Prasówka 9.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tarcza antyinflacyjna, dopłaty do prądu, bon energetyczny - zapowiedzi wsparcia przez rząd najuboższych, którzy mają najwięcej problemów w związku z drożyzną zaczyna przybierać konkretne kształty. Ma to być bon energetyczny. Ile wyniesie, kto go dostanie, na co wyda - na razie są tylko ogóle dane w wersji projektowej. Pozbieraliśmy je, przeanalizowali i wyszło nam, że wsparcie dla góra 2 milionów gospodarstw domowych wyniesie 60-130 zł miesięcznie. Ponieważ gospodarstw domowych jest ok. 13,6 mln, jak łatwo policzyć dostanie bon energetyczny co siódme.