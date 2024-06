Prasówka 7.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wnioski po sezonie Wisły Kraków, czyli jak kolejny raz przegrano awans…”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wnioski po sezonie Wisły Kraków, czyli jak kolejny raz przegrano awans… Wraz z odejściem z Wisły Kraków trenera Alberta Rude i zatrudnieniu Kazimierza Moskala, domknięty został symbolicznie sezon 2023/2024 w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Sezon, który zakończył się porażką, a której zdobycie Pucharu Polski nie jest w stanie osłodzić do końca. Prezentujemy posezonowe wnioski.

📢 Wypadek w Lipnicy Górnej, zderzenie motocyklisty z ciągnikiem. 17-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR W czwartkowe popołudnie 6 czerwca w Lipnicy Górnej w powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który zderzył się z ciągnikiem. 17-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Konwencja Konfederacji na Rynku Głównym w Krakowie. Konrad Berkowicz podsumował kampanię wyborczą W czwartek wieczorem na Rynku Głównym w Krakowie zgromadziło się spore grono osób popierających Konfederację. Wszystko za sprawą Konrada Berkowicza, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, którzy pojawili się obok kościoła św. Wojciecha. W kilku słowach postanowili oni podsumować ostatnie tygodnie kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego i zachęcić nieprzekonanych do pójścia na wybory 9 czerwca.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci! 📢 Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z młodymi zawodnikami Dominik Sarga i Jakub Madej zostają w Wiśle Kraków na kolejny sezon. „Biała Gwiazda” uruchomiła opcje przedłużenia w umowach obu zawodników. Teraz ich kontrakty obowiązywać będą do 30 czerwca 2025 roku.

📢 Co z budową metra w Krakowie? Jest wstępny termin rozpoczęcia prac Miasto kompletuje dokumentację niezbędną do budowy podziemnej komunikacji w Krakowie. Przeprowadzone mają zostać także analizy, które dadzą ostateczną odpowiedź, czy od razu będzie budowane metro, czy może najpierw tunel pod centrum dla tramwajów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiada też, że będzie zabiegał o zewnętrzne finansowanie inwestycji, na którą potrzebne są miliardy. 📢 Remont Tuchowskiej budzi coraz większe obawy mieszkańców o planowane objazdy. "Osiedlowe drogi nie wytrzymają tak dużego ruchu" Zapowiadany przez magistrat remont ulicy Tuchowskiej i związane z nim objazdy oznaczać będą kłopoty nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców tej i sąsiednich ulic. Przedstawione przez Zarząd Dróg i Komunikacji plany ominięcia częściowo zamkniętej Tuchowskiej przerażają zwłaszcza tych, których domy znajdują się przy ul. Ostrogskich. Pod skierowanym do miasta protestem podpisało się 70 osób.

📢 Jest terminarz ekstraklasy. Cracovia zacznie z Piastem, Puszcza z mistrzem Polski Ekstraklasa SA ogłosiła terminarz nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana 19-22 lipca, ostatnia jesienna seria spotkań 6-9 grudnia, a sezon zakończy się 24-25 maja. 📢 Mieszkańcy Sądecczyzny szykują się do protestu w sprawie "sądeczanki". DK75 zablokują... helikopterem „Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie ze składanymi obietnicami, ma być gotowa w 2028 roku, a na początku 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy regionu. Na 18 czerwca zaplanowali protest. Na DK 75 ma wylądować helikopter. 📢 Dziury po kulach w witrynach sklepów w centrum Krakowa. Strzelanina? Co wydarzyło się nocą na Floriańskiej? W nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 czerwca) najprawdopodobniej na skutek strzelaniny zostały uszkodzone dwie witryny galerii i sklepu. Tej samej nocy również na ul. Floriańskiej doszło do pobicia mężczyzny. Agresor zdołał uciec przed przybyciem policji. Zaskakujące jest to, że poszkodowany nie zgłosił pobicia. Policja nie wyklucza, że oba zdarzenia mogą być ze sobą powiązane.

📢 Marek Bartoszek, prezes Puszczy: Nasze miejsce jest w Niepołomicach Jest przekładany wodociąg, zjazd z drogi nr 75 w ul. Kusocińskiego do końca wakacji będzie gotowy. Będzie poszerzona ulica i parking. Procedowana jest sytuacja, jeśli chodzi o wieże transmisyjne dla Canal+ - mówi Marek Bartoszek, prezes Puszczy Niepołomice 📢 Doda ma słabość do Łącka i gór. W długi weekend wybrała się z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł. 📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu na finiszu prac. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Zobacz wideo Prace przy budowie wielkiej tężni solankowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu zmierzają ku końcowi. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych.

📢 Kraków wpadł w pułapkę strefy czystego transportu. Co teraz zrobią urzędnicy? Podczas sesji (5 czerwca) z obawy o wadę prawną miejscy radni nie podjęli decyzji ws. przesunięcia wprowadzenia w Krakowie strefy czystego transportu (SCT) z 1 lipca 2024 roku na 1 stycznia 2026 roku. Urzędnicy nadal jednak stoją na stanowisku, że zaproponowane przez nich rozwiązanie wiąże się z najmniejszym ryzykiem i będą chcieli przekonać radnych do poparcia ich pomysłu. 📢 Karol Niemczycki, były bramkarz Cracovii, zmienia klub Karol Niemczycki kapitalnie bronił bramki Cracovii w sezonie 2022/2023 czym zasłużył na transfer do Fortuny Duesseldorf. Teraz zmienia miejsce otoczenia, znów będzie zawodnikiem klubu 2. Bundesligi - przechodzi do Darmstadt 98, który spadł z Bundesligi. 📢 Nowy trener w Cracovii. Zajmie się drugim zespołem Cracovia oficjalnie ogłosiła trenera rezerw. Został nim Krzysztof Mordak. Na tym stanowisku był vacat po tym, jak po sezonie 2022/23 rezerwa wycofała się z rozgrywek trzeciej ligi.

📢 Piękni, młodzi i wolni szukali drugiej połówki. Single party w klubie Space w Czchowie. Zobacz zdjęcia Space Club w Czchowie to największa dyskoteka na pograniczu regionie sądeckiego. Tym razem odbyła się tam impreza pod hasłem "single party". Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Jak zawsze klubowicze nie zawiedli i ochoczo ruszyli na imprezę i bawili się w rytmie największych hitów muzyki klubowej oraz biesiadnej. Co tam się działo? Zobacz, kto bawił się na imprezie w Czchowie w miniony weekend. Mamy zdjęcia.

📢 Poszedł do lasu z psem na spacer i natknął się na... niedźwiedzicę z młodym. To już kolejne takie zgłoszenie w ostatnim czasie w regionie Jest kolejny sygnał o niedźwiedziu, który miał być widziany w naszym regionie. Tym razem chodzi już nie o jednego osobnika, ale co najmniej o dwa. Samicę z młodym zauważono w środę (5 czerwca) w lesie koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki).

📢 Piękne widoki ze Świnicy i ostrzeżenie przed burzami ZDJĘCIA Po opadach deszczu nad Tatrami zaświeciło słońce. Niestety synoptycy zapowiadają ok. godz. 16 burze. 📢 Kraków. Bóbr na głównej ulicy w Krakowie. Bohaterska akcja pasażera i kierowcy MPK Nie każdy bohater nosi pelerynę! Jednym z nich niewątpliwie jest kierowca krakowskiego autobusu. W nocy z 5 na 6 czerwca, jadąc po ul. Wielickiej, Pan Adam zauważył niecodziennego gościa. Po jezdni spacerował bowiem... bóbr we własnej osobie. Zwierzaka chcącego przejść na drugą stronę ulicy zatrzymało jednak torowisko, oddzielone od chodnika barierą, która uniemożliwiała maluchowi przejście. 📢 Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwko planowanej obok ich domów stacji ługowania gruzu solnego oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków Kilkudziesięciu mieszkańców Łapczycy i Moszczenicy obawia się skutków planowanych obok ich domów inwestycji. Chodzi o budowę instalacji do ługowania gruzu solnego oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego pierwszego przedsięwzięcia.

