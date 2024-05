Prasówka 30.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [30.05.2024 r.]”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [30.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Pogoda w Tatrach na długi weekend. Burze, deszcz, a nawet przymrozki Deszcz, burze z piorunami, a do tego… przymrozki. Pogoda w Tatrach na zbliżający się długi weekend zapowiada się wyjątkowo dynamicznie. A to oznacza, że na turystów planujących wyjścia w góry czyhać będą niebezpieczeństwa.

📢 Rezerwy Wisły Kraków rozbiły Jawiszowice i meldują się w III lidze! Wisła II Kraków wywalczyła awans do III ligi. Przesądziło o tym ostatecznie zwycięstwo 3:0 w meczu na szczycie z LKS Jawiszowice. Na pięć kolejek przed końcem „Białej Gwieździe” nic już nie zabierze awansu. Po końcowym gwizdku młodzi zawodnicy Wisły mogli rozpocząć świętowanie. Był szampan i specjalne koszulki.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paraliż w wydziale budownictwa w starostwie tatrzańskim w Zakopanem. Urzędnicy stracili możliwość wydawania decyzji Nowy starosta tatrzański cofnął upoważnienia wszystkim pracownikom wydziału budownictwa w starostwie tatrzańskim do wydawania decyzji. - Teraz jest jeszcze gorzej niż było dotychczas. Nic nie można załatwić – żalą się architekci. W starostwie słyszymy, że to sytuacja tymczasowa, której celem jest reforma i uzdrowienie funkcjonowania wydziału.

📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia Wraz z Dniem Dziecka, w sobotę 1 czerwca, rozpocznie się sezon na kąpielisku w Przylasku Rusieckim. Krakowscy urzędnicy zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominają o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Na razie nie można jednak korzystać z sanitariatów w budynku socjalnym. 📢 Wypadek na zakopiance. Motocykl zderzył się z samochodem. Utrudnienia w ruchu Do wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego doszło w środę 29 maja przed godz. 16 na drodze krajowej nr 7 w Krzyszkowicach koło Myślenic, na wysokości restauracji Krakowiacy i Górale. - W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Występują utrudnienia w ruchu drogowym. Zachowajcie ostrożność – apeluje portal Patrol 998 – Małopolska.

📢 Groźny wypadek na drodze krajowej 94 pod Krakowem. Dwoje rannych, duże utrudnienia w ruchu Czołowe zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej 94 (319 km) w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś koło Krakowa. Wypadek miał miejsce w środę (29 maja) krótko po godz. 14. - Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Spodziewane są duże utrudnienia w ruchu – podaje Powiat Krakowski 112. 📢 Krakowianin nagrodzony przez NASA. Zdjęcie „Schody do Drogi Mlecznej” z tytułem Astronomy Picture of the Day Fotografia zatytułowana „Schody do Drogi Mlecznej” autorstwa krakowianina Marcina Rosadzińskiego została opublikowana dzisiaj (29 maja) na oficjalnej stronie internetowej Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA) jako Astronomy Picture of the Day (zdjęcie dnia). To ogromne wyróżnienie i najbardziej prestiżowa nagroda na świecie dla wszystkich osób zajmujących się astrofotografią. Tym bardziej, że to już drugie takie wyróżnienie dla Marcina Rosadzińskiego.

📢 Wisła Kraków zaczęła porządki. Są pierwsze rozstania z piłkarzami Wkrótce czeka nas spora przebudowa drużyny Wisły Kraków, która nie zdołała drugi sezon z rzędu awansować do ekstraklasy. Tak jak można się było spodziewać, przy ul. Reymonta porządki rozpoczęli rozstań. Najpierw z dyrektorem sportowym Kiko Ramirezem, a teraz ruszyły już porządki w pierwszej drużynie. 📢 Iga Świątek gra dzisiaj mecz French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024 Iga Świątek rusza po kolejny skalp w wielkoszlemowym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa numer 1 rankingu WTA walczy wiosną 2024 roku o trzecie zwycięstwo z rzędu, po wygranych w turniejach w Madrycie i Rzymie. Zwycięstwo w Paryżu wieńczące hat-tricka byłoby sukcesem, jaki do tej pory stał się udziałem jedynie najwybitniejszej tenisistki w historii - Sereny Williams. Sprawdźcie więc, kiedy gra Świątek i gdzie oglądać transmisje z meczów Polki. Poniżej podpowiadamy także, która ze stacji pokaże mecze na żywo i online oraz podajemy terminarz i wyniki spotkań raszynianki.

📢 Brakuje kierowców i autobusy nie wyjeżdżają na trasy? W krakowskim urzędzie zapewniają, że nie ma problemu Na Platformie Komunikacyjnej Krakowa - PKK mieszkańcy alarmują, że część kursów autobusów nie jest realizowana i zastanawiają się, czy znów jest problem z obsadą kierowców. W środę (29 maja) w odpowiedzi Zarząd Transportu Publicznego ogłosił, że nie będzie utrudnień. Tłumaczą tam też przyczyny ograniczenia niektórych kursów. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 29.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 29.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 33-latka z Nowej Huty za obnażanie się przed maszerującymi żołnierzami i przechodniami odpowie przed sądem Krakowscy policjanci zidentyfikowali kobietę, która dopuściła się nieobyczajnego wybryku w rejonie Rynku Głównego. 33-latka rozebrała się w miejscu publicznym, nie zważając na ludzi, którzy tamtędy przechodzili. Za wykroczenie odpowie przed sądem.

📢 Policyjny dron obserwuje kierowców i pieszych na ulicach Tarnowa. Dzięki kamerze funkcjonariusze ujawniają ich wykroczenia. Mamy zdjęcia! Policyjny dron w środę (29 maja) od rana krąży nad przejściami dla pieszych w Tarnowie. Pomaga kontrolować czy kierowcy i piesi poruszają się po ulicach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 📢 Tak będzie rozliczone PiS! "Nie uciekną przed nami!" - deklaruje Roman Giertych "To obywatele zobowiązali nas do rozliczenia PiS-u. I to RP z całą siłą swego majestatu dzisiaj upomina się o tych najbiedniejszych, których posłowie Suwerennej Polski okradali i to nie jest żadna zemsta Giertycha, to jest sprawiedliwość, która do nich przyszła i teraz oni próbują spersonalizować swoje lęki, czy też swoje lamenty na mnie z tego powodu - mówił podczas zwołanej w środę, 29 maja, w Krakowie konferencji prasowej poseł KO Roman Giertych. Obecna była również posłana KO Jagna Marczułajtis-Walczak, która startuje w wyborach do europarlamentu z okręgu 10.

📢 Michał Probierz ogłosił kadrę Polski na Euro 2024. Trzech zawodników z Ekstraklasy. Nie ma Matty'ego Casha, który leczy kontuzję Michał Probierz zaskoczył wszystkich i ogłosił powołania na Euro 2024 przed godziną 12:00 w środę. Na wielki turniej do Niemiec pojedzie trzech zawodników z Ekstraklasy. Zabraknie Matty'ego Casha, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję łydki. 📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Podejrzane znaki na klatkach schodowych. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy. 📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

📢 Gdyby krakowskie Błonia potrafiły mówić… Zobacz, co się działo w centrum miasta 100 lat temu Odbywały się tu uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, Józef Piłsudski jeździł po nich Rolls-Roycem, jeszcze do 1980 roku można było tu wypasać krowy, a w 1941 powstała makieta ich zabudowy! Mają 48 hektarów powierzchni i 3500 metrów obwodu. Krakowskie Błonia. Perła wśród parków miejskich na mapie Polski. A gdyby potrafiły mówić… Zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, co działo się na krakowskich Błoniach prawie 100 lat temu. 📢 Strefa Czystego Transportu na nowych zasadach. Od kiedy mają obowiązywać ograniczenia? Jest propozycja prezydenta Krakowa Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wydał zarządzenie w sprawie zmiany uchwały z listopada 2022 roku dotyczącej ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Chodzi o opóźnienie wejścia w życie SCT, by dać czas na przygotowanie potrzebnych zmian. Zgodnie z nową propozycją pierwszy etap SCT miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie jak pierwotnie zakładano – od 1 lipca 2024 r. Dodatkowo prezydent zdecydował o zorganizowaniu w tym roku szerokich konsultacji społecznych w sprawie założeń nowej SCT.

📢 Moda komunijna na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, w jakie stroje przed laty ubierano dzieci do Pierwszej Komunii. Zupełnie inaczej Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym trzecioklasiści przystępują pierwszy raz do sakramentu Komunii Świętej. To jedna z ważniejszych uroczystości w Kościele katolickim, do której dzieci i ich rodzina przygotowują się przez cały rok. Tego dnia każde dziecko wkłada odświętne stroje – od kilku lat zarówno dziewczynki, jak i chłopcy noszą alby. Nie zawsze tak było. Zobaczcie jak na przestrzeni stu lat zmieniała się komunijna moda.

📢 Do Krakowa znów nadciągają burze! IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. W Krakowie ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12.00 do godz. 22.00. Burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, porywisty wiatr do 90 km/h, jak również mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

📢 Kraków. Osiedle bloków i biurowców wokół Muzeum Armii Krajowej już z pozwoleniem na budowę. To projekt "Wita" Dwie firmy deweloperskie Echo i Archicom, mają już pozwolenia budowlane na zagospodarowanie terenu przy ul. Wita Stwosza w Krakowie, wokół Muzeum Armii Krajowej. Ma tu powstać osiedle bloków mieszkalnych i biurowców. To kolejna duża inwestycja w pobliżu Dworca Głównego w tym rejonie Krakowa. Niedawno stanął tu wielki kaskadowiec. Co tu jeszcze powstanie? 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną 2 podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”.

📢 Kraków bez dużej strefy kibica na Euro 2024. Sytuację ratuje Tauron Arena Rozumiem, że Polska i Ukraina nie są organizatorami Euro 2024, tak jak to było na Euro 2012, kiedy strefa kibica stanęła na krakowskich Błoniach, ale czy zainteresowanie piłką nożną krakowian i turystów zmalało przez 12 lat? Chyba nie, szczególnie z magnesem na kibiców, i to nie tylko polskich, jakim w reprezentacji jest Robert Lewandowski. Kraków jednak nie ma pomysłu na wykorzystanie mistrzostw dla zrobienia hucznej imprezy dla ludu. Strefy kibica nie będzie na Euro 2024, standardowo będzie można przysiąść na pufie przez telebimem pod Tauron Areną Kraków czy w licznych pubach.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2024. Poznaj zawodniczki powołane do kadry w siatkówce kobiet na Ligę Narodów Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do kolejnych meczów Ligi Narodów 2024. W kadrze narodowej na prestiżowy cykl znalazło się aż 30 zawodniczek. Zobacz, kogo będzie można oglądać na parkiecie w biało-czerwonych barwach w najbliższych tygodniach, w galerii prywatne zdjęcia z Instagrama.

📢 Moje miasto. Krakowski futbol niskich lotów. Puszcza zawstydziła Cracovię i Wisłę Kraków to łącznie ze studentami prawie milionowa aglomeracja. W Niepołomicach mieszka ponad 16 tysięcy osób, nie ma tam stadionu spełniającego standardy ekstraklasy, a mimo tego piłkarze tamtejszej Puszczy okazali się najlepszym zespołem z całej Małopolski. W tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej wyprzedzili Cracovię. Wisła Kraków kolejny raz nie potrafiła awansować do futbolowej elity, notując najgorszy wynik w 118-letniej historii. W letniej przerwie czołowe kluby spod Wawelu powinny odrobić lekcje z zarządzania. 📢 Boże Ciało i Dzień Dziecka. Długi weekend w Krakowie i najlepsze wydarzenia w mieście w dniach od 29 maja do 2 czerwca Weekend w Krakowie. Czerwcowe weekendy w Krakowie są niezwykle intensywne! Wraz z nadchodzącym, dość długim weekendem Bożego Ciała, do miasta zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Co robić w dniach 29 maja do 2 czerwca? Sami zobaczcie!

📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Kraków zdążył już zapomnieć o kłótni o wygląd kawiarni Bunkra Sztuki, a ona wciąż jest nieczynna. To nadal plac budowy. Co z otwarciem? Sezon na ogródki kawiarniane w Krakowie w pełni, ale mieszkańcy, którzy cieszą się z powrotu na mapę miasta kawiarni w Bunkrze Sztuki, będą musieli jeszcze poczekać. Słynna już oranżeria - jej nowy wygląd wzbudził wielkie emocje, nazywana bywa pogardliwie wiatą przystankową - wciąż na kawę nie zaprasza. Właściwie od kilku miesięcy niewiele się zmieniło na jednym z najsłynniejszych krakowskich placów budowy. Oficjalna data otwarcia wprawdzie nigdy nie padła, ale sugestie, że inauguracja wypadnie wiosną - jak najbardziej. Czy się uda?

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 29.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 29.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Tragedia w Zagórzu obok Chrzanowa. W wypadku drogowym zginął 35-letni kierowca motocykla W Zagórzu koło Chrzanowa doszło do wypadku samochodu osobowego z motocyklem. Mimo podjętej reanimacji medykom nie udało się uratować życia 35-letniego kierowcy jednośladu. Na miejscu działania prowadził prokurator oraz policja. 📢 Oficjalnie! Kiko Ramirez odchodzi z Wisły Kraków Potwierdziły się informacje, które krążyły od dłuższego czasu. Wisła Kraków potwierdziła oficjalnie, że Kiko Ramirez odchodzi z klubu i nie będzie dalej dyrektorem sportowym „Białej Gwiazdy”. 📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu.

📢 Seria wypadków w Krakowie i okolicy. Utrudnienia na autostradzie, zakopiance oraz drogach wojewódzkich. Pod Chrzanowem zginął motocyklista Czarny wtorek na drogach w Krakowie i okolicach. Wypadki i kolizje spowodowały spore utrudnienia na A4 i zakopiance. Niespokojnie było po południu, niespokojnie jest wieczorem. Przed godz. 19 tuż za bramkami w Balicach na wysokości wjazdu na stację paliw Orlen doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jeden pas w kierunku Katowic był zablokowany. Do tragedii doszło pod Chrzanowem. 📢 To one będą walczyć w Nowym Sączu o koronę Miss Supranational 2024. Wśród nich Polka Angelika Jurkowianiec. Zdjęcia kandydatek Znamy pierwsze kandydatki, które 6 lipca, podczas uroczystej gali w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będą walczyć o tytuł i koronę Miss Supranational 2024, a także narody rzeczowe i 50 tys. dolarów. Wśród kandydatek z różnych stron świata będzie również Polka - Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023.

📢 Plaża przed Galerią Krakowską. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego powstają boiska do siatkówki Na kilka dni Kraków zamieni się w stolicę siatkówki plażowej. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską powstają boiska dla uczestników turniejów VW Beach Pro Tour Futures. Goście z całego świata będą rywalizować tu przez blisko dwa tygodnie, gdyż najpierw - w dniach 6-9 czerwca - zostanie rozegrany turniej mężczyzn, a następnie impreza dla kobiet. W zawodach wystąpi też silna reprezentacja Polski, dlatego emocji z pewnością nie zabraknie. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. 📢 Spotkanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna w Oświęcimiu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zdjęcia W ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do Oświęcimia przyjechał poseł Grzegorz Braun. Kandydat KW Konfederacja Wolność i Niepodległość do PE spotkał się z sympatykami. Podkreślił duże znaczenie nadchodzących wyborów dla Polski.

📢 Kapitan drużyny Krzysztof Świątek o pożegnaniu w Hutniku Kraków: Łezka się w oku zakręciła 37-letni Krzysztof Świątek został w zakończonym sezonie 2. ligi rekordzistą Hutnika Kraków pod względem liczby występów. W sobotę 25 maja jego licznik zatrzymał się na 472 rozegranych meczach. Najlepszy wynik w historii klubu, osiągnięty wcześniej przez Leszka Walankiewicza (463), pobił 18 marca tego roku, by następnie rozegrać jeszcze osiem spotkań w barwach nowohuckiej drużyny. W całej hutniczej karierze, rozpoczętej 11 maja 2005 roku (z dwoma przerwami na występy w innych drużynach) zdobył dla tego klubu 167 goli, po raz ostatni trafiając do siatki 13 kwietnia w wyjazdowym spotkaniu z Chojniczanką. W miniony weekend pożegnał się z kibicami na Suchych Stawach występem przeciw Olimpii Grudziądz.

📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.

📢 Sukces Teatru Słowackiego. Ogromne zainteresowanie krakowskim spektaklem. "Jeszcze nigdy 1989 nie miało tak olbrzymiej widowni!" W poniedziałek wieczorem szeroka publiczność - w tym wszyscy ci, którym jeszcze nie udało się upolować biletu na spektakl - miała okazję zobaczyć hitowe przedstawienie Teatru Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego "1989" w Teatrze Telewizji. Przed ekranami zasiadło ponad 800 tys. widzów, by śledzić przeniesioną na teatralne deski opowieść o upadku komunizmu. 📢 Ekipa Friza chce wejść na wielki ekran. Youtuberzy z Krakowa będą kręcić film o maturzystach Film poświęcony życiu maturzystów zapowiadają krakowscy influencerzy z Ekipy Karola Wiśniewskiego "Friza". Zdjęcia ruszą jeszcze tego lata. Pełnometrażowy film ma się pojawić w kinach w przyszłym roku. Produkcja Ekipy będzie kosztowała 17 mln zł. 📢 Cracovia podpisuje kontrakty z młodymi zawodnikami Dwóch młodych piłkarzy podpisało profesjonalne kontrakty z Cracovią. To Mikołaj Wrona i Maksymilian Czerwiński.

📢 Nowa atrakcja w Krakowie. Paulini na Skałce zapraszają do parku archeologicznego i niedostępnych na co dzień ogrodów Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania. 📢 Zamknięty stary most nad Wisłą w Jankowicach na granicy powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego. Powstała przeprawa tymczasowa. Zdjęcia Pierwszy etap inwestycji związanej z przebudową mostu nad Wisłą w Jankowicach w ciągu drogi 781 został zakończony. Chodzi o budowę przeprawy tymczasowej, która otwarta została dla kierowców w związku z zamknięciem starego mostu.

📢 Antoni Sztaba to jedna gwiazd z spektaklu "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę 22-letni Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, próbuje swoich sił jako aktor i model. Publiczność młodego artystę może zobaczyć na scenie w hitowym spektaklu Teatru im. Słowackiego "1989" - nie tylko w Krakowie, bo spektakl ten pokazywany był w TVP w Teatrze Telewizji. Antoni Sztaba, grający w nim m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, w ubiegłym roku na stałe zasilił zespół krakowskiego teatru. 📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach oraz w czerwcu. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 28.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 28.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo. 📢 W Krynicy-Zdrój wybudowali ten obiekt za 20 mln zł. Stanął przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową Powstający w Krynicy-Zdroju amfiteatr robi wrażenie. Prace są praktycznie na ukończeniu, dlatego już w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie

📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ukochana miliardera Wojciechowskiego na ciążowej sesji. Już urodziła? 28.05 Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła. 📢 Teatr Słowackiego w Krakowie miał być narodową sceną. Minister się zmienił, a co z deklaracjami resortu? "Siłą go nie weźmiemy" Kraków zasługuje na dwie narodowe sceny - mówił w marcu ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, ogłaszając ze sceny Teatru Słowackiego decyzję o współprowadzeniu instytucji przez MKiDN. Formalności miały zostać dopięte z nowym zarządem Województwa Małopolskiego. Jak dziś mają się deklaracje ministerstwa? - Do tanga trzeba dwojga – mówi Hanna Wróblewska, która przejęła stery resortu kultury, uspokajając jednak, że obietnice poprzednika nie były pustymi słowami.

📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Karolina Pantuła - to do niej należy korona Miss Województwa Małopolskiego 2024. Jaka jest prywatnie? Gala Finałowa Miss Województwa Małopolskiego 2024 za nami. Spośród 30 finalistek ubiegających się o tytuł Polskiej Miss Województwa Małopolskiego jury wyłoniło zwyciężczynię, którą okazała się być mieszkanka Krakowa. Jaka jest Karolina Pantuła, która zdobyła koronę najpiękniejszej i podbiła serca jury? Zobaczcie sami! 📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Tauron Arena Kraków świętuje 10-lecie istnienia i zaprasza na wakacje. Będzie strefa kibica, Festiwal Kolorów i świetna muzyka AreNa Lato – Łap Oddech Festival, Piknik Rodzinny, Festiwal Kolorów, Ekipa Festiwal, a nawet strefa kibica podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To i wiele więcej czeka na mieszkańców w wakacje w Tauron Arenie Kraków, która w tym roku kończy 10 lat. Przez ten czas zorganizowano tutaj ponad 2450 wydarzeń, na których bawiło się ponad 6,2 mln osób. 📢 Mija 21 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Deweloper w końcu odkrył karty: będzie tu apartamentowiec Monument Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Kto przejmie Sandecję Nowy Sącz? W grze jest nie tylko biznesmen z Anglii Marek Niedźwiedź Sezon 2023/2024 za nami. Sandecja Nowy Sącz zanotowała drugi spadek z rzędu i, jeśli nie pomogą jej problemy licencyjne innych klubów, nową kampanię rozpocznie już jako trzecioligowiec. Trzecioligowiec z nowym stadionem na 8111 miejsc dodajmy, nowy obiekt ma być gotowy w tym roku. Klub budzi zainteresowanie, a utrzymywanie go jedynie przez miasto i pompowanie w niego kolejnych miejskich milionów tracą jakikolwiek sens.

📢 Maciej Żurawski stawia sprawę jasno: Trudno powiedzieć, że przyszedł Albert Rude i odmienił grę Wisły Kraków Były legendarny napastnik Wisły Kraków, a dzisiaj komentator Polsatu Sport Maciej Żurawski surowo ocenia sezon w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. I jasno mówi, co myśli na temat trenera Alberta Rude. 📢 Kolejny strajk okupacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Protest w sprawie Izraela został zalegalizowany Grupa osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w piątek, 24 maja, strajk okupacyjny na terenie Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej. To odpowiedź na niespełnione postulaty z niedawnych petycji do władz polskich uczelni, w których domagano się bojkotu izraelskich instytucji, organizacji, uczelni i firm. Czwartego dnia trwającego strajku - w poniedziałek, 27 maja, rektor UJ prof. Jacek Popiel zaprosił przedstawicieli protestu na rozmowy. Ich finałem było oficjalnie zalegalizowanie strajku, jednak o postulatach protestujących, dyskusji jeszcze nie było. Aktualnie przy ul. Grodzkiej protestuje blisko 20 osób. Przypominamy, że 17 maja studenci rozpoczęli też protest w obronie akademika "Kamionka".

📢 To może być szok dla kierowców. Wielkie zmiany na ulicy Starowiślnej. Jest ważna decyzja Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji – przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek, 13 maja, wydana została decyzja środowiskowa. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy będzie zmiana stałej organizacji ruchu, która przysporzy kierowcom sporo problemów. Miasto zarezerwowało 47,3 mln zł na przebudowę ul. Starowiślnej. Wiadomo jednak, że koszty będą wyższe dlatego Kraków zamierza skorzystać z unijnych środków. 📢 Pożar galerii handlowej w Miechowie. Szybka akcja strażaków Miechów. Wczoraj, kilka minut przed godziną 21 służby zostały zaalarmowane i zadysponowane do pożaru ściany galerii handlowej przy ulicy Racławickiej. Na miejsce zadysponowano pluton gaśniczy z KP PSP Miechów oraz OSP KSRG Bukowska Wola. Dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony.

📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Słoneczna niedziela w Krynicy-Zdroju. Turyści wypoczywali na deptaku oraz w Parku Dukieta na leżakach. Jak będzie w długi weekend? Kolejny weekend w Krynicy-Zdroju można uznać za udany. Słoneczna niedziela przyciągnęła turystów oraz kuracjuszy do uzdrowiska. Także mieszkańcy korzystali z wypoczynku na świeżym powietrzu. Kurort pod Górą Parkową od kilku lat jest wysoko w rankingach jeżeli chodzi o popularne miejsca na wypoczynek. Przed nami długi weekend majowo-czerwcowy, branża turystyczna liczy że powtórzy sukces majówki.

📢 Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy. 📢 Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park Jadąc ulicą Bobrzyńskiego czy Kobierzyńską przez Ruczaj w Krakowie możemy ich nie zauważyć. Wszędzie widać wysokie osiedla, z blokami sprzed dekad i tymi całkiem niedawno wybudowanymi. Stawy Ruczaju, skryte w zaroślach, trudno dostępne, schowane na murami ze szkła i betonu. Ale są. Wybraliśmy się tam z aparatem i dronem. Miał tu powstać park, ale na razie nic z tego nie wyszło. Dlaczego?

📢 Na Kasprowym Wierchu resztki śniegu. W Tatrach robi się bardziej zielono ZDJĘCIA W Tatrach po zimie pozostaje już tylko wspomnienie. Na Kasprowym Wierchu robi się już coraz bardziej zielono. Choć nadal widać płaty śniegu. Na nie muszą uważać turyści - zwłaszcza, gdy poruszają się po nich w stromym terenie. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Jedyna taka sól na świecie. Wydobywają i warzą w Łapczycy pod Bochnią. Ma udowodnione działania lecznicze! Na małej łące w Siedlcu pod Bochnią rośnie drzewo, a obok stoi żelazny "konik". Wygląda jak zabytkowe urządzenie do pompowania ropy naftowej z wnętrza ziemi. Zamiast czarnego złota wydobywa się tu jednak inny skarb. Pompowana jest tutaj lecznicza solanka ze złóż, które zalegają kilkaset metrów pod ziemią. Później rurami płynna solanka trafia do zakładu w Łapczycy, gdzie jest warzona. To jedyne takie miejsce w Polsce, ale i na na świecie, gdzie pozyskuje się sól, która ma udowodnione i certyfikowane działanie lecznicze. 📢 Moda na Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Popularne jezioro przyciąga wczasowiczów. To trzeba zobaczyć Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Wielkie święto 11 MBOT w Limanowej. Przysięga wojskowa z jubileuszem oraz piknikiem wojskowym. Nie zabrakło ministra Kosiniaka-Kamysza Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła jubileusz sześciolecia na rynku w Limanowej. Tam też nowi żołnierze złożyli przysięgę wojskową. Nie zabrakło wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po części oficjalniej rozpoczął się piknik wojskowy, który przyciągnął całe rodziny. Było wiele atrakcji dla najmłodszych oraz wojskowy poczęstunek. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem Chodzi po ulicach Krakowa i zauważa ton czego my nie widzimy w codziennej gonitwie. Łapie obiektywem zaskakujące kadry lub proste scenki z życia miasta, uchwycone z pomysłem. Od oglądania robi się jakoś tak... przyjemniej na sercu. Wrzuca na Facebooka, opisuje krótko, ale z dużym poczuciem humoru. Zobaczcie kolekcję zdjęć miłośnika Krakowa Mateusza Drożdża. Cofnęliśmy się niecały rok wstecz i jest tego sporo, a ponoć ma tych zdjęć z 15 tys. sztuk.

📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju, co za wnętrza! edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju już za nami. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo? 📢 Przepisy na ciasta z truskawkami: z galaretką i budyniem. Ten smak pokocha każdy! Ciasto z truskawkami i galaretką oraz ciasto z truskawkami, galaretką i budyniem to jedne z popularniejszych letnich ciast. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta, w których główną rolę grają truskawki! 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 To ewenementy na skalę Europy. Chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Oto szlak architektury drewnianej Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement na skalę Europy. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich! 📢 Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW Przeszklona galeria w centrum Krynicy-Zdroju w miejscu kultowego Kina Jaworzyna nadal nie został otwarta. Co tam dokładnie będzie się znajdować? Tego inwestor nie zdradza, wiadomo jednak, że są opóźnienia, ale być może wkrótce nastąpi przełom. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęła koncepcja budowy ronda, które być może byłoby rozwiązaniem na przewidywany paraliż komunikacyjny w związku z otwarciem obiektu.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła.

📢 Kraków. Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA, WIDEO] Główne uroczystości związane z obchodami święta Bożego Ciała w Krakowie rozpoczęły się o godz. 9. Na dziedzińcu przed katedrą wawelską odprawiona została msza św., której przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Następnie ze wzgórza wawelskiego wyruszyła procesja, która ul. Grodzką przeszła na Rynek Główny. Na drodze procesji ustawione były cztery ołtarze: przy kościele św. Idziego (obok Krzyża Katyńskiego), przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła, przy kościele św. Wojciecha na Rynku oraz przed Bazyliką Mariacką.