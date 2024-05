Prasówka 31.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest w Krakowie po ataku na Rafah. Marsz upamiętniający ofiary w Strefie Gazy”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Protest w Krakowie po ataku na Rafah. Marsz upamiętniający ofiary w Strefie Gazy W czwartek 30 maja wieczorem na Rynku Głównym odbył się marsz upamiętniający ofiary ze Strefy Gazy, a szczególnie z miasteczka Rafah. Następnie zgromadzenie przeniosło się na ul. Grodzką pod Collegium Broscianum, by wesprzeć protestujących studentów.

📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

📢 Wieczysta już się zbroi na sezon w II lidze. Daniel Mikołajewski nowym zawodnikiem ekipy Sławomira Peszki Rozgrywki w III lidze piłkarskiej jeszcze się nie skończyły, a Wieczysta Kraków już ogłasza pozyskanie nowego zawodnika na kolejny sezon. Umowę z ekipą trenera Sławomira Peszki, która awansowała do II ligi, podpisał Daniel Mikołajewski. 24-letni obrońca związał się z krakowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o rok.

📢 Mnóstwo kolarzy w Lesie Wolskim w Krakowie. To był porolog 62. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Déjà vu Martona Diny 164 kolarzy z 29 grup z wielu krajów świata rozpoczęło ściganie w Małopolskim Wyścigu Górskim. To jego 62. edycja.

📢 Niebezpieczny wypadek w centrum Tarnowa. Na przejściu dla pieszych na ul. Mickiewicza samochód potrącił matkę z dwójką dzieci Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie na przejściu dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Tarnowie. Kierowca samochodu osobowego potrącił trzy osoby. 📢 Gdyby krakowskie Błonia potrafiły mówić… Zobacz, co się działo w centrum miasta 100 lat temu Odbywały się tu uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, Józef Piłsudski jeździł po nich Rolls-Roycem, jeszcze do 1980 roku można było tu wypasać krowy, a w 1941 powstała makieta ich zabudowy! Mają 48 hektarów powierzchni i 3500 metrów obwodu. Krakowskie Błonia. Perła wśród parków miejskich na mapie Polski. A gdyby potrafiły mówić… Zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, co działo się na krakowskich Błoniach prawie 100 lat temu.

📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [31.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania... 📢 Nad Morskie Oko dzisiaj tylko pieszo. Nie kursują fasiągi ciągnięte przez konie W święto Bożego Ciała górale, a także konie, którymi powożą mają wolne. Zdezorientowani turyści na Palenicy Białczańskiej czekają aż podjedzie wóz, a po kilkunastu minutach ruszają pieszo na szlak. Część osób próbuje dostać się do testowanego elektrycznego busa, którym wożone są osoby niepełnosprawne.

📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła. 📢 Vullnet Basha kończy grę dla Wisły Kraków. Nie będzie nowego kontraktu Vullnet Basha to kolejny zawodnik, który nie będzie dalej grał w Wiśle Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że kontrakt Albańczyka nie zostanie przedłużony. 📢 Długi weekend w Zakopanem. Najazdu nie ma, pogoda odstraszyła turystów? W Tatrach grzmiało. Niektórzy mimo odgłosów burzy szli w góry Rozpoczął się długi weekend, ale tłumu turystów w Zakopanem i Tatrach nie widać. Wiele osób zmieniło swoje plany wyjazdowe ze względu na prognozowaną pogodę i opady deszczu. Część turystów mimo ostrzeżeń RCB i odgłosów wyładowań atmosferycznych dalej szła w głąb tatrzańskich szlaków.

📢 Wielka procesja Bożego Ciała w Krakowie szła z Wawelu na Rynek Główny. Po raz ostatni prowadził ją apb Marek Jędraszewski W Krakowie tysiące osób wzięło udział w głównych uroczystościach Bożego Ciała w Krakowie. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy świętej na Wawelu o godzinie 9. Po niej tłum pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego przeszedł ulicami Krakowa pod cztery ołtarze, z których dwa ostatnie znajdowały się już na Rynku Głównym. 📢 Anton Cziczkan zostaje w Wiśle Kraków. Bramkarz z nowym, dłuższym kontraktem Wisła Kraków nie będzie szukać nowego bramkarza przed nowym sezonem, bo właśnie poinformowała, że Anton Cziczkan przedłużył kontrakt z „Biała Gwiazdą”. Teraz umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku.

📢 Ulice Nowej Huty całe w płatkach kwiatów. Na tę procesję Bożego Ciała w Krakowie przyszły prawdziwe tłumy W czwartek, 30 maja obchodzimy Święto Bożego Ciała. Centralna procesja, jak co roku przeszła z Wawelu na Rynek Główny zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach. Nieco mniejsze, aczkolwiek liczne zgromadzenie przemaszerowało ulicami Nowej Huty.

📢 Procesja Bożego Ciała w Olkuszu. Tłumy wiernych przeszedł w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pod cztery ołtarze W Olkuszu bardzo wielu wiernych wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana. Te rozpoczęły się od tradycyjnej mszy święte 9. Po niej wierni przeszli ks. Kanonika Gajewskiego, Biema, Hardego i Sosnową do czterech ołtarzy 📢 Wypadek z udziałem motocyklisty na A4 między Brzeskiem a Tarnowem. Jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala, były spore utrudnienia Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek (30 maja) na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Sterkowiec w powiecie brzeskim. W zdarzeniu brał udział motocyklista i samochód dostawczy. Jedna osoba została zabrana do szpitala. 📢 Zachwycający dywan z płatków żywych kwiatów na Boże Ciało. Pod Krakowem gospodynie zdobią drogę dla Jezusa Płatki żywych kwiatów ścielą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czubrowicach (w gminie Jerzmanowice-Przeginia) przed kaplicą pod wezwaniem Jana Marii Vianneya w swojej miejscowości. Ten wyjątkowy i pracochłonny dywan z kwiatów jest dziękczynieniem na Boże Ciało. Tędy po kwiatach przechodzi kapłan niosący monstrancję z Najświętszym Sakramentem. To już kolejny rok, gdy gospodynie tak dekorują teren przed kaplicą.

📢 Karolina Pantuła to Miss Województwa Małopolskiego 2024. Jaka jest prywatnie? Gala Finałowa Miss Województwa Małopolskiego 2024 za nami. Spośród 30 finalistek ubiegających się o tytuł Polskiej Miss Województwa Małopolskiego jury wyłoniło zwyciężczynię, którą okazała się być mieszkanka Krakowa. Jaka jest Karolina Pantuła, która zdobyła koronę najpiękniejszej i podbiła serca jury? Zobaczcie sami!

📢 Tłumy wiernych. Procesja Bożego Ciała w Nowym Sączu. Zdjęcia Tłumy sądeczan, całe rodziny z dziećmi wzięły udział w czwartkowej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożym Ciele. Wierni biorąc udział w barwnej procesji przeszli ulicami wokół nowosądeckiego Rynku, dziewczynki sypały kolorowe kwiaty tworząc barwny dywan, a chłopcy donośnie dzwonili dzwonkami. Zgodnie z tradycją zatrzymymano się przy czterech ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Tuż pod budynkiem Ratusza ustawiono główny ołtarz z hasłem „Eucharystia włącza do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła”.

📢 Tak teraz wygląda kawiarnia Bunkra Sztuki w Krakowie. To nadal plac budowy. Kiedy otwarcie lokalu, którego wygląd wzbudził kontrowersje? Sezon na ogródki kawiarniane w Krakowie w pełni, ale mieszkańcy, którzy cieszą się z powrotu na mapę miasta kawiarni w Bunkrze Sztuki, będą musieli jeszcze poczekać. Słynna już oranżeria - jej nowy wygląd wzbudził wielkie emocje, nazywana bywa pogardliwie wiatą przystankową - wciąż na kawę nie zaprasza. Właściwie od kilku miesięcy niewiele się zmieniło na jednym z najsłynniejszych krakowskich placów budowy. Oficjalna data otwarcia wprawdzie nigdy nie padła, ale sugestie, że inauguracja wypadnie wiosną - jak najbardziej. Czy się uda? 📢 Boże Ciało w Gorlicach. Najpierw uroczysta msza święta na rynku, później procesja ulicami miasta W tym roku główne uroczystości Bożego Ciała w Gorlicach rozpoczęły się od mszy świętej na rynku. Przy ołtarzu polowym stanęli duchowni z bazyliki z ks. Stanisławem Ruszelem na czele. Było Bractwo Kurkowe, feretrony, gorlickie Maryjki, dzieci komunijne i setki wiernych.

📢 Boże Ciało na Podhalu. Tradycyjne procesje przeszły przez góralskie miejscowości ZDJĘCIA Górale bardzo uroczyście uczcili święto Bożego Ciała. W każdej parafii na Podhalu zorganizowano procesje. W Zakopanem oprócz górali w procesjach szli wypoczywający pod Giewontem turyści.

📢 Dramatyczna akcja ratunkowa na Wiśle w powiecie dąbrowskim. Strażacy i ratownicy medyczni długo walczyli o życie mężczyzny. Bezskutecznie W czwartek (30 maja) doszło do dramatycznej akcji ratunkowej na Wiśle w miejscowości Ujście Jezuickie w powiecie dąbrowskim. Mężczyzna, który pływał po rzece łodzią, wymagał pilnej pomocy medycznej. Mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. 📢 Wisła Kraków w 1. lidze z nadzorem finansowym, Hutnik z licencją na 2. ligę bez dodatkowych warunków od PZPN Wisła Kraków otrzymała licencję na występy w 1. lidze piłkarskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem finansowym - poinformował na swojej stronie internetowej PZPN. Natomiast Hutnik w ostatnich dniach maja otrzymał zgodę od Komisji ds. Licencji Klubowych na występy w 2. lidze bez dodatkowych warunków.

📢 Wieczysta II Kraków lepsza od Pcimianki Pcim w hicie V ligi zachodniej W hicie rundy wiosennej w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków pokonała Pcimiankę Pcim. Oba zespoły już wcześniej miały zapewniony awans, więc w środowym starciu 27. kolejki (29 maja 2024 r.) walczyły o prestiż i zwiększenie swoich szans na wygranie ligi. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 30.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

📢 Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

📢 Boże Ciało 2024 w Krakowie. Procesje na ulicach miasta. Jakie będą utrudnienia w centrum? Co z parkowaniem? W czwartek, 30 maja w centrum Krakowa wystąpią utrudnienia w ruchu związane z procesją Bożego Ciała. Centralne uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 przed katedrą wawelską, gdzie odprawiona zostanie msza święta. Następnie procesja przejdzie Drogą Królewską na Rynek Główny. 📢 Kraków. Nowości na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pojawił się wielki, betonowy kwadrat. Powstaną dwa podziemne przystanki Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na wakacje zostanie wyłączona pętla tramwajowa w Mistrzejowicach. Torowisk i nowych asfaltowych dróg jeszcze długo nie zobaczymy, ale pojawiła się ciekawa konstrukcja. Z drona wygląda to jak wielki kwadrat wbity w ziemię. Część nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie przebiegać pod poziomem terenu. Na trasie o łącznej długości ponad 1,2 km pasażerowie odnajdą dwa przystanki podziemne – „Rondo Młyńskie” i „Rondo Polsadu”.

📢 To ewenementy na skalę Europy. Chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Oto szlak architektury drewnianej Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement na skalę Europy. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich! 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Hot mama! Patrycja Tuchlińska to już mama dwójki! Ciążowa sesja ukochanej miliardera Wojciechowskiego. Już urodziła? 30.05 Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Młoda mama trzyletniego Augusta została mamą po raz drugi? W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, wygląda na to, że już urodziła. 📢 To one będą walczyć w Nowym Sączu o koronę Miss Supranational 2024. Wśród nich Polka Angelika Jurkowianiec. Zdjęcia kandydatek Znamy pierwsze kandydatki, które 6 lipca, podczas uroczystej gali w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będą walczyć o tytuł i koronę Miss Supranational 2024, a także narody rzeczowe i 50 tys. dolarów. Wśród kandydatek z różnych stron świata będzie również Polka - Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 30.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 30.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Trener Bartosz Bąk po awansie rezerwy Wisły Kraków do III ligi: Wygraliśmy ligę konsekwencją Trener Bartosz Bąk nie zmarnował zaliczki wypracowanej jesienią przez rezerwy Wisły Kraków. Wiosną drugi zespół „Białej Gwiazdy” jeszcze wcisnął pedał gazu i z impetem wywalczył awans do III ligi. To sukces również młodego szkoleniowca. 📢 Bohater ze Stadionu Narodowego żegna się z Wisłą Kraków Eneko Satrustegui nie będzie więcej piłkarzem Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że kontrakt tego zawodnika nie zostanie przedłużony.

📢 Młodzi wiślacy świętowali. Nie zabrakło kibiców, śpiewów, szampana Rezerwa Wisły Kraków pokonała w środę LKS Jawiszowice w meczu IV ligi małopolskiej 3:0 i w świetnym stylu położyła pieczęć na awansie do III ligi. Podopieczni trenera Bartosza Bąka awans „zaklepali” sobie na pięć kolejek przed końcem. A po końcowym gwizdku rozpoczęło się świętowanie.

📢 IV LIGA PIŁKARSKA. Siedem goli, zwroty akcji w meczu Niwy Nowa Wieś przeciwko Unii Oświęcim. Jak na derby przystało W derbach ziemi oświęcimskiej IV ligi piłkarskiej, w meczu Niwy Nowa Wieś przeciwko Unii Oświęcim, padło aż siedem goli. Kibice byli świadkami zwrotów akcji. Było zatem wszystko, co cechuje szlagier, choć...w dole tabeli. Dzięki wygranej oświęcimianie pozostają w grze o zachowanie statusu czwartoligowca. 📢 Ceny za stoiska z oscypkami w Zakopanem w górę o 20 proc. Czy sery także podrożeją? Czy oscypki w Zakopanem w te wakacje podrożeją? Podwyżki są możliwe, bo koszty wynajmu stoisk do sprzedaży serów idą mocno w górę. W tym roku cena wywoławcza dzierżawy stoiska na targu pod Gubałówką i na Krupówkach podskoczyła o 20 proc. Zakopiańskie Centrum Kultury, które wydzierżawia stoiska mówi, że to efekt inflacji i poniesionych inwestycji. Z kolei handlujący serami mówią, że część kosztów będą musieli przerzucić na klientów. I podnieść ceny serów.

📢 Rezerwy Wisły Kraków rozbiły Jawiszowice i meldują się w III lidze! Wisła II Kraków wywalczyła awans do III ligi. Przesądziło o tym ostatecznie zwycięstwo 3:0 w meczu na szczycie z LKS Jawiszowice. Na pięć kolejek przed końcem „Białej Gwieździe” nic już nie zabierze awansu. Po końcowym gwizdku młodzi zawodnicy Wisły mogli rozpocząć świętowanie. Był szampan i specjalne koszulki.

📢 Rozpoczyna się przebudowa drogi na Prądniku Białym. Szykują się duże i długotrwałe utrudnienia dla kierowców Ulica Chylińskiego na krakowskim Prądniku Białym będzie przebudowywana na odcinku pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i Siewną. Start robót wyznaczono na środę 5 czerwca. Podczas prac remontowany odcinek, a także okoliczne ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu. 📢 Kraków. Fort św. Benedykt dostanie nowe życie. Rozpoczyna się remont Podgórski fort 31 "św. Benedykt", który ma zyskać drugie życie - już w rękach konserwatorów. A tym samym rusza generalny remont fortu. W środę 29 maja nastąpiło oficjalne wprowadzenie na plac budowy wykonawcy - firmy Wit Podczerwiński Antiqa Konserwacja Dzieł Sztuki, która rozpoczyna remont elewacji obiektu. Specjaliści najpierw zajmą się elewacją zewnętrzną (przy której stanęły już pierwsze rusztowania), a następnie elewacją wewnętrzną. Na wykonanie prac mają 12 miesięcy.

📢 Paraliż w wydziale budownictwa w starostwie tatrzańskim w Zakopanem. Urzędnicy stracili możliwość wydawania decyzji Nowy starosta tatrzański cofnął upoważnienia wszystkim pracownikom wydziału budownictwa w starostwie tatrzańskim do wydawania decyzji. - Teraz jest jeszcze gorzej niż było dotychczas. Nic nie można załatwić – żalą się architekci. W starostwie słyszymy, że to sytuacja tymczasowa, której celem jest reforma i uzdrowienie funkcjonowania wydziału. 📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia Wraz z Dniem Dziecka, w sobotę 1 czerwca, rozpocznie się sezon na kąpielisku w Przylasku Rusieckim. Krakowscy urzędnicy zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominają o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Na razie nie można jednak korzystać z sanitariatów w budynku socjalnym.

📢 Groźny wypadek na drodze krajowej 94 pod Krakowem. Dwoje rannych, duże utrudnienia w ruchu Czołowe zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej 94 (319 km) w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś koło Krakowa. Wypadek miał miejsce w środę (29 maja) krótko po godz. 14. - Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Spodziewane są duże utrudnienia w ruchu – podaje Powiat Krakowski 112.

📢 Koniec koszmaru dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Krzysztof Głuchowski: Przestałem być odwoływanym dyrektorem Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie zakończył trwającą od przeszło dwóch lat procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego. - To zakończenie bardzo długiej drogi. Chciałbym powiedzieć, że czuję satysfakcję, ale - po ludzku - to jest ciężka sytuacja, kiedy przez 800 dni jest się odwoływanym – mówi Krzysztof Głuchowski. 📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj!

📢 Kraków. Pięciu nieletnich pseudokiboli zatrzymanych za pobicie 15-latka. Użyli gazu, pobili, poniżyli i okradli Policjanci z Komisariatu VI w Krakowie zatrzymali 5 nieletnich sprawców, którym postawiono zarzut rozboju, pobicia oraz zmuszenia do określonego zachowania innego nieletniego. Za czyny, których się dopuścili, odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Takie historie oburzają, bo przecież idzie o dzieci. Niestety, dzieci "powiązane ze środowiskiem pseudokibiców".

📢 Tomasz Jażdżyński: Możemy już myśleć o poważniejszych inwestycjach, rozwoju, a nie tylko o przetrwaniu W poniedziałek odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. To dobry moment, żeby porozmawiać o kondycji największej sportowej organizacji w Małopolsce z prezesem „Białej Gwiazdy” Tomaszem Jażdżyńskim. 📢 Eugeniusz Pitala z Krakowa pracuje jako szewc już 70 lat. Obawia się, że będzie musiał zamknąć zakład z powodu zbyt wysokich kosztów pracy Na pytanie - od ilu lat pracuje jako szewc? - pan Eugeniusz bez zastanowienia odpowiada, że prawie 70 lat. - Zaraz po szkole podstawowej poszedłem do zakładu cholewkarskiego przy ul. Garbarskiej. Potem otworzyłem prywatny warsztat przy ul. Moniuszki, a teraz mam zakład szewski przy ul. Wolskiej. Nie potrafię żyć bez pracy. To zajęcie trzyma mnie przy życiu - mówi szewc.

📢 Z Hutnika Kraków do Bruk-Betu Nieciecza. Co dalej? Jakub Marcinkowski nie boi się marzyć Ma 20 lat, dobre warunki fizyczne, silny organizm i całą karierę przed sobą. W sobotę 25 maja rozegrał ostatni mecz w barwach Hutnika Kraków, do którego trafił z Progresu w 2018 roku. Kontrakt Jakuba Marcinkowskiego wygasa 30 czerwca, dlatego już zimą mógł podpisać umowę z innym klubem. Padło na Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i teraz celem lewego obrońcy będzie wywalczenie sobie miejsca w składzie drużyny występującej na poziomie pierwszej ligi. Choć, dodajmy od razu, wcale nie zamierza na tym poprzestać. 📢 Roman Giertych w Krakowie zapowiadał rozliczanie rządów PiS. "Nie uciekną przed nami!" "To obywatele zobowiązali nas do rozliczenia PiS-u. I to RP z całą siłą swego majestatu dzisiaj upomina się o tych najbiedniejszych, których posłowie Suwerennej Polski okradali i to nie jest żadna zemsta Giertycha, to jest sprawiedliwość, która do nich przyszła i teraz oni próbują spersonalizować swoje lęki, czy też swoje lamenty na mnie z tego powodu - mówił podczas zwołanej w środę, 29 maja, w Krakowie konferencji prasowej poseł KO Roman Giertych. Obecna była również posłana KO Jagna Marczułajtis-Walczak, która startuje w wyborach do europarlamentu z okręgu 10.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Kręcą film na Podhalu. Główna droga przez Kościelisko była czasowo zamykana Podczas kręcenia ujęć do filmu ruch na ul. Nędzy Kubińca był zatrzymywany. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się kolejnych utrudnień związanych z produkcją filmową, która trzymana jest w wielkiej tajemnicy. 📢 Strefa Czystego Transportu na nowych zasadach. Od kiedy mają obowiązywać ograniczenia? Jest propozycja prezydenta Krakowa Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wydał zarządzenie w sprawie zmiany uchwały z listopada 2022 roku dotyczącej ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Chodzi o opóźnienie wejścia w życie SCT, by dać czas na przygotowanie potrzebnych zmian. Zgodnie z nową propozycją pierwszy etap SCT miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie jak pierwotnie zakładano – od 1 lipca 2024 r. Dodatkowo prezydent zdecydował o zorganizowaniu w tym roku szerokich konsultacji społecznych w sprawie założeń nowej SCT.

📢 Kraków. Osiedle bloków i biurowców wokół Muzeum Armii Krajowej już z pozwoleniem na budowę. To projekt "Wita" Dwie firmy deweloperskie Echo i Archicom, mają już pozwolenia budowlane na zagospodarowanie terenu przy ul. Wita Stwosza w Krakowie, wokół Muzeum Armii Krajowej. Ma tu powstać osiedle bloków mieszkalnych i biurowców. To kolejna duża inwestycja w pobliżu Dworca Głównego w tym rejonie Krakowa. Niedawno stanął tu wielki kaskadowiec. Co tu jeszcze powstanie? 📢 Kraków bez dużej strefy kibica na Euro 2024. Sytuację ratuje Tauron Arena Rozumiem, że Polska i Ukraina nie są organizatorami Euro 2024, tak jak to było na Euro 2012, kiedy strefa kibica stanęła na krakowskich Błoniach, ale czy zainteresowanie piłką nożną krakowian i turystów zmalało przez 12 lat? Chyba nie, szczególnie z magnesem na kibiców, i to nie tylko polskich, jakim w reprezentacji jest Robert Lewandowski. Kraków jednak nie ma pomysłu na wykorzystanie mistrzostw dla zrobienia hucznej imprezy dla ludu. Strefy kibica nie będzie na Euro 2024, standardowo będzie można przysiąść na pufie przez telebimem pod Tauron Areną Kraków czy w licznych pubach.

📢 Boże Ciało i Dzień Dziecka. Długi weekend w Krakowie i najważniejsze wydarzenia w mieście w dniach od 29 maja do 2 czerwca Weekend w Krakowie. Czerwcowe weekendy w Krakowie są niezwykle intensywne! Wraz z nadchodzącym, dość długim weekendem Bożego Ciała, do miasta zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Co robić w dniach 29 maja do 2 czerwca? Sami zobaczcie! 📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Arabski boom na Zakopane, są nawet reklamy dedykowane turystom z Bliskiego Wschodu. A gości stamtąd będzie jeszcze przybywać Branża turystyczna w Zakopanem przestawia się na gości z Półwyspu Arabskiego. Przy zakopiance pojawił się baner w języku arabskim, wiele restauracji w swoich menu zaznacza, że oferują dania przygotowane metodą halal, czyli dozwoloną według szariatu. Arabscy turyści już pojawili się pod Giewontem, a górale spodziewają się ich jeszcze większego najazdu. 📢 Plaża przed Galerią Krakowską. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego powstają boiska do siatkówki Na kilka dni Kraków zamieni się w stolicę siatkówki plażowej. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską powstają boiska dla uczestników turniejów VW Beach Pro Tour Futures. Goście z całego świata będą rywalizować tu przez blisko dwa tygodnie, gdyż najpierw - w dniach 6-9 czerwca - zostanie rozegrany turniej mężczyzn, a następnie impreza dla kobiet. W zawodach wystąpi też silna reprezentacja Polski, dlatego emocji z pewnością nie zabraknie. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.

📢 Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej. 📢 Sukces Teatru Słowackiego. Ogromne zainteresowanie krakowskim spektaklem. "Jeszcze nigdy 1989 nie miało tak olbrzymiej widowni!" W poniedziałek wieczorem szeroka publiczność - w tym wszyscy ci, którym jeszcze nie udało się upolować biletu na spektakl - miała okazję zobaczyć hitowe przedstawienie Teatru Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego "1989" w Teatrze Telewizji. Przed ekranami zasiadło ponad 800 tys. widzów, by śledzić przeniesioną na teatralne deski opowieść o upadku komunizmu.

📢 Nowa atrakcja w Krakowie. Paulini na Skałce zapraszają do parku archeologicznego i niedostępnych na co dzień ogrodów Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania.

📢 Zamknięty stary most nad Wisłą w Jankowicach na granicy powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego. Powstała przeprawa tymczasowa. Zdjęcia Pierwszy etap inwestycji związanej z przebudową mostu nad Wisłą w Jankowicach w ciągu drogi 781 został zakończony. Chodzi o budowę przeprawy tymczasowej, która otwarta została dla kierowców w związku z zamknięciem starego mostu.

📢 Antoni Sztaba to jedna gwiazd z spektaklu "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę 22-letni Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Pawła Hartlieba, próbuje swoich sił jako aktor i model. Publiczność młodego artystę może zobaczyć na scenie w hitowym spektaklu Teatru im. Słowackiego "1989" - nie tylko w Krakowie, bo spektakl ten pokazywany był w TVP w Teatrze Telewizji. Antoni Sztaba, grający w nim m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, w ubiegłym roku na stałe zasilił zespół krakowskiego teatru. 📢 Morze ludzi na procesjach Bożego Ciała w przedwojennym Krakowie. Archiwalne zdjęcia Kraków to miejsce, które jest związane ze świętem Bożego Ciała od wieków. W Polsce po raz pierwszy uroczystość Bożego Ciała wprowadził w 1320 r. biskup Nankier, właśnie w diecezji krakowskiej. Zobacz jak wyglądały procesje Bożego Ciała w dawnym Krakowie, na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach!

📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli.

📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach oraz w czerwcu.

📢 W Krynicy-Zdrój wybudowali ten obiekt za 20 mln zł. Stanął przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową Powstający w Krynicy-Zdroju amfiteatr robi wrażenie. Prace są praktycznie na ukończeniu, dlatego już w wakacje odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne w tym Festiwal im. Jana Kiepury. Koszt częściowo zadaszonej konstrukcji, która stylem nawiązuje do zabytkowych willi przy Bulwarach Dietla to 20 mln złotych. Obiekt wpasował się w otoczenie 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii. 📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Mija 21 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Deweloper w końcu odkrył karty: będzie tu apartamentowiec Monument Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo. 📢 Maciej Żurawski stawia sprawę jasno: Trudno powiedzieć, że przyszedł Albert Rude i odmienił grę Wisły Kraków Były legendarny napastnik Wisły Kraków, a dzisiaj komentator Polsatu Sport Maciej Żurawski surowo ocenia sezon w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. I jasno mówi, co myśli na temat trenera Alberta Rude.

📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Słoneczna niedziela w Krynicy-Zdroju. Turyści wypoczywali na deptaku oraz w Parku Dukieta na leżakach. Jak będzie w długi weekend? Kolejny weekend w Krynicy-Zdroju można uznać za udany. Słoneczna niedziela przyciągnęła turystów oraz kuracjuszy do uzdrowiska. Także mieszkańcy korzystali z wypoczynku na świeżym powietrzu. Kurort pod Górą Parkową od kilku lat jest wysoko w rankingach jeżeli chodzi o popularne miejsca na wypoczynek. Przed nami długi weekend majowo-czerwcowy, branża turystyczna liczy że powtórzy sukces majówki.

📢 Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy. 📢 Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park Jadąc ulicą Bobrzyńskiego czy Kobierzyńską przez Ruczaj w Krakowie możemy ich nie zauważyć. Wszędzie widać wysokie osiedla, z blokami sprzed dekad i tymi całkiem niedawno wybudowanymi. Stawy Ruczaju, skryte w zaroślach, trudno dostępne, schowane na murami ze szkła i betonu. Ale są. Wybraliśmy się tam z aparatem i dronem. Miał tu powstać park, ale na razie nic z tego nie wyszło. Dlaczego?

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Bus elektryczny już wozi turystów do Morskiego Oka! Czy zastąpi konie na stałe? Zobacz zdjęcia Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał elektryczny bus pasażerski. Pojazd będzie przez najbliższe dwa tygodnie testowany. W ten sposób Tatrzański Park Narodowy realizuje jeden z punktów porozumienia jaki podpisano między organizacjami prozwierzęcymi, góralami zajmującymi się transportem konnym oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

📢 Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach Wielkie święto dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy Raciechowice. W piątek, 24 maja Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach rozpoczęła świętowanie jubileuszu 100-lecia istnienia. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji absolwentów uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w kościele parafialnym w Raciechowicach, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Maciej Winiarski, ks. kanonik Józef Czarny i ks. kanonik Wiesław Cygan. Następnie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Anny z Bujwidów Rouppertowej. Uroczystości uświetniły przemowy okolicznościowe i występy dzieci. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska. 📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

