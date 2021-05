PRZECIEKI z egzaminu ósmoklasisty - polski. Jakie pytania pojawią się na teście ósmoklasisty z j. polskiego? 24.05.2021

Egzamin ósmoklasisty to najdłuższy i najbardziej rozbudowany test, z którym będą musieli zmierzyć się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Na jego napisanie będą mieli dwie godziny. W tym czasie czekają na nich zadania zamknięte, w których należy wskazać właściwą odpowiedź spośród kilku proponowanych, jak i otwarte, czyli wymagające od zdające samodzielnie napisanej odpowiedzi, np. list lub ogłoszenie, a także rozprawka.

Często pojawiają się także Fraszki Jana Kochanowskiego lub "Quo Vadis" Sienkiewicza (był to pierwszy fragment tekstu podczas zeszłorocznego tekstu). Nieco rzadziej spotyka się natomiast pytania dotyczące "Opowieści wigilijnej" bądź twórczości Mickiewicza oprócz "Dziadów" i wspomnianego "Pana Tadeusza".

Choć nie da się wskazać dokładnych pytań, które pojawią się na tegorocznym egzaminie, można wytypować zagadnienia pojawiające się wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Należą do nich m.in. pytania dotyczące najważniejszych lektur, jakimi są:

Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała listę lektur obowiązkowych, których znajomość podczas egzaminu ósmoklasisty może okazać się niezbędna. Są to:

Dodatkowo od uczniów podchodzących do egzaminu ósmoklasisty wymaga się znajomości przypadków oraz środków stylistycznych takich jak np. epitet, porównanie, ożywienie czy uosobienie, o które często pyta się w zadaniach zamkniętych.

6.1. Do podanej tezy sformułuj argument. Zilustruj go innym – niż w przytoczonym fragmencie – wydarzeniem z Quo vadis.

Neron i Petroniusz to postacie historyczne. P F Prześladowanie chrześcijan to jeden z wątków historycznych w powieści Henryka Sienkiewicza. P F

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Quo vadis. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Deklamowanie wierszy przez władcę Rzymu. B. Wypowiedź Tygellina dotycząca gotowości wojsk. C. Obecność pretorianów wśród zbuntowanego tłumu. D. Złożenie przez Petroniusza obietnic w imieniu cezara.

A. w bierniku C. przydawki B. w dopełniaczu D. dopełnienia

W wypowiedzeniu Stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów podkreślony wyraz to rzeczownik A/B, pełniący funkcję C/D.

18.1. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Sformułowania rozszalała fala i morze głów podkreślają liczebność pretorianów powstrzymujących protestujący tłum. P F O stosunku Nerona do buntującego się tłumu świadczy określenie tłuszcza, którego cezar używa w swojej wypowiedzi. P F

W którym z wyrazów pisownia „rz” jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą ortograficzną, co zastosowana w wyrazie przyjemności? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. rzadko

B. kojarzy

C. kulturze

D. potrzebę

Temat 1.

Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym. Temat 2.

Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Szczegółowy harmonogram

Wciąż panująca pandemia spowodowała przesunięcie egzaminu aż o miesiąc. Odbędzie się on nie w kwietniu, jak to miało miejsce do tej pory, lecz w maju.

Termin główny:

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy: