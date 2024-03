Prasówka 24.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie zniknęło urządzenie zawierające źródło promieniotwórcze. Niebezpieczne! ”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie zniknęło urządzenie zawierające źródło promieniotwórcze. Niebezpieczne! W nocy z 21 na 22 marca 2024 r. na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie firma prowadząca drogowe roboty budowalne (S7) odnotowała zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości. Może być bardzo niebezpieczne!

📢 Wichura w powiecie krakowskim. Połamane drzewa, zablokowane drogi. Samochód uderzył w drzewo powalone na jezdnię W powiecie krakowskim silny wiatr też dał się we znaki, głownie w gminach Liszki i Mogilany. W Liszkach zablokowana została droga przez powalone drzewa. Strażacy natychmiast pojechali i usuwali skutki wichury.

📢 Potężne wichury w Małopolsce zachodniej. Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone budynki W sobotnie popołudnie (23 marca) nad Małopolską zachodnią przeszły gwałtowne wichury. Strażacy z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i olkuskiego łącznie interweniowali prawie 70 razy. Większość wyjazdów dotyczyła powalonych drzew. Nie zabrakło także takich przypadków, w których strażacy zostali wezwani do zerwanych dachów, zniszczonych garaży blaszanych i uszkodzonych domów.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwsze wiosenne burze w regionie tarnowskim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, w wielu domach nie ma prądu W sobotę (23 marca) przez region tarnowski przeszła burza, której towarzyszyły silne podmuchy wiatru i opady deszczu. Najwięcej pracy przy usuwaniu skutków nawałnicy mieli strażacy w powiecie bocheńskim.

📢 Kraków. Wypadek na ul. Czarnowiejskiej. Na miejscu dużo służb ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu przy ul. Czarnowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Na miejscu znajdują się zastępy służb. 📢 Kandydat na prezydenta Konrad Berkowicz zapowiadał obalenie smoka biurokracji, metro za dwa schabowe i brał kobiety na ręce Show z rockową muzyką, ekspresyjnymi przemówieniami i długą kolejką do zdjęć z kandydatem na prezydenta Krakowa - tak wyglądała wielka konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się w sobotę (23 marca) w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca. Głównym bohaterem wieczoru był kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz. 📢 Minister Bartłomiej Sienkiewicz w Tarnowie. Wsparł kandydatów PO w wyborach samorządowych i zadeklarował pomoc dla teatru Solskiego W Tarnowie gościł Bartłomiej Sienkiewicz – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Udzielił poparcia kandydatom Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, w tym ubiegającym się o stanowisko prezydenta Tarnowa i burmistrza Bochni oraz zadeklarował wsparcie dla Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego.

📢 Wielka wichura w Krakowie. Połamane drzewa lądowały na autach. Jest mnóstwo szkód Wielka wichura przeszła przez Kraków. Spływają kolejne informacje o wielkich szkodach. W Nowej Hucie drzewo zawaliło się na zaparkowane samochody. W innej części miasta drzewo spadło na przejeżdżający samochód. W Prokocimiu z kolei wiatr urwał balustradę balkonową! "Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i miejskich służb w związku z silnym wiatrem. Usuwane są przede wszystkim powalone drzewa, leżące konary i uszkodzone fragmenty budynków" - informują krakowscy urzędnicy. 📢 Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu.

📢 W Tauron Arenie można odkryć magię roślin. To największa taka impreza w Polsce W weekend (23-24 marca) w Tauron Arenie w Krakowie odbywa się Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce. Organizatorzy proponują rośliny w atrakcyjnych cenach, a także m.in. doniczki, ekonawozy, podłoża, środki ochrony roślin i fachową literaturę. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Wieczysta Kraków. Tak, w tym roku będzie awans do II ligi! Najgroźniejszy rywal pokonany ZDJĘCIA Wieczysta Kraków już tego nie wypuści, czerwonym dywanem kroczy do II ligi! Wieczysta - Avia Świdnik 2:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 23 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. Ekipa trenera Sławomira Peszki w meczu z wiceliderem tabeli odniosła 10. zwycięstwo w rzędu. A przede wszystkim - ma już 12 punktów przewagi nad drużyną ze Świdnika. Avię w tej kolejce może wyprzedzić Siarka Tarnobrzeg, ale, bądźmy szczerzy: w drodze o awans Wieczystej nikt już nie zatrzyma. 📢 Nie żyje znany poeta Leszek Długosz. Współtworzył kabaret Piwnica pod Baranami Nie żyje Leszek Długosz. Poeta, aktor, pieśniarz, współtwórca kabaretu Piwnica Pod Baranami w Krakowie. Zmarł w wieku 82 lat.

📢 Balony opanowały podhalańskie niebo. Z Nowego Targu wystartowało 30 balonowych załóg W stolicy Podhala rozpoczęła się III edycja Międzynarodowego Festiwalu Balonów "Odlotowa Małopolska". Na nowotarskie lotnisko ścignęli miłośnicy balonów z różnych zakątków nie tylko Polski, ale i zza granicy. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [23.03.2024 r.] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [23.03.2024 r.] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Droga krzyżowa po ulicach Białego Dunajca. Górale nieśli wspólnie krzyż [ZDJĘCIA] Setki wiernych, młodzi, starsi, strażacy, działacze Związku Podhalan, siostry zakonne i księża wzięli udział w wieczornej Drodze Krzyżowej, jaka w piątek przeszła ulicami Białego Dunajca. 📢 Gaming Festival w Krakowie. Święto grania w kultowe gry komputerowe w Kinie Kijów W Krakowie w Kinie Kijów odbywa się Gaming Festival. To wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi pasjonatów gier komputerowych aby wspólnie celebrować kulturę gamingową oraz esport. Festiwal to turnieje, prezentacje oraz wiele atrakcji dla wszystkich miłośników gier. Impreza odbywa się pod patronatem marszałka województwa małopolskiego. 📢 W Zakopanem przyznano Marki Tatrzańskie. Galę zakończył pokaz mody FOLK DESIGNE “Czerwone Korale” Odznaczenie Marki Tatrzańskiej przyznawane jest firmom, producentom i wybitnym osobom, które zasłużyły się dla regionu. - Stworzyliśmy markę tatrzańską aby walczyć z produktami, które nie są wykonywane tutaj, a są sprzedawane jako pamiątka z powiatu tatrzańskiego. Jest to walka z przysłowiową chińszczyzną. Marką chcemy docenić naszych rękodzielników, twórców i firmy, które tu wytwarzają produkt charakteryzujące się wysoką jakością. Jest to promocja naszego regionu - zaznacza Helena Buńda.

📢 Targ Pietruszkowy na Podgórzu. Mieszkańcy przyszli po warzywa i wielkanocne ozdoby Świeże warzywa, owoce oraz wielkanocne ozdoby i rękodzieło można było kupić na Targu Pietruszkowym, zorganizowanym w sobotę (23 marca) na placu przy hali KS Korona na Podgórzu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 📢 Biała Sobota w Olkuszu. W akcję zaangażowali się ratownicy medyczni i przedstawiciele olkuskich służb mundurowych. Zobacz zdjęcia W olkuskiej siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego odbyła się Biała Sobota. Dla uczestników wydarzenie było okazją do „zwiedzenia” ambulansu, zobaczenia najnowocześniejszego sprzętu do ratowania życia, nauczenia się pierwsze pomocy, poznania historii najstarszego pogotowia w kraju a także zobaczenia, jak pogotowie współpracuje z innymi służbami. Nie zabrakło także możliwości bezpłatnego wykonania podstawowych badań.

📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie i hity 23.03.2024 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Droga S1 z Oświęcimia do Bielska szybko się zmienia. Tak inwestycja wygląda po 1,5 roku. Zobaczcie nowe zdjęcia Minęło 1,5 roku od rozpoczęcie budowy drogi S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej. Prace najbardziej zaawansowane są na odcinku do Dankowic. Wykonawcy wykorzystali łagodną zimę i widać efekty. Zobaczcie zdjęcia z powietrza Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na których widać efekty po 18 miesiącach inwestycji. 📢 Dwa tunele w Beskidach na drodze S1 nabierają kształtów. Pod Baranią Górą i Białożyńskim Groniem. Zobacz zdjęcia z wnętrza gór Dwa przebite już tunele w Beskidach w ciągu drogi S1 na tzw. obejściu Węgierskiej Górki nabierają kształtów. Są to kluczowe fragmenty przyszłej trasy ekspresowej, która stanie się bramą na południe Europy, także dla kierowców z Małopolski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia zaawansowanie inwestycji na 63 proc. i przedstawia zdjęcia z wnętrza gór.

📢 Most nad Wisłą w ciągu obwodnicy Oświęcimia połączył brzegi rzeki oraz Małopolskę ze Śląskiem. Zobacz zdjęcia Zakończyła się budowa konstrukcji mostu nad Wisłą w ciągu powstającej obwodnicy Oświęcimia. Dzisiaj, 22 marca przeprawa połączyła brzegi rzeki oraz Małopolskę ze Śląskiem. Stało się tak, jak kilka dni temu zapowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na potwierdzenie udostępniła zdjęcia z tej części inwestycji.

📢 Oto najpiękniejsze lasy w Krakowie. Zobacz, gdzie warto wybrać się na spacer! A może by tak rzucić wszystko i ruszyć do lasu? Na szczęście nie trzeba podróżować daleko. Kraków ma kilka naprawdę pięknych lasów, w których możemy odetchnąć świeżym powietrzem i poobcować z naturą. Zobaczcie, gdzie warto się udać na krótką wycieczkę. 📢 Porąbka Kozubnik high life PRL. Wiosną rozkręcało się tutaj życie towarzyskie. Ekskluzywny ośrodek na zdjęciach archiwalnych. Galeria Porąbka Kozubnik w latach PRL był imponującym rozmachem ośrodkiem wypoczynkowym. Powstał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w malowniczej dolinie Beskidu Małego. W luksusowym kompleksie toczyło się bogate życie towarzyskie. Zobacz galerię zdjęć archiwalnych ośrodka w Porąbce Kozubniku.

📢 Podróż na jednym bilecie nie tylko w Krakowie, Małopolsce, ale w całym kraju. Rząd ma plan W ministerstwie infrastruktury będą pracować nad tym, by można było kupić jeden bilet i na jego podstawie podróżować pojazdami komunikacji zbiorowej (pociągi, autobusy, tramwaje) po całym kraju. Oznaczałoby to więc także przejazdy na jeden bilet po całej Małopolsce. Nowe rozwiązanie mogłoby wejść w życie za około trzy lata. 📢 Przy jednym z najbardziej ruchliwych krakowskich rond jest... uzdrowisko! Tu napijesz się leczniczych wód. ZDJĘCIA Historia Uzdrowiska Mateczny sięga roku 1898, kiedy to na posesji inżyniera Antoniego Matecznego odkryto leczniczą wodę mineralną. W 1905 uruchomiono w tym miejscu Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej, z którego w sezonie letnim korzystało nawet do 400 kuracjuszy. Do niedawna to miejsce położone niemal w samym centrum Krakowa, zasłonięte było przez szpetne bilbordy. Teraz jednak można je nie tylko zobaczyć podczas jazdy samochodem, ale także je odwiedzić i napić się leczniczych wód. Poznajcie historię tego wyjątkowego miejsca i zobaczcie, co obecnie oferuje.

📢 Tłumy wiernych uczestniczyły w inscenizacji Misterium Męki Pańskiej w Ropie. Przeszli w Drodze Krzyżowej sprzed kościoła na cmentarz Tłumy uczestniczyły w Drodze Krzyżowej i Misterium Męki Pańskiej w Ropie. Byli nie tylko parafianie, ale również wiele osób z sąsiednich miejscowości. Wydarzenie przygotowała parafia, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ochotnicza Straż Pożarna, wsparł ośrodek kultury. 📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Budowa nowej zakopianki. Drogowcy kładą już asfalt NOWE ZDJĘCIA Na nowej zakopiance na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wylewany jest już asfalt. Zaawansowane prace prowadzone są w rejonie Nowego Targu. W innych miejscach budowanego odcinka trwają jeszcze roboty ziemne. Nowa droga ma zostać oddana do użytku we wrześniu 2024 roku. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Skoki dzisiaj na żywo: Planica 2024. Puchar Świata w lotach narciarskich na mamuciej skoczni. Gdzie oglądać live? Transmisja stream online Skoki narciarskie w sezonie 2023-2024 kończą się w Planicy, tam dzisiaj są zawody PŚ w lotach. Sprawdź wyniki na żywo. Na Letalnicy zaplanowane zostały w dniach 22-24 marca 2024 aż trzy konkursy - dwa indywidualne i jeden drużyny. Jak w wielkim finale sezonie spisują się Polacy? Jaki skoki i wyniki dzisiaj? Gdzie oglądać na żywo transmisję stream online? 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 23.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Cracovia Danza tanecznym krokiem krakowskim śladem Królowej Jadwigi W piątek, 22 marca, na Plantach, przy pomniku Jagiełły i Jadwigi Balet Cracovia Danza zaprosił krakowian na drugą odsłonę happeningu "Krakowskim śladem Królowej Jadwigi". 📢 Na Wawelu trwa istny festiwal Wyspiańskiego! Czegoś takiego nigdy tam nie było Po raz pierwszy wawelskie komnaty stały się scenerią dla spektaklu teatralnego. Swoje przedstawienie "Na kolana, panie Wyspiański" wystawia tu Agata Duda-Gracz. Symbolicznie, po raz pierwszy do królewskie komnaty goszczą także Wyspiańskiego. Od piątku 22 marca trwa również wystawa "Wawel Wyspiańskiego" - także pierwszy raz eksponująca prace wybitnego twórcy w tym miejscu.

📢 Czas na wspomnienia sprzed lat. Tak wyglądał słynny krakowski odpust Emaus w latach trzydziestych Rodowód Emausu sięga XII wieku, a znana dziś atmosfera kolorowego jarmarku ukształtowała się w XIX wieku. W tym roku, ze względu na trwający remont ul. Kościuszki, wielkanocny odpust Emaus odbędzie się w zmienionej formule i lokalizacji. Krakowskie Forum Kultury, organizator wydarzenia, zaprasza 1 kwietnia na jarmark odpustowy Emaus przy Błoniach. Tymczasem przypominamy jak to wydarzenie wyglądało kilkadziesiąt lat temu - w latach trzydziestych przed wybuchem II wojny światowej.

📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie! 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 Wisła Kraków. Jarosław Królewski dyskusję na temat swojego brzucha zamienił w pomoc dla Julii W Wiśle Kraków zrobili ostatnio zdjęcie wszystkich zawodników, pracowników i osób związanych z klubem. Akcja miała pokazać jak wielu osób wierzy w ten klub, ale też zmobilizować piłkarzy, uświadomić im mocniej gdzie grają. Niejako przy okazji wyszła z tego dyskusja na temat… brzucha prezesa Jarosława Królewskiego. A ten postanowił całą sprawę trochę obrócić w żart, a trochę wykorzystać w szczytnym celu. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Te KOMENDY powinien znać pies KAŻDEJ RASY! Zobacz podstawowe komendy i psie sztuczki. TOP 10 Jakiej komendy nauczyć psa jako pierwszej? Jak sprawić, aby pies mnie słuchał? W jaki sposób trenować z psem, aby był grzeczny i ułożony? - każdy właściciel psa prędzej czy później zmierzy się z tymi dylematami. W tym materiale podpowiadamy, jak się zmierzyć z nauką komend takich jak "siad" i "leżeć" i poprawić swoje relacje z psem, a także relacje psa z otoczeniem!

📢 Wisła Kraków. Wiktor Szywacz: Po to pracuję, żeby powalczyć o swoją szansę Nie mam z tym problemu, że będę grał w drugiej drużynie, bo chcę jej pomóc w awansie. Pozostaje wychodzić na boisku i starać się jak najlepiej prezentować w koszulce z białą gwiazdą na piersi - mówi Wiktor Szywacz, piłkarz rezerw Wisły Kraków, który ostatnio dostał szansę treningów z pierwszym zespołem i krótkiego występu w sparingu ze Stalą Rzeszów.

📢 Gigantyczny aquapark w Krynicy-Zdroju ze stokiem narciarskim na dachu i hotelem. Inwestor przedstawił koncepcję wyczekiwanego parku wodnego Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w historii Krynicy-Zdroju staje się faktem. Inwestor przedstawił szczegółowe plany budowy ogólnodostępnego aquaparku wraz z zapleczem hotelowym. Co ciekawe, na dachu obiektu ma być całoroczny stok narciarski - jedyny taki w Polsce. Skala inwestycji jest ogromna i wstępnie może pochłonąć kilkaset milionów złotych. 📢 Wisła Kraków zrobiła wielkie rodzinne zdjęcie. Ma zmobilizować piłkarzy Wisła Kraków walczy na dwóch frontach, żeby zakończyć ten sezon sukcesem. „Biała Gwiazda” wciąż ma szansę by wywalczyć awans od ekstraklasy i zdobyć Puchar Polski. Pomóc mają w tym różne narzędzia. Również takie, które będą oddziaływać na świadomość zawodników. I m.in. z tego powodu w Wiśle zebrano wszystkie osoby, które w niej pracują, grają, są związane w różnych formach, by zrobić wielkie zdjęcie wiślackiej rodziny oraz całą sesję w nieco mniejszych podgrupach.

📢 Proponują komunikacyjną rewolucję: metro dla Krakowa na już, czyli autobusy i tramwaje z częstotliwością co 5 minut Krakowscy kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmiku Małopolskiego i Rady Miasta Krakowa w piątek (22 marca) zaprezentowali swoje postulaty dotyczące polityki wojewódzkiej i miejskiej w sferze komunikacji i transportu. Wśród propozycji pojawiły się m.in. częstsze kursy autobusów i tramwajów, budowa parkingów, czy rozwój szybkiej kolei nie tylko w Krakowie, ale też w Tarnowie, Nowym Sączu i na Podhalu. Kandydaci podkreślali też, że są przeciw wprowadzaniu Strefy Czystego Transportu.

📢 Wysowianka obchodzi w tym roku 75. urodziny. W Światowy Dzień Wody byliśmy w Rozlewni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju Nie każdy wie, że z Wysowianką i Uzdrowiskiem Wysowa było tak, jak z prawdą, że najpierw było jajko, a potem kura. Z tego też powodu w tym roku swój zacny jubileusz 75-lecia świętuje Wysowianka, a Uzdrowiska Wysowa kończy 65 lat. To właśnie na bazie wody powstało w Wysowej-Zdroju całe sanatoryjne zaplecze. Dzisiaj z w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej w ciągu godziny zjeżdża 18 tysięcy butelek Wysowianki, bardziej lub mniej gazowanej wody mineralnej, lub napojów słodkich, produkowanych na bazie wysowskich wód.

📢 Prezydent Andrzej Duda i prezydent Węgier odwiedzili Stary Sącz. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta Węgier W piątek 22 marca w Starym Sączu odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Okazją był przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia kanonizacji św. Kingi oraz przypadający w sobotę 23 marca Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Była to także pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta Węgier. 📢 Wielkie Smocze Widowisko jednak się odbędzie! Impreza wraca do Teatru Groteska 8 i 9 czerwca w Krakowie odbywać się będzie 23. edycja Wielkiej Parady Smoków. Tegorocznemu wydarzeniu miało po raz pierwszy nie towarzyszyć spektakularne wieczorne Wielkie Widowisko Plenerowe w Zakolu Wisły. Jak poinformował magistrat, wydarzenie jednak się odbędzie. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie przejmie go również Krakowskie Biuro Festiwalowe. Jak dotychczas smoki nad Wisłą zjawią się za sprawą Teatru Groteska. - Wiele osób stanęło w obronie smoków - wyjaśnia Moniak Chylaszek z magistratu.

📢 Kraków. Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. To znajdziecie na stoiskach Na Rynku Głównym w Krakowie trwa tradycyjny Jarmark Wielkanocny organizowany przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz firmę Artim sp. z o. o. Na 84 stoiskach odwiedzający mogą zarówno skosztować przysmaków z Polski jak i Węgier czy Litwy. Wystawcy oferują także artykuły świąteczne: palmy, koszyczki, pisanki czy stroiki. Jarmark Wielkanocny potrwa do 1 kwietnia. 📢 Hala Targowa zostanie wpisana do rejestru zabytków, żeby nie było tam dyskoteki Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że Hala Targowa na Grzegórzkach zostanie wpisana do rejestru zabytków. To ma wstrzymać prace związane z utworzeniem tam klubu nocnego, którego powstanie wzbudziło kontrowersje wśród mieszkańców.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.03.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Te produkty zniknęły z półek w Biedronce, Lidlu i Polo Markecie. Sanepid wycofał je ze sprzedaży! Aktualna lista GIS 22.03.2024 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic już hałasuje i nie daje spać mieszkańcom. Pracują nawet w nocy - List Czytelnika Jeszcze nie wyruszył na torowisko a już okoliczni mieszkańcy nie mogą przez niego spać. Oczywiście chodzi o budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w rejonie ul. Młyńskiej. Po obu jej stronach mam duże osiedla, a jak się okazuje prace na placu budowy prowadzone są nawet w nocy. Problem opisał w liście do redakcji Czytelnik. Interweniowała straż miejska. Urzędnicy odpowiadają.

📢 Kampania przed wyborami samorządowymi. Najdziwniejsze hasła i plakaty wyborcze Już za niecały miesiąc wybory samorządowe. W całej Polsce trwa kampania wyborcza, a kandydaci na różne sposoby starają się walczyć o głosy mieszkańców lokalnych społeczności. Z całego kraju do sieci trafiają przykłady najoryginalniejszych i najdziwniejszych plakatów i haseł wyborczych. Oto niektóre z nich.

📢 Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami Pierogi - 40 złotych, Pajda ze smalcem - 18 zł, a cały bochen 60 złotych, zupa od 15 do nawet 30 złotych, cebulka do pierogów - 8 złotych, a 4 churrosy będą nas kosztować 20 złotych. To ceny produktów jakie znajdziecie na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet tutaj... 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Kraków. Rap Wagary w Tauron Arenie. Tak bawiła się publiczność! Na scenie Smolasty, Young Multi, Malik Montana ZDJĘCIA Rap Wagary 2024. Pierwszy dzień wiosny, w szkołach znany jako Dzień Wagarowicza, w Tauron Arenie świętowała krakowska młodzież. Fani hip-hopu bawili się do kawałków aż siedmiu wykonawców polskiej sceny rapowej. Wśród nich znaleźli się: Smolasty, Malik Montana czy Young Multi, których uchwycili nasi fotoreporterzy. ZDJĘCIA 📢 Iga Świątek w Miami. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać turniej z udziałem Polki? Transmisja i wynik na żywo Tylko jeden z ekspertów portalu tennis.com uznał, że Iga Świątek szybko pożegna się z turniejem w Miami. Przeciwnego zdania jest kilku innych, którzy uważają, że Polka ma duże szanse na dojście do finału zawodów rangi WTA 1000. Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie mecz? W jakiej stacji telewizyjnej i gdzie w internecie można obejrzeć pojedynki Świątek w Miami? O tym wszystkim informujemy poniżej. Tu możecie sprawdzić aktualną porę rozgrywania meczu Świątek i końcowy wynik.