📢 Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! 6.06.2024 Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko!

📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem!

📢 Kraków. Firma zajmująca się wynajmem aut będzie miała siedzibę w Unity Centre, dawnym szkieletorze Grupa Masterlease, ważny gracz na rynku wynajmu długoterminowego i leasingu samochodów, już w czerwcu 2024 br. dołączy do grona najemców krakowskiego kompleksu Unity Centre, dawnego szkieletora. Firma zajmie 160 mkw. powierzchni na parterze biurowca w Krakowie, najwyższego budynku w mieście. Ostatnio zapowiedziano tam otwarcie hotelu, pojawić ma się też restauracja na najwyższym piętrze. Coś dzieje się w dawnym krakowskim szkieletorze. 📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać już kolejne odcinki trasy. Zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy.

📢 Wpadka? Upamiętnili żołnierza na... pustym grobie. „Kilka lat temu doszło do ekshumacji” W Limanowej niedawno można było podziwiać wystawę „Mieszkańcy Ziemi Limanowskiej o Monte Cassino” wystawioną w tamtejszej Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei w sobotę 18 maja w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej odbyła się msza święta za poległych w walce o Monte Casino w 80. rocznicę bitwy, a następnie przedstawiciele Urzędu Miasta wybrali się na limanowski cmentarz parafialny, by zapalić znicze na grobach żołnierzy. Z naszą redakcją skontaktował się mieszkaniec Limanowej proszący o anonimowość, który wskazuje, że przy okazji tych uroczystości miało dojść do sporej wpadki. Jego zdaniem miejska delegacja pomyliła miejsce pochówku Jana Struga.

📢 Nasi zmarli z Oświęcimia, pożegnani w maju 2024. Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć Na prośbę naszych Czytelników prezentujemy listę tych, którzy zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę, odchodząc do domu Ojca w maju 2024. Wprawdzie pandemia koronawirusa za nami, ale śmierć wciąż zbiera swoje ogromne żniwo. W samej tylko parafii pw. św. Maksymiliana Męczennika w 2023 pożegnano ponad 200 osób. Przechodząc do galerii poznacie listę zmarłych z Oświęcimia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 11 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 6 czerwca do wtorku 11 czerwca. 📢 Trwa budowa przejścia podziemnego przy stacji kolejowej w Olkuszu. Co z połączeniem nowego obiektu z południową częścią miasta? Zobacz wideo Prace przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu postępują w zaskakującym tempie. Od marca tego roku obecni na miejscu budowlańcy zdążyli już rozebrać starą kładkę dla pieszych i „główny peron” oraz rozpocząć prace budowlane. Obecnie trwa budowa przejścia podziemnego, które ułatwi dotarcie na stację osobom z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to 110 milionów złotych.

📢 Słynny youtuber Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce i najtańszy obiad w Krakowie. Smakowało? Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 6.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 6.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Co się stanie z Halą Targową na Grzegórzkach? Decyzja na dniach. Prezydent zapowiada konsultacje Wszystko wskazuje na to, że Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach zostanie wpisana w najbliższych dniach do wojewódzkiego rejestru zabytków. Tym samym zablokowany zostanie mocno oprotestowany przez mieszkańców projekt prywatnego inwestora, który planował uruchomić w części obiektu przy ul. Daszyńskiego klub nocny. Jednocześnie krakowscy urzędnicy zapewniają, że zgodnie z obietnicą z kampanii wyborczej prezydent Aleksander Miszalski zorganizuje „szerokie konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia Hali Targowej”.

📢 Stadion Wisły Kraków zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawą zajął się nadzór budowlany oraz prokuratura.

📢 Pożar w Zakopanem. Żarzące się iskry latały w promieniu 200 metrów ZDJĘCIA Doszczętnie spłonął budynek gospodarczy, w którym stały zaparkowane powozy konne. Część majątku udało się uratować. 📢 Fontanna przy ul. Basztowej w końcu działa. Jej remont był czasochłonny i bardzo kosztowny Od środy, 5 czerwca, działa świeżo wyremontowana fontanna przy ul. Basztowej. Pozostałe fontanny w okolicy Plant (z wyjątkiem fontanny „Kryształ”) zostaną uruchomione do 15 czerwca. Prace pochłonęły ponad 440 tys. zł. Tymczasem można się już chłodzić w gorące dni przy fontannach w parkach: Jerzmanowskich, Krakowskim i na placu Wolnica.

📢 Piłkarskie Orły. Maj to był miesiąc Angela Rodado. Wisły Kraków już nie do końca Maj 2024 roku był miesiącem, który kibice Wisły Kraków będą długo wspominać. Z różnych powodów. W większości meczów czołową postacią był napastnik „Białej Gwiazdy” Angel Rodado. 📢 Wisła Kraków sprzeda młodego piłkarza? Są oferty, ale na razie za niskie… Zaczyna się na dobre ruch transferowy. Wisła Kraków na razie informowała o odejściach zawodników, z którymi nie przedłużono kontraktów. Wkrótce mogą być już jednak innego typu informacje, np. o transferach gotówkowych z klubu. Pojawiło się bowiem zainteresowanie Kacprem Dudą. 📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 Wielkie zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. W wakacje wejdą obostrzenia? W środę, 5 czerwca, Rada Miasta zajęła się projektem przygotowanym przez urzędników, a wprowadzonym poprzez zarządzenie prezydenta Krakowa, dotyczącym zmiany uchwały o wprowadzeniu w całym mieście strefy czystego transportu (SCT), tak by obostrzenia nie obowiązywały od 1 lipca 2024 roku, tylko od 1 stycznia 2026 roku. Podczas dyskusji pojawiły się ogromne kontrowersje. Zwracano uwagę, że aby nowe zasady mogły obowiązywać, wcześniej musi to zostać skonsultowane z mieszkańcami. Pojawiło się więc zagrożenie, że konsultacji nie uda się przeprowadzić do 1 lipca i ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin wejdą w życie od wakacji. Inna wątpliwość jest taka, iż brak konsultacji doprowadzi do uchylenia zmian przepisów, co też będzie oznaczać SCT od 1 lipca tego roku.

📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach. 📢 Nowa umowa Cracovii z miastem w sprawie stadionu Cracovia nie jest właścicielem swojego stadionu, jest natomiast dzierżawcą i operatorem obiektu przy ul. Kałuży 1. Właśnie nastąpiła zmiana umowy dzierżawy stadionu miejskiego przy ul. Kałuży 1. 📢 Kraków. Znamy program tegorocznych Wianków. Impreza potrwa aż dwa dni Koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański i spływy Wisłą - tak w wielkim skrócie zapowiada się jedna z najbardziej oczekiwanych miejskich imprez. Tegoroczne Wianki, jak zapowiadają organizatorzy, będą dla każdego i potrwają aż dwa dni, 22 i 23 czerwca.

📢 Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Towarzyszył mu pokaz sprzętu Jest to 9. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 5 czerwca na krakowskim Rynku wzięło 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. 📢 Białucha nie ma litości, zalewa ludziom dobytek. Mieszkańcy Zielonek podtopienia przeżywają kilka razy w roku Domy, podwórka i płoty obstawione workami z piaskiem. Ludzie z Zielonek po wtorkowej nawałnicy nie wynoszą tego, boją się, że ponownie przyjdzie ulewa. - Patrzymy w niebo - mówi jedna z mieszkanek. Boją się, bo woda w rzece Białucha podnosi się tu błyskawicznie o dwa lub trzy metry. Podobnie jak w potoku Garliczanka. 📢 Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego do korekty. Powodem cenne znaleziska Za około dwa lata krakowianie będą mieli okazję odwiedzić zmodernizowaną siedzibę Muzeum Archeologicznego. Póki co, projektanci muszą ponownie pochylić się nad niektórymi rozwiązaniami z powodu cennego znaleziska odkrytego na terenie muzeum. - Ze względu na średniowieczne mury projektanci będą zmieniać koncepcję, m.in. windy i klatki schodowej – mówi Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

📢 Kazimierz Moskal: To wyjątkowe miejsce, w którym zawsze chciałem być Wisła Kraków we wtorek już oficjalnie poinformowała, że jej trenerem został Kazimierz Moskal. Środa to był już dzień prezentacji nowego szkoleniowca. 📢 Wielka woda przeszła przez powiat olkuski. Domy i posesje zalane. Drogi znalazły się pod wodą. Interweniowało prawie 300 strażaków Część mieszkańców powiatu olkuskiego na długo zapamięta powódź błyskawiczną, do której doszło we wtorek 4 czerwca. Ulewne opady doprowadziły do zalania wielu pól, posesji i dróg. W kilku miejscach sytuacja była na tyle poważna, że wiejskie drogi stały się całkowicie nieprzejezdne. Przez cały dzień strażacy wyjeżdżali do 37 interwencji, przy których pracowało około 300 druhów i strażaków.

📢 Kapitan Jan Brzeski uhonorowany Legią Honorową, najwyższym odznaczeniem Republiki Francuskiej. To ostatni weteran legendarnej dywizji Maczka Etienne de Poncins, ambasador Francji w Polsce, podczas wzruszającej uroczystości w Wilii Poprad w Rytrze, osobiście przekazał Legię Honorową w stopniu Kawalera Janowi Brzeskiemu. Mający 101 lat weteran II wojny światowej otrzymał oznaczenie ustanowione przez Napoleona Bonaparte, które jest najwyższym odznaczeniem Republiki Francuskiej.

📢 Anna Dymna honorową obywatelką Krakowa. Wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowej krakowianki. Znani goście na uroczystości Anna Dymna została Honorową Obywatelką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To najważniejsze wyróżnienie zostało przyznane krakowskiej aktorce za wybitne zasługi dla teatru, filmu i kultury polskiej oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wręczenie odznaczenia odbyło się 5 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. - To bardzo miłe, kiedy coś kochasz i jest to miłość odwzajemniona. Tak się dzisiaj czuję, jakby ktoś, kogo kocham powiedział mi, że też mnie kocha – mówiła aktorka Starego Teatru i założycielka fundacji "Mimo Wszystko".

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT na lato! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok! 📢 Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

📢 Moje miasto. Transportowa niemoc w centrum Krakowa. Tunel to sprawa wagi państwowej Poniedziałek, 3 czerwca, okazał się sądnym dniem dla krakowskiej komunikacji. Wystarczyło, że z powodu remontu zamknięto torowisko pomiędzy rondami Mogilskim a Grzegórzeckim, do tego wykoleił się tramwaj na skrzyżowaniu ulic Starowiślna oraz Dietla i przez pół dnia mieliśmy transportowy paraliż. Każdą porażkę można jednak przekuć w zwycięstwo. Tak się złożyło, że tego samego dnia prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pojechał do Warszawy na spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie pieniędzy na inwestycje. Trudno o lepszą okazję do tego, by wyjąć telefon i pokazać decydentom ze stolicy obrazki spod Wawelu: "Zobaczcie co się u nas wyprawia, bez waszego wsparcia czeka nas transportowy kataklizm. Metro w Krakowie to sprawa wagi państwowej". 📢 Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781. Kierowcy jeżdżą tymczasową przeprawą. Zobacz zdjęcia i wideo Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą, który łączy powiaty chrzanowski i oświęcimski. Budowa nowego mostu jest częścią większej inwestycji, czyli budowy obwodnicy, która połączy Babice z Zatorem. Pierwsza część drogi prowadząca z Podolsza do Zatora została otwarta w 2022 roku, teraz ogłoszony został przetarg na budowę drugiej części z Jankowic do Babic.

📢 Wieża na Radziejowej to częsty kierunek wycieczek. Widoki są wspaniałe o każdej porze roku. W sezonie letnim jest tam spory ruch Wieża widokowa na Radziejowej została oddana do użytku w 2020 roku. To jedna z atrakcji Beskidu Sądeckiego, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Podczas odbudowy zwiększono platformę widokową i dzięki temu może z niej korzystać więcej osób jednocześnie. Radziejowa to bardzo częsty kierunek pieszych wycieczek. W sezonie letnim na szlakach można spotkać bardzo dużo turystów.

📢 Eurowybory 2024 w Tarnowie. Przedwyborczy wiec Konfederacji na tarnowskim Rynku. Wśród słuchaczy przeważali młodzi. Zdjęcia Gorąca polityczna środa (5 czerwca) w Tarnowie. Sławomir Mentzen, lider i poseł Konfederacji podczas wiecu na tarnowskim Rynku zachęcał do głosowania na kandydatów tego ugrupowania. Ze sceny dostało się dotychczasowym europosłom, "Zielonemu Ładowi" i paktowi migracyjnemu.

📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć. 📢 Tragiczny wypadek w Brzesku, zderzenie pięciu pojazdów, nie żyje 26-letni kierowca forda, zakleszczony we wraku W Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z drogą krajową nr 75 doszło do poważnego wypadku z udziałem pięciu pojazdów, w tym samochodu ciężarowego. Jedna osoba poszkodowana nie żyje, to 26-letni kierowca forda. 📢 Zakopane z długiem ponad 100 mln zł? - Ciągle liczymy - mówi nowy burmistrz Kondycja finansowa Zakopanego wcale nie jest tak dobra jak przedstawiała to poprzednia ekipa? Tak twierdzi nowy burmistrz Zakopanego. - Pieniędzy brakuje na każdym kroku. Uważam, że stan finansowy miasta jest bardzo zły. Oficjalnie deficyt, to jest 80 mln zł, ale realnie myślę, że ok. 100 mln zł - informuje Łukasz Filipowicz.

📢 Zalało kilka wsi pod Krakowem. Wielka woda topiła Ojców, zabierała meble i grille. W Skawie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego Najtrudniejsza sytuacja była nad ranem we wtorek, 4 czerwca w Sułoszowej, a potem w Ojcowie. Rzeka Prądnik wystąpiła z brzegów, sięgnęła niemal rekordowego zagrożenia. Zalała tereny Ojcowskiego Parku Narodowego oraz posesje i domy mieszkańców. Zalewane były drogi lokalne, nieprzejezdna była też trasa wojewódzka 773. Z jednego z pensjonatów woda zabrała meble ogrodowe. W gminie Skawina rzeka Skawinka przekroczyła stan ostrzegawczy. Tu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia dróg, posesji i domów były w gminach Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca. Ludzie workami z piaskiem zastawiali podwórka i domy.

📢 Kraków. Najnowsze oferty pracy. Jakie zawody są poszukiwane? Jakie stawki oferują pracodawcy? Ogłoszenia Grodzkiego Urzędu Pracy 4.06.2024 Szukasz pracy? Chcesz zmienić pracę? Sprawdź, czy zainteresuje cię jakaś oferta z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wśród najnowszych ogłoszeń znajdujemy oferty pracy w wielu zawodach. Na jakie zarobki może liczyć pomocnik montera urządzeń klimatyzacyjnych, na jakie ustawiacz wagonów, a jakie stawki proponują pracodawcy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego? Przedstawiamy wraz z ofertami.

📢 Ojców zalany. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodził z brzegów. Zalało popularną przydrożną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek. 📢 Ulewa w Krakowie dała się we znaki. Korki i trudne warunki na drogach. Zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Ulewy, które nawiedziły Małopolskę nie ominęły niestety Krakowa. Po intensywnych opadach zalana została m.in. jezdnia pod wiaduktem kolejowym na ul. Prądnickiej oraz osiedle Kabel. Straż Pożarna od północy wyjeżdzała w Krakowie już ponad 190 razy. Całe miasto stoi w korkach i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić.

📢 Cracovia podpisała nową umowę z nowym sponsorem. To jedna z najbardziej znanych małopolskich firm W okresie wolnym od gry w ekstraklasie podpisuje się kontrakty z piłkarzami, ale też ze sponsorami. Taki ruch zrobiła właśnie Cracovia. To nowa umowa sponsorska z firmą Foodcare, wiodącym producentem żywności z branży FMCG. Umowa obejmuje wieloletnie wsparcie Cracovii przez markę 4MOVE, sztandarowy produkt firmy Foodcare.

📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

📢 Groźny wypadek o północy w Krakowie. Na Zabłociu auto wyleciało z drogi przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba ranna, samochód do kasacji O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego - na przeciwko Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego. Pojazd w wyniku zderzenia zniszczył też barierki i znaki drogowe. 📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki.

📢 W Krakowie wynajem mieszkania to prawdziwy biznes. Liczba zeznań podatkowych wystrzeliła w górę W 2015 r. w Krakowie z zarabiania na wynajmie mieszkań rozliczyło podatek niecałe 50 tys. osób. Pięć lat później liczba ta wzrosła do 90. tys., a w 2023 r. liczba zeznań podatkowych wyniosła już 127 tys. zł. Rekordy w skali Małopolski padły w krakowskim Podgórzu, gdzie z 5200 rozliczeń podatkowych przez 8 lat liczba ta wzrosła do ponad 15 tys. Powodem tak dużych wzrostów jest zmniejszenie ryczałtu w 2018 r. z 18 proc. do 8,5 proc. dla osób, które zarabiają na wynajmowaniu mieszkań. - Większość posiadaczy lokali na wynajem wynajmuje legalnie, bo 8,5 proc. podatku nie jest dużym obciążeniem finansowym - mówi Piotr Krochmal, ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości

📢 „Pojezierze olkuskie” jest równie piękne co niebezpieczne. W ostatnim czasie przy wielkim zalewisku powstał kolejny zbiornik. Zobacz wideo Największe zalewisko w Bolesławiu nazywane też „Pojezierzem Olkuskim” cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu olkuskiego, ale też okolic. W pogodne dni można tam spotkać plażowiczów, rowerzystów a nawet… miłośników skuterów wodnych i quadów. Nic dziwnego – zbiornik prezentuje się naprawdę pięknie i ciągle się rozrasta. Problem jednak w tym, że teren, na którym powstał jest niebezpieczny a wchodzenie tam zakazane. 📢 Problemy z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na otwarcie tych ulic? Remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej miał potrwać do końca tegorocznych wakacji. Będą jednak spore opóźnienia. O problemach związanych z inwestycją na specjalnym briefingu prasowym, w poniedziałek 3 czerwca, opowiadali wiceprezydenci Krakowa Stanisław Mazur i Stanisław Kracik oraz Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, która wykonuje prace. Omówiona została także sytuacja przedsiębiorców z tej części miasta, którzy z powodu modernizacji i zamknięcia ulic dla ruchu ponoszą duże straty.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Chorujesz? Możesz zostać zwolniony z pracy! Radca prawny Jonasz Kita wyjaśnia przepisy kodeksu pracy Kwestia zwolnienia z pracy chorującego pracownika pozostaje ciągle kwestią problematyczną w orzecznictwie sądowym. Nie ulga wątpliwości, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zatem w np. w sytuacji pozostawania na zwolnieniu lekarskim).

📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury. 📢 Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

📢 Kosmetyczka namówiła mnie na nową wersję frencha! I wiesz, co? Ten manicure wygląda rewelacyjnie Translucent french to nowa i kolejna odsłona klasycznego francuskiego manicure’u. Czym się ona wyróżnia od innych wersji tej stylizacji? Powiem wam szczerze, że z taką odsłoną jeszcze się nie spotkałam, ale jak zobaczyłam efekt końcowy, to wiedziałam, że ten manicure będzie moim ulubionym. 📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków.

