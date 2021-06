Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. Drugi z podejrzanych o podwójne, brutalne morderstwo w Stryszowie usłyszał zarzuty

Mateusz R. i Piotr G., po przetransportowaniu z Holandii, najpierw zostali przewiezieni do komendy wojewódzkiej policji w Krakowie a stamtąd mieli trafić do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, ale wcześniej musieli przejść kwarantannę w związku z przepisami sanitarnymi, dotyczącymi pandemii koronawirusa.

Brutalne, podwójne morderstwo w Stryszowie i podpalenie

Do zdarzenia doszło w grudniu 2020 roku w Stryszowie (powiat wadowicki). Piotr G. i Mateusz R. byli tego dnia pod wpływem narkotyków. Przyjechali z Wadowic do Stryszowa, ponieważ mieli tutaj, jak tłumaczyli potem śledczym, porachunki z 58-letnim mieszkańcem tej wsi Henrykiem G. Po wtargnięciu do jego domu mieli znęcać się fizycznie nad tym mężczyzną, potem go zabili. Hałasy zaniepokoiły 53-letnią szwagierkę mężczyzny Małgorzatę G. i jej 28-letniego syna, Konrada, którzy mieszkali w domu obok. Oni również zostali pobici i skrępowani. Kobieta tego ataku nie przeżyła.