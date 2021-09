Prasówka 31.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Drugi tydzień lipca w roku 1997 przebiegał w południowej Polsce pod znakiem ciągle padającego obfitego deszczu. Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w Polsce zginęło 56 osób, szkody oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

