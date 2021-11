Prasówka 21.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [21.11.21]”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [21.11.21] Zdaniem ekspertów istnieje 12 produktów spożywczych, które prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów spalających tłuszcz. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Olbrzymy z psiego świata. Psy tej rasy są GIGANTYCZNE [ZDJĘCIA] 20.11.2021 Dogi niemieckie - te urocze psy są często określane jako "największe na świecie psy domowe", ponieważ często nie zdają sobie sprawy z własnej wielkości. Psy tej rasy osiągają wysokość nawet do 90 centymetrów, a ich minimalna waga wynosi... 54 kilogramy, suczki są nieco mniejsze, mierzą do 84 centymetrów i ważą około 46 kilogramów.

📢 Ponad 40-kilometrowy płot oddzieli Małopolskę od Podkarpacia. Ruszyła już budowa zasieków. To ograniczy rozprzestrzenianie się ASF? ZDJĘCIA Od Tarnowa w kierunku Żabna budowany jest płot. Docelowo ogrodzenie dochodzić ma aż do Wisły w Szczucinie. Zasieki mają powstrzymać przemieszczanie się dzików, a wraz z nimi wirusa ASF, z Podkarpacia w głąb Małopolski.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia

📢 Północna obwodnica Krakowa LISTOPAD 2021. Tak powstają tunele, mosty i drogi na odcinku S52. Najnowsze zdjęcia lotnicze 20.11 Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa (Węzeł Modlnica - Węzeł Kraków Mistrzejowice), odcinka ekspresowej drogi S52, który zamknie ring wokół miasta. Kierowcy z niecierpliwością czekają na zakończenie prac - droga ta ma poprawić przepustowość układu drogowego wiecznie zakorkowanego Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z placu budowy. Zobacz, jak powstają tunele, mosty i drogi na odcinku S52.

📢 Fani Comarch Cracovii wspierali zespół w meczu z Popradem [ZDJĘCIA] W drugim meczu Pucharu Kontynentalnego, który odbywa się w Krakowie, Comarch Cracovia wygrała z Popradem w rzutach karnych. Kibice przeżyli niesamowite emocje i radość, bo "Pasy" wygrały 2:1 w rzutach karnych i cąły mecz 4:3. 📢 Kraków. OGRÓDKI DZIAŁKOWE i działki rekreacyjne na sprzedaż. Ile trzeba zapłacić za "kawałek" świętego spokoju? [ZDJĘCIA, CENY] Ceny ROD-ów w Krakowie odnotowały gwałtowny skok. Zainteresowanie Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi i innymi działkami z domkami letniskowymi w Krakowie nie ustaje. Boom na zakup takich nieruchomości obserwowaliśmy po wybuchu pandemii koronawirusa, wiosną i latem ub. Wtedy to na naszych łamach pisaliśmy m.in. że schodziły nawet działki bez prądu i wody, a te dobrze wyposażone były odsprzedawane za ponad 50 tys. zł. Ile teraz trzeba zapłacić za "kawałek świętego spokoju"?

📢 Obiad domowej roboty do 15 zł. Konkretne porcje i smak dzieciństwa! Gołąbki, bigos, pierogi, krokiety z małopolskiego e-bazarku [CENY] Oferty obiadów domowej roboty do 15 zł. Gołąbki, bigos, pierogi i więcej innych potraw można znaleźć na małopolskim e-bazarku. Potrawy przygotowują Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, a ceny gotowych produktów to np. 70 groszy za sztukę pieroga z kapustą czy 9 zł za półkilogramową porcję łazanek. Przejdź do galerii i zapoznaj się z ofertą małopolskiego e-bazarku. 📢 Małopolskie rarytasy z e-bazarku. Sery regionalne, kozie mleko, gęsta śmietana - ceny u rolnika. Ile kosztują swojskie produkty nabiałowe? Sery regionalne, kozie mleko, gęsta śmietana to prawdziwe rarytasy. Niegdyś na co dzień spożywane na wsiach, dziś stanowią produkty z górnej półki. Warto przejrzeć oferty na małopolskim e-bazarku. Tam kupimy swojskie produkty prosto od rolnika, skracając przy tym łańcuch dostaw. Wśród wielu ofert znajdziemy m.in.: kozie mleko i masło, sery zagrodowe, twaróg, masło ręcznie ubijane, bundz, jaja. Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny za produkty nabiałowe, które można kupić u rolnika w Małopolsce.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu z Jagiellonią Białystok Po wygranych derbach z Cracovią w Wiśle Kraków liczyli, że zespół zacznie punktować bardziej regularnie niż wcześniej. Mecz w Białymstoku pokazał, że derbowa wygrana była dla wiślaków jedynie pozytywnym przerywnikiem w marnych występach. Bo porażkę 1:3 w Białymstoku nie tylko czerwoną kartką na początku spotkania da się wytłumaczyć. Wnioski po tym występie są dla ekipy Adriana Guli niezbyt optymistyczne.

📢 Znaki zodiaku a charakter mężczyzny. Jakie cechy ma twój partner według horoskopu? Poznaj jego największe wady i zalety Wybierając partnera, oprócz wyglądu zewnętrznego, warto kierować się także charakterem. Dużo powiedzą nam o nim znaki zodiaku. Otóż od tego, kiedy się urodziliśmy, zależy wiele naszych działań. Niektórzy mężczyźni podchodzą do życia z dystansem, do miłości niezwykle rozważnie, a inni skaczą z kwiatka na kwiatek. Jakie cechy posiada twój partner? Jakie ma zalety, a jakie wady?

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę" za mecz w Białymstoku Jeśli ktoś liczył, że wygrane derby Krakowa będą dla Wisły momentem zwrotnym w tym sezonie, to oglądając mecz w Białegostoku musiał czuć się mocno rozczarowany. Było to kolejne po prostu słabe spotkanie w wykonaniu „Białej Gwiazdy". Oceny po takim występie również nie mogą być wysokie.

📢 HOROSKOP dzienny na niedzielę, 21.11.2021. Horoskop na dziś: ryba, byk, baran, waga. Sprawdź, co dziś podpowiadają Ci gwiazdy? 21.11.2021 HOROSKOP dzienny 2021 na niedzielę, 21 listopada. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza.

📢 Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie. Kochają góry i zwierzęta. Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach?

📢 Horoskop na nowy tydzień! Co czeka lwa, pannę, byka, wagę i inne znaki zodiaku od poniedziałku, 22 listopada? Horoskop tygodniowy HOROSKOP TYGODNIOWY. Co czeka cię w następnym tygodniu? Czy wszystkie plany prywatne i zawodowe uda się zrealizować? Sprawdź horoskop na ten tydzień dla wszystkich znaków zodiaku! Co od poniedziałku, 22 listopada czeka pannę, skorpiona, koziorożca, byka, bliźnięta, a co wodnika, bliźnięta, wagę i barana?

📢 Kalendarz dni wolnych 2022. Kiedy wypadają święta? Jak zaplanować urlop? W 2022 roku będziemy mieć aż trzy długie weekendy! 20.11.21 Kiedy wypadają święta w 2022 roku, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy? Okazuje się, że przyszły rok nie będzie dla nas łaskawy pod tym względem - wiele świąt wypada w weekend. Jednak nie należy martwić się na zapas! Czekają nas 3 długie weekendy, a jeśli odbierzemy jeden dzień wolnego w pracy - aż 7! Sprawdźcie poniżej, kiedy wypadają dni wolne od pracy i szkoły.

📢 Jesienne paznokcie inspiracje PINTEREST. Najpiękniejsze wzory paznokci na jesień 20.11.21 Szukasz pomysłu na jesienną stylizację paznokci hybrydowych? Chcesz aby twoje paznokcie wyglądały elegancko i modnie? Przygotowaliśmy dwadzieścia inspiracji na jesienne paznokcie hybrydowe, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” w Białymstoku [ZDJĘCIA] Ponad pięć tysięcy widzów oglądało mecz Jagiellonia - Wisła Kraków na stadionie w Białymstoku. W tym gronie znalazło się dokładnie 183 fanów „Białej Gwiazdy”. 📢 GIF wycofuje popularne leki. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Nowe leki wycofane z aptek w całej Polsce. Pełna lista [20.11.2021] Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF w 2021 roku, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

📢 Kibice na meczu Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław W sobotę 20 listopada na trybunach stadionu na Suchych Stawach zjawiło się nie więcej niż pół tysiąca osób. Powodów do radości nie mieli, bo nowohucki zespół przegrał 0:1.

📢 Kraków. Na Rynku Głównym manifestacja narodowców i kontrmanifestacja KOD „Murem za polskim mundurem" – skandowali jedni, „Nikt nie jest nielegalny" – wołali drudzy. W sobotę na Rynku Głównym odbyła się manifestacja poparcia dla służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej zorganizowana przez narodowców i kontrmanifestacja środowisk lewicowych i KOD. „Mam dość" to komentarz mężczyzny przechodzącego przez Rynek między dwiema manifestacjami.

📢 Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław. Zadecydował rzut karny Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław 0:1 w meczu 18. kolejki II ligi. Rundę rewanżową nowohucki zespół zaczął więc nieudanie, nie odrabiając nic z 8-punktowej straty, jaką przed tym spotkaniem miał do bezpiecznej strefy w tabeli.

📢 Kraków. Ruchome schody do MDA wciąż nieruchome. "Ekipę Majchrowskiego przerasta naprawa niezbyt skomplikowanego mechanizmu" Ekipę Jacka Majchrowskiego przerasta naprawa niezbyt skomplikowanego mechanizmu. Schodów, na naprawę których w latach 2014-2019 wydaliśmy ponad 360 tys. złotych. Nie przyniosło to jednak rezultatów i w dalszym ciągu mieszkańcy oraz goście odwiedzający miasto muszą własnoręcznie dźwigać bagaże - mówi Łukasz Gibała. W sobotę radny Gibała wraz ze swoimi współpracownikami wnosili walizki podróżnych, którzy chcieli się dostać schodami w kierunku dworca autobusowego.

📢 Dębno. Wypadek na DK94 w Dębnie, zderzyły się trzy samochody, jedna osoba ranna, lądował śmigłowiec Jedna osoba ostała ranna w wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 94 między Brzeskiem a Tarnowem. Na skrzyżowaniu w Dębnie zderzyły się trzy samochody. Po osobę poszkodowaną przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Centralna Liga Juniorów U-17. W derbach Krakowa, rozegranych w Myślenicach, lepsza Wisła W meczu 14. kolejki - ostatniej w rundzie jesiennej - grupy D Centralnej Ligi Juniorów U-17, rozegranym w Myślenicach, liderująca w tabeli Wisła Kraków pokonała wicelidera Cracovię 3:1.

📢 Wisła Kraków. Oto skład „Białej Gwiazdy" na mecz z Jagiellonią w Białymstoku Bez Jakuba Błaszczykowskiego, Alana Urygi i Gieorgija Żukowa zagra Wisła Kraków w meczu z Jagiellonią Białystok. Pozostałych zawodników trener Adrian Gula ma do dyspozycji, a na kilku pozycjach nawet dość duże pole manewru. Początek meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków w sobotę o godz. 15.