Produkty wycofane ze sklepów decyzją GIS. Masz w domu? Oddaj je do sklepu. Sprawdź, co GIS wycofał ze sprzedaży 14.08.21

Wadowice i Brzeszcze bez festiwali reggae. Wyliczyli, że to się nie opłaca. W Wadowicach grać będą gwiazdy pop, na początek Kayah

Kayah, Arek Kłusowskii Mery Spolsky i Kayah zagrają 21 sierpnia podczas corocznego plenerowego festiwalu muzycznego w Wadowicach, znanego do tej pory jako Wadowicki Festiwal Międzykulturowy Reggae Most. Teraz i nazwy, i z repertuaru, reggae znika. Zdaniem organizatorów tak muzyka nie jest wystarczające popularna. - Festiwali tego gatunku nie ma zbyt wielu w Polsce, a to Wadowice wyróżniało. Zapadła zła decyzja - skarżą się fani muzyki reggae. Powód do smutku mają w tym roku podwójny, bo swoją imprezę w jamajskim rytmie odwołały też Brzeszcze. Tu przyczyną był brak pieniędzy.