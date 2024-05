Prasówka 29.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać”?

Prasówka 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu.

📢 Seria wypadków w Krakowie i okolicy. Utrudnienia na autostradzie, zakopiance oraz drogach wojewódzkich. Pod Chrzanowem zginął motocyklista Czarny wtorek na drogach w Krakowie i okolicach. Wypadki i kolizje spowodowały spore utrudnienia na A4 i zakopiance. Niespokojnie było po południu, niespokojnie jest wieczorem. Przed godz. 19 tuż za bramkami w Balicach na wysokości wjazdu na stację paliw Orlen doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jeden pas w kierunku Katowic był zablokowany. Do tragedii doszło pod Chrzanowem.

📢 To one będą walczyć w Nowym Sączu o koronę Miss Supranational 2024. Wśród nich Polka Angelika Jurkowianiec. Zdjęcia kandydatek Znamy pierwsze kandydatki, które 6 lipca, podczas uroczystej gali w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będą walczyć o tytuł i koronę Miss Supranational 2024, a także narody rzeczowe i 50 tys. dolarów. Wśród kandydatek z różnych stron świata będzie również Polka - Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Plaża przed Galerią Krakowską. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego powstają boiska do siatkówki Na kilka dni Kraków zamieni się w stolicę siatkówki plażowej. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską powstają boiska dla uczestników turniejów VW Beach Pro Tour Futures. Goście z całego świata będą rywalizować tu przez blisko dwa tygodnie, gdyż najpierw - w dniach 6-9 czerwca - zostanie rozegrany turniej mężczyzn, a następnie impreza dla kobiet. W zawodach wystąpi też silna reprezentacja Polski, dlatego emocji z pewnością nie zabraknie. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.

📢 Spotkanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna w Oświęcimiu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zdjęcia W ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do Oświęcimia przyjechał poseł Grzegorz Braun. Kandydat KW Konfederacja Wolność i Niepodległość do PE spotkał się z sympatykami. Podkreślił duże znaczenie nadchodzących wyborów dla Polski. 📢 Sukces Teatru Słowackiego. Ogromne zainteresowanie krakowskim spektaklem. "Jeszcze nigdy 1989 nie miało tak olbrzymiej widowni!" W poniedziałek wieczorem szeroka publiczność - w tym wszyscy ci, którym jeszcze nie udało się upolować biletu na spektakl - miała okazję zobaczyć hitowe przedstawienie Teatru Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego "1989" w Teatrze Telewizji. Przed ekranami zasiadło ponad 800 tys. widzów, by śledzić przeniesioną na teatralne deski opowieść o upadku komunizmu. 📢 Kraków. Uniwersytet Ekonomiczny ma swój Ogród Profesorski. Otwarto go podczas święta uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wzbogacił się o Ogród Profesorski stworzony na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Rakowickiej. Ma on pełnić funkcję reprezentacyjną i wypoczynkową, służyć rozmowom oraz być przestrzenią naukowych rozważań. Na jego terenie będą się też odbywać rozmaite spotkania i okolicznościowe uroczystości. Uroczyste otwarcie Ogrodu Profesorskiego nastąpiło we wtorek (28 maja) i było elementem obchodów 99-lecia UEK.

📢 Cracovia podpisuje kontrakty z młodymi zawodnikami Dwóch młodych piłkarzy podpisało profesjonalne kontrakty z Cracovią. To Mikołaj Wrona i Maksymilian Czerwiński. 📢 Nowa atrakcja w Krakowie. Paulini na Skałce zapraszają do parku archeologicznego i niedostępnych na co dzień ogrodów Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania.

📢 Antoni Sztaba to jedna gwiazd z spektaklu "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę 22-letni Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, próbuje swoich sił jako aktor i model. Publiczność młodego artystę może zobaczyć na scenie w hitowym spektaklu Teatru im. Słowackiego "1989" - nie tylko w Krakowie, bo spektakl ten pokazywany był w TVP w Teatrze Telewizji. Antoni Sztaba, grający w nim m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, w ubiegłym roku na stałe zasilił zespół krakowskiego teatru.

📢 W Krakowie tramwaj zderzył się z samochodem osobowym. Uruchomiono komunikację zastępczą Do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym doszło w Krakowie na al. Pokoju w okolicy ul. Fabrycznej. To spowodowało duże utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych 1, 14 i 22. Są one kierowane przez al. Jana Pawła II i Mogilską. Kierowca samochodu jest poszkodowany. 📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli. 📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach oraz w czerwcu.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 28.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 28.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 28.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo. 📢 Setne urodziny Felicji Mierniczek. Jubilatka całe życie była rolniczką. Tylko raz w życiu była u lekarza, jest w dobrej kondycji i zdrowiu Sto lat ma Felicja Mierniczek ze Złotnik w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To rolniczka, która pracowała całe życie na roli. Fenomen - nie choruje i nie leczy się, tylko jeden raz w życiu była u lekarza. Dziś w dobrym zdrowiu i kondycji cieszy się opieką rodziny, wnukami i prawnukami. W setne urodziny które przypadły 27 maja przyjmowała gości - władze gminy oraz przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

📢 W Krynicy-Zdrój wybudowali ten obiekt za 20 mln zł. Stanął przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową Powstający w Krynicy-Zdroju amfiteatr robi wrażenie. Prace są praktycznie na ukończeniu, dlatego już w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie 📢 Nowe ruchome schody przy dworcu autobusowym w Krakowie. Montaż rozpoczął się nocą Nowe schody ruchome przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie! Nocą z poniedziałku na wtorek (27 na 28 maja) wielki dźwig montował ich pierwszą część. Jednak na uruchomienie całej instalacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Wykonawcy zapowiadają, że prace zakończą w lipcu, nowe schody mogą ruszyć w sierpniu. Jest nadzieja, że po pięciu latach "unieruchomionych schodów ruchomych" te nowe spełnią swoją rolę.

📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ukochana miliardera Wojciechowskiego na ciążowej sesji. Już urodziła? 28.05 Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła. 📢 Wypadek 14-latka na hulajnodze elektrycznej w Przeciszowie. Chłopak doznał poważnych obrażeń twarzy. Zdjęcia Na ścieżce rowerowej przy ul. Podlesie w Przeciszowie (pow. oświęcimski) doszło wypadku drogowego z udziałem 14-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Chłopak doznał poważnych obrażeń twarzy.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 28.05.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 28.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Teatr Słowackiego w Krakowie miał być narodową sceną. Minister się zmienił, a co z deklaracjami resortu? "Siłą go nie weźmiemy" Kraków zasługuje na dwie narodowe sceny - mówił w marcu ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, ogłaszając ze sceny Teatru Słowackiego decyzję o współprowadzeniu instytucji przez MKiDN. Formalności miały zostać dopięte z nowym zarządem Województwa Małopolskiego. Jak dziś mają się deklaracje ministerstwa? - Do tanga trzeba dwojga – mówi Hanna Wróblewska, która przejęła stery resortu kultury, uspokajając jednak, że obietnice poprzednika nie były pustymi słowami.

📢 Kiko Ramirez nie będzie dłużej dyrektorem sportowym Wisły Kraków Powoli wyjaśnia się przyszłość pionu sportowego w Wiśle Kraków po tym, jak nie udało się jej awansować do ekstraklasy. W klubie z ul. Reymonta na pewno nastąpi zmiana jeśli chodzi o stanowisko dyrektora sportowego. Przygoda Kiko Ramireza z „Białą Gwiazdą” właśnie dobiega końca. 📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła. „Biała Gwiazda” nieco bliżej wyjścia na powierzchnię W poniedziałek 27 maja odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Przedstawiono sprawozdania dotyczące działalności klubu, również jego kondycji finansowej. Sytuacja stopniowo się poprawia, ale do jej pełnej normalizacji droga wciąż bardzo daleka i to w wielu aspektach.

📢 Poparcie prezydentów miast Małopolski dla kandydata na europosła Marka Sowy. Specjalnie zjechali do Krakowa Poseł na Sejm Marek Sowa startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z poparciem prezydentów małopolskich miast. W poniedziałek do głosowania na byłego marszałka województwa małopolskiego przekonywali prezydenci: Krakowa - Aleksander Miszalski, Tarnowa - Jakub Kwaśny, Nowego Sącza - Ludomir Handzel i Oświęcimia - Janusz Chwierut. Wszyscy zjawili się na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, w Krakowie przed Cricoteką. 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Karolina Pantuła - to do niej należy korona Miss Województwa Małopolskiego 2024. Jaka jest prywatnie? Gala Finałowa Miss Województwa Małopolskiego 2024 za nami. Spośród 30 finalistek ubiegających się o tytuł Polskiej Miss Województwa Małopolskiego jury wyłoniło zwyciężczynię, którą okazała się być mieszkanka Krakowa. Jaka jest Karolina Pantuła, która zdobyła koronę najpiękniejszej i podbiła serca jury? Zobaczcie sami!

📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii. 📢 Iga Świątek - mecz French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki.

📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. 📢 Tauron Arena Kraków świętuje 10-lecie istnienia i zaprasza na wakacje. Będzie strefa kibica, Festiwal Kolorów i świetna muzyka AreNa Lato – Łap Oddech Festival, Piknik Rodzinny, Festiwal Kolorów, Ekipa Festiwal, a nawet strefa kibica podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To i wiele więcej czeka na mieszkańców w wakacje w Tauron Arenie Kraków, która w tym roku kończy 10 lat. Przez ten czas zorganizowano tutaj ponad 2450 wydarzeń, na których bawiło się ponad 6,2 mln osób.

📢 Nagroda im. Józefa Dietla dla zasłużonego lekarza. W Krzysztoforach wręczono także dyplomy honorowe Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz został uhonorowany Nagrodą im. Józefa Dietla. Laureat odebrał to wyróżnienie w poniedziałek (27 maja) w krakowskich Krzysztoforach, podczas uroczystej gali wieńczącej już XII edycję Nagrody. Wręczone zostały również Dyplomy Honorowe Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma i organizacja pozarządowa. Otrzymały je: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Galeria Starmach oraz Fundacja im. Brata Alberta. 📢 Mija 21 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Deweloper w końcu odkrył karty: będzie tu apartamentowiec Monument Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo.

📢 Sądecki zamek na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądał kiedyś Zamek Królewski w Nowym Sączu wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. to ważne miejsce na mapie miasta. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Niestety w 1945 r. wysadzili go partyzanci pod dowództwem Tadeusza Dymela, bo w twierdzy znajdował się skład z niemiecką amunicją. Dziś z dawnej budowli zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. od lat planowana jest jego obudowa, ale jak dotąd nie udało się tego zrobić. Jak wyglądał kiedyś? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wnioski dla Cracovii po ekstraklasowym sezonie - było znacznie gorzej niż przed rokiem #CracoviaOdNowa - to hasło nowych władz Cracovii, które starają się reformować klub. Ile czeka je pracy? Wystarczy popatrzeć na wyniki. Zakończył się sezon ekstraklasy. Co zapamiętamy z minionych miesięcy? Do wniosków odsyłamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Pożary aut w Krakowie. W Nowej Hucie w przeciągu pół godziny spłonęły dwa samochody. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że to podpalenia Policja zgłoszenie o pożarze dostała w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 3. - Płonęło auto marki Kia na parkingu przy jednym z bloków na os. Oświecenia. Pół godziny później dostaliśmy zgłoszenie o pożarze kolejnego samochodu marki audi. Tym razem było to na os. Złotego Wieku - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 Kto przejmie Sandecję Nowy Sącz? W grze jest nie tylko biznesmen z Anglii Marek Niedźwiedź Sezon 2023/2024 za nami. Sandecja Nowy Sącz zanotowała drugi spadek z rzędu i, jeśli nie pomogą jej problemy licencyjne innych klubów, nową kampanię rozpocznie już jako trzecioligowiec. Trzecioligowiec z nowym stadionem na 8111 miejsc dodajmy, nowy obiekt ma być gotowy w tym roku. Klub budzi zainteresowanie, a utrzymywanie go jedynie przez miasto i pompowanie w niego kolejnych miejskich milionów tracą jakikolwiek sens.

📢 W Polsce tylko trzy kobiety posiadają certyfikat chirurga bariatrycznego. Jedna z nich pracuje w Rydygierze! Z radością informujemy, że podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Chirurgii Bariatrycznej „Warszawska Wiosna Bariatryczna”, pani dr n.med. Dorota Budzyńska, specjalista Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, otrzymała certyfikat chirurgii bariatrycznej i tym samym dołączyła do wąskiego grona 38 specjalistów posiadających certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich - informuje Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dr Dorota Budzyńska jest jedną z zaledwie trzech kobiet posiadających w tego typu uprawnienia w Polsce!

📢 Spektakl "1989" dziś na żywo w TVP. Jeden z najgłośniejszych krakowskich spektakli będzie transmitowany w Teatrze Telewizji Aby się dostać na ten spektakl, trzeba upolować bilety. "1989" to prawdziwy hit Teatru Słowackiego, o czym świadczą tłumy na spektaklach, recenzje krytyków i widzów. Wszyscy, którzy od kasy wciąż odchodzą z kwitkiem, będą mieli okazję zobaczyć głośny spektakl w Teatrze Telewizji w poniedziałek, 27 maja, o godz. 20.00.

📢 Maciej Żurawski stawia sprawę jasno: Trudno powiedzieć, że przyszedł Albert Rude i odmienił grę Wisły Kraków Były legendarny napastnik Wisły Kraków, a dzisiaj komentator Polsatu Sport Maciej Żurawski surowo ocenia sezon w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. I jasno mówi, co myśli na temat trenera Alberta Rude. 📢 Wkrótce zdecyduje się przyszłość Wisły Kraków. Ta najbliższa, ale też nieco dalsza. Zmiany są konieczne Wisłę Kraków czeka trudny czas. Zespół zanotował najgorszy sezon ligowy w historii. Do podjęcia jest mnóstwo decyzji, a czas nagli. Najbliższe tygodnie będą ciekawe w klubie z ul. Reymonta i kluczowe dla jego przyszłości. 📢 Nowy Sącz znów będzie gościł najpiękniejsze kobiety świata. To prestiż, ale również wydatek W lipcu o Małopolsce i Nowym Sączu znów będzie mówił cały świat. Po raz kolejny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbędzie się finał konkursu Miss, Mister Supranational oraz Miss Polski. To szansa na promocję miasta, ale również wielki wydatek. W 2024 roku sądeckiego podatnika festiwal kosztował będzie prawie milion złotych. Jeszcze większą kwotę przeznaczy na ten cel Samorząd Województwa Małopolskiego.

📢 To może być szok dla kierowców. Wielkie zmiany na ulicy Starowiślnej. Jest ważna decyzja Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji – przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek, 13 maja, wydana została decyzja środowiskowa. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy będzie zmiana stałej organizacji ruchu, która przysporzy kierowcom sporo problemów. Miasto zarezerwowało 47,3 mln zł na przebudowę ul. Starowiślnej. Wiadomo jednak, że koszty będą wyższe dlatego Kraków zamierza skorzystać z unijnych środków.

📢 Pożar galerii handlowej w Miechowie. Szybka akcja strażaków Miechów. Wczoraj, kilka minut przed godziną 21 służby zostały zaalarmowane i zadysponowane do pożaru ściany galerii handlowej przy ulicy Racławickiej. Na miejsce zadysponowano pluton gaśniczy z KP PSP Miechów oraz OSP KSRG Bukowska Wola. Dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony.

📢 Kraków. Rzeźba "Delfin" z Nowej Huty znów zamieni się w fontannę. ZZM otrzymał dofinansowanie na renowację! Renowacja to nie tylko przywrócenie rzeźbie dawnego blasku, ale również odtworzenie jej dawnej funkcji. Nowohucki Delfin z os. Górali w Krakowie ponownie będzie fontanną. Wszystko dzięki dofinansowaniu jakie ZZM otrzymał od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Wnioski po fatalnym zakończeniu sezonu przez Wisłę Kraków Wisła Kraków nie zagra nawet w barażach o ekstraklasę. „Biała Gwiazda” fatalnie zakończyła sezon, przegrała aż 0:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i finiszowała ostatecznie na 10. miejscu w I lidze. Czas na wnioski po ostatnim meczu sezonu w wykonaniu piłkarzy z ul. Reymonta. 📢 Budowa trasy S7 Miechów-Szczepanowice. Kiedy tędy wyjedziemy na północ z Krakowa? 77 proc. jeśli chodzi o postęp prac i coraz więcej asfaltu wśród zieleniących się pól. Wracamy na budowę trasy S7 na północ od Krakowa, na odcinku Miechów-Szczepanowice. W lutym plac budowy tonął w błocie, w marcu było już bardziej sucho, a na przełomie kwietnia i maja inwestycja wyglądała jak ekspresówka dla dyliżansów biegnąca przez suchą prerię czy step. Na najnowszych zdjęciach z maja widać, że asfaltu przybyło. Sporo jest tu wykopów i prac przy podbudowie drogi. Ważne, że stoją mosty przecinające trasę. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków po klęsce z Bruk-Betem Termalicą Jaki sezon, taki jego finał – tak można by napisać o ostatnim meczu w sezonie 2023/2024. Wiślacy zaprezentowali się w przegranym 0:3 meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza po prostu fatalnie. I takie muszą być też oceny za ten kompromitujący występ. 📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Czy nie jest wam wstyd? Tak pytali kibice Wisły Kraków Ponad 22 tysiące widzów przyszło w niedzielne popołudnie na ostatni mecz sezonu zasadniczego, w którym Wisła Kraków podejmowała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Kibice „Białej Gwiazdy” przeżyli kolejny raz w tym sezonie potężne rozczarowanie.

📢 Jarosław Królewski: Trzeba podejść do Wisły Kraków w inny sposób. Jeśli dalej będę w klubie Nie jesteśmy zadowoleni z tego jak skończyliśmy sezon. Jest to dla nas duża porażka i myślę, że każdy czuje to bardzo mocno, a w szczególności ja. Jestem odpowiedzialny za wszystkie wybory, główna odpowiedzialność leży na mnie. Następnym razem będziemy się starali zrobić to lepiej. Zaczynamy już plan na kolejny sezon. Jest konieczność skompletowania kadry na europejskie puchary. Przed nami dużo wyzwań. Od jutra trzeba zacząć nowy dzień - powiedział prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski po ostatnim meczu sezonu, przegranym 0:3 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

📢 Słoneczna niedziela w Krynicy-Zdroju. Turyści wypoczywali na deptaku oraz w Parku Dukieta na leżakach. Jak będzie w długi weekend? Kolejny weekend w Krynicy-Zdroju można uznać za udany. Słoneczna niedziela przyciągnęła turystów oraz kuracjuszy do uzdrowiska. Także mieszkańcy korzystali z wypoczynku na świeżym powietrzu. Kurort pod Górą Parkową od kilku lat jest wysoko w rankingach jeżeli chodzi o popularne miejsca na wypoczynek. Przed nami długi weekend majowo-czerwcowy, branża turystyczna liczy że powtórzy sukces majówki.

📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie w latach 90.! Wyjątkowe perełki motoryzacji. To były czasy! Zobacz archiwalne zdjęcia Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Kraków. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Listę otwiera Bartłomiej Sienkiewicz W niedzielę 26 maja, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów, którzy powalczą o mandat europosła. Listę otwiera Bartłomiej Sienkiewicz, a oprócz niego znaleźli się na niej m.in. Marek Sowa czy Jagna Marczułajtis-Walczak. Wybory do europarlamentu odbędą się 9 czerwca. 📢 Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy.

📢 Testowa drezyna mknie po 140-letniej linii kolejowej nr 104. Miłośnicy kolei zapraszają na testy i liczą, że ich pomysł poprze samorząd Miłośnicy kolei chcą zachować fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na odcinku od Mordarki do Męciny, aby mogły jeździć tam drezyny. Teraz udało im się zorganizować wersję testową. Prowizoryczna maszyna mknie po 140-letnich torach i wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Czy pomysł "Galicjanki" będzie kontynuowany? Tory według planów mają zostać rozebrane mimo, że nie kolidują z nową inwestycją kolejową Chabówka - Nowy Sącz. Tak jak już wcześniej pisaliśmy o losach historycznej trasy zdecydują władze lokalne. 📢 Niepołomice nie spały. Wielka feta po wygranej Puszczy i utrzymaniu w ekstraklasie. Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszcza Niepołomice pozostaje w ekstraklasie na kolejny sezon! Takie dni pamięta się latami. Beniaminek, któremu niewielu dawało szanse na zachowanie miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w bardzo dobrym stylu w niej pozostał, zajmując dwunastą lokatę i wyprzedzając kilka innych uznanych firm, choćby Cracovię. Tłumy, bicie w bębny, śpiewy, race i wielka radość - tak wyglądały wczoraj Niepołomice po powrocie piłkarzy Puszczy do miasta. Wielkie święto kibiców z piłkarzami, którzy ze sceny dziękowali za doping i wsparcie dla drużyny. To wielki sukces dla Niepołomic i Małopolski.

📢 Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park Jadąc ulicą Bobrzyńskiego czy Kobierzyńską przez Ruczaj w Krakowie możemy ich nie zauważyć. Wszędzie widać wysokie osiedla, z blokami sprzed dekad i tymi całkiem niedawno wybudowanymi. Stawy Ruczaju, skryte w zaroślach, trudno dostępne, schowane na murami ze szkła i betonu. Ale są. Wybraliśmy się tam z aparatem i dronem. Miał tu powstać park, ale na razie nic z tego nie wyszło. Dlaczego?

📢 Na Kasprowym Wierchu resztki śniegu. W Tatrach robi się bardziej zielono ZDJĘCIA W Tatrach po zimie pozostaje już tylko wspomnienie. Na Kasprowym Wierchu robi się już coraz bardziej zielono. Choć nadal widać płaty śniegu. Na nie muszą uważać turyści - zwłaszcza, gdy poruszają się po nich w stromym terenie.

📢 Bieg, który łączy pokolenia. 11. Krakowski Bieg Swoszowicki za nami ZDJĘCIA Bieg Swoszowicki to inicjatywa, która odbywa się na terenie dzielnicy X Swoszowice. To jedno z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce. Co roku w biegu bierze udział ponad tysiąc osób. Jego 11. edycja zaplanowana została na niedzielę 26 maja. I jak można zauważyć i tym razem mieszkańcy dopisali. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Jedyna taka sól na świecie. Wydobywają i warzą w Łapczycy pod Bochnią. Ma udowodnione działania lecznicze! Na małej łące w Siedlcu pod Bochnią rośnie drzewo, a obok stoi żelazny "konik". Wygląda jak zabytkowe urządzenie do pompowania ropy naftowej z wnętrza ziemi. Zamiast czarnego złota wydobywa się tu jednak inny skarb. Pompowana jest tutaj lecznicza solanka ze złóż, które zalegają kilkaset metrów pod ziemią. Później rurami płynna solanka trafia do zakładu w Łapczycy, gdzie jest warzona. To jedyne takie miejsce w Polsce, ale i na na świecie, gdzie pozyskuje się sól, która ma udowodnione i certyfikowane działanie lecznicze.

📢 Pożegnanie Krzysztofa Świątka. Kibice na ostatnim meczu Hutnika Kraków w sezonie 2023/24 To było prawdziwe święto, trybuny podczas sobotniego meczu Hutnika z Olimpią Grudziądz (1:2) wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Specjalną oprawą został doceniony przez kibiców kapitan Krzysztof Świątek, który rozegrał ostatni mecz w barwach nowohuckiej drużyny i zamierza kontynuować karierę w innym klubie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów na Suchych Stawach.

📢 Moda na Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Popularne jezioro przyciąga wczasowiczów. To trzeba zobaczyć Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury. 📢 Kibice Puszczy Niepołomice fetowali utrzymanie w ekstraklasie. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice mieli wielkie powody do zadowolenia. Puszcza nie dość, że utrzymała się w ekstraklasie, to wygrała ostatni mecz - z Piastem Gliwice 1:0. 📢 Kraków cofnął się do lat 70. XX wieku. Hippisi opanowali Nową Hutę. Kolorowy korowód na ulicach. Zobaczcie zdjęcia! Raz do roku na ulice Nowej Huty wychodzi kolorowy tłum, który przy dźwiękach muzyki kultywuje pamięć o najważniejszych postaciach związanych z historią, herstorią i kulturą dzielnicy. Bohaterami i bohaterkami są m.in. urbanista Tadeusz Ptaszycki, murarz Piotr Ożański, reżyserka Krystyna Skuszanka, legendarna Wanda, malarz Jan Matejko. W zeszłym roku Korowód zadedykowano kobietom, w tym roku uczestnicy przenieśli się do lat 70.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Pierwowzór wawelskiego sarkofagu Królowej Jadwigi przeleżał wiele lat w kościelnym schowku w Tarnowie. Rusza zbiórka na renowację rzeźby W najbliższych dniach ogłoszona ma zostać specjalna zbiórka na rzecz renowacji modelu sarkofagu Królowej Jadwigi, będącego pierwowzorem tego, którym zachwycają się odwiedzający katedrę na Wawelu. Cenną, sporych rozmiarów i bogato zdobioną rzeźbę, odnaleziono w schowku kościoła na Rzędzinie w Tarnowie.

📢 Wielkie święto 11 MBOT w Limanowej. Przysięga wojskowa z jubileuszem oraz piknikiem wojskowym. Nie zabrakło ministra Kosiniaka-Kamysza Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła jubileusz sześciolecia na rynku w Limanowej. Tam też nowi żołnierze złożyli przysięgę wojskową. Nie zabrakło wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po części oficjalniej rozpoczął się piknik wojskowy, który przyciągnął całe rodziny. Było wiele atrakcji dla najmłodszych oraz wojskowy poczęstunek. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w jedne z ostatnich wakacji, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem Chodzi po ulicach Krakowa i zauważa ton czego my nie widzimy w codziennej gonitwie. Łapie obiektywem zaskakujące kadry lub proste scenki z życia miasta, uchwycone z pomysłem. Od oglądania robi się jakoś tak... przyjemniej na sercu. Wrzuca na Facebooka, opisuje krótko, ale z dużym poczuciem humoru. Zobaczcie kolekcję zdjęć miłośnika Krakowa Mateusza Drożdża. Cofnęliśmy się niecały rok wstecz i jest tego sporo, a ponoć ma tych zdjęć z 15 tys. sztuk.

📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 📢 Targi Małych Domów „Twój Mały Dom” trwają w Krakowie w Parku Handlowym Zakopianka Po kwietniowych targach „Twój Mały Dom”, które odbyły się w Warszawie, przyszedł czas na spotkanie w stolicy Małopolski. Targi odbywają się w Krakowie w dniach 24-26 maja w Krakowie na terenie Parku Handlowego Zakopianka. Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na domy do 120 metrów kwadratowych.

📢 Tanie loty z Krakowa na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA

📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska. 📢 Kraków. Wielkie hałdy ziemi przy pętli. Budowa tramwaju do Mistrzejowic od drugiej strony Wielokrotnie pokazywaliśmy wam wielki plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Rozkopaną Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Wycinki drzew, głębokie wykopy, korki. Ale co się dzieje w samych Mistrzejowicach? Czy tam też trwają jakieś prace? A jakże! Pod oknami bloków, przy pętli również prężnie działają koparki i robotnicy. Pojawiły się informacje, że niedługo pętla w Mistrzejowicach zostanie zamknięta, prawdopodobnie z końcem czerwca, a tramwaje mają tu nie przyjeżdżać aż do września. W tym czasie pętla ma zostać przebudowana.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju, co za wnętrza! edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju już za nami. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo? 📢 Gdyby krakowskie Błonia potrafiły mówić… Zobacz, co się działo w centrum miasta 100 lat temu Odbywały się tu uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, Józef Piłsudski jeździł po nich Rolls-Roycem, jeszcze do 1980 roku można było tu wypasać krowy, a w 1941 powstała makieta ich zabudowy! Mają 48 hektarów powierzchni i 3500 metrów obwodu. Krakowskie Błonia. Perła wśród parków miejskich na mapie Polski. A gdyby potrafiły mówić… Zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, co działo się na krakowskich Błoniach prawie 100 lat temu.

📢 Zakwitł ogród św. Rity przy sanktuarium w Nowym Sączu. Wygląda teraz zjawiskowo W ogrodzie różanym w sanktuarium św. Rity zakwitły piękne róże - kwiaty poświęcone świętej pochodzącej z włoskiej Casci. Ogród otwarto w maju 2017 roku, i od tego czasu, w sezonie letnim, można podziwiać pnące się po pergoli i rosnące na grządkach kwiaty. Teraz wygląda pięknie. 📢 To jedyna zachowana drewniana stacja kolejowa w Małopolsce. Zabytkowy dworzec w Rabie Niżnej zostanie przeniesiony i zagospodarowany Od lat nieczynny, wybudowany w stylu zakopiańskim budynek dworca przy stacji Raba Niżna zostanie przeniesiony. Zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym i stoi na terenie placu budowy modernizowanej linii nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która jest częścią większego zadania Podłęże-Piekełko. Ma być odbudowany, tak aby służył mieszkańcom i turystom przez następne dekady.

📢 Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów Punkty handlowe oferujące pieczywo z piekarni "Pawlak" znów działają. Piekarnia firmy zlokalizowana w Myślachowicach (pow. chrzanowski) spłonęła w nocy z czwartku na piątek (16-17 maja). Pracownicy firmy zwrócili się z apelem o robienie zakupów u nich, gdyż każda kupiona bułka to krok w kierunku odbudowy zakładu. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Gotowe pomysły na wiosenne wycieczki Małopolskie wodospady zachwycają. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym rwąca woda spada po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. To idealne miejsca na ciekawe wiosenne wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google! 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na wiosnę i lato, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT wiosnę! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 Nowy park w Krakowie jak marzenie. Otwarto wyjątkową enklawę nad Białuchą na Grzegórzkach Olsza Park nad Białuchą jest już dostępny dla mieszkańców. Nowa miejska zielona przestrzeń, miejsce rekreacji i wypoczynku, powstało na terenie pomiędzy ulicami Otwinowskiego i Rakowicką w dzielnicy Grzegórzki. Inwestycję zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Minęło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Wielki teren nadal niezagospodarowany Mięło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. O tragedii ponad 100 kupców, którzy stracili swoje majątki, przypominają ciągle zgliszcza przy ulicy Wybickiego i niszczejąca zabezpieczająca je czarna folia. Taka sytuacja trwa od dekad. Najpierw spór sądowy o ten teren toczyły dwie spółki. Później przejął go deweloper. Nadal jednak nic się tu nie dzieje. A przyczyny pożaru nie zostały w pełni wyjaśnione. Śledztwo umorzono.

📢 Dwór w Lusławicach był domem Krzysztofa Pendereckiego. Tak mieszkał znany kompozytor. Oto przepiękne wnętrza dworu [ZDJĘCIA] Krzysztof Penderecki ze swoją żoną Elżbietą w lusławickim dworze mieszkali przez ponad 40 lat. Wnętrza budynku imponują niezwykłym stylem. W środku można poczuć klimat minionych epok. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza wspaniałego dworu w Lusławicach. 📢 Gigant: kultowy dom towarowy w Krakowie. Gdy płonął, ludzie płakali. Wspomnienia krakowian [1.06.2021] W "Gigancie" pani Maria kupiła komplet mebli, kredyt spłacała dwa lata, sofę i meblościankę ma do dziś: z sentymentu. Joanna Kwinta, krakowianka, z domu towarowego przy ulicy Wybickiego miała wszystkie zwierzęta z lat dzieciństwa: papugi, rybki, świnki morskie, królika. Dziennikarz Grzegorz Krzywak kupił tam swój pierwszy piłkarski szalik z napisem "Forza Milan": ma go do dzisiaj i trzyma jako jedną z najważniejszych pamiątek w swoim życiu. Mieszkanka Krakowa Joanna Wiśniewska miała 11 lat, kiedy "Gigant" płonął. - Z kolegami z klasy staliśmy przed naszą szkołą przy al. Kijowskiej 3 i wpatrywaliśmy się w czarny dym na niebie - wspomina.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze