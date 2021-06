Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ściana deszczu w podkrakowskich gminach. Zalany wiadukt w Zabierzowie, połamane drzewa w kilku gminach [ZDJĘCIA, WIDEO]”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ściana deszczu w podkrakowskich gminach. Zalany wiadukt w Zabierzowie, połamane drzewa w kilku gminach [ZDJĘCIA, WIDEO] Ulewy, wichura i połamane drzewa i podtopione drogi - takie problemy są w powiecie krakowskim po kilkunastominutowej ulewie. Najgorsza sytuacja jest w Zabierzowie, gdzie podtopiony został wiadukt na ul. Kolejowej. Równie duże problemy były w gminie Kormyrzów-Luborzyca, gdzie zalanych zostało kilka dróg.

📢 HOROSKOP dzienny na ŚRODĘ, 23.06.2021. Horoskop na dziś: byk, baran, rak. Sprawdź, co dziś podpowiadają Ci gwiazdy? 23 czerwca HOROSKOP dzienny 2021 na środę, 23 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka - w środę, 23 czerwca!

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [23.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek - Kasatkina? WYNIK na żywo [transmisja online] Eastbourne [22.06] Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na turniej w Eastbourne 21-27 czerwca. Iga Świątek - Daria Kasatkina.

📢 Burza nad Krakowem. Paraliż komunikacji miejskiej, zalane drogi! Przez Kraków przeszła wielka burza. Intensywnie padał deszcz, a miejscami nawet grad, co chwilę na niebie widoczne były błyskawice. W stolicy Małopolski strażacy musieli interweniować już ponad 100 razy. 📢 Wisła Kraków wzmacnia siłę ofensywną piłkarzem z Izraela Wiele ostatnio mówiło się, że Wisła Kraków musi wzmocnić swój atak. „Biała Gwiazda” właśnie to zrobiła, pozyskując Izraelczyka Dora Hugiego, który jest przede wszystkim skrzydłowym, ale może grać również jako wysunięty napastnik. Wisła podpisała z nim kontrakt 30 czerwca 2024 roku.

📢 IV liga. Najlepsza jedenastka sezonu 2020/2021 w grupie zachodniej. Zobacz nasz wybór IV liga małopolska, grupa zachodnia (Kraków - Oświęcim). Sezon 2020/2021 zakończył się, postanowiliśmy go podsumować. Wybraliśmy najlepszą drużynę całych rozgrywek - jedenastkę wyróżniających się zawodników: bramkarza, trzech obrońców (stoperów), pięciu pomocników i dwóch napastników. Oto nasza jedenastka sezonu, wraz z uzasadnieniem wyborów >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Garbarnia Kraków. Marcelo, Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia, odwiedził krakowski klub [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku klub przy ul. Rydlówka w Krakowie odwiedził Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia, 34-letni brazylijski piłkarz Marcelo Antonio Guedes Filho. Były zawodnik Santosu, Wisły Kraków (2008-2010), PSV Eindhoven, Hannoveru 96, Besiktasu Stambuł, a od 2017 roku Olympique Lyon obejrzał siedzibę i bazę treningową klubu oraz spotkał się z zarządem klubu, pracownikami i dziećmi trenującym w drużynach "Brązowych". Ambasadorem Jubileuszu został 24 lutego 2021 roku. Wcześniej nie mógł odwiedzić klubu z powodu pandemii. Chcesz zobaczyć znakomitego obrońcę Marcelo na obiektach Garbarni? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. W miejscu Polskich Zakładów Zbożowych pojawią się mieszkania. Ma powstać "wyjątkowe miejsce" Budynki i tereny po dawnych Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie nabyła spółka Noho Investments. W tym miejscu planują stworzyć nowy kompleks mieszkalny. Całość będzie musiała powstać w zgodzie z uzgodnieniami konserwatorskimi, ponieważ obiekty PZZ są wpisane do rejestru zabytków.

📢 Duże zmiany dla pasażerów MPK. Od soboty uczniowie znów będą kasować bilety! Krakowscy urzędnicy z Zarządu Transportu Publicznego informują, że już od najbliższej soboty, 26 czerwca, dzieci (powyżej 7. roku życia) ponownie będą musiały kasować bilety w komunikacji miejskiej na okres wakacji. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych są tylko w roku szkolnym. Przypominać ma o tym m.in. "Biletosmok".

📢 Znaki zodiaku a KARIERA. W jakim zawodzie odnajdzie się Byk, czym powinien zajmować się Rak? Jaki zawód do Ciebie pasuje? HOROSKOP 22.06 Zodiak a kariera - tu istnieje pewna zależność. Na przykład Rak doskonale odnajdzie się pracując jako psychoterapeuta, Byk natomiast powinien zając się finansami. Dlaczego? To, jaką ścieżkę kariery wybrać, podpowiadają zawarte w horoskopie informacje na temat m.in.: osobowości, charakteru czy temperamentu każdego ze znaków zodiaku. Przejdź do naszego HOROSKOPU i sprawdź, jaki zawód do Ciebie pasuje!

📢 Memy przed meczem Polska - Szwecja. Największa forma przyjdzie na finał Euro! 22.06 Polskich piłkarzy czeka w środę mecz o wszystko ze Szwecją, ale optymiści nie mają wątpliwości, że to tylko przygrywka przed dalszą częścią Euro 2020. Najwięksi fani kadry myślą już nawet o finale! Selekcjoner Paulo Sousa, który przygotowywał drużynę nie tylko na trzy pierwsze mecze, też nie ma wątpliwości, że prawdziwa forma dopiero przyjdzie. A prezydent już przygotowuje dla Portugalczyka order. Niektórzy internauci studzą jednak nastroje, o czym możecie przekonać się, przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii!

📢 Piłkarze Cracovii, którzy mają najwięcej występów w ekstraklasie [ZDJĘCIA] Już 25 lipca wystartuje nowy sezon ekstraklasy. Cracovia może cieszyć się grą w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce po raz dziewiąty z rzędu, a w ogóle po raz 43 biorąc pod uwagę zmagania ligowe. Kto z piłkarzy "Pasów" ma najwięcej meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wzięliśmy pod uwagę piłkarzy, którzy mają na koncie ponad sto występów. W poczekalni jest Cornel Rapa (98 gier) i wciąż może poprawić ten wynik. 📢 Nowy Sącz/ Limanowa. Mamy to! Kandydatki z naszego regionu z tytułami Miss Małopolski 2021 [WYNIKI] W finale Miss Małopolski powiat nowosądecki i limanowski miał kilka reprezentantek. Piękne kobiety dumnie reprezentowały swoje miejscowości i udało się im odnieść liczne sukcesy. Wśród nagrodzonych nastolatek znalazły się Klaudia Pyrz z Kasinki Małej oraz Nina Kotarba z Młodowa. Wśród Miss Małopolski natomiast tytuły zdobyły: Monika Wsolak z Raby Niżnej oraz Magdalena Majda ze Świniarska, do której powędrowały dwie nagrody. Zobacz wyniki.

📢 Tarnów. Urzędnicy z Wietrzychowic zostali aktorami. Na deskach teatru wystawili dla dzieci w spektaklu "Piękna i Bestia" [ZDJĘCIA] Na co dzień można spotkać ich w Urzędzie Gminy Wietrzychowice, gdzie obsługują petentów. Dziś (22.06) jako aktorzy zagrali specjalnie dla dzieci przedstawienie "Piękna i Bestia”. W roli głównej wystąpił wójt gminy Wietrzychowice – Tomasz Banek.

📢 Wybory Miss Małopolski 2021. Gabriela Ziembańska z Sidziny została najpiękniejszą Małopolanką [ZDJĘCIA] Gala Finałowa Miss Małopolski 2021 odbyła się w niedzielę 20 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas imprezy wybrane zostały najpiękniejsze Małopolanki, które będą reprezentować nasze województwo w kolejnych etapach Miss Polski. Tytuł Miss Małopolski 2021 otrzymała Gabriela Ziembańska z Sidziny, natomiast Liliana Polak z Makowa Podhalańskiego została Miss Małopolski Nastolatek 2021. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jeśli masz takie objawy to znaczy, że nie możesz jeść pomidorów! Pomidory oprócz wyjątkowego smaku to także dostarczają nam zdrowych i potrzebnych składników odżywczych. Pomidory warto jeść przede wszystkim dlatego, że zawierają likopen. To organiczny związek chemiczny o działaniu przeciwutleniającym. Jak się okazuje, pomidory nie są dla wszystkich. Zobaczcie, kto nie powinien jeść pomidorów i dlaczego.

📢 Kraków. Pikieta przeciw dzieleniu na AGH "ludzi na gorszych i lepszych" z racji zaszczepienia Pikieta pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej" rozpoczęła się we wtorek w południe przed wejściem do gmachu głównego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zorganizował ją Małopolski Marsz Wolności. Demonstracja była odpowiedzią na komunikaty i decyzje krakowskiej uczelni w sprawie studentów, którzy nie zaszczepią się przeciwko Covid-19 przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. AGH tymczasem informuje m.in., że doprecyzowała zasady dotyczące udziału w zajęciach terenowych. 📢 Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [22.06] Cracovia ma za sobą sezon bez sukcesów, lato przyniesie więc zmiany w kadrze drużyny. Jak duże? Będziemy przekonywać się o tym stopniowo, umieszczając najnowsze informacje w tym materiale. Zbieramy wszystkie doniesienia o przeprowadzonych oraz planowanych transferach, wypożyczeniach i kontraktach w "Pasach" aż do zamknięcia letniego okna transferowego 2021. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [22.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany. Najnowsze wieści dotyczą piłkarzy, którzy odchodzą z klubu. Szczegóły w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Lawina pomocy dla pogorzelców z Nowej Białej. "My też możemy dołożyć cegiełkę" Jesteśmy z mieszkańcami Nowej Białej - zapewniają ludzie z całej Polski i pomagają pogorzelcom, którzy ucierpieli w sobotnim pożarze. Skala wsparcia jest ogromna. - Tak wielkiego odzewu się nie spodziewaliśmy, bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazują pomoc z Polski, ale też zza granicy - mówi nam zastępca wójta Nowego Targu Marcin Kolasa. Pomaga również Kraków. Serca kibiców Wisły skradł 13-letni Wiktor, który w wiślackiej koszulce przemknął przed telewizyjnymi kamerami. To wystarczyło, by dla jego rodziny zebrano ponad 49 tys. zł.

📢 Seria pożarów. W jednym czasie płonął dom na ulicy Orkana w Tarnowie, instalacja zakładu stolarskiego w Szerzynach i trawy przy A4 [ZDJĘCIA] Pełne ręce roboty mieli w poniedziałkowy wieczór strażacy z Tarnowa i regionu. Jednocześnie prowadzonych było bowiem kilka akcji gaśniczych. Najpoważniejsze działania miały miejsce w Tarnowie oraz w Szerzynach.

📢 Śmiertelny wypadek w Bilsku. Nie żyje kierowca ciągnika. To 51-letni mieszkaniec Sądecczyzny [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło na drodze w terenie zalesionym. Ciągnik rolniczy wraz z przyczepą z drewnem, w wyniku nieustalonych przyczyn, stoczył się częściowo do wąwozu. W wypadku poniósł śmierć mężczyzna. 📢 Wisła Kraków. Hubert Sobol: „Biała Gwiazda” była mi pisana… Przyjechałem do Krakowa już kilka miesięcy temu na weekend. Byłem też na meczu Wisły z Lechem. Pozwiedzałem i mocno wtedy się „zajarałem”, w jakim mieście ja będę mieszkał. Coś pięknego! A teraz, jak doszły jeszcze treningi, jak wreszcie mogę robić to, co kocham, to już w ogóle czuję się przeszczęśliwy. Proszę nawet nie pytać o jakieś negatywy, bo nie widzę żadnego - mówi mocno podekscytowany perspektywą gry dla Wisły Kraków jej nowy napastnik Hubert Sobol.

📢 Bochnia. Policyjny pościg za motocyklistą bez prawa jazdy. 31-latek z Bochni został zatrzymany dopiero w Dębicy [ZDJĘCIA] 31-letni motocyklista wpadł w spore tarapaty po tym, jak zdecydował się na ucieczkę przed policjantami bocheńskiej drogówki. Stróże prawa zatrzymali go do kontroli drogowej na DK94 w Bochni. Mężczyzna najpierw zwolnił, a później zaczął uciekać. Policyjny pościg za nim trwał aż do Dębicy. 📢 Euro 2020. TERMINARZ - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 [22.06] Euro 2020, Euro 2021. Terminarz Euro 2020. Kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2020 w 2021 roku? Turniej piłkarskich mistrzostw Europy rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku, a zakończy 11 lipca finałem na stadionie Wembley w Londynie. Terminy zostały zaktualizowane po odwołaniu turnieju w 2020 roku. Kiedy więc zagrają Polacy? Zespół Paulo Sousy rozpocznie Euro w 2021 roku (oficjalna nazwa Euro 2020) meczem w Sankt Petersburgu ze Słowacją, następnie zmierzy się w Sewilli z Hiszpanią, a fazę grupową zakończy w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Tutaj też znajdziesz terminarz i drabinkę, wszystkie wyniki baraży, turnieju Euro 2020 (Euro 2021) oraz informacje, gdzie oglądać mecze na żywo.

📢 Podbeskidzie. Pół Polka, pół Czeszka Kathrin Januszewska, została Miss Beskidów 2021. Miss Nastolatek to Martyna Kasprzycka z Kęt W sobotę (19 czerwca 2021 r.) w bielskim klubie Klimat odbyła się gala finałowa konkursów Miss Beskidów 2021, Miss Beskidów Nastolatek 2021 oraz Mister Beskidów 2021. Najważniejszy tytuł najstarszego i prestiżowego konkursu piękności w regionie zdobyła 18-letnia Kathrin Januszewska Gródka koło Czeskiego Cieszyna. Pierwszą wicemiss okrzyknięto Justynę Kokoszkę z Suchej Beskidzkiej. Z kolei Miss Nastolatek Beskidów 2021 oraz Miss Foto Beskidów Nastolatek 2021 została Martyna Kasprzycka z Kęt. Misterem Beskidów 2021, Misterem Foto i Misterem Publiczności wybrano Romana Muzykę z Bielska – Białej.

W drugim konkursie - Miss Małopolski też na wysokim miejscu mamy dziewczynę z regionu. Wiktoria Walczak z Wolbromia została IV wicemiss.

📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2021. Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią akademicką w Polsce Uniwersytet Jagielloński znów znalazł się na czele prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Z Krakowa w pierwszej dziesiątce jest jeszcze jedna uczelnia - Akademia Górniczo-Hutnicza, na 5. miejscu. 📢 Kraków. Miasto wydaje pieniądze na koncepcje zagospodarowania placów Nowego i Wolnica, a mieszkańcy się stamtąd wyprowadzają Ponad 10 lat temu w konkursach architektonicznych zostały wyłonione projekty przebudowy placów Nowego i Wolnica. Nie zostały zrealizowane. Teraz miasto wydaje pieniądze na kolejne koncepcje i opracowania. To wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców i radnych. Zwracają oni uwagę, że na razie zauważalnym efektem na krakowskim Kazimierzu jest wyludnianie się tej historycznej dzielnicy.

📢 Ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! [PRZEPISY] 22.06.21 Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki!

📢 Znaki zodiaku Ekipy Friza. Czy wiesz spod jakiego znaku jest Friz, Wersow i inni? Co ich znaki i daty urodzenia o nich mówią? 22.06.21 Spod jakiego znaku zodiaku jest Friz? Jaki znak reprezentuje Wersow? Czy znaki zodiaku członków Ekipy Friza odpowiadają ich charakterom i osobowościom? Sprawdziliśmy, co daty urodzenia osób należących do Ekipy Friza o nich mówią. Czy są duszami towarzystwa, tak jak zapowiada horoskop? A może mają jakieś zodiakalne wady? Sprawdźcie i przekonajcie się! Pod zdjęciem każdego z influencerów znajduje się krótki opis.

📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 22.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 FRYZURY damskie najmodniejsze w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [22.06.2021] Fryzury dla kobiet na 2021. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2021 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2021 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 22.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Wycieczka po Wesołej. Zagospodarowanie budynków najwcześniej w 2023 r. [ZDJĘCIA] Wesoła czeka na uchwalenie planu miejscowego, co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni. Niestety dłużej poczekamy na zagospodarowanie budynków, które weszły w skład transakcji miasto-Szpital Uniwersytecki za 283 mln zł. Pierwsze budynki z nowymi funkcjami będą dostępne dopiero w 2023 roku.

📢 Białe stroje i wianki na Nocy Kupały 2021 na kopcu Krakusa [ZDJĘCIA] Podobnie jak w minionych latach, najkrótszą noc roku uczczono na krakowskim kopcu Kraka. Organizatorzy zachęcali, by zjawić się w białych strojach, paniom zalecano też przyjście we wcześniej uplecionych wiankach. 📢 Kraków. Kolejne utrudnienia związane z rozbudową al. 29 Listopada. Zwężona została jezdnia w rejonie ul. Węgrzeckiej Trwa rozbudowa al. 29 Listopada. W związku z inwestycją od poniedziałku, 21 czerwca, pojawiły się utrudnienia na al. 29 Listopada – przy wyjeździe z Krakowa. Przez prawie dwa tygodnie zwężona będzie tam jezdnia w rejonie ul. Węgrzeckiej.

📢 Hutnik Kraków pozyskał piłkarza Jutrzenki. Transfery Hutnika przed sezonem 2021/2022 Hutnik Kraków. Transfery, przedłużenia kontraktów - jaka będzie kadra II-ligowej drużyny w sezonie 2021/2022? W tym materiale znajdziecie wszystkie ruchy kadrowe Hutnika latem 2021. 21 czerwca klub pozyskał piłkarza, który ostatnio występował w Jutrzence Giebułtów. >>>> Kliknij w przycisk „zobacz galerię​” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Tarnowa. Samochód osobowy zderzył się z lawetą. Droga była zablokowana [ZDJĘCIA] Duże utrudnienia na autostradzie A4 koło Tarnowa. Na 504 kilometrze, na pasie w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia samochodu osobowego z lawetą. Dwie osoby zostały ranne. 📢 InPost rozpoczyna współpracę z Krakowem. Miasto ma być "zielone". Będą nowe paczkomaty InPost nawiązał współpracę z miastem Kraków w ramach programu "Green City". W ramach współpracy w mieście mają się pojawić nowe ekologiczne rozwiązania, które mają też służyć mieszkańcom. To m.in. nowe paczkomaty i urzędomaty, a także punkty do ładowania elektrycznych aut. Do tego InPost zaczyna wymianę swojej krakowskiej floty samochodowej na w pełni elektryczne pojazdy. Wszystko to ma na celu obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

📢 Kibic kibicowi, czyli jak fani Wisły Kraków zorganizowali pomoc dla poszkodowanych z Nowej Białej Jestem tylko małą cząstką tego wszystkiego. Pozwoliłem sobie założyć aukcję i później samo to już poszło. Jestem trochę w szoku, że aż tak - mówi nam Łukasz Wiercioch, kibic Wisły Kraków ze Szczawnicy, który zainicjował akcję pomocy dla jednej z rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej. 📢 Tarnów. Pożar lokomotywy elektrycznej pociągu osobowego. Interweniowali strażacy. Ruch na trasie Kraków-Tarnów był wstrzymany [ZDJĘCIA] Z powodu pożaru lokomotywy pociąg InterCity jadący w kierunku Przemyśla został zatrzymany na torach przy wjeździe do Tarnowa. Przez ponad godzinę ruch kolejowy pomiędzy Tarnowem a Krakowem był wstrzymany. 📢 Kraków. Zamykanie w galerii Plaza. To centrum handlowe opuszcza Cinema City. Następny ma być Carrefour Cinema City poinformowała, że kino w Galerii Plaza zostało zamknięte. Ta firma szuka miejsca dla sali kinowej w innej lokalizacji. Z centrum handlowego przy al. Pokoju ma także wyprowadzić się Carrefour. Już w maju koniec działalności ogłosiła po 8 latach funkcjonowania kręgielnia Pink Bowling&Pub.

📢 Krynica-Zdrój. Tłumy kuracjuszy, turystów i mieszkańców szukają ochłody. Park Dukieta z leżakami i fontanną oblegany [ZDJĘCIA] Życie po pandemii koronawirusa na dobre wróciło do normalności. To już kolejny weekend, w który Krynica-Zdrój przeżywa oblężenie. Tropikalne upały nie wystraszyły turystów oraz mieszkańców. Tłumy spacerowiczów wypoczywało w Parku Dukieta, gdzie do dyspozycji mieli leżaki oraz fontannę. Sezon letni rozpoczął się na dobre, ostatnie tygodnie pokazały, że turyści chętnie spędzają czas w najbardziej popularnym miasteczku uzdrowiskowym w Małopolsce.

📢 Friz pod mostem w Nowym Sączu. Sądecki graficiarz namalował portret znanego youtubera [ZDJĘCIA] Zacni goście odwiedzają Nowy Sącz. Za sprawą sądeckiego artysty mgr Morsa na ul. Węgierskiej zagościł Karol Wiśniewski, znany w przestrzeni internetowej jako Friz z Ekipy. Jego portret powstał w ramach kolejnego odcinka z cyklu „Serial na Węgierskiej”.

📢 Nowa Biała. Z całej Polski płynie fala pomocy dla pogorzelców. Pożar zniszczył zabytkowe domy. Co z ich odbudową? Po monstrualnym pożarze w Nowej Białej pogorzelcy liczą straty, a premier Mateusz Morawiecki obiecuje, że uproszczone zostaną procedury związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, by mieszkańcy jak najszybciej mogli odbudować swoje dobytki. Współpracę w tym zakresie obiecują przedstawiciele delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. Proponują również rozwiązania, które przy ewentualnych, kolejnych pożarach zapobiegną szybkiemu rozprzestrzenianiu się żywiołu. Chodzi m.in. o stawianie ścian ogniowych między budynkami. Tymczasem prokuratura poczyniła pierwsze ustalenia w sprawie pożaru.

📢 Tarnów. Bazar na Starówce w upale. Niedzielny kiermasz na Burku jest tak popularny, jak kiedyś kultowa Kapłanówka [ZDJĘCIA] Na tarnowskim Burku trwa kolejna odsłona lubianego przez tarnowian i mieszkańców regionu Bazaru na Starówce. Mimo upalnej pogody w niedzielę (20 czerwca) sprzedający nie zawiedli. Wystawionymi przedmiotami zajęte są wszystkie stoły, między którymi przewija się naprawde sporo kupujących. To przede wszystkim różnego rodzaju artykuły kolekcjonerskie, starocie, ale też płyty, kasety i książki, mozna przebierac w numizmatach i obrazach, są zabawki dla dzieci, artykuły wyposażenia domowego i ozddby a także mnóstwo rękodzieła. Jest w czym wybierać. Kiermasz potrwa do godz. 13.

📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość. 📢 Pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie". Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autorów.

📢 Gdzie oglądać mecz Euro 2020 Polska - Szwecja w Krakowie? PUBY, BARY, KAWIARNIE [ZDJĘCIA] Euro 2020. Gdzie oglądać mecz Polska - Szwecja? W Krakowie jest wiele miejsc, w których można spędzić czas, oglądając mecze piłkarskie i rozgrywki w innych dyscyplinach. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking barów, pubów i kawiarni, w których atrakcją są transmisje sportowe na telebimach i dużych ekranach telewizyjnych. Sprawdźcie w GALERII, gdzie w Krakowie można obejrzeć za darmo mecze Euro 2020, w tym środowe spotkanie Polska - Szwecja. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kiedyś szał, dziś tych basenów w Krakowie już nie ma [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Wakacje 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i zapierające dech w piersiach widoki na wyciągnięcie ręki [ZDJĘCIA] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca!

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 21.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków. Odnalazł się Chuca, ale kara Hiszpana raczej nie ominie Piłkarz Wisły Victor Martinez Moya, czyli Chuca wreszcie dotarł do Krakowa. Hiszpan ma rozpocząć treningi z drużyną prowadzoną przez Adriana Gulę już od poniedziałkowego popołudnia. Kara za spóźnienie jednak raczej go nie ominie. 📢 Tłumy w Kryspinowie i na Bagrach. Popularne kąpieliska oblegane przez plażowiczów i miłośników wodnej zabawy [ZDJĘCIA] Sobota przyniosła temperaturę powyżej 30 stopni. W tak upalny dzień ochłody najlepiej szukać tam, gdzie są kąpieliska. Z tego też powodu zalewy w Kryspinowie i na Bagrach w weekend przeżywają prawdziwe oblężenie. Na plażach wylegują się miłośnicy słonecznych kąpieli, a z uroków chłodnej wody korzystają osoby lubiące bardziej aktywny wypoczynek. Nad zalewami wypoczywają całe rodziny. Zobaczcie jak wygląda upalna sobota w Kryspinowie i na Bagrach.

📢 Olszyny. Wypadek na DW 975 między Zakliczynem i Wojniczem. Rozbitym bmw podróżowało pięć osób [ZDJĘCIA] Droga Wojewódzka nr 975 w Olszynach między Wojniczem a Zakliczynem jest całkowicie zablokowana. Powodem jest wypadek z udziałem samochodu osobowego.

📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Tatry mają swojego Titanica. To wrak łodzi Syrena [ZDJĘCIA] Rok temu sfotografowali ją po raz pierwszy nurkowie TOPR. Kilka dni temu znów zeszli pod wodę i wciąż tam była. Syrena, jedna z łodzi, która przed pierwszą wojną światową woziła turystów po tafli Morskiego Oka, jest wyjątkowo fotogeniczna. O czym można się przekonać, wchodząc na Facebooka TOPR. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Pożar monstrum w Nowej Białej. Ten film z drona pokazuje skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś To był pożar-monstrum. Nowa Biała, w której płonęło 20 domów, a do tego zabudowania gospodarcze, w trakcie pożogi wyglądała jak teren działań wojennych. Ten film z drona pokazuje faktyczną skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Kraków. Zakrzówek zamknięty, ale ludzie się kąpią [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej malowniczych zakątków Krakowa jest ogrodzony i zamknięty. Nie wolno wchodzić na teren Zakrzówka z powodu budowy nowego parku na terenie zalanej kopalni. Obowiązuje też zakaz kąpieli. Okazuje się jednak, że nie wszyscy przestrzegają zakazów. W rzeczywistości w upalną sobotę ludzie korzystają z uroków zbiornika wodnego w skałkach. Pełno ludzi jest w wodzie i na skalnych obrywach. Nikt nie bierze zakazu na poważnie. Samo zobaczcie, jak podczas weekendu wygląda miejsce, gdzie nie można przebywać. 📢 Myślenice. Zarabie idealne na upały [ZDJĘCIA] Kiedy temperatura powietrza sięga 30 stopni Celsjusza (a nawet więcej) ochłody najlepiej szukać w wodzie. Tak zrobiło wielu myśleniczan i turystów, którzy w sobotę odwiedzili myślenickie Zarabie. Korzystali nie tylko z kąpieli w Rabie (najwięcej kąpiących się było jak zwykle na górnym i dolnym jazie), ale także w basenie letnim przy ul. Mostowej. Parkingi pękały w szwach. A już za kilka dni z myślenickiego Zarabia do Krakowa i z powrotem będzie kursował autobus.

📢 Okocim. Czołowe zderzenie osobówki z motocyklem na drodze krajowej nr 75 pod Brzeskiem. Nie żyje kierowca jednośladu Do śmiertelnego wypadku doszło dziś (sobota, 19.06) tuż przed południem koło Brzeska. Na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Okocim samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Kierowca jednośladu w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 19.06.2021 Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego. Sami zobaczcie, jak wygląda najbardziej urokliwy zakątek wschodniej części Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kryspinów - tak nad zalewem było 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: jeszcze nie zaczęli budować, a już może być droższy o 100 mln zł Trwają ostatnie prace dotyczące przygotowania koncepcji ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Pojawił się nowy wariant zakładający wydłużenia tunelu z 900 do 1200 metrów, tak by tramwaj przejeżdżał nie tylko pod rondem Polsadu, ale też trasa poniżej powierzchni zostałaby poprowadzona w rejonie ronda Młyńskiego. Koszty inwestycji, szacowane obecnie na ok. 1,1 mld zł zwiększyłyby się jednak o ok. 100 mln zł.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>> 📢 Miss Małopolski. Wkrótce finałowa gala. Które kandydatki zdobędą korony miss i miss nastolatek? Zobacz zdjęcia w strojach kąpielowych Już w najbliższą niedzielę odbędzie się gala finałowa konkursu Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie zaprezentuje się 67 kandydatek, które ubiegają się o tytuły, korony miss i prawo reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski 2021 i Miss Polski Nastolatek 2021.

📢 Marek S. pogrążył krakowskie gangi. "W promocji" dostał karę dwóch i pół roku więzienia i straci 3 mln zł korzyści Sąd Apelacyjny w Krakowie nie zgodził się na obniżenie wyroku dla 38-letniego Marka S., który poszedł na współpracę z prokuraturą i ujawnił szczegóły przemytu do Krakowa narkotyków z całej Europy. Dzięki skruszonemu przestępcy we wrześniu ub. w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej zajęto nielegalny majątek kiboli Cracovii na kwotę 12 mln zł. Marek S. ma więc do odsiadki dwa i pół roku więzienia, straci 3 mln zł korzyści z przestępstwa. Ma też do zapłaty 30 tys. grzywny, 20 tys. zł nawiązki i 46 tys. opłat sądowych. Ten wyrok jest prawomocny. 📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2021 w piłkarskiej ekstraklasie [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek przygotowań do sezonu 2021/2022, które „Biała Gwiazda” rozpoczęła 16 czerwca. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. Przejdź do GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. 📢 Eleganckie paznokcie hybrydowe 2021. Paznokcie jasne, czerwone, a może ombre? Zobacz wzory eleganckich paznokci do pracy, do biura 10.06.202 Szukasz pomysłu na nietuzinkową stylizację paznokci hybrydowych? Chcesz aby twoje paznokcie wyglądały elegancko i modnie? Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji na eleganckie paznokcie hybrydowe, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Wakacje piłkarzy Cracovii i Wisły. Był ślub! Gdzie zawodnicy spędzają urlopy? Malediwy, Brazylia... ZDJĘCIA 9.06 Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków - tak jak inni w ekstraklasie - mają teraz urlopy. Gdzie i jak je spędzają? Sprawdziliśmy w mediach społecznościowych. Kto wybrał Malediwy, kto Brazylię, a kto słońce Riwiery Tureckiej? Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opcję "ciepłe morze plus plaża". Część zawodników plany urlopowe dostosowała do ślubu jednego z kolegów. A kto się żenił? Więcej >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oszałamiająco piękne WAGs w polskim futbolu. Znów pojawią się na trybunach! ZDJĘCIA Są ozdobą stadionów i już nie muszą kibicować swoim mężom i chłopakom siedząc przed telewizorem. Właśnie wróciły na trybuny! WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Wisły Kraków, Cracovii, Sandecji Nowy Sącz i wielu innych klubów są oszałamiająco piękne, o czym możecie się sami przekonać, zaglądając do naszej GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te objawy mogą świadczyć o raku płuc, najczęściej występującym nowotworze na świecie! Rak płuc to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce i jednocześnie jeden z najgorzej rokujących. Każdego roku diagnozowany jest u ok. 2,1 mln ludzi na świecie, spośród których aż 1,8 mln umiera. Według lekarzy, aż 87 proc. chorych na raka płuc było lub nadal jest uzależnionych od tytoniu. Ten rodzaj nowotworu można określić mianem „podstępnego”, gdyż rozwija się wolno, początkowo nie dając wyraźnych objawów. Nowotwór rozpoznawany jest u 80 proc. Polaków dopiero w stanie zaawansowanym! Poznaj wczesne objawy raka płuc, zanim będzie za późno!

📢 Życzenia na ROCZNICĘ ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu Krótkie, Śmieszne 17.05.2021 Życzenia na rocznicę ślubu. Pierwsza, druga, dziesiąta... Każda rocznica ślubu powinna być wielkim świętem. Pamiętajmy zatem o naszych bliskich. Jakie życzenia można złożyć jubilatom z okazji rocznicy ślubu? U nas znajdziecie najlepsze, krótkie, śmieszne i oryginalne Życzenia i Wierszyki na Rocznicę Ślubu. 📢 TOP 30. Najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie [RANKING INTERNAUTÓW] 16.05.2021 Komu powierzyć włosy w Krakowie. Źle ufarbowane, a zwłaszcza rozjaśniane mogą zostać zniszczone na długi czas... Źle obcięte, co prawda odrosną, ale też trzeba czekać. Postanowiliśmy sprawdzić, które salony fryzjerskie polecają internauci w Krakowie. Oto najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie wg niezależnych opinii z Google. Pod uwagę wzięliśmy tylko te, którym wystawiono minimum 20 opinii i mają co najmniej 4,7 gwiazdki. W przypadku, gdy kilka salonów miało tę samą notę, wówczas o kolejności decydowała liczba opinii. Im więcej, tym wyższa lokata w zestawieniu.

Zobaczcie RANKING INTERNAUTÓW.

📢 Kraków. 150-metrowe drapacze chmur i 100 tysięcy mieszkańców w Nowym Mieście. Szczegóły na temat nowej dzielnicy Władze Krakowa przedstawiły długo oczekiwany projekt planu miejscowego Nowe Miasto, który obejmie blisko 700 hektarów terenów Płaszowa i Rybitw. Nowe Miasto ma być de facto nową dzielnicą zaprojektowaną od nowa. Ma się ona składać z szeregu kwartałów, gdzie znajdzie się zabudowa wysokościowa. W centralnej część mają stanąć cztery wieżowce o wysokości 150 metrów. W pozostałych obszarach powstanie kilkanaście budynków o wysokości od 90 do 120 metrów. W Nowym Mieście ma docelowo mieszkać ponad 100 tys. mieszkańców. Powstać ma także mniej więcej tyle samo miejsc parkingowych.

📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody.

📢 Metal, Misiek, Szogun. To oni kiedyś trzęśli kibolskim półświatkiem [ZDJĘCIA] Mieli posłuch, władzę i pieniądze. Stali na czele brutalnych gangów, trzęśli światem kibolskich bojówek Cracovii i Wisły Kraków. Łączy ich jedno - wszyscy skończyli z paskiem na oczach i nazwiskiem skróconym do jednej litery. W tym gronie była nawet jedna kobieta - Magdalena K. Wraz z jej zatrzymaniem - po wpadce na Słowacji teraz czeka na ekstradycję do Polski - domknęła się pewna epoka w kibiolsko-gangsterskim świecie. W galerii prezentujemy jego kluczowe postaci. 📢 EGZAMIN zawodowy 2020: ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, wyniki z czerwca. TG 07, AU 20. KLUCZ ODPOWIEDZI z egzaminu zawodowego [26.06.20] Egzamin zawodowy 2020 - odpowiedzi, arkusz CKE. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe rozpoczęły się 22 czerwca i potrwają do lipca. Egzamin składa się z dwóch części - testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru) oraz testu praktycznego. Na naszym serwisie znajdziecie klucz odpowiedzi do egzaminu pisemnego.

📢 Tak wyglądało otwarcie pierwszego hipermarketu w Krakowie. To był "Hit"! [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Zobacz, jak wyglądało otwarcie hipermarketu "Hit". Niewiele osób pamięta to miejsce, a "Hit" był pierwszym, wielkopowierzchniowym sklepem w Krakowie. Od jego otwarcia minęły 24 lata!

📢 Burza w Krakowie. "Tramwaj wodny" na rondzie Mogilskim [WIDEO INTERNAUTY] Lunęło nagle i niespodziewanie. Była godz. 13, a zapanowała ciemność. W ciągu kilkunastu minut nawałnica sparaliżowała całe miasto. Ruch w mieście został praktycznie wstrzymany. Zalane zostało m.in. rondo Mogilskie. To właśnie tam pan Łukasz Bała nagrał film, na którym widać unieruchomiony tramwaj.

