Prasówka 22.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu hitem wakacji 2023. Tak wygląda kompleks basenów W Starym Sączu przy stawach powstał park wodny - mini aquapark z zewnętrznymi basenami i zjeżdżalniami. Na tę atrakcję mieszkańcy regionu czekali od lat. W końcu można korzystać z wodnych atrakcji. To jedno z największych centrum rekreacji z mini parkiem wodnym w regionie. Zobacz zdjęcia.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 22.07.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.

📢 Powstanie obwodnica Zielonek. Podpisano umowę w sprawie inwestycji W piątek, 21 lipca w siedzibie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności wicemarszałka Łukasza Smółki podpisał kontrakt na dofinansowanie budowy II etapu obwodnicy Zielonek. 📢 W Krakowie będzie nowy uniwersytet. Akademia Ignatianum wkrótce zmieni nazwę 30 września Akademia Ignatianum w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum. - Stało się to możliwe dzięki rozwojowi uczelni i spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek - twierdzą władze Akademii. 📢 Tak wyglądają Dni Otwarte Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii w szpitalu Szczeklika w Tarnowa. Mamy zdjęcia! W Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie przyszłe mamy mogę dowiedzieć się jak przygotować się do porodu oraz opiekować nowo narodzonym maluszkiem. W piątek (21 lipca) rozpoczęły się Dni Otwarte Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii. Zainteresowanie jest tak duże, że dyrekcja szpitala zapowiada, że w najbliższym czasie zorganizuje kolejne spotkania.

📢 Wisła Kraków ma nową drużynę. Z francuskim trenerem, którego kolegą klubowym był słynny Franck Ribery Ciekawy ruch Wisły Kraków - klub właśnie powołał do życia nową drużynę. To już drugi zespół "Białej Gwiazdy", po reaktywowanej drużynie IV-ligowych rezerw, który rozpocznie rywalizację w regularnych rozgrywkach od lata 2023 roku. Tym razem chodzi o piłkarzy do lat 16, którzy będą występować w starszym roczniku Małopolskiej Liga Juniorów. 📢 Powiatowe obchody Święta Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze otrzymali awanse. Zobacz zdjęcia i wideo W piątek (21 lipca) na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji, podczas których policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz podległych komisariatów zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie. 📢 Wisła Kraków ma nowego sponsora. Jego nazwa pojawi się na koszulkach Przez ostatni tydzień Wisła Kraków informuje o kolejnych sponsorach, z którymi podpisuje umowy. Na dzień przed startem sezonu I ligi „Biała Gwiazda” poinformowała o kolejnym. Na tył koszulki Wisły wchodzi Kuchnia Vikinga.

📢 Nowe wyceny piłkarzy Cracovii. Sprawdź, jaka jest aktualna wartość zawodników i całej drużyny "Pasów" w ekstraklasie Wprawdzie latem 2023 roku nie było wielu transferów w zespole Cracovii, ale to nie znaczy, że nic się nie zmieniło. Po pierwsze kilku znaczących graczy odeszło, a po drugie dołączyło wielu młodych zawodników. Co więcej, wyceny tych, którzy pozostali w drużynie Jacka Zielińskiego także się częściowo różnią od wartości, jaką mieli ci piłkarze wiosną i zimą tego roku. Dlatego warto sprawdzić, jaką obecnie wycenę proponuje dla nich portal transfermarkt.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego. 📢 Policjanci w każdym tygodniu przeprowadzają akcję "Nielegalne wyścigi". A w Krakowie funkcjonuje legalny tor do szybkiej jazdy autami Nocne wyścigi na krakowskich ulicach to zmora tego miasta. Kierowcy sprawdzają swoje zdolności, a także możliwości sportowych samochodów w centrum Krakowa, jak również na jego obrzeżach. Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowego KMP w Krakowie tłumaczy, że w trakcie jednej interwencji w sprawie tzw. "nielegalnych wyścigów" funkcjonariusze ujawniają nawet 30-40 pojazdów. Częściej jednak są to kilkuosobowe grupy. Policjanci przypominają, że w Krakowie nie odbywają się żadne imprezy czy zawody tego typu oraz, że na terenie miasta funkcjonuje legalny tor do jazdy na ul. Rzepakowej.