📢 Kraków. Nowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej gotowy! Gmina Miejska Kraków zakończyła budowę nowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 27. Obecnie trwa urządzanie terenów zielonych wokół obiektu. W nowoczesnej placówce docelowo ma zamieszkać 100 osób. Koszty inwestycji to około 51 mln zł w tym 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. 📢 Wisła Kraków. Jest potwierdzenie, „Biała Gwiazda” dostała ważny przelew Bardzo szybko poszło. W środę członkowie Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków przegłosowali dofinansowanie piłkarskiej spółki kwotą 1,5 mln złotych, a w czwartek poinformowani, że przelew trafił na konto TS Wisła Kraków SA. 📢 Plaga masowych zwolnień w krakowskich korporacjach. Na "czarnej liście" GUP jest już 1500 osób Krakowskie korporacje masowo zwalniają pracowników. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o zwolnieniu ponad 200 osób w Aptiv, kolejne 200 osób miało stracić pracę w PepsiCo, a teraz masowe zwolnienia szykuje Octopus. Grodzki Urząd Pracy alarmuje, że do zwolnień grupowych zgłoszonych zostało już 1500 osób. To więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Kraków. Kładka Bernatka. Zebrano tony kłódek, ale pomost zastawiony blachą. Co się dzieje? Zebrano kłódki zakochanych, około trzech ton! pojawiły się nowe, mocniejsze balustrady - pięknie, choć tylko po jednej stronie. Tymczasem jedna cześć kładki Bernatka ciągle jest zasłonięta i zabarykadowana blaszanym ogrodzeniem. Wiosna nadchodzi, spacerowiczów i rowerzystów przybywa, a słynna przeprawa przez Wisłę w Krakowie nie jest w pełni sprawna i dostępna. Pytamy dlaczego... 📢 Kraków. Awaria torowiska w Nowej Hucie. Utrudnienia dla pasażerów Tramwaje nie kursują do Wańkowicza - usterka torowiska. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Rondo Hipokratesa. To może oznaczać duże problemy dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowej Hucie.

📢 Wieczysta Kraków. To będzie wielkie wydarzenie! W Krakowie nie ma ważniejszego meczu Wieczysta Kraków - Avia Świdnik. Sobota 23 marca, godzina 12, stadion przy ul. Chałupnika. To będzie najważniejsze piłkarskie wydarzenie dnia w Krakowie. W 24. kolejce III ligi (gr. IV) zmierzą się dwa najlepsze zespoły tych rozgrywek, a spotkanie poprowadzi sędzia z ekstraklasy. Czy rozpędzona ekipa Sławomira Peszki dołoży do kapitalnej serii kolejne zwycięstwo? Bo jeśli tak, to znajdzie się już na prościutkiej drodze do awansu.

📢 Podhalańscy architekci protestują. Rekordzista czeka na pozwolenie na budowę już ponad 700 dni Przed budynkiem starostwa powiatowego w Zakopanem w czwartek rano zgromadziło się ok. 70 architektów z terenu Podhala. W ten sposób architekci chcieli zamanifestować, że nie zgadzają się ze sposobem pracy wydziału architektury w starostwie. Uważają, że doszło tam do paraliżu, który powoduje, że notorycznie łamane są terminy wydawania decyzji pozwoleń na budowę. Rekordzista złożył wniosek w 2018 roku i do dziś nie dostał żadnej decyzji. 📢 Władze miasta podtrzymują sprzeciw wobec poprowadzenia nowej zakopianki przez Kraków Władze Krakowa skierowały do nowego ministra infrastruktury apel dotyczący tego, by nie rozważać przebiegu planowanego odcinka trasy S7 w granicach Krakowa. Proponują wzięcie pod uwagę wytyczenie nowej zakopianki, tak aby mocno omijała stolicę Małopolski - po jej wschodniej albo zachodniej stronie.

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

📢 Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy! Prace budowlane mogą ruszyć za dwa lata To było trudne zadanie, żeby zaprojektować obiekt spełniający wymogi ekstraklasy i miejsce, który pomieści 8 tys. widzów. Mamy tu zobowiązujące sąsiedztwo w postaci klasztoru Cystersów i kopca Wandy. Chodziło o to, żeby stadion był niski, niezauważalny i wpisywał się w kontekst otoczenia - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Wowczak, autor koncepcji projektu stadionu i jego otoczenia. Jak wszystko dobrze pójdzie prace budowlane ruszą w 2026 r.

📢 Modne paznokcie french 2024: kolorowe, z brokatem, różowe i czarne. Pomysły na french manicure na krótkich i długich paznokciach French manicure nie wychodzi z mody. W tym sezonie również pozostaje w trendach, jednak w odświeżonym wydaniu. Cieniutkie kreseczki umieszczone w połowie płytki paznokcia, lub double french czyli cienkie paski malowane podwójne. To będzie hit! Zobacz 25 inspiracji na modny manicure francuski. 📢 Paznokcie kwadratowe długie czy krótkie? Zobacz wzory! French, ombre, czerwone, brązowe. Inspiracje 21.03.2024 Zastanawiasz się, czy kwadratowy kształt paznokci jest dla Ciebie? Jeśli masz szeroką płytkę, długie palce i smukłe dłonie musisz zobaczyć te stylizacje. Możesz zaszaleć wybierając odważne, kolorowe i wyraziste wzory lub postawić na klasykę i naturalne odcienie. Zobacz inspiracje na modny manicure. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 21.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na wiosnę i lato, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Szybka kolej do Krakowa coraz bliżej. Praca wre na odcinku linii kolejowej Chabówka- Nowy Sącz. Duże postępy w Marcinkowicach i Klęczanach Na odcinku linii kolejowej bocznica Klęczany - Nowy Sącz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A prowadzą intensywne prace. Te pochłoną aż 780 mln złotych. Wspomniany odcinek to fragment trasy nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która wchodzi w skład historycznego połączenie Podłęże - Piekiełko. Dzięki modernizacji linii za kilka lat z Nowego Sącza do Krakowa pojedziemy w godzinę. Tak wyglądają najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Słynne "pięcioraczki z Krakowa" wyprowadzają się z Polski. Trzynastoosobowa rodzina z Horyńca-Zdroju zdecydowała się na wielką zmianę Pamiętacie słynną rodzinę Clarków? W lutym 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Rodzicami po raz kolejny zostali Pani Dominika i Vince Clark z Horyńca-Zdroju. Niestety po kilku dniach jeden z maluchów odszedł. Pozostała czwórka ma się jednak dobrze, a całą rodzinę - łącznie trzynastoosobową! - czeka teraz wielka rewolucja w życiu! Postanowili przeprowadzić się... poza Polskę!

📢 Biznesmen z Krakowa wyzwany przez kandydata na prezydenta stworzył plan rewolucji w polityce turystycznej. Śmiałe tezy "Po moim ostatnim poście, w którym pisałem, że żaden z kandydatów na prezydenta Krakowa nie ma żadnego pomysłu na krakowską turystykę, ani żadnej propozycji dla branży turystycznej, Łukasz Gibała poprosił mnie o konkrety" - tak zaczyna się wpis Ernesta Mirosława, właściciela krakowskiego biura podróży Ernesto Travel. A następnie wypunktował on co jego zdaniem należy zrobić w krakowskiej turystyce i na jakich turystów postawić. Niektóre tezy i rozwiązania są bardzo śmiałe, zgadzacie się z nimi? 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 21.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Trwa budowa schroniska PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach. Ponad połowa budynku już zbudowana Stare schronisko na Hali Kondratowej w Tatrach zostało rozebrane, a w jego miejsce powstaje nowy budynek. Ilość miejsc noclegowych w obiekcie ma się nie zmienić. Poprawione zostaną za to warunki pobytu, a źródło ogrzewania będzie ekologiczne. 📢 Wiosenne Forum Seniora w Krakowie: Spotkanie z niezwykłymi ludźmi. Laura Łącz gościem specjalnym Wiosenne, pierwsze w tym roku Forum Seniora już za nami. Wydarzenie pod hasłem "Wiosna w sercu seniora" odbyło się w gościnnych progach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze spotkanie uświetniła recitalem Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa, odtwarzająca rolę Gabrieli w serialu „Klan”.

📢 Kraków. Park Kurczaba powstanie w Prokocimiu. Szukają wykonawcy w przetargu Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Park Kurczaba” w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie. Teren parku można podzielić na dwie zupełnie różne części. W południowej znajduje się ogrodzony psi wybieg, natomiast cześć północna (większa), jest obniżona i otoczona ze wszystkich stron stromymi skarpami. Po inwestycji ma się zamienić w dżunglę pełną zieleni. Jednakże mieszkańcy na Facebooku zarzucają ZZM, że mnóstwo zieleni już tu było, ale doszło do wycinki...

📢 Wielka promocja na sprzęt wojskowy w Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wyprzedaż w armii. Taniej o 60 procent! Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. Już w najbliższy piątek rusza wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy 22 marca i 23 marca. Pierwszego dnia między 9.00 do 17.00, a kolejnego od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.

📢 43 lata! Były piłkarz Wisły Kraków wciąż gra! Kolejny rok kariery Łukasz Garguła rozpoczął w klasie okręgowej Wisła Kraków to klub, w którym spędził sześć lat. Z którym zdobył mistrzostwo Polski. Już wtedy Łukasz Garguła był bardzo doświadczonym zawodnikiem, a przecież było to dawno temu. I co? I nadal jest piłkarzem! W wieku 43 lat rozpoczął właśnie kolejny rok na ligowych boiskach. Konkretnie: w klasie okręgowej Zielona Góra. Kontynuuje występy w Zorzy Ochla.

📢 Nowoczesne potrawy wielkanocne smakują wybornie! Wypróbuj najlepsze, sprawdzone przepisy. 12 potraw wielkanocnych, które zachwycą smakiem Szukasz pomysłu na nowoczesne potrawy wielkanocne? W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. przepis na zupę chrzanową, tatar ze śledzia i awokado, łososia w cieście francuskim czy sałatkę łabędzi puch. Nie zabraknie również słodkości. Sprawdź nasze pomysły na nietypowe potrawy wielkanocne.

📢 Pasaż Bielaka znany był z kultowych kawiarni, sklepów i kina. Dziś to miejsce w samym centrum Krakowa popada w ruinę Pod ściana leżą chodnikowe płyty, mury i okna pobazgrane są graffiti. Elegancki niegdyś Pasaż Bielaka przypomina dziś zapuszczone bramy zapomnianych kamienic, do których strach wejść. Trakt wiodący prosto na Rynek Główny podupadał przez lata. Miejsce, które było wypełnione kawiarniami, salonem fryzjerskim, kultowym kinem i różnymi sklepami praktycznie przestało żyć. 📢 Zamach i przewrót gabinetowy w VIII LO w Krakowie? Spór między nauczycielami i dyrektorką wspieraną przez męża Sytuacja w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie jest bardzo napięta. Konflikt między nauczycielami a dyrektorką sięga zenitu. Sprawa kolejny raz trafiła na posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Dwa tygodnie temu przyszli na nią nauczyciele, apelując o odwołanie dyrektorki. Na kolejnym spotkaniu (19 marca) pojawiła się dyrektorka i przedstawiła swoją wersję zdarzeń. Towarzyszył jej mąż, który nie pracuje w VIII LO, ale jego działania związane z tą szkołą są istotnym elementem sporu. W urzędzie wyjaśniają, że na razie postępowania są na etapie, na którym za wcześnie na jednoznaczny osąd. Kurator oświaty starała się studzić emocje, podkreślała, że najważniejsze jest dobro szkoły i uczniów, proponowała mediacje.

📢 Propozycje dla szybkiej kolei w Krakowie: cztery nowe linie i pociągi jeżdżące co 15 minut Kraków Główny - Nowa Huta; Płaszów - al. 29 Listopada - Mydlniki; Nowa Huta Przyszłości - ul. Prądnicka - lotnisko w Balicach; plac Centralny - ul. Mogilska - lotnisko - to propozycje czterech nowych linii szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA) w Krakowie, jakie przedstawiano podczas konferencji zorganizowanej w poniedziałek (18 marca) w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 10.03.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek. Fani mają dowód. Wygląda na to, że zakochani chcą utrzymać swoją relację w tajemnicy 8.01 Doda ma za sobą wiele niekoniecznie udanych związków, ale wygląda na to, że do artystki w końcu los się uśmiechnął. Jej związek z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko nie został zakończy. To dla fanów szok, ale wygląda na to, że para postanowiła zachować prywatność. Wiele osób uwierzyło, że sportowiec i piosenka rozstali się. Ich relacja układa się bardzo dobrze z dala od błysków fleszy. Fani znaleźli kolejny dowód na to, że Doda i Dariusz są razem. Zdjęcie z siłowni obiegło internet i uciszyło plotki o rzekomym rozstaniu. Także na koncercie Dody w Krakowie nie zabrakło Dariusza.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Prywatny inwestor zbuduje aquapark w Krynicy-Zdroju. Ta przełomowa inwestycja dla uzdrowiska powstanie na działce w Czarnym Potoku Krynica-Zdrój to prężnie rozwijające się uzdrowisko, któremu w ofercie brakowała tylko całorocznego parku wodnego. Jak poinformował burmistrz Piotr Ryba na Czarnym Potoku powstanie aquapark! To przełomowa decyzja, która pozwoli odmienić oblicze turystyki. Nowy właściciel dawnego Ośrodka Wypoczynkowego Gromada chce zainwestować nawet 200 mln złotych.

