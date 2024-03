Przegląd prasy (12.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [12.03.2024]”?

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [12.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [12.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Dzień Kobiet w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Wystąpił Smolasty. Mamy zdjęcia z imprezy! Trwa Wielki Post, a co za tym idzie klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność. Wyjątkiem od postu okazał się Dzień Kobiet. Z tej okazji w dyskotece odbyła się szalona impreza dla kobiet, a gwiazdą wieczoru był Smolasty. Najlepszą klubową muzykę serowali także popularni didżeje. Zobacz, co tam się działo.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po Arena Grand Prix Puchar Polski na długim basenie w Oświęcimiu nie powiększyła się olimpijska rodzina pływaków. WIDEO Mateusz Chowaniec i Paulina Peda z AZS AWF Katowice okazali się najlepsi w pierwszych zawodach w 2024 roku Arena Grand Prix Puchar Polski na długim basenie, rozegranych w Oświęcimiu. Po ich zakończeniu nie udało się powiększyć olimpijskiej rodziny pływaków.

📢 Wisła Kraków. Na trybunach blisko 30 tysięcy, a zysk niewielki. Czy można to zmienić? Wisła Kraków awansowała do półfinału Pucharu Polski i już sprzedała komplet biletów na mecz z Piastem Gliwice, który zostanie rozegrany 3 kwietnia. Będzie mogła też na tym spotkaniu zarobić, choć nie tyle, ile niektórzy mogliby sądzić. Prezes Jarosław Królewski podał zestawienie, dotyczące niedawnego spotkania z Widzewem Łódź. Zysk nie jest spektakularny. 📢 Inwestycja Podłęże-Piekiełko zmienia cały region. Stalowy most w Mszanie Dolnej zdemontowany Modernizacja linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” to obok budowy „Sądeczanki” jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie.Po jej zakończeniu, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. Przyczyni się też do rozwoju kolei w regionie, a co za tym idzie wzrostu znaczenia tego środka transportu. Zmienia również obraz Sądecczyzny. W Mszanie Dolnej nie ma już stalowego mostu kolejowego nad Rabą. Ciężki sprzęt przeniósł przęsła na brzeg. Ich elementy będą wkomponowane w konstrukcję nowej przeprawy.

📢 Będą pieniądze na przygotowanie projektu Drogi Współpracy Regionalnej z Oświęcimia przez Chełmek, Libiąż do autostrady A4. Zdjęcia Samorząd województwa małopolskiego przeznaczy 1 mln złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Drogi Współpracy Regionalnej. Miasto i gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, Chełmek, Libiąż i Jaworzno, przez tereny których trasa ma przebiegać, także gotowe są wyłożyć pieniądze na ten cel. 📢 Kandydat na radnego pobity? Policja potwierdza, wójt nie wierzy, poszkodowany w szpitalu Jak już informowaliśmy, w miejscowości Janczowa (gmina Korzenna) miało dojść do scen rodem z filmów sensacyjnych. Kandydat na gminnego radnego, który weźmie udział w zbliżających się wyborach, Zbigniew Bulanda, miał zostać pobity, a wcześniej śledzony przez tajemnicze auto. W efekcie czego w czwartek 7 marca ponownie trafił do szpitala z objawami wstrząsu mózgu i od tego czasu przebywa na oddziale chirurgii urazowej. Czy jesteśmy świadkami brudnej politycznej walki? Obecny wójt gminy Korzenna Leszek Skowron nie wierzy w pobicie ani śledzenie.

📢 Wielkie emocje na starcie akcji Kobieca Twarz Regionu! Za nami Dzień Kobiet, a wraz z nim start naszej wyjątkowej akcji - Kobiecej Twarzy Regionu! W święto wszystkich Pań media społecznościowe zalała fala niesamowitych emocji, które towarzyszą uczestniczkom już od momentu przesłania zgłoszenia. 📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Wśród lokalizacji Kazimierz, jak i Nowa Huta Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Krakowa. Wiele kobiet na listach Przygotowania do wyborów idą pełną parą. Kolejne komitety prezentują swych kandydatów na radnych do samorządów różnych szczebli. W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym. 📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Ranking na 2024 rok Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Najnowszy ranking na 2024 rok. Te miejsca polecają internauci!

📢 Zapadlisko w okolicy popularnego jeziorka w Olkuszu odtworzyło się. Nowa dziura jest znacznie większa niż poprzednia. Zobacz zdjęcia Minął już prawie rok, odkąd powstało pierwsze zapadlisko w olkuskich lasach. Od tego czasu szkoda górnicza, która utworzyła się nieopodal popularnego jeziorka „Piaski” została zasypana. W ostatnich dniach jednak zapadlisko się odtworzyło. Teraz jest ono znacznie większe niż było przed zasypaniem. 📢 Wisła Kraków. Sprawa kontraktów dwóch piłkarzy „Białej Gwiazdy” zamknie się w tym tygodniu? Już na przełomie roku mówiło się, że dwóch obrońców Wisły Kraków, czyli Bartosz Jaroch i Igor Łasicki podpiszą nowe kontrakty z „Białą Gwiazdą”. Obaj przyznawali zresztą już kilka tygodni temu, że szczegóły zostały ustalone. Czas jednak mija, a kontraktów jak nie było, tak nie ma sprawdziliśmy jak to wygląda.

📢 Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy gala wręczenia Oscarów już jest historią. Jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, na którym pojawiła się cała śmietanka show-biznesu, dobiegło końca. Również tym razem nie zabrakło szokujących wystąpień. Znany aktor podczas zapowiedzi wręczenia Oscara za najlepszy kostium wystąpił zupełnie nago! A jak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy? Było szokująco i inspirująco. Sprawdźcie! 📢 Wybory 2024. Prezentacja kandydatów PiS do powiatu tarnowskiego. Na czele listy w Żabnie zawieszony w czynnościach starosta Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych chce powtórzyć wynik sprzed pięciu lat i wprowadzić do rady powiatu tarnowskiego co najmniej 15 swoich przedstawicieli, by w ten sposób móc samodzielnie rządzić w powiecie. Na liście kandydatów ugrupowania znalazł się m.in. zawieszony w czynnościach starosta Roman Łucarz, którego start w wyborach stał pod znakiem zapytania w związku z aresztowaniem i prokuratorskimi zarzutami.

📢 Kraków. Ośrodek Ruczaj rośnie wśród gęstych osiedli południa miasta Budowa Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, weszła na wyższy poziom. A dokładnie na trzecią, najwyższą kondygnację tego budynku. Wcześniej zakończono roboty żelbetowe na niższych piętrach, gotowe są już balkony widowni. Dzięki inwestycji, która wcisnęła się między bloki, zabudowany osiedlami Ruczaj zyska miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych ze sceną i kinem. 📢 Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Śmieciowe tamy na rzekach. Zebrali 100 worków odpadów i rzucają wyzwanie innym komitetom wyborczym Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta", która wystawiła kandydatów w wyborach do Rady Miasta zorganizowała drugą akcję wiosennych porządków. Społecznicy i mieszkańcy spotykali się nad Dłubnią oraz w Dolinie Prądnika, gdzie w przyszłości może powstać park XXL. Malownicze krajobrazy użytku ekologicznego zaburzają tam kilogramy śmieci, które płyną wraz z nurtem rzeki Prądnik. Dzięki wsparciu wędkarzy i Strażników Rzek WWF zebrano prawie 60 worków śmieci, a łącznie od początku akcji ponad 100 worków.

📢 Nagrywana między innymi w Oświęcimiu „Strefa interesów” otrzymała dwa Oscary. Zobacz zdjęcia z planu filmowego Nagrywana między innymi w Oświęcimiu „Strefa interesów” Jonathana Glazera zdobyła dwa Oscary. Statuetki zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w Los Angeles. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego oraz za najlepszy dźwięk. 📢 Niewybuch w Poroninie okazał się fałszywym alarmem. Mieszkańcy mogą już wracać do swoich domów Nie ma zagrożenia w Poroninie. Znaleziony przy budowie mostu element nie jest ani pociskiem lotniczym, ani bombą, ani żadnym innym elementem wybuchowym. - Mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów, ruch na drodze jest przywracamy - poinformowała po godz. 16 Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Co więc właściwie znaleziono na placu budowy - nadal nie wiadomo.

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Zjazd z lawiną w Tatrach oczami porwanego. Nic mu się nie stało. Nagranie jednak robi duże wrażenie Narciarza wysokogórskiego porywa lawina. Spada ze śniegiem ok. 150 m. Odpala plecak lawinowy, a wszystko nagrywa kamera. Brzmi jak scenariusz filmu? To historia Jakuba Kliszcza z niedzielnej wyprawy w Tatry.

📢 Kraków robi miejsce na marinę. Wyburzony został zdegradowany port Żeglugi Krakowskiej na Zabłociu Na nabrzeżu od strony Zabłocia (w sąsiedztwie Krakowskiej Akademii i mostu Kotlarskiego) trwają prace związane z wyburzaniem zdegradowanego portu należącego w przeszłości do Żeglugi Krakowskiej. Miasto w tym miejscu planuje budowę Mariny Krakowskiej. 📢 Kraków. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek pojawił się w sądzie na procesie odwoławczym. "Mogą mnie wysłać do kopalni" W poniedziałek (11 marca 2024 roku) przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się (niejawny) proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim. Sędzia Przemysław Wypych wyprosił dziennikarzy z sali sądowej. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 Co z remontem dworca PKP w Olkuszu? Czy nieczynna od lat ruina przejdzie gruntowną przebudowę? Zobacz zdjęcia W ostatnim czasie PKP PLK S.A. poinformowały o rozpoczęciu prac przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu. Nasuwa się zatem pytanie – co z remontem należącego do PKP S.A. budynku dworca w Srebrnym Mieście. Obiekt od lat jest nieczynny a swoim „wizerunkiem” straszy nie tylko podróżujących, ale także mieszkańców miasta i okolic. Gruntowny remont na przestrzeni lat był zapowiadany już kilkukrotnie, ale nigdy do niego nie doszło. 📢 Kraków. Tramwaje nie jeżdżą do Bieżanowa. Ranna pasażerka Tramwaje nie kursują do Kurdwanowa i Nowego Bieżanowa przez ul. Wielicką - oczekiwanie na przyjazd karetki pogotowania. Poszkodowana pasażerka tramwaju, która ucierpiała w wyniku gwałtownego hamowania po zajechaniu drogi tramwajowi przez kierowcę samochodu osobowego. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe. Za tramwaje jest uruchamiana komunikacja autobusowa zastępcza.

📢 Patrycja Tuchlińska dziś obchodzi 29. urodziny. Od sześciu lat żyje u boku ukochanego Józefa Wojciechowskiego. Jak zmieniła się modelka? Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju obchodzi 11 marca urodziny. Modelka kończy 29 lat. Od sześciu lat jest w szczęśliwym związku z miliarderem Józefem Wojciechowskim. Para doczekała się syna Augusta. Jak zmieniła się modelka od czasu, kiedy poznała swojego partnera? 📢 Stadion Sandecji Nowy Sącz w budowie? Sprawdziliśmy. Zdjęcia i wideo Budowa stadionu Sandecji Nowy Sącz nadal nie została ukończona. Mimo że obiekt dla „Dumy Krainy Lachów” stawiany przez Grupę Blackbird, jesienią ub. roku zarówno Nowosądecka Infrastruktura Komunalna i wspomniana Blackbird odstąpili od umowy, miał być gotowy już dwukrotnie w 2023 roku (do końca czerwca i na początku listopada – przyp. red.) tak się nie stało. Sprawdziliśmy czy na placu budowy są w ogóle jacyś robotnicy. Jak się okazuje, fasada budynku klubowego od strony ul. Kilińskiego została odpowiednio zabezpieczona – trwają aktualnie prace związane z jej wykończeniem.

📢 Droga S1 przez Beskidy. To będzie szybka trasa z widokami. Nowe możliwości podróżowania dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie zdjęcia i film Na ponad 73 proc. oceniane jest zaawansowanie budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska otworzy nowe możliwości podróżowania także dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy udostępnionymi przez GDDKiA. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 11.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 11.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 11.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Zagrody nad Wisłą, czyli budowa kładki Kazimierz - Ludwinów Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów rozkręca się. Długo przygotowywano zaplecze inwestycji pod dawnym Hotelem Forum. Później prace przeskoczyły na drugi brzeg Wisły. Tam doszło do wycinki drzew, by w tej wyrwie można było osadzić przyczółek przyszłego pomostu dla pieszych i rowerzystów. Teraz teren został wygrodzony ogrodzeniem z blachy, ale też pojawiły się płoty jak z wiejskiej zagrody. Ułożono też chodniki z płyt betonowych dla ciężkiego sprzętu. Robotnicy mają już chyba wszystko by przystąpić do faktycznej budowy kładki między Kazimierzem a Ludwinowem na bulwarach Wisły.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Zmiany na Młyńskiej, prace na al. Solidarności, zamknięta Barska W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od soboty, 16 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity zostanie zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawią się zwężenia. Zamknięta będzie też ulica Barska, bo jest przebudowywana na drogę dojazdową do nowego hotelu i apartamentowca. A tymczasem mamy poniedziałkowy poranek z zakorkowanym Krakowem. Stoi A4 od Podgórza Duchackiego aż po Tyniec. Postoimy na Zakopiańskiej, Herberta, Wielickiej, rondzie Matecznego, Kamieńskiego, rondzie Grunwaldzkim, al. 29 Listopada i Opolskiej oraz Igołomskiej. Głównie na kierunku do centrum Krakowa.

📢 Nowa zakopianka cały czas rośnie. Łagodna zima pozwoliła wznowić prace przy budowie nowej drogi. Kiedy otwarcie? Siedem miesięcy – tyle czasu pozostało drogowcom na zakończenie prac przy budowie nowej zakopianki ma odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Planowane zakończenie projektu planowane jest na 5 września 2024 roku. 📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Oto uczestnicy "Sanatorium miłości" w Krynicy. Jeden z nich wygląda jak Sting! TVP zaprezentowało sylwetki seniorów. Oto co o nich wiemy Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Telewizja Polska zaprezentowała sylwetki uczestników randkowego show. Dwóch bohaterów popularnego programu pochodzi z Krakowa. Stanisław, który przyjechał z Irlandii został okrzyknięty polskim Stingiem. Oto wszyscy bohaterowie i wszystko co nich wiemy. Niektóre historie są wzruszające.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Koniec sezonu dla Cracovii. Postawiła się jednak faworytowi Hokeiści Cracovii, rywalizujący w Młodzieżowej Hokej Lidze zakończyli sezon. W ostatnim meczu I rundy play-off ulegli w Bytomiu Polonii. Gra się do dwóch zwycięstw, a krakowianie przegrali rywalizację 1:2. należą im się jednak brawa za to, że nie ulegli w dwóch meczach faworytowi. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 10.03.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 10.03.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 10.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 10.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 W Krakowie powstanie nowy gazociąg, jego odcinek pobiegnie pod Wisłą. „Kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta” Dla wykonanie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Łęgu, są już wszystkie pozwolenia. Inwestycja, dzięki której kotły szczytowe elektrociepłowni będą zasilane paliwem bardziej ekologicznym – gazem (obecnie - olejem opałowym) rozpocznie się w najbliższym czasie i potrwa od 18 do 24 miesięcy. - To kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości Krakowa w zakresie energetyki i ciepłownictwa – zaznacza PGE Energia Ciepła. 📢 Biały niedźwiedź znany jest nie tylko z Zakopanego. Zdjęcia z misiem wykonywano też na ulicach... Tarnowa. Kiedyś to była atrakcja miasta! Nagłośniony w ostatnich dniach incydent z misiem z Krupówek w Zakopanem przywołał wspomnienia również u mieszkańców naszego miasta i regionu. Jak się okazuje, wielu z nich posiada w swoich szufladach i albumach fotograficznych zdjęcia sprzed lat z białym niedźwiedziem, które zostały wykonane na ulicach... Tarnowa.

📢 W powiecie olkuskim będzie aż osiem wielkich zalewisk. Woda pochłonie kilkaset hektarów powierzchni. Zobacz zdjęcia Krajobraz powiatu olkuskiego ciągle się zmienia. Po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” na ziemi olkusko-bolesławskiej powstało ponad 150 zapadlisk. Nie sposób nie wspomnieć także o wyschnięciu rzeki Sztoły. Największe wrażenie robią jednak zalewiska. Do tej pory w powiecie pojawiły się trzy wielkie zbiorniki. Wraz z wypełnianiem się podziemnych wyrobisk mają powstawać kolejne. Łącznie będzie ich osiem i pokryją kilkaset hektarów powierzchni. 📢 Ruszyły wielkie rowerowe inwestycje w Chrzanowie i Trzebini. Powstanie droga nad Chechło i Chrzanowskie Morskie Oko. Zdjęcia i wideo Z roku na rok przybywa ciągów pieszo-rowerowych w powiecie chrzanowskim. Obecnie trwają dwie długo wyczekiwane inwestycje w Chrzanowie i Trzebini, a to nie koniec. W planach jest budowa kolejnych, niezwykle ważnych, dróg które umożliwią pieszym i rowerzystom bezpieczną komunikację.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Krakowski Bieg Kobiet – po raz pierwszy. Impreza już bije rekordy popularności. Biegało prawie 1000 kobiet [ZDJĘCIA] Krakowski Bieg Kobiet ma wielką szansę zyskania statusu stałej miejskiej imprezy. Pierwsza edycja biegu odbyła się w niedzielę (10 marca), a zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że jego organizatorzy zwiększyli limit miejsc – z 500 do niemal 1000, a dodatkowa pula rozeszła się w ciągu kilku godzin. Słowem – pomysł Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Tauron Areny okazał się strzałem w dziesiątkę.

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju. Kiedy emisja? Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo?

📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss... 📢 Tłumy na Wzgórzu Wawelskim. „Kolejka do Katedry, jak w lecie na Zakrzówku” Zamek Królewski na Wawelu przeżywa w niedzielę (10 marca) prawdziwe oblężenie. Setki, jeśli nie tysiące osób oczekuje w kolejce, by zwiedzić Katedrę, Groby Królewskie, Muzeum Archidiecezjalne, wejść „do Dzwonu Zygmunta”. Wśród tłumu jest wielu turystów. - Kolejka do katedry, jak w lecie na Zakrzówku – komentują sytuację krakowianie.

📢 Juniorzy Cracovii postawili się liderowi tabeli Juniorzy Cracovii występujący w Centralnej Lidze Juniorów U-19 zremisowali u siebie z Lechem Poznań 1:1. Spotkanie rozegrano na sztucznym boisku w Cracovia Training Center. Po tym meczu Cracovia została na 8. miejscu w tabeli. 📢 TOPR nurkował w Morskim Oku i jaskini. Ćwiczyli m.in. transport rannego człowieka Nie tylko na szczytach, ścianach skalnych, czy na stokach narciarskich Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działają także pod wodą. Zobaczcie jak ćwiczy sekcja nurkowa TOPR w górskich wodach. 📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. Top 30 śmiesznych obrazków, które rozbawią do łez 10 marca obchodzimy w Polsce Dzień Mężczyzn. Jest on mniej znany niż Dzień Kobiet, jednak z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Pomagają w tym internauci, którzy właśnie na tę okazję tworzą zabawne memy oraz obrazki o mężczyznach. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najlepsze!

📢 Paznokcie french z brokatem, czerwone, czarne, a może brązowe. Zobacz, jak pomalować paznokcie migdałki i kwadratowe 10.03.2024 Delikatne i z nutą szaleństwa, klasyczne i nietypowe, matowe i z brokatem, możliwości jest wiele. Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych w stylu french manicure. Jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 10.03.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 To będzie najdłuższy tunel w Polsce oraz najdroższy odcinek linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. Umowa podpisana PKP Polskie Linie Kolejowej podpisały umowę z konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak na modernizację najdroższego odcinka linii 104 Chabówka - Nowy Sącz czyli trasy Limanowa - bocznica Klęczany. To będzie historyczna inwestycja, bo pod Pisarzową powstanie najdłuższy tunel w Polsce.

📢 Paznokcie w kropki i kwiatki nie tylko na lato. Pastelowe, kolorowe pomysły na paznokcie hybrydowe. Zobacz inspiracje! 10.03.2024 Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na kolorowy manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Modne paznokcie french 2024: kolorowe, z brokatem, różowe i czarne. Pomysły na french manicure na krótkich i długich paznokciach 10.03.2024 French manicure nie wychodzi z mody. W tym sezonie również pozostaje w trendach, jednak w odświeżonym wydaniu. Cieniutkie kreseczki umieszczone w połowie płytki paznokcia, lub double french czyli cienkie paski malowane podwójne. To będzie hit! Zobacz 25 inspiracji na modny manicure francuski. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 Tarnów nie znalazł kupców na działki pod Górą św. Marcina. Atrakcyjna lokalizacja miała skusić wielu chętnych, ale ceny okazały się zaporowe Jedynie 8 z 68 działek wystawionych na sprzedaż przez miasto w rejonie ulic Lotniczej, Pilotów i Modelarskiej w Tarnowie znalazło swoich nabywców. W rezultacie kasę miejską zasili jedynie promil ze spodