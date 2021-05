Przecieki z egzaminu ósmoklasisty 2021 z polskiego. Jakie pytania i zagadnienia pojawią się na teście? 3.05.2021

Matura z polskiego. Co było na maturze 2020? Czego można się spodziewać na maturze 2021 i czego warto się poduczyć? [WYMAGANIA]

Co było na maturze 2020, a co może pojawić się na maturze 2021? Matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych - podczas jej pisania trzeba wykazać się dużą wiedzą z zakresu znajomości tekstów kultury oraz gramatyki. Mimo że co roku na maturze pojawiają się inne teksty, zadania mają bardzo podobną formę. Sprawdźcie niżej, co było na maturze w zeszłym roku. Jak przygotować się do matury 2021? Podpowiadamy!