PRZECIEKI z egzaminu ósmoklasisty 2021 z polskiego. Jakie pytania pojawią się na teście ósmoklasisty z j. polskiego? 18.05.21

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Co pojawiło się w zeszłym roku? Powtórka i przykładowe zadania

Za niecałe 2 tygodnie polscy uczniowie - kończący edukację na etapie szkoły podstawowej - zmierzą się m.in. z egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Bez wątpienia to właśnie on budzi największe emocje. Jednak uspokajamy - egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. A co zrobić, żeby lepiej się do niego przygotować? Powtórzyć najważniejsze zagadnienia! Poniżej przedstawiamy ważne informacje na temat testu z matematyki oraz podajemy przykładowe zadania, które pojawiły się na zeszłorocznych arkuszach.