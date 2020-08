Promocje w Rossmannie na wrzesień 2020. Kultowy podkład prawie 50 procent taniej! Sprawdź gazetkę promocyjną Rossmanna na wrzesień

Promocje Rossmann 2020 - podkład Affinitone marki Maybelline prawie 50 procent taniej!

Rossmann przygotował na wrzesień wiele promocji, ale na początek trzeba zaznaczyć o jednej, dostępnej jeszcze tylko dzisiaj, 31 sierpnia. Lubiany przez klientki podkład Affinitone kosztuje 17,99 zł zamiast standardowych 32,99 zł. Od innych podkładów odróżnia go kilka cech - można go kupić w ośmiu odcieniach, ma lekką konsystencję, a także właściwości nawilżające i rozświetlające. Warto go mieć w swojej kosmetyczce, a jeszcze dzisiaj można kupić go o wiele taniej.

Promocje w Rossmannie na wrzesień 2020. Lista wyprzedaży

Na zbliżającą się jesień Rossmann przygotował wyjątkowe promocje, którą umilą nam nadchodzące chłodniejsze dni. Do większych akcji promocyjnych można zaliczyć: