na swojej stronie poinformowała, że Łukasz Surma nie będzie pełnił dłużej funkcji pierwszego trenera drużyny. Kontrakt między klubem a szkoleniowcem, który wygaśnie w środę, 30 czerwca 2021 roku, nie zostanie przedłużony. Obie strony nie doszły do porozumienia co do dalszej współpracy.

📢 Klimkówka. Gorliczanie chłodzą się nad zalewem. W skwarze każde miejsce nad wodą jest na wagę złota [ZDJĘCIA] Klimkówka jest dzisiaj ulubionym miejscem gorliczan. Zalew po zagospodarowaniu brzegów daje całkiem przyzwoite warunki do wypoczynku.

📢 Kraków. Zakrzówek zamknięty, ale ludzie się kąpią [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej malowniczych zakątków Krakowa jest ogrodzony i zamknięty. Nie wolno wchodzić na teren Zakrzówka z powodu budowy nowego parku na terenie zalanej kopalni. Obowiązuje też zakaz kąpieli. Okazuje się jednak, że nie wszyscy przestrzegają zakazów. W rzeczywistości w upalną sobotę ludzie korzystają z uroków zbiornika wodnego w skałkach. Pełno ludzi jest w wodzie i na skalnych obrywach. Nikt nie bierze zakazu na poważnie. Samo zobaczcie, jak podczas weekendu wygląda miejsce, gdzie nie można przebywać. 📢 Myślenice. Zarabie idealne na upały [ZDJĘCIA] Kiedy temperatura powietrza sięga 30 stopni Celsjusza (a nawet więcej) ochłody najlepiej szukać w wodzie. Tak zrobiło wielu myśleniczan i turystów, którzy w sobotę odwiedzili myślenickie Zarabie. Korzystali nie tylko z kąpieli w Rabie (najwięcej kąpiących się było jak zwykle na górnym i dolnym jazie), ale także w basenie letnim przy ul. Mostowej. Parkingi pękały w szwach. A już za kilka dni z myślenickiego Zarabia do Krakowa i z powrotem będzie kursował autobus.

📢 Wisła Kraków rozpoczęła świętowanie jubileuszu 115-lecia. Msza i „Jak długo na Wawelu” na Rynku Głównym [ZDJĘCIA] Od mszy świętej w Bazylice Mariackiej rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 115-lecia Wisły Kraków. Po zakończeniu mszy kibice zgromadzili się na Rynku Głównym o odśpiewali głośno hymn „Białej Gwiazdy” „Jak długo na Wawelu”. 📢 Okocim. Czołowe zderzenie osobówki z motocyklem na drodze krajowej nr 75 pod Brzeskiem. Nie żyje kierowca jednośladu Do śmiertelnego wypadku doszło dziś (sobota, 19.06) tuż przed południem koło Brzeska. Na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Okocim samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Kierowca jednośladu w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.

📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 19.06.2021 Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego. Sami zobaczcie, jak wygląda najbardziej urokliwy zakątek wschodniej części Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wysowa-Zdrój. Przepiękne uzdrowisko czeka na turystów, którzy cenią sobie ciszę [ZDJĘCIA] 19.06 Wysowski park zdrojowy stroi się na turystów. Działa fontanna, trwa koszenie trawników. Restauratorzy wypatrują gości, bo tych, przynajmniej na razie, nie ma zbyt wielu.

📢 Kryspinów - tak nad zalewem było 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Ewakuacja szkoły podstawowej w Krakowie. "Bardzo duże zadymienie" Uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej na os. Na Stoku w Krakowie zostali ewakuowani. W budynku szkoły pojawiło się bardzo duże zadymienie. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną mogło być zwarcie suszarki znajdującej się w jednej z łazienek. Krakowscy strażacy mają intensywny dzień. Interweniować musieli również w Sukiennicach, z których wydobywał się dym.

📢 Kamper czy przyczepa kempingowa - skąd wziąć pieniądze na karawaning? W ostatnim okresie wzrosła zarówno sprzedaż kamperów i przyczep kempingowych, jak i liczba wypożyczeń tych pojazdów. Wiele osób uznało bowiem, że wakacyjny wypoczynek najlepiej jest spędzić we własnym "domku na kołach". Ile jednak trzeba wydać, by stać się posiadaczem kampera lub przyczepy kempingowej i czy można jeszcze na tym zarobić i jak pandemia przysłużyła się branży karawaningowej? 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 Paznokcie u nóg - wzory modne na wiosnę 2021. Zobacz TOP 20 inspiracji na paznokcie hybrydowe u nóg [ZDJĘCIA] 18.06.21 Przygotuj się na ciepłe dni i zadbaj o wygląd swoich stóp. Wykonaj pedicure hybrydowy i ciesz się wyjątkową stylizacją przed długi czas. Nie wiesz na jaki kolor pomalować paznokcie u stóp? Przygotowaliśmy 20 inspiracji na pedicure hybrydowy. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta.

📢 Bielcza. Nie żyje rowerzystka potrącona przez ciężarówkę na drodze powiatowej 1421 w Bielczy 18.06.2021 Tragicznie zakończył się wypadek w Bielczy, do jakiego doszło nad ranem w piątek 18.06.2021. Rowerzystka, jadąca drogą powiatową nr 1421 została potrącona przez samochód ciężarowy. Niestety, mieszkanka powiatu brzeskiego poniosła śmierć na miejscu. 📢 W Siedliskach samochód wypadł z drogi i dachował. Jedna osoba poszkodowana! [ZDJĘCIA] W Siedliskach samochód osobowy wypadł z drogi wojewódzkiej nr 977 i dachował. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowała straż pożarna i policja. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował rannego kierowcę do gorlickiego szpitala. Na odcinku drogi wojewódzkiej, na którym doszło do wypadku, były utrudnienia w ruchu.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>> 📢 Śmierć Uli Olszowskiej w Tatrach - czy to było zabójstwo? Prokuratura Krajowa przejmuje sprawę Prokuratura Krajowa przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie w sprawie śmierci Uli Olszowskiej, która w tajemniczych okolicznościach zginęła w Tatrach - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i portal Onet. Na razie nie będzie oficjalnego śledztwa, ale czynności prowadzone przez prokuraturę pozwalają m.in. na przesłuchiwanie świadków. To przełom w sprawie. Działania śledczych mogą zmierzać do wszczęcia postępowania o zabójstwo młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w Tatrach w 2010 r. Na wyjaśnienie, dlaczego Ula zginęła, od lat czeka jej ojciec.

📢 Wieczysta Kraków. Oto rywale Wieczystej w IV lidze. Zespoły, z którymi drużyna Smudy i Peszki zagra w sezonie 2021/2022 [AKTUALIZACJA 21.06] Wieczysta Kraków zapewniła już sobie awans do IV ligi i w sezonie 2021/2022 będzie występowała na tym szczeblu. Konkretnie - w IV lidze małopolskiej, grupie zachodniej (krakowsko-oświęcimskiej). Będzie w niej 18 zespołów: 13 aktualnych czwartoligowców, spadkowicz z III ligi oraz 4 beniaminków (w tym Wieczysta). Prezentujemy rywali Wieczystej - tych, z którymi drużyna Franciszka Smudy i Sławomira Peszki na pewno zmierzy się w nowych rozgrywkach, ale także potencjalnych (obecnie walczących o utrzymanie/awans. W tym momencie (stan na 21.06.2021) znamy już 15 zespołów, które na pewno będą grać w IV lidze, gr. zachodniej, w sezonie 2021/2022. >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Kolejny policyjny radiowóz roztrzaskany. Funkcjonariusz trafił do szpitala Około godziny 10.40, na nowohuckim skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Ujastek Mogilski, doszło do zderzenia samochodów marki Ford oraz Toyota - oznakowanego radiowozu, który dodatkowo uderzył w betonową latarnię. - Wskutek zdarzenia, jeden z policjantów, przetransportowany został przez Zespół Ratownictwa Medycznego do placówki medycznej celem dalszej diagnostyki - czytamy na profilu Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Krakowie. 📢 Miss Małopolski. Wkrótce finałowa gala. Które kandydatki zdobędą korony miss i miss nastolatek? Zobacz zdjęcia w strojach kąpielowych Już w najbliższą niedzielę odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zaprezentuje się 67 kandydatek, które ubiegają się o tytuły, korony miss i prawo reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski 2021 i Miss Polski Nastolatek 2021.

📢 Marek S. pogrążył krakowskie gangi. "W promocji" dostał karę dwóch i pół roku więzienia i straci 3 mln zł korzyści Sąd Apelacyjny w Krakowie nie zgodził się na obniżenie wyroku dla 38-letniego Marka S., który poszedł na współpracę z prokuraturą i ujawnił szczegóły przemytu do Krakowa narkotyków z całej Europy. Dzięki skruszonemu przestępcy we wrześniu ub. w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej zajęto nielegalny majątek kiboli Cracovii na kwotę 12 mln zł. Marek S. ma więc do odsiadki dwa i pół roku więzienia, straci 3 mln zł korzyści z przestępstwa. Ma też do zapłaty 30 tys. grzywny, 20 tys. zł nawiązki i 46 tys. opłat sądowych. Ten wyrok jest prawomocny. 📢 Policja na potęgę odbiera prawa jazdy w Małopolsce. Za co? Już ponad 2000 zatrzymanych praw jazdy z jednego powodu. Wydaje się, że część kierowców, która wysiedziała się w domach podczas pandemii poczuła zew wolności i mocniej dociska pedał gazu. W okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2058 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. 📢 Wakacje piłkarzy Cracovii i Wisły. Był ślub! Gdzie zawodnicy spędzają urlopy? Malediwy, Brazylia... ZDJĘCIA 9.06 Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków - tak jak inni w ekstraklasie - mają teraz urlopy. Gdzie i jak je spędzają? Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych. Kto wybrał Malediwy, kto Brazylię, a kto słońce Riwiery Tureckiej? Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opcję "ciepłe morze plus plaża". Część zawodników plany urlopowe dostosowała do ślubu jednego z kolegów. A kto się żenił? Więcej >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki 2021. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata 2021. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oszałamiająco piękne WAGs w polskim futbolu. Znów pojawią się na trybunach! ZDJĘCIA Są ozdobą stadionów i już nie muszą kibicować swoim mężom i chłopakom siedząc przed telewizorem. Właśnie wróciły na trybuny! WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Wisły Kraków, Cracovii, Sandecji Nowy Sącz i wielu innych klubów są oszałamiająco piękne, o czym możecie się sami przekonać, zaglądając do naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bagry. Nowa plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Plaża Bagry Wschód. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę lata krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, która wcale nie jest przepełniona.

📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Iga Świątek w pięknej sesji zdjęciowej. Urok królowej Paryża GALERIA Iga Świątek po triumfie na kortach Rolanda Garrosa jest na ustach całego tenisowego świata. 19-letnia królowa Paryża, jak ochrzcili ją Francuzi, zachwyciła wspaniałymi umiejętnościami, ale także urokiem osobistym. Jeden z głównych sponsorów tenisistki, marka Red Bull, przygotował dla kibiców piękną sesję z udziałem Polki. Obejrzyjcie zdjęcia w GALERII.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Metal, Misiek, Szogun. To oni kiedyś trzęśli kibolskim półświatkiem [ZDJĘCIA] Mieli posłuch, władzę i pieniądze. Stali na czele brutalnych gangów, trzęśli światem kibolskich bojówek Cracovii i Wisły Kraków. Łączy ich jedno - wszyscy skończyli z paskiem na oczach i nazwiskiem skróconym do jednej litery. W tym gronie była nawet jedna kobieta - Magdalena K. Wraz z jej zatrzymaniem - po wpadce na Słowacji teraz czeka na ekstradycję do Polski - domknęła się pewna epoka w kibiolsko-gangsterskim świecie. W galerii prezentujemy jego kluczowe postaci. 📢 Tak wyglądało otwarcie pierwszego hipermarketu w Krakowie. To był "Hit"! [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Zobacz, jak wyglądało otwarcie hipermarketu "Hit". Niewiele osób pamięta to miejsce, a "Hit" był pierwszym, wielkopowierzchniowym sklepem w Krakowie. Od jego otwarcia minęły 24 lata!

Nie lekceważ migreny. To może być niebezpieczne!