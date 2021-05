Przecieki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Co pojawi się na tegorocznym teście i jakie zagadnienia powtórzyć? 9.05.2021

Jaką kwotę wpłacił Janusz? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 14 000 zł B. 28 000 zł C. 42 000 zł D. 84 000 zł

Pociąg o długości l = 150 m przejechał przez tunel o długości d = 350 m ze stałą prędkością

v = 20 m/s.

Ile czasu upłynęło od momentu wjazdu czoła pociągu do tunelu (rysunek 1.) do momentu wyjazdu z tunelu końca ostatniego wagonu (rysunek 2.)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 7,5 s B. 17,5 s C. 25 s D. 36 s