Prognozy nie są dobre. W Tatrach będzie grzmiało! Burze w górach są niebezpieczne

Według prognoz pogody, rozpoczynający się właśnie tydzień będzie obfitował w burze. Te w Tatrach mogą pojawiać się niemal codziennie. Do tego czekają nas opady deszczu.

- Burze są prognozowane głównie w godzinach popołudniowych. Dlatego najważniejsza sprawa to planowanie wycieczek w góry z samego rana, tak by w godzinach południowych już wracać, a nie dopiero podchodzić w górę – mówi Andrzej Maciata, ratownik TOPR.

Ratownicy apelują do turystów, by nie bagatelizowali oznak nachodzącej burzy – tworzących się chmur burzowych, grzmotów, czy błyskawic w oddali. - Jeżeli widzimy w oddali burzę, absolutnie schodźmy na dół. Nie liczmy na to, że akurat nas ominie. Tak nie wolno robić. Dowodzi tego przykład burzy na Giewoncie z 2019 roku. Wówczas wiele osób szło na szczyt, mimo że burza się zbliżała. Zignorowano prognozy pogodowe, zignorowano odgłosy zbliżającej się burzy. Potem ludzi mówili, że burza ich zaskoczyła. Nie zaskoczyła. Oni po prostu sami w tą burzę weszli – mówi dosadnie ratownik.