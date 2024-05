Prasówka 28.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Karolina Pantuła - to do niej należy korona Miss Województwa Małopolskiego 2024. Jaka jest prywatnie? Gala Finałowa Miss Województwa Małopolskiego 2024 za nami. Spośród 30 finalistek ubiegających się o tytuł Polskiej Miss Województwa Małopolskiego jury wyłoniło zwyciężczynię, którą okazała się być mieszkanka Krakowa. Jaka jest Karolina Pantuła, która zdobyła koronę najpiękniejszej i podbiła serca jury? Zobaczcie sami!

📢 Iga Świątek - mecz French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Mija 21 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Deweloper w końcu odkrył karty: będzie tu apartamentowiec Monument Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo. 📢 Sądecki zamek na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądał kiedyś Zamek Królewski w Nowym Sączu wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. to ważne miejsce na mapie miasta. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Niestety w 1945 r. wysadzili go partyzanci pod dowództwem Tadeusza Dymela, bo w twierdzy znajdował się skład z niemiecką amunicją. Dziś z dawnej budowli zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. od lat planowana jest jego obudowa, ale jak dotąd nie udało się tego zrobić. Jak wyglądał kiedyś? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wnioski dla Cracovii po ekstraklasowym sezonie - było znacznie gorzej niż przed rokiem #CracoviaOdNowa - to hasło nowych władz Cracovii, które starają się reformować klub. Ile czeka je pracy? Wystarczy popatrzeć na wyniki. Zakończył się sezon ekstraklasy. Co zapamiętamy z minionych miesięcy? Do wniosków odsyłamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Pożary aut w Krakowie. W Nowej Hucie w przeciągu pół godziny spłonęły dwa samochody. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że to podpalenia Policja zgłoszenie o pożarze dostała w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 3. - Płonęło auto marki Kia na parkingu przy jednym z bloków na os. Oświecenia. Pół godziny później dostaliśmy zgłoszenie o pożarze kolejnego samochodu marki audi. Tym razem było to na os. Złotego Wieku - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

📢 Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci miesięcznego dziecka w szpitalu w Brzesku. Matka przywiozła noworodka do szpitala w środku nocy Prokuratura Rejonowa w Brzesku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci miesięcznego dziecka, do której doszło w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Noworodka do lecznicy późną nocą przywiozła matka. Najpierw udała się na SOR, skąd została odesłana na oddział pediatryczny, gdzie niedługo później miesięczna dziewczynka zmarła. 📢 W Polsce tylko trzy kobiety posiadają certyfikat chirurga bariatrycznego. Jedna z nich pracuje w Rydygierze! Z radością informujemy, że podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Chirurgii Bariatrycznej „Warszawska Wiosna Bariatryczna”, pani dr n.med. Dorota Budzyńska, specjalista Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, otrzymała certyfikat chirurgii bariatrycznej i tym samym dołączyła do wąskiego grona 38 specjalistów posiadających certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich - informuje Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dr Dorota Budzyńska jest jedną z zaledwie trzech kobiet posiadających w tego typu uprawnienia w Polsce!

📢 Strzelanina pod Zespołem Szkół w Libiążu. Policja zatrzymała trzech podejrzanych W poniedziałek rano (27 maja) doszło do strzelaniny pod Zespołem Szkół w Libiążu. Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych w tej sprawia. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności oraz motywów tego zdarzenia.

📢 Spektakl "1989" dziś na żywo w TVP. Jeden z najgłośniejszych krakowskich spektakli będzie transmitowany w Teatrze Telewizji Aby się dostać na ten spektakl, trzeba upolować bilety. "1989" to prawdziwy hit Teatru Słowackiego, o czym świadczą tłumy na spektaklach, recenzje krytyków i widzów. Wszyscy, którzy od kasy wciąż odchodzą z kwitkiem, będą mieli okazję zobaczyć głośny spektakl w Teatrze Telewizji w poniedziałek, 27 maja, o godz. 20.00. 📢 Maciej Żurawski stawia sprawę jasno: Trudno powiedzieć, że przyszedł Albert Rude i odmienił grę Wisły Kraków Były legendarny napastnik Wisły Kraków, a dzisiaj komentator Polsatu Sport Maciej Żurawski surowo ocenia sezon w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. I jasno mówi, co myśli na temat trenera Alberta Rude.

📢 Zaginął 43-letni Jakub Hajduk z Podola-Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem 27 maja 2024 roku mężczyzna wyszedł z domu w Podolu-Górowej i od około godziny 1:30 tego dnia do chwili obecnej nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja i rodzina prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego Jakuba Hajduka, 43-letniego mieszkańca miejscowości Podole-Górowa w gminie Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki). 📢 Wkrótce zdecyduje się przyszłość Wisły Kraków. Ta najbliższa, ale też nieco dalsza. Zmiany są konieczne Wisłę Kraków czeka trudny czas. Zespół zanotował najgorszy sezon ligowy w historii. Do podjęcia jest mnóstwo decyzji, a czas nagli. Najbliższe tygodnie będą ciekawe w klubie z ul. Reymonta i kluczowe dla jego przyszłości. 📢 Nowy Sącz znów będzie gościł najpiękniejsze kobiety świata. To prestiż, ale również wydatek W lipcu o Małopolsce i Nowym Sączu znów będzie mówił cały świat. Po raz kolejny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbędzie się finał konkursu Miss, Mister Supranational oraz Miss Polski. To szansa na promocję miasta, ale również wielki wydatek. W 2024 roku sądeckiego podatnika festiwal kosztował będzie prawie milion złotych. Jeszcze większą kwotę przeznaczy na ten cel Samorząd Województwa Małopolskiego.

📢 To może być szok dla kierowców. Wielkie zmiany na ulicy Starowiślnej. Jest ważna decyzja Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji – przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek, 13 maja, wydana została decyzja środowiskowa. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy będzie zmiana stałej organizacji ruchu, która przysporzy kierowcom sporo problemów. Miasto zarezerwowało 47,3 mln zł na przebudowę ul. Starowiślnej. Wiadomo jednak, że koszty będą wyższe dlatego Kraków zamierza skorzystać z unijnych środków. 📢 Michał Polak nowym Komendantem Powiatowym PSP w Olkuszu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2024. Zobacz zdjęcia Strażacy z powiatu olkuskiego świętowali tegoroczny Dzień Strażaka. Podczas uroczystego apelu, który odbył się przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Ponadto dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu przeszedł w stan spoczynku.

📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy... 📢 Angel Rodado: Tytuł króla strzelców bez awansu do ekstraklasy jest niczym Angel Rodado z 21 golami na koncie został królem strzelców I ligi. Napastnikowi Wisły Kraków ten tytuł nie sprawił jednak pełnej satysfakcji, bo „Biała Gwiazda” nie wywalczyła awansu do ekstraklasy.

📢 Majówka w Regietowie to wielkie święto koniarzy. Widzowie podziwiają umiejętności woźniców powożących sportowymi bryczkami Majówka w Regietowie to już tradycyjnie wielkie święto wszystkich tych, którzy darzą miłością albo nawet tylko sympatia konie huculskie. Zmagania koni i jeźdźców trwały dwa dni między innymi podczas ścieżki huculskiej, która jest sprawdzianem umiejętności, pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, odwagi, zdolności, posłuszeństwa i treningu konia. 📢 Wypadek śmigłowca w Tatrach. Prywatna maszyna rozbiła się niedaleko Chaty pod Rysami W Tatrach Słowackich doszło do wypadku śmigłowca. Helikopter spadł w sobotę po południu w rejonie Chaty pod Rysami. Podróżowały nim trzy osoby. 📢 Pożar galerii handlowej w Miechowie. Szybka akcja strażaków Miechów. Wczoraj, kilka minut przed godziną 21 służby zostały zaalarmowane i zadysponowane do pożaru ściany galerii handlowej przy ulicy Racławickiej. Na miejsce zadysponowano pluton gaśniczy z KP PSP Miechów oraz OSP KSRG Bukowska Wola. Dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony.

📢 Kraków. Rzeźba "Delfin" z Nowej Huty znów zamieni się w fontannę. ZZM otrzymał dofinansowanie na renowację! Renowacja to nie tylko przywrócenie rzeźbie dawnego blasku, ale również odtworzenie jej dawnej funkcji. Nowohucki Delfin z os. Górali w Krakowie ponownie będzie fontanną. Wszystko dzięki dofinansowaniu jakie ZZM otrzymał od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 27.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wiślacki Dzień Dziecka. Tylko dzieciaki były zadowolone w niedzielę... Przy okazji meczu z Bruk-Betem Termalicą Wisła Kraków zorganizowała Dzień Dziecka. Najmłodsi mogli liczyć w okolicach stadionu i na nim samym na wiele atrakcji. I biorąc pod uwagę fakt jak „Biała Gwiazda” zaprezentowała się w tym meczu, to tylko dzieciaki mogły być chyba zadowolone z tego dnia… 📢 Wnioski po fatalnym zakończeniu sezonu przez Wisłę Kraków Wisła Kraków nie zagra nawet w barażach o ekstraklasę. „Biała Gwiazda” fatalnie zakończyła sezon, przegrała aż 0:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i finiszowała ostatecznie na 10. miejscu w I lidze. Czas na wnioski po ostatnim meczu sezonu w wykonaniu piłkarzy z ul. Reymonta. 📢 Budowa trasy S7 Miechów-Szczepanowice. Kiedy tędy wyjedziemy na północ z Krakowa? 77 proc. jeśli chodzi o postęp prac i coraz więcej asfaltu wśród zieleniących się pól. Wracamy na budowę trasy S7 na północ od Krakowa, na odcinku Miechów-Szczepanowice. W lutym plac budowy tonął w błocie, w marcu było już bardziej sucho, a na przełomie kwietnia i maja inwestycja wyglądała jak ekspresówka dla dyliżansów biegnąca przez suchą prerię czy step. Na najnowszych zdjęciach z maja widać, że asfaltu przybyło. Sporo jest tu wykopów i prac przy podbudowie drogi. Ważne, że stoją mosty przecinające trasę. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków po klęsce z Bruk-Betem Termalicą Jaki sezon, taki jego finał – tak można by napisać o ostatnim meczu w sezonie 2023/2024. Wiślacy zaprezentowali się w przegranym 0:3 meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza po prostu fatalnie. I takie muszą być też oceny za ten kompromitujący występ.

📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Amerykańskie samochody w Liszkach. Zlot zabytkowych i nowoczesnych pojazdów z całej Polski 80 amerykańskich zabytkowych i nowoczesnych samochodów przyjechało do Liszek. Na parkingu przed kościołem został zorganizowany American Cars Piknik Charytatywny. Całe wydarzenie to akcja dobroczynna, z której dochód ma wesprzeć Małopolskie Hospicjum dla Dzieci. Podczas pikniku można było podziwiać pojazdy, a nawet przejechać się, a tym samym niosąc pomoc chorym dzieciom. Na rozpoczęcie pikniku za nieuleczalnie chore dzieci została odprawiona msza św.

📢 Czy nie jest wam wstyd? Tak pytali kibice Wisły Kraków Ponad 22 tysiące widzów przyszło w niedzielne popołudnie na ostatni mecz sezonu zasadniczego, w którym Wisła Kraków podejmowała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Kibice „Białej Gwiazdy” przeżyli kolejny raz w tym sezonie potężne rozczarowanie. 📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ukochana miliardera Wojciechowskiego na ciążowej sesji Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła.

📢 Kraksa pod Tarnowem. W Karwodrzy samochód osobowy zjechał z drogi i wylądował w rowie. Mamy zdjęcia W niedzielę w godzinach popołudniowych w Karwodrzy koło Tuchowa doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wpadł do rowu. Pojazdem podróżował tylko kierowca.

📢 Jarosław Królewski: Trzeba podejść do Wisły Kraków w inny sposób. Jeśli dalej będę w klubie Nie jesteśmy zadowoleni z tego jak skończyliśmy sezon. Jest to dla nas duża porażka i myślę, że każdy czuje to bardzo mocno, a w szczególności ja. Jestem odpowiedzialny za wszystkie wybory, główna odpowiedzialność leży na mnie. Następnym razem będziemy się starali zrobić to lepiej. Zaczynamy już plan na kolejny sezon. Jest konieczność skompletowania kadry na europejskie puchary. Przed nami dużo wyzwań. Od jutra trzeba zacząć nowy dzień - powiedział prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski po ostatnim meczu sezonu, przegranym 0:3 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. 📢 Słoneczna niedziela w Krynicy-Zdroju. Turyści wypoczywali na deptaku oraz w Parku Dukieta na leżakach. Jak będzie w długi weekend? Kolejny weekend w Krynicy-Zdroju można uznać za udany. Słoneczna niedziela przyciągnęła turystów oraz kuracjuszy do uzdrowiska. Także mieszkańcy korzystali z wypoczynku na świeżym powietrzu. Kurort pod Górą Parkową od kilku lat jest wysoko w rankingach jeżeli chodzi o popularne miejsca na wypoczynek. Przed nami długi weekend majowo-czerwcowy, branża turystyczna liczy że powtórzy sukces majówki.

📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie w latach 90.! Wyjątkowe perełki motoryzacji. To były czasy! Zobacz archiwalne zdjęcia Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Weekend w Krzeszowicach z polonezem na Rynku. Przebierańcy w epokowych strojach tańczyli wśród straganów na jarmarku Mieszkańcy Krzeszowic po raz kolejny przywdziali XIX-wieczne stroje. Był to drugi dzień dorocznego święta miasta "Majówka w Krzeszowicach". Po Rynku i ulicach w centrum miasta przechadzały się damy w długich sukniach, krynolinach lub zwiewnych sukienkach z podniesionym stanem, w kapeluszach z kwiatami we włosach. Panowie zaś w surdutach i frakach. Tacy przebierańcy podczas dorocznego nawiązywali do czasów, gdy miasto należało do hrabiów Potockich.

📢 Kraków. Kilka ciepłych dni i bęc! Na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Ulica wciąż czeka na generalny remont Od kilku dni w Krakowie panują upały. Temperatura wynosi od 23 do 28 stopni w słońcu. To wystarczyło, by w niedzielne popołudnie na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Kompleksowy remont ulicy wraz z torowiskiem planowany jest na 2026 rok. Mieszkańcy muszą więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość. 📢 Krakowskie rodziny mają dziś swoje święto! Tak się bawiły pod Tauron Areną Święto Rodziny Krakowskiej odbywa się już po raz dwunasty w ramach kampanii miejskiej „Kraków stawia na rodzinę”. W tym roku pod hasłem „Zagraj w zielone z rodziną” organizatorzy skupili się na edukacji ekologicznej, kontakcie z przyrodą i tematach związanych ze zdrową żywnością. Nie zabrakło także aktywności sportowych, badań profilaktycznych oraz akcji dobroczynnych.

📢 Pierwszą Komunię Świętą w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach przyjęli uczniowie miejskiej "szóstki" Dzisiaj w bazylice mniejszej w Gorlicach Pierwszą Komunię Świętą przyjęło blisko 50 uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach. Po dzieci w uroczystej procesji wyszedł ks. proboszcz Stanisław Ruszel, po czym w akcie pokropienia ich wodą święconą przypomniał o przyjętym już sakramencie chrztu świętego. Dzieciom towarzyszył ich katecheta ks. Wojciech Mazurek.

📢 Zbigniew Boniek o prezesie Cracovii: "Zraził do siebie całą szatnię". Mateusz Dróżdż: "Żadnych oskarżeń nie kierowałem" Cracovia zakończyła sezon na 13. miejscu w tabeli ekstraklasy. W ostatnim meczu uległa Ruchowi Chorzów 0:2. "Pasy" przegrały mecz z zespołem, który został zdegradowany. Kamil Glik, obrońca Cracovii w niedzielę opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Wiele razy byłem na dole, ale tak poniżony nigdy" - napisał na Instagramie. Czy chodziło o wyniki? Wydaje się, że niekoniecznie... Sprawę skomentowali Zbigniew Boniek i Mateusz Dróżdż.

📢 Kraków. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Listę otwiera Bartłomiej Sienkiewicz W niedzielę 26 maja, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów, którzy powalczą o mandat europosła. Listę otwiera Bartłomiej Sienkiewicz, a oprócz niego znaleźli się na niej m.in. Marek Sowa czy Jagna Marczułajtis-Walczak. Wybory do europarlamentu odbędą się 9 czerwca. 📢 Kraków. Prezydent Aleksander Miszalski zaprezentował nową "ławeczkę dialogu" i zaprosił na Dni Otwarte Magistratu Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przez kilkadziesiąt minut wysłuchiwał mieszkańców, którzy przyszli w niedzielę, 26 maja, pod krakowski magistrat, by podzielić się z nim swoimi obawami czy problemami. Pomocna przy tym była "ławeczka dialogu", ale nie ta chybotliwa z kampanii wyborczej, a nieco solidniejsza. Jak zapewniał Prezydent, ławka będzie mobilna i pojawi się wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba, a jak mogliśmy usłyszeć - potrzeb jest sporo. Przy okazji, Aleksander Miszalski zaprosił do zwiedzania krakowskiego magistratu w ramach trwających Dni Otwartych.

📢 Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy.

📢 Testowa drezyna mknie po 140-letniej linii kolejowej nr 104. Miłośnicy kolei zapraszają na testy i liczą, że ich pomysł poprze samorząd Miłośnicy kolei chcą zachować fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na odcinku od Mordarki do Męciny, aby mogły jeździć tam drezyny. Teraz udało im się zorganizować wersję testową. Prowizoryczna maszyna mknie po 140-letnich torach i wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Czy pomysł "Galicjanki" będzie kontynuowany? Tory według planów mają zostać rozebrane mimo, że nie kolidują z nową inwestycją kolejową Chabówka - Nowy Sącz. Tak jak już wcześniej pisaliśmy o losach historycznej trasy zdecydują władze lokalne.

📢 Niepołomice nie spały. Wielka feta po wygranej Puszczy i utrzymaniu w ekstraklasie. Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszcza Niepołomice pozostaje w ekstraklasie na kolejny sezon! Takie dni pamięta się latami. Beniaminek, któremu niewielu dawało szanse na zachowanie miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w bardzo dobrym stylu w niej pozostał, zajmując dwunastą lokatę i wyprzedzając kilka innych uznanych firm, choćby Cracovię. Tłumy, bicie w bębny, śpiewy, race i wielka radość - tak wyglądały wczoraj Niepołomice po powrocie piłkarzy Puszczy do miasta. Wielkie święto kibiców z piłkarzami, którzy ze sceny dziękowali za doping i wsparcie dla drużyny. To wielki sukces dla Niepołomic i Małopolski. 📢 Znane mamy show-biznesu - celebrytki, aktorki, piosenkarki. Te sławne kobiety pogodziły karierę z macierzyństwem. Tak wyglądają ich dzieci Aktorki, piosenkarki, znane ze szklanego ekranu sądeczanki to także matki. Kobiety te, aby odnieść sukces lata temu postanowiły wyjechać z Nowego Sącza i zawalczyły o swoje marzenia. Ambitne, zdolne i utalentowane kobiety podbijają Polskę, ale także inne części świata. Robienie kariery w showbiznesie potrafią połączyć z wychowywaniem dzieci. 26 maja także te znane kobiety obchodzą Dzień Matki.

📢 Radni spod Giewontu chcą walczyć z modą na hejtowanie Zakopanego. Czy im się to uda? Zakopiańska rada miasta bierze się za wizerunek miasta, który w ostatnich latach mocno został nadszarpnięty. Radni powołali do życia komisję turystyki i promocji – pierwszy raz w historii zakopiańskiego samorządu. Czy taka komisji poradzi sobie m.in. z białym misiem z dolnych Krupówek, który w ostatnich miesiącach poważnie nadszarpnął wizerunek miasta pod Giewontem i z modą na hejtowanie Zakopanego? 📢 Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park Jadąc ulicą Bobrzyńskiego czy Kobierzyńską przez Ruczaj w Krakowie możemy ich nie zauważyć. Wszędzie widać wysokie osiedla, z blokami sprzed dekad i tymi całkiem niedawno wybudowanymi. Stawy Ruczaju, skryte w zaroślach, trudno dostępne, schowane na murami ze szkła i betonu. Ale są. Wybraliśmy się tam z aparatem i dronem. Miał tu powstać park, ale na razie nic z tego nie wyszło. Dlaczego?

📢 Na Kasprowym Wierchu resztki śniegu. W Tatrach robi się bardziej zielono ZDJĘCIA W Tatrach po zimie pozostaje już tylko wspomnienie. Na Kasprowym Wierchu robi się już coraz bardziej zielono. Choć nadal widać płaty śniegu. Na nie muszą uważać turyści - zwłaszcza, gdy poruszają się po nich w stromym terenie. 📢 Bieg, który łączy pokolenia. 11. Krakowski Bieg Swoszowicki za nami ZDJĘCIA Bieg Swoszowicki to inicjatywa, która odbywa się na terenie dzielnicy X Swoszowice. To jedno z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce. Co roku w biegu bierze udział ponad tysiąc osób. Jego 11. edycja zaplanowana została na niedzielę 26 maja. I jak można zauważyć i tym razem mieszkańcy dopisali.

📢 Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: Mam jeszcze jedno marzenie Nie byłoby tak fantastycznych wyników Puszczy Niepołomice gdyby nie jej trener Tomasz Tułacz. Po ostatnim meczu sezonu, który dał beniaminkowi utrzymanie wprost promieniał.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 26.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Zjazd absolwentów IX LO w Krakowie z okazji 65-lecia szkoły. Jubileusz świętowano w nowej części liceum. Zobaczcie zdjęcia IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje w roku szkolnym 2023/2024 jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z tej okazji szkoła, mająca siedzibę przy ul. Kazimierza Czapińskiego 5, wzbogaciła się o nowoczesne centrum sportowe. To tutaj w sobotę (25 maja) zaprosiła na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Profesorów, Pracowników i Przyjaciół IX LO.

📢 Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszczy Niepołomice. Niezapomniane chwile. Zdjęcia Piłkarze Puszczy Niepołomice po wygranym meczu z Piastem Gliwice mogli dać upust swoim emocjom. Cieszyli się z utrzymania w ekstraklasie. Beniaminek dokonał rzeczy wielkiej, plasując się na 12. miejscu w tabeli, choć przed sezonem niewielu dawało mu szanse. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Jedyna taka sól na świecie. Wydobywają i warzą w Łapczycy pod Bochnią. Ma udowodnione działania lecznicze! Na małej łące w Siedlcu pod Bochnią rośnie drzewo, a obok stoi żelazny "konik". Wygląda jak zabytkowe urządzenie do pompowania ropy naftowej z wnętrza ziemi. Zamiast czarnego złota wydobywa się tu jednak inny skarb. Pompowana jest tutaj lecznicza solanka ze złóż, które zalegają kilkaset metrów pod ziemią. Później rurami płynna solanka trafia do zakładu w Łapczycy, gdzie jest warzona. To jedyne takie miejsce w Polsce, ale i na na świecie, gdzie pozyskuje się sól, która ma udowodnione i certyfikowane działanie lecznicze. 📢 Pożegnanie Krzysztofa Świątka. Kibice na ostatnim meczu Hutnika Kraków w sezonie 2023/24 To było prawdziwe święto, trybuny podczas sobotniego meczu Hutnika z Olimpią Grudziądz (1:2) wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Specjalną oprawą został doceniony przez kibiców kapitan Krzysztof Świątek, który rozegrał ostatni mecz w barwach nowohuckiej drużyny i zamierza kontynuować karierę w innym klubie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów na Suchych Stawach.