📢 Ogień strawił dobytek ich życia. Potrzebna pomoc w odbudowaniu domu w Jazowsku. Wychował się w nim znany aktor Do pożaru doszło 19 lipca w miejscowości Jazowsko (gmina Łącko). W ogniu stanął dom wielorodzinny. Z żywiołem walczyło aż dziesięć zastępów Straży Pożarnej. Niestety dom spłoną niemal doszczętnie. W sieci ruszyła zbiórka na jego obudowę, a zainicjował ją znany sądecki aktor Mateusz Bieryt. To jego dom rodzinny… 📢 Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu W połowie 2027 roku ma zostać oddana do użytku obwodnica Zabierzowa. Na tę inwestycję mieszkańcy tej gminy czekali od wielu lat. W piątek (21 lipca) w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na budowę nowej drogi o długości ponad 10 km, która połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel.

📢 Droga Krajowa nr 75 zablokowana po wypadku w Gosprzydowej. Pod zderzeniu dwóch aut, jeden z pojazdów spadł ze skarpy i dachował Do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w piątek 21 lipca na Drodze Krajowej nr 75 w Gosprzydowej. Jeden z pojazdów wypadł z jezdni i dachował. Droga między Brzeskiem a Jurkowem jest zablokowana. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz ze Stalą Mielec w piłkarskiej ekstraklasie 22.07.2023 Piłkarze Cracovii rozpoczynają sezon 2023/2024 w ekstraklasie meczem ze Stalą Mielec. W wyjazdowej potyczce drużyna Jacka Zielińskiego nie zaprezentuje się w optymalnym zestawieniu, gdyż kilku zawodników wciąż leczy mniejsze i większe urazy. Kto wystąpi w zespole "Pasów" w sobotnim spotkaniu, które rozpocznie się w Mielcu o godzinie 15? Poniżej prezentujemy sylwetki piłkarzy, którzy naszym zdaniem są najbliżej składu wyjściowego. Oto przypuszczalna pierwsza jedenastka Cracovii na inaugurację sezonu 22 lipca.

📢 Wysowa, czyli zaczarowana kraina ziół, leśnych kwiatów, niezwykłej balneologicznej historii i lipy, która ma ponad cztery wieki Maria Świder, przewodniczka beskidzka zaprasza do Wysowej-Zdroju, krainy rosnących przy drogach ziół, pięknych kapliczek, niezwykłego kościoła, w którym nie ma organów, lipy, której historia ciągnie się od czterystu lat. I oczywiście do wód mineralnych , których lecznicze właściwości odkryli zbójnicy beskidzcy. 📢 Budowa drogi ekspresowej S1. Widoki podczas jazdy nową drogą w okolicach Oświęcimia i przez Beskidy będą przepiękne Kierowcy, którzy będą kiedyś jechać ekspresową S1 będą musieli wyjątkowo mocno skupiać się na jeździe, bo kusić będą ich widoki. S1 budowana jest w "pięknych okolicznościach przyrody". W okolicach Oświęcimia przebiegać będzie wzdłuż olbrzymich stawów, a raz to jeden z nich nawet przetnie groblą. Za to w Beskidach, w okolicach Węgierskiej Górki, jezdnia wznosić będzie się nawet 31 metrów nad poziomem gruntu! Tam pojedziemy estakadą.

📢 Czy bilety MPK w Krakowie są drogie? Porównaliśmy ceny z innymi miastami! W naszym materiale zestawiliśmy ze sobą 12 największych polskich miast. Zobaczcie, w których miejscowościach bilety komunikacyjne są najdroższe, a w których ceny to istne marzenie… 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż. Wakacje 2023 w Polsce zamiast w Chorwacji! Plaże nad Bałtykiem, sezon 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych, w tym do Chorwacji, sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Udany urlop z powodzeniem bowiem możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż.

📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem. 📢 Nowe wyceny piłkarzy Wisły Kraków. Sprawdź, ile jest warta drużyna "Białej Gwiazdy" po letnich transferach 2023 Lato 2023 roku w Wiśle Kraków obfitowało w liczne zmiany kadrowe. W tym zestawieniu możecie sprawdzić, jaką obecnie wartość rynkową mają dawni i nowi piłkarze "Białej Gwizdy" oraz jak długo obowiązują ich kontrakty. Na końcu podajemy wycenę szerokiej kadry Wisły, do której zaliczyliśmy 30 zawodników. Może się zdarzyć, że niektórzy z nich jeszcze odejdą albo zostaną przesunięci do drużyny rezerw, która będzie występować w IV lidze. Niewykluczone są też transfery, dlatego lista jest na bieżąco aktualizowana.

