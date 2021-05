Przecieki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Co pojawi się na tegorocznym teście i jakie zagadnienia powtórzyć? 19.05.2021

Egzamin ósmoklasisty 2021. Co będzie na egzaminie z j. angielskiego? Zadania, tematy, wypracowania i arkusze z poprzednich lat

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego to trzeci i zarazem ostatni egzamin, który mają do zdania ósmoklasiści. W tym roku egzamin z j. angielskiego odbędzie się w czwartek, 27 maja. Nie wszyscy uczniowie będą go zdawać - w tym samym czasie odbywają się egzaminy z innych języków obcych nowożytnych. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego? Zobaczcie arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat!