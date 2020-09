Proste ciasto 3-bit bez pieczenia. W sam raz na weekend [PRZEPIS]

Proste ciasto bez pieczenia 3 BIT! Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Natalii Nastałek.

Składniki

4 paczki herbatników maślanych

4-5 łyżek masy toffi

200 ml śmietany 30 lub 36 proc.

3 łyżki cukru pudru (można dać mniej)

1 śmietan-fix

2 budynie waniliowe

3/4 litra mleka

pół kostki miękkiego masła

mleko do namoczenia herbatników

Wykonanie

Przygotować budyń z dwóch opakowań na 3/4 l mleka (według instrukcji na opakowaniu). Do gotowego i wystudzonego budyniu dodać mięciutkie masło i zmiksować na gładką masę. Odstawić na bok.

Na blaszce ułożyć pierwszą warstwę herbatników, namoczyć je lekko w mleku. Na namoczonych i ułożonych herbatnikach rozsmarować masę toffi. Następnie ułożyć kolejną warstwę herbatników i posmarować po wierzchu mlekiem, aby zmiękły. Przełożyć masę budyniową, również rozsmarowując po całości. Na to dać kolejną warstwę herbatników. Następnie ubić śmietanę na sztywno z cukrem pudrem i śmietan-fixem. Taką masę śmietanową przełożyć na herbatniki i rozsmarować równiutko.

Wierzch posypać warstwą startej ulubionej czekolady. Może to być mleczna, gorzka lub pół na pół (jak kto lubi).