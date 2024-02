Protest w Jaroszowcu. Ludzie chcą się czuć bezpiecznie przechodząc przez pasy. Ostatnie potrącenie miało tu miejsce w piątek

Mieszkańcy Jaroszowca wyszli dzisiaj (5 luty 2024 roku) na ulicę. Maszerują przez przejście dla pieszych przy ul. Kolejowej w centrum wsi. Chcą poprawy bezpieczeństwa na pasach. Punktem zapalnym było piątkowe potrącenie 16-latka na pasach.

Godz. 18, 2 lutego 2024 roku, było już zupełnie ciemno. Nagle słychać głuche uderzenie i pisk opon. Na przejściu dla pieszych, które jest całkiem dobrze oświetlone, przy ul. Kolejowej obok Lewiatana w centrum Jaroszowca został potrącony 16-latek. Kierowca tłumaczył się, że go nie widział. - Dlatego właśnie dzisiaj wyszliśmy na ulicę. Chcemy bezpieczeństwa! - mówi jedna z protestujących. Chodzą przez to feralne przejście dla pieszych. Mieszkańcy Jaroszowca żądają pewnego zabezpieczenie na tym przejściu. Grupa ludzi, wśród nich ojciec chłopak, który został potrącony, przechodzą przez pasy tam i z powrotem. Protest rozpoczął się o godzinie 7 rano i ma trwać do godziny 17. Nie przestają, pomimo, że pada rzęsisty deszcz. - Co jakiś czas schodzimy i idziemy do domów się przebrać i wracamy - mówi Marcin Woźniak, jeden z organizatorów protestu. Dołączają do nich kolejne osoby.

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Jaroszowcu

Do zdarzenie doszło w piątek (2 lutego 2024 roku) ok. godz. 18. 16-latek trafił do szpitala w Sosnowcu. Na szczęście jego obrażenia nie były poważne i wrócił już do domu.

Nastolatek został potrącony przez kierującego citroenem. Kierowca swoje zachowanie tłumaczył, że pieszego dostrzegł w ostatnim momencie.

Jak można poprawić bezpieczeństwo w Jaroszowcu na drodze do Klucz?

Norbert Bień, wójt gminy Klucze, w której leży Jaroszowiec, pojawił się na proteście. Jest już po rozmowie ze starostą olkuskim Bogumiłem Sobczykiem, bo ul. Kolejowa to droga powiatowa. Jedyne, co można szybko mogą zrobić, to przesunąć dalej to feralne przejście. W tej chwili rozpędzone samochody jadące od strony Klucz wjeżdżają do miejscowości z za lekkiego zakrętu. - Wcześnie postawiliśmy tam miernik prędkości, zrobiona jest zatoczka dla autobusów, miejsce jest dobrze oświetlone, ale to ciągle za mało - mówi Norbert Bień.

Po przesunięciu przejścia mają tu pojawić się światła dla pieszych. Na obecnym miejscu świateł być nie może, bo jest zbyt blisko do zakrętu.

Wójt niestety wie, że przesunięcie przejścia dla pieszych to też nie jest idealne rozwiązanie dla wszystkich. Część mieszkańców będzie musiała nadłożyć drogi idąc na stadion, basen, czy do sklepu. Marcin Woźniak liczy, że wójt i starosta dotrzymają obietnic i że przejście zostanie przesunięta i będą tu światła regulujące ruch. Rozwiązaniem była by budowa obwodnicy, która by zmniejszyła ruch w Jaroszowcu. W planach była obwodnica Klucz, która też by pomogła w zmniejszeniu ruchu, ale jej budowa została oprotestowana. W tej chwili trwa przygotowanie kolejnego wariantu przebiegu drogi.

Policja apeluje

Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności na drodze, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i w ciągu dnia widoczność na drodze może być ograniczona. Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierowca powinien stosować zasadę organicznego zaufania, nie przekraczać dozwolonej prędkości.

