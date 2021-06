Prognoza na 1 lipca. W czwartek deszczowo i burzowo. Zmęczeni upałem nareszcie odetchną

W piątek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy i południowym wschodzie kraju okresami chmur może być więcej, a z nich może spaść deszcz do 10 l/mkw. Możliwe są też burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Śląsku, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu i zachodu. Podczas burz w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie. Tylko na północy kraju i Podkarpaciu może się zachmurzyć i przelotnie popadać do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym wschodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.