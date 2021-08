Prasówka 5.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W czwartkowy wieczór (5 sierpnia) intensywne opady deszczu spowodowały serię utrudnień drogowych w Krakowie. Ponadto, jak informowali Czytelnicy, woda wdarła się do garaży podziemnych, miały miejsce także podtopienia w blokach. Szczegóły poniżej.

W finale szachowego Pucharu Świata, rozegranego w Soczi, 23-letni wieliczanin Jan-Krzysztof Duda pokonał 31-letniego Rosjanina Siergieja Karjakina. W drugiej partii, grając białymi, okazał się lepszy od faworyzowanego rywala (pierwsza partia zakończyła się remisem). Jest pierwszym Polakiem w historii, który zdobył Puchar Świata i zapewnił sobie awans do turnieju pretendentów.

Paweł Kieszek został oficjalnie bramkarzem Wisły Kraków - poinformował klub z ul. Reymonta. 37-letni golkiper podpisał z „Białą Gwiazdą” umowę na rok, do końca 30 czerwca 2022 roku.

Prasówka 5.08: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, ale wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.