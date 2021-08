Prasówka 27.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dziewczyny z Dubaju, film o seksaferze wywoła skandal? Doda mówi, że film "Dziewczyny z Dubaju" będzie mocny. Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin jesienią i jest najbardziej wyczekiwaną produkcją 2021 roku. W galerii prezentujemy pierwsze kadry z filmu opowiadającego o tzw. aferze dubajskiej.

Sezon wakacyjny to także szczyt sezonu ślubnego. Choć śluby i wesela odbywają się przez cały rok, to największą popularnością cieszą się miesiące letnie w tym także wrzesień. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.