📢 Moda na Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Popularne jezioro przyciąga wczasowiczów. To trzeba zobaczyć Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Kibice Puszczy Niepołomice fetowali utrzymanie w ekstraklasie. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice mieli wielkie powody do zadowolenia. Puszcza nie dość, że utrzymała się w ekstraklasie, to wygrała ostatni mecz - z Piastem Gliwice 1:0. 📢 Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice. "Żubry" dokonały wielkiej rzeczy, zostają w ekstraklasie. Na dodatek w tabeli wyprzedziły Cracovię Puszcza Niepołomice pokonała Piast Gliwice 1:0 w ostatniej kolejce ekstraklasy. To historyczny dzień dla podopiecznych Tomasza Tułacza - beniaminek utrzymał się w ekstraklasie. Zajął w niej 12. miejsce z dorobkiem 40 punktów. Co więcej, Puszcza wyprzedziła w tabeli Cracovię (13. lokata, 39 pkt), na której stadionie przecież gościnne rozgrywała swoje ligowe mecze. Panie, panowie, oto najlepsza drużyna Małopolski w sezonie 2023/2024. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok.

📢 Kraków cofnął się do lat 70. XX wieku. Hippisi opanowali Nową Hutę. Kolorowy korowód na ulicach. Zobaczcie zdjęcia! Raz do roku na ulice Nowej Huty wychodzi kolorowy tłum, który przy dźwiękach muzyki kultywuje pamięć o najważniejszych postaciach związanych z historią, herstorią i kulturą dzielnicy. Bohaterami i bohaterkami są m.in. urbanista Tadeusz Ptaszycki, murarz Piotr Ożański, reżyserka Krystyna Skuszanka, legendarna Wanda, malarz Jan Matejko. W zeszłym roku Korowód zadedykowano kobietom, w tym roku uczestnicy przenieśli się do lat 70. 📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Święcenia kapłańskie w Tarnowie i Krakowie. W całym kraju liczba nowych księży spada, a w Małopolsce jest ich więcej niż przed rokiem Małopolska ma 27 nowych kapłanów. W sobotę (25 maja) – 14 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze w Tarnowie, a 13 kolejnych w katedrze na Wawelu. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jednocześnie najlepszy wynik w kraju. Są bowiem diecezje, w których święceń w tym w ogóle nie będzie. 📢 Pierwowzór wawelskiego sarkofagu Królowej Jadwigi przeleżał wiele lat w kościelnym schowku w Tarnowie. Rusza zbiórka na renowację rzeźby W najbliższych dniach ogłoszona ma zostać specjalna zbiórka na rzecz renowacji modelu sarkofagu Królowej Jadwigi, będącego pierwowzorem tego, którym zachwycają się odwiedzający katedrę na Wawelu. Cenną, sporych rozmiarów i bogato zdobioną rzeźbę, odnaleziono w schowku kościoła na Rzędzinie w Tarnowie.

📢 Wielkie święto 11 MBOT w Limanowej. Przysięga wojskowa z jubileuszem oraz piknikiem wojskowym. Nie zabrakło ministra Kosiniaka-Kamysza Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła jubileusz sześciolecia na rynku w Limanowej. Tam też nowi żołnierze złożyli przysięgę wojskową. Nie zabrakło wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po części oficjalniej rozpoczął się piknik wojskowy, który przyciągnął całe rodziny. Było wiele atrakcji dla najmłodszych oraz wojskowy poczęstunek. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Mieszkańcy Krakowa bawią się na Pikniku Chorwackim przy zalewie Bagry. Atrakcji nie brakowało! Dalmatyńczyki, muzyka, smaczne potrawy, zawody żeglarskie, a do tego konkursy z ciekawymi nagrodami. Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry to świetna okazja do tego by poznać chorwacką historię czy kulturę, a także po prostu świetnie spędzić czas. W sobotę 25 maja nad akwenem pojawiło się naprawdę sporo osób.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 25.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości". Królowa turnusu w Krynicy-Zdroju to bizneswoman. Kocha kwiaty, a jej ogród zachwyca Maria Oleksiewicz wystąpiła w 6. sezonie "Sanatorium miłości", które tym razem gościło w krynicy-Zdroju. Kobieta zyskała sympatię widzów, została też królową turnusu. Bizneswoman od lat korzysta z życia, podróżuje, obecnie jest już na emeryturze i zajmuje się uroczym domem w Czarnowie oraz wspaniałym ogrodem. Maria zdecydowała się na poszukiwanie miłości w programie telewizyjnym. To nie do końca się udało, ale zyskała przyjaciół. Zobacz jak mieszka i żyje ulubienica widzów. 📢 Ulica Józefa na Kazimierzu. To najbarwniejsza i zakręcona ulica w Krakowie. Te szyldy i sklepiki przykuwają uwagę Klimatyczne kawiarnie, puby, murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa na Kazimierzu w Krakowie. Tu cały czas coś się zmienia. Coś znika, coś się pojawia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w jedne z ostatnich wakacji, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem Chodzi po ulicach Krakowa i zauważa ton czego my nie widzimy w codziennej gonitwie. Łapie obiektywem zaskakujące kadry lub proste scenki z życia miasta, uchwycone z pomysłem. Od oglądania robi się jakoś tak... przyjemniej na sercu. Wrzuca na Facebooka, opisuje krótko, ale z dużym poczuciem humoru. Zobaczcie kolekcję zdjęć miłośnika Krakowa Mateusza Drożdża. Cofnęliśmy się niecały rok wstecz i jest tego sporo, a ponoć ma tych zdjęć z 15 tys. sztuk.

📢 Jej głosem i urodą zachwycał się Piotr Cugowski. Uczestniczka "The Voice of Poland" Izabela Szafrańska wyszła za mąż! Izabela Szafrańska, pochodząca z Lipnicy Wielkiej na Sądecczyźnie piosenkarka, która najpierw głosem, a potem i urodą oczarowała m.in. Piotra Cugowskiego podczas występu w „The Voice of Poland”, wyszła za mąż. Artystka powiedziała „tak” swojemu partnerowi Grzegorzowi podczas kameralnej uroczystości w Pałacu Zdunowo.

📢 Uroczyste obchody rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu 24 maja w Nowym Sączu odbyły się Obchody XXXIII Rocznicy Powołania Straży Granicznej oraz uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.Wydarzenie odbyło się na placu apelowym w Komendzie KaOSG, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu i zgromadziło nie tylko pracowników SG w Nowym Sączu, ale także gości. 📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

📢 Targi Małych Domów „Twój Mały Dom” trwają w Krakowie w Parku Handlowym Zakopianka Po kwietniowych targach „Twój Mały Dom”, które odbyły się w Warszawie, przyszedł czas na spotkanie w stolicy Małopolski. Targi odbywają się w Krakowie w dniach 24-26 maja w Krakowie na terenie Parku Handlowego Zakopianka. Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na domy do 120 metrów kwadratowych. 📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach oraz w czerwcu.

📢 Wymiana kadr w Krakowie. Ekipa Jacka Majchrowskiego się wykrusza. Po 15 latach Krzysztof Kowal przestanie być dyrektorem ZIS To będzie zmiana kadrowa po ponad 15 latach: jak się dowiedzieliśmy, Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, żegna się z tym stanowiskiem. Informację potwierdza rzeczniczka prezydenta miasta. - Rzeczywiście, panowie: prezydent i dyrektor Kowal widzieli się i podziękowali sobie dzisiaj za współpracę - mówi Monika Chylaszek. Będą też inne zmiany na stanowiskach dyrektorskich - w krakowskim magistracie. Kilka osób przechodzi na emeryturę. 📢 Tanie loty z Krakowa na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA

📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.

📢 Wielka burza nad Małopolską. Całkowicie zalane drogi pod Krakowem! Wielka burza przechodzi przez miejscowości wokół Krakowa. Poważna sytuacja jest w powiecie krakowskim. "Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Rybna. Na miejscu działania prowadzą strażacy z całej gminy" - informuje profil Patrol998-Małopolska. Samochody niemal toną na zalanej trasie!

📢 Fatalna wizytówka Krynicy-Zdroju. Będzie kolejna próba zakupu dworca PKP. Jest nowa wycena i nadzieja, że miejsce wstydu zniknie Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. Być może to w końcu uda się w tym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały nową wycenę i już wkrótce planują podpisać z samorządem uzgodnienia co do transakcji. Ile za obiekt zapłaci Krynica-Zdrój? 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 24.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Kraków. Wielkie hałdy ziemi przy pętli. Budowa tramwaju do Mistrzejowic od drugiej strony Wielokrotnie pokazywaliśmy wam wielki plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Rozkopaną Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Wycinki drzew, głębokie wykopy, korki. Ale co się dzieje w samych Mistrzejowicach? Czy tam też trwają jakieś prace? A jakże! Pod oknami bloków, przy pętli również prężnie działają koparki i robotnicy. Pojawiły się informacje, że niedługo pętla w Mistrzejowicach zostanie zamknięta, prawdopodobnie z końcem czerwca, a tramwaje mają tu nie przyjeżdżać aż do września. W tym czasie pętla ma zostać przebudowana.

📢 Poślizg na dwóch odcinkach S1. Budowa trasy od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie może ruszyć. Zobacz zdjęcia Nie może jeszcze ruszyć budowa drogi S1 między węzłami Oświęcim oraz Bieruń i Mysłowice-Kosztowy. Przeciągają się procedury administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Tymczasem mocno już zaawansowane są prace na odcinku w drugą stronę - do Bielska. Na powstanie nowej trasy czekają kierowcy ze Śląska i Małopolski.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju, co za wnętrza! edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju już za nami. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo? 📢 Kraków. W co zmienia się dawna drożdżownia na Bieżanowie? Kiedyś w galerię sztuki, teraz w powiększające się osiedle W dawnej drożdżowni w Krakowie, w dzielnicy Bieżanów-Prokocim, powstaje kolejny etap inwestycji mieszkaniowej. Rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w ramach II etapu osiedla Nowa Drożdżownia. Na historycznych terenach poprzemysłowych powstanie zarówno nowoczesna zabudowa mieszkaniowa, jak i infrastruktura handlowo-usługowa. Zobaczcie zdjęcia sprzed lat, kiedy to opuszczone budynki służyły jako galeria sztuki dla dzieł artystów.

📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Kraków. Była myjnia, będzie blok. Deweloperzy wciskają się w zabudowę Bieżanowa W gęstą już zabudowę Bieżanowa wciskają się nowoczesne bloki. Kolejny powstanie w miejscu dawnej myjni samochodowej, auto serwisu i parkingu przy ul. Barbary 9. Widać, że będzie blisko istniejących już tam bloków i innych, które już są w budowie, od strony ul. Ćwiklińskiej. Planowana inwestycja Merite Serena to 49 mieszkań. A powstająca to Apartamenty Maestro.

📢 Disco ponad wszystko, czyli taneczna muzyka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Na scenie zespół Boys. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Patrycja Tuchlińska w drugiej ciąży z Józefem Wojciechowskim. Parę dzieli prawie pół wieku i mają już syna Augusta Patrycja Tuchlińska wraz z ukochanym Józefem Wojciechowskim tworzą barwną parę showbiznesu. Ich związek z zainteresowaniem śledzą internauci, którzy tym razem dopatrzyli, że była modelka może spodziewać się kolejnego dziecka. W komentarzach zawrzało. Zakochani od jakiegoś czasu nie pokazują się publicznie, także sama Tuchlińska od kilku miesięcy nie wrzuciła nowych zdjęć. Czyżby coś było na rzeczy? Według naszego źródła była modelka spodziewa się drugiego dziecka!

📢 Budowa kolejowego połączenia Podłęże - Piekiełko, o którym mówi się od dekady. Ta inwestycja to nie lada wyzwanie w górskim terenie Mieszkańcy Rabki-Zdrój mogą podziwiać efekty prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz. Ze względu na specyficzny przebieg linii nr 104, która znajduje się w terenie górskim i podgórskim, dla bezpieczeństwa i komfortu podróży musi powstać tam wiele obiektów mostowych czy ścian oporowych do zabezpieczania skarp. Prace idą zgodnie z planem, choć są sporym wyzwaniem.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Gigant: kultowy dom towarowy w Krakowie. Gdy płonął, ludzie płakali. Wspomnienia krakowian [1.06.2021] W "Gigancie" pani Maria kupiła komplet mebli, kredyt spłacała dwa lata, sofę i meblościankę ma do dziś: z sentymentu. Joanna Kwinta, krakowianka, z domu towarowego przy ulicy Wybickiego miała wszystkie zwierzęta z lat dzieciństwa: papugi, rybki, świnki morskie, królika. Dziennikarz Grzegorz Krzywak kupił tam swój pierwszy piłkarski szalik z napisem "Forza Milan": ma go do dzisiaj i trzyma jako jedną z najważniejszych pamiątek w swoim życiu. Mieszkanka Krakowa Joanna Wiśniewska miała 11 lat, kiedy "Gigant" płonął. - Z kolegami z klasy staliśmy przed naszą szkołą przy al. Kijowskiej 3 i wpatrywaliśmy się w czarny dym na niebie - wspomina.