Prasówka 4.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dolina Małej Łąki w Tatrach - to jednak z piękniejszych dolin w Tatrach, ale wciąż niedoceniana i mało uczęszczana. Stąd też jest chętnie wybierana przez ludzi, którzy nie lubią tłumów, chcą posiedzieć w ciszy na kocyku, a do tego podziwiać szczyty Tatr Zachodnich.

Coraz bardziej niepokojące informacje w sprawie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Kolejni lekarze rozważają odejście, a 26 specjalistów już złożyło wypowiedzenia. Według przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) na początku przyszłego roku doprowadzi to do wstrzymania pracy oddziałów: pediatrii, nefrologii, pulmonologii z alergologią, reumatologii i unikatowego w skali całego kraju Oddziału Leczenia Żywieniowego. Przypomnijmy, że ostatnio dyrektor tego szpitala złożył rezygnację.

Do punktów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Krakowie tworzą się gigantyczne kolejki. Ogromny tłum czeka m.in. do punktu przy Dworcu Głównym w Krakowie. Pasażerowie skarżą się, że wciąż nieczynne są (zamknięte na początku pandemii) lokale w innych częściach miasta, m.in. przy ul. św. Wawrzyńca i przy dworcu autobusowym w Czyżynach. Gdy podjęliśmy interwencję w tym temacie, MPK zapowiedziało... przywrócenie działalności tego ostatniego. Już od wtorku (5 października).

Do wypadku samochodu osobowego z motocyklem doszło w poniedziałek (04.10) po południu na ul. Lwowskiej w Tarnowie. W zdarzeniu ucierpiał motocyklista. Został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.

TOP 10 górskich wycieczek. Sierpień to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu!