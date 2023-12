Przedświąteczny szał w galeriach handlowych trwa. Małopolska Policja przestrzega przed oszustami i złodziejami

Jeżeli wyjeżdżacie na święta, pozamykajcie okna, drzwi i zawory wody i gazu by uniknąć awarii. Nie chwalcie się wszystkim na około, że planujecie wyjazd (w szczególności na portalach społecznościowych). Poproście sąsiadów, aby zwrócili uwagę na wasze mieszkanie, np. wyjmowali korespondencję ze skrzynki i zabierali spod drzwi reklamy. Cenne przedmioty pozostawcie u bliskich, a większe kwoty gotówki zdeponujcie w banku.

Podczas zakupów przez internet starajmy się dokładnie sprawdzać sklepy. Sprawdzajmy w tym celu m. in. opinie innych klientów. Unikajmy podejrzanych linków, nie klikajmy w nie, nie podawajmy danych do karty bankomatowej lub konta bankowego. Realizując płatności online zawsze sprawdzajmy, czy transakcja jest szyfrowana i bezpieczna.

Przed wyjazdem należy również sprawdzić stan auta i jego przygotowanie do warunków pogodowych (opony, hamulce itp.). Do auta wsiadamy trzeźwi, a opuszczając go kluczyki zabieramy ze sobą. Wszelkie dokumenty i cenne przedmioty bierzemy ze sobą.

Jadąc pociągiem zwracajmy szczególną uwagę na swoje pieniądze i dokumenty oraz na bagaż. Starajmy się nie podróżować samotnie, unikać pustych przedziałów, opuszczając przedział, ani na chwilę nie pozostawiajmy bagażu bez opieki. Nie opowiadajmy przygodnym znajomym ile pieniędzy mamy przy sobie.

