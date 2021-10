Prasówka 5.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wielka awaria Facebooka, Messengera WhatsAppa i Instagrama została zażegnana. Media społecznościowe i komunikatory już działają, ale odcisnęło to piętno na internautach. Dla niektórych był to koniec świata, co zostało zarejestrowane w memach. Obejrzyj najlepsze z nich w galerii zdjęć. Wielka awaria Facebooka to nie tylko straty internautów, którzy nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Olbrzymie pieniądze stracił Mark Zuckerberg.