📢 Groźny wypadek pod Krakowem. Droga zablokowana Chrosna, Powiat Krakowski - zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Droga zablokowana. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 21.07.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 W Krakowie pojawi się 14 kamer na drogach. Wiemy, w jakich miejscach i za jaką kwotę Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie za kwotę 454 tysięcy złotych zakupił 14 kamer, które pojawią się na wybranych krakowskich ulicach. Ponadto zatrudnił dodatkowych 36 kontrolerów biletów za 300 tys. zł. Na razie na dwa miesiące, ale ich liczba może wzrosnąć i jak ich praca przyniesie efekty możliwe, że liczba pracowników wzrośnie.

📢 Rząd przeznaczył 50 mln zł na 50-metrowy basen olimpijski w Krakowie. Do 2026 roku mają też powstać kolejne miejskie pływalnie Kraków otrzymał rządową dotację na budowę kompleksu basenów przy Technikum Łączności w Krakowie przy ul. Monte Cassino. Jeżeli miasto znajdzie środki własne, to będzie mogła się rozpocząć budowa. Są już natomiast zarezerwowane pieniądze na budowę krytej pływalni KS Clepardia przy ul. Mackiewicza. Zewnętrzny basen ma natomiast powstać w sąsiedztwie krytego obiektu przy ul. Eisenberga. Plan jest taki, by wszystkie nowe przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ciągu trzech lat, do 2026 roku. 📢 Wakacyjna podróż w czasie? Odwiedź Górę Parkową w Krynicy-Zdrój i przeżyj retro atrakcje Wakacje skłaniają do dalekich podróży, odkrywania nowych miejsc i korzystania z ciekawych aktywności. Ale jeśli chcemy przeżyć prawdziwą przygodę, pora uruchomić wehikuł czasu, przenieść się do przeszłości i skorzystać z atrakcji, które królowały w minionej epoce. Brzmi intrygująco? Zatem koniecznie odwiedźmy Krynicę-Zdrój i Górę Parkową.

📢 Nowy park wodny w Starym Sączu otwarty. Aquapark z zewnętrznymi basenami i zjeżdżalniami zaprasza 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Górnikiem Łęczna Wisła Kraków zainauguruje sezon 2023/2024 meczem z Górnikiem Łęczna. Początek tego spotkania zaplanowano na sobotę na godz. 17.30. Dla krakowian będzie to kolejna w krótkim czasie wyprawa do Łęcznej, bowiem grali tam w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu zasadniczego. Wygrali 3:0, ale teraz do gry przystąpią zmienione po przerwie letniej ekipy. W przypadku Wisły wytypowanie wyjściowego składu z dużą dozą prawdopodobieństwa nie jest jakimś karkołomnym zadaniem. Wystarczyło śledzić sparingi drużyny Radosława Sobolewskiego w okresie przygotowawczym. Prezentujemy zatem wyjściową jedenastkę, jaka powinna rozpocząć sezon w barwach Wisły.

📢 Tatrzańscy policjanci świętowali. Były gratulacje, awanse i mowa o nowej komendzie w Zakopanem Tatrzańscy policjanci świętowali. W tym roku obchody Święta Policji pod Tatrami odbyły się w Poroninie. W uroczystym apelu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście oraz wiceszef małopolskich policjantów - inspektor Rafał Leśniak.

📢 Tragedia na placu budowy wieży widokowej na Malniku w Muszynie. Nie żyje 73-letni operator żurawia Na placu budowy wieży widokowej na górze Malnik w Muszynie w czwartek, 20 lipca, około godz. 18.40 doszło do śmierci 73-letniego operatora żurawia. Mężczyzna w pewnym momencie zasłabł i stracił przytomność. Na pomoc ruszyli inni pracownicy przebywający na placu budowy, ale 73-latek zmarł. 📢 Kraków. Dwie firmy zrezygnowały z prowadzenia kawiarni na Zakrzówku. Miasto ogłasza kolejny przetarg W Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie trwają poszukiwania operatora dla pawilonu, który docelowo ma być wykorzystany do celów gastronomicznych. W pierwszym przetargu, zgłosiło się pięciu chętnych, a wygrało dwóch. Do podpisania umów dzierżawy jednak nie doszło. 12 lipca ZZM ogłosił drugi przetarg. 📢 Romantyczna Małopolska. W tych miejscach serce może zabić mocniej. Propozycje na randkę lub wyjazd we dwoje Lato to czas, który rządzi się swoimi prawami. Wakacyjne miłości, plany urlopowe we dwoje, podróże poślubne - ta pora toku zdecydowanie obfituje w tego typu wyjazdy. W Małopolsce są miejsca, które doskonale sprawdzą się na romantyczny wyjazd we dwoje. Oto miejsca w Małopolsce stworzone dla zakochanych. Dlatego jeśli zastanawiasz się gdzie zabrać swoją drugą połówkę, my podpowiadamy. Być może romantyczna Małopolska Cię zaskoczy!

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski w barwach „Białej Gwiazdy”. To była długa historia [ZDJĘCIA] Jakub Błaszczykowski w czwartek 20 lipca ogłosił oficjalnie zakończenie kariery piłkarskiej. Ta na zawodowym poziomie trwała ponad osiemnaście lat, a zaczęła się w Wiśle Kraków zimą 2005 roku. W naszym archiwum odszukaliśmy zdjęcia z tego pierwszego okresu gry dla „Białej Gwiazdy” Błaszczykowskiego. Przypominamy jednak również w galerii te z nieco późniejszych czasów.

📢 Szokujące ustalenia w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Kierujący autem Patryk P. był pijany, miał aż 2,3 promila Jak donosi "Fakt", Patryk P., który zginął wraz z trzema innymi mężczyznami w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. We krwi denata miało się znaleźć 2,3 promila alkoholu. Pod wpływem byli również dwaj inni pasażerowie - Michał G. i Aleksander T.

📢 Impreza w Alfa Club Tarnów, jak w Energy 2000. Wszystko za sprawą Dj Hubertusa, który rozkręcił weekendową zabawę w Tarnowie. Zdjęcia W sobotę 15 lipca w Alfa Club Tarnów po raz kolejny zagościł Dj Hubertus, czyli rezydent legendarnego już klubu Energy 2000 w Przytkowicach. Znany didżej świetnie rozkręcił weekendową zabawę w Tarnowie, która cieszyła się olbrzymią frekwencją. Do klubu przy ul. Staszica 3 ściągnęli mieszkańcy Tarnowa, okolicznych miejscowości i całego regionu. Zobaczcie jak wyśmienicie się bawili! 📢 Poważny wypadek z udziałem ciągnika w Bruśniku. Pojazd, którym jechały dwie kobiety przewrócił się na leśnej drodze. W akcji śmigłowiec LPR Do bardzo poważnego wypadku doszło w czwartek (20 lipca) po godzinie 12 w Bruśniku koło Ciężkowic. Traktor, którym jechały dwie kobiety, wywrócił się na wzniesieniu. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

📢 Stadion Sandecji w tym roku nie dla piłkarzy. Mecze rozgrywać będą w Krakowie. Oddala się termin zakończenia wielomilionowej inwestycji Piłkarze II ligowej Sandecji Nowy Sącz podczas oficjalnej prezentacji drużyny przed sezonem 2023/2024 dowiedzieli się, że w tym roku nie zagrają na stadionie w Nowym Sączu. Kiedy szacowana na 83 mln zł inwestycja zostanie zakończona, tego nie wiadomo. Pewne jest, że piłkarze mecze domowe rozgrywać będą na boisku Garbarni Kraków.

📢 Lato nad Wisłą, Sołą, Skawą i Przemszą. Zobacz archiwalne fotografie, jak kiedyś plażowano nad rzekami w Małopolsce. Zdjęcia Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku. Nad Wisłą plażowano od Oświęcimia do Krakowa, nad Skawą w Wadowicach i Zatorze, nad Sołą od Kęt do Oświęcimia, a nad Przemszą w Chełmku. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach czy pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami

📢 Zakaz kąpieli nad Chechłem w Trzebini. W wodzie wykryto bakterię z grupy Coli Zakaz kąpieli w zalewie Chechło w Trzebini obowiązuje od czwartku (20 lipca). Brak przydatności wody do kąpieli stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po analizie badań próbki wody. Wykryto w niej bakterie z grupy Coli. 📢 Moda na Krynicę Zdrój wśród celebrytów. Lista znanych gości coraz dłuższa. Nowy Sącz też na tym korzysta Celebryci z pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarze czy prezenterzy chętnie odwiedzają urokliwą Krynicę-Zdrój. Spędzają tam ferie zimowe, weekendy, święta oraz wakacje. Co jakiś czas publikują zdjęcia z modnego uzdrowiska. Szczególnym zainteresowaniem Krynica cieszy się zimą, bo wtedy królują narty, ale także latem - wtedy znanych aktorów, prezenterów czy wokalistów jest dużo. Przyjeżdżają także osoby, które są znane ze swojej działalności w internecie. Ostatnio głośno zrobiło się o Nowym Sączu, w którym gościł Festiwal Piękna.

📢 Sprawa Joanny z Krakowa. Nagranie z numeru 112 ujawnione przez policję Głównym powodem działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej – oświadczył w czwartek komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Podczas briefingu dotyczącego sprawy pani Joanny z Krakowa ujawniono nagrania z numeru alarmowego 112.

📢 W Chełmku w Małopolsce kot zdechł na ptasią grypę. Podejrzane mięso z Lidla. Klientka podała je swojemu zwierzakowi do jedzenia Mieszkanka Chełmka straciła ukochanego kota. Karmiła go świeżym mięsem drobiowym. Podejrzenie padło na produkt kupiony w miejscowym sklepie sieci Lidl. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście. Sanepid nie zbadał pozostałej części mięsa, bo gdy inspektorzy razem z policją dotarli do sklepu, nie było już tej partii towaru. Niemniej, jak podkreśla Sanepid, nie wolno spożywać mięsa drobiowego na surowo, bo to niesie ryzyko wielu chorób.

📢 Balet Cracovia Danza poprowadzi poloneza na Rynku Głównym. W Krakowie to już tradycja Do niedzieli (23 lipca) potrwa w Krakowie Festiwal Tańców Dworskich Cracovia Danza. Tradycyjnie, podczas festiwalu krakowianie wykonają wspólnie poloneza na Rynku Głównym. Do tańca zaprosi Balet Cracovia Danza. 📢 Aktywiści: nielegalne wyścigi zmorą całego Krakowa. "Gazowanie, piski opon, szaleńcza prędkość". Policjanci regularnie interweniują Piski opon, szaleńcza prędkość, gazowanie. Z ankiety przeprowadzonej przez społeczników wynika, że w całym Krakowie mieszkańcy są świadkami nielegalnych wyścigów. Aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa apelują o większe zaangażowanie policji w ich zwalczanie. Mundurowi twierdzą, że regularnie prowadzą skuteczne kontrole, nakładając na "rajdowców" mandaty, a także wysyłając wnioski o ich ukaranie do sądów. 📢 Odkryte baseny były dawniej centrami wakacyjnego życia w Krakowie. Z wielu ostał się jeden. Pamiętacie Clepardię, Cracovię, Wisłę i Polfę? Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wyniki rekrutacji 2023 w Krakowie. Ogłoszono, kto dostał się do liceum, technikum czy branżowej szkoły I stopnia. Nadal czeka 657 miejsc Nie ma już żadnych wątpliwości, wszystko zostało wyjaśnione: w środę, 19 lipca o godzinie 10. krakowskie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych jak również osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Jedni cieszą się, że już we wrześniu rozpoczną naukę w wymarzonym liceum, technikum czy też szkole branżowej I stopnia, a inni szukają alternatywnej szkoły do dalszej edukacji niż ta, do której nie udało im się zakwalifikować. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników – kształcące przyszłych programistów i logistyków. Przed uczniami potwierdzanie chęci przyjęcia do szkół. Na tych, którym się nie udało, czekają wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 28 lipca.

📢 Gradobicie na Sądecczyźnie wyrządziło wiele szkód. Najmocniej ucierpiała Korzenna koło Nowego Sącza Burza przyszła nagle. Nad Sądecczyzną zebrały się ciemne chmury, zerwał się silny wiatr i razem z gwałtownym deszczem spadł również grad. Z wstępnych informacji wynika, że epicentrum nawałnicy było w Korzennej, ale ucierpiała także Koniuszowa, Trzycierz i Jasienna. Gmina organizuje już pomoc dla rolników, których uprawy ucierpiały w konsekwencji opadów. 📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [19.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Wisła Kraków podpisała umowę z kolejnym sponsorem. Wejdzie na koszulki Wisła Kraków przed startem sezonu ostatnio prawie codziennie informuje o podpisanych umowach z nowymi sponsorami lub rozwinięciu współpracy z tymi, którzy z „Białą Gwiazdą” są już od dłuższego czasu. W środę Wisła poinformowała o nowej umowie z firmą PRODiM. Jej nazwa pojawi się na rękawkach koszulek rezerwy, która będzie grała w IV lidze. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce.

📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery to przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

📢 Znamy wyniki I etapu rekrutacji na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Najwięcej chętnych na weterynarię Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opublikował wyniki I etapu rekrutacji na studia. Do 21 lipca br. trwa składanie dokumentów na URK. W pierwszej turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, na liście najpopularniejszych kierunków znalazły się: weterynaria, etologia i psychologia zwierząt, architektura krajobrazu i dietetyka. Łącznie na studia I stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zarejestrowało się 6025 kandydatów (stan na 12 lipca) na oferowanych 2285 miejsc, czyli ogółem było 2,64 rejestracji na miejsce. 📢 Bogaty jak krakowski urzędnik? Prezydent szuka pracowników. Sprawdź, ile można zarobić Prezydent Krakowa szuka pracowników. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wiele ofert pracy dotyczących zarówno zatrudnienia stricte w magistracie, jak i w miejskich jednostkach. Ile można zarobić? Szczegóły poniżej.

📢 Kraków. Plaza zamieniła się w "plażę", a dawna kładka w "molo". Co dalej z terenem po Plazie Kraków? Ciągle trwa przygotowywanie terenu po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków pod nową budowę. Został już tylko drobny gruz i... kładka, która od przystanku na al. Pokoju prowadzi teraz w próżnię. Na zdjęciach z drona ten teren może przypominać chorwacką kamienistą plażę (woda w sumie obok jest, Staw Dąbski, ale pod ochroną i pływać w nim nie można). Deweloper firma Strabag Real Estate ciągle planuje nową inwestycję, trwa jej projektowanie. Nie są ciągle ujawnianie szczegóły i dokładne przeznaczenie tego terenu.

📢 Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie Trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. We wrześniu ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji. W poniedziałek (17 lipca) budowa północnej obwodnicy była natomiast miejscem ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 17.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze.

📢 Niespodzianka będzie czekać na pasażerów nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostały zamontowane zielone wiaty przystankowe. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki. Plany są takie, by nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej została uruchomiona od września tego roku.

📢 Prace przy budowie nowej zakopianki idą pełną parą. Zobaczcie, jak to wygląda na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Nowe zdjęcia Nowa zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ rośnie w oczach. Roboty przy budowie nowej drogi krajowej idą pełna parą. Właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z placu budowy. Tym razem z gruntu można zobaczyć, jak pną się w górę wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" wzięła ślub. Dla młodej pary zaśpiewał Kordian z Sądecczyzny [WIDEO] Sylwia Peretti gwiazda show "Królowe życia" wzięła ślub z Łukaszem Porzuczkiem w pałacu Goetz w Brzesku. W tym najważniejszym dla młodej pary dniu zaśpiewał i zagrał na saksofonie Wacław Cieślik znany sądeczanom pod pseudonimem Kordian, gwiazdor folk-polo. Nie zabrakło też innych gwiazd muzyki i celebrytów.

📢 Grzybobranie 2023. Anna Majerska to królowa grzybobrania w Beskidzie Sądeckim. Z lasu wraca z pełnymi koszami borowików i podgrzybków Grzybobranie 2023 trwa, po chwilowej suszy czwartkowe opady deszczu z pewnością przyczynią się do obfitych zbiorów. Anna Majerska, mieszkanka gminy Łącko dała się poznać naszym czytelnikom w ubiegłym sezonie, kiedy to pokazała swoje niesamowite zbiory. Przez niektórych jest nazywa królową grzybobrania, bo nigdy nie wraca z pustymi rękami. Przynosi pełne kosze borowików czy podgrzybków. Grzyby przyciąga jak magnes.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Lato w Nowym Sączu na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś wypoczywali sądeczanie Basen nad Łubinką w Nowym Sączu to miejsce, które od lat cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. Pokolenia sądeczan latem chętnie wybierały to miejsce, aby spędzać tam wolny czas w upalne dni. Na zdjęciach uwiecznił to Stanisław Śmierciak, któremu udało się wyciągnąć ujęciach ze swoich przepastnych archiwów. Musicie to zobaczyć. 📢 Tanie mieszkania od komornika. Licytacje komornicze w Małopolsce w lipcu 2023. Te lokale będą licytowane 24.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze, które odbędą się w lipcu 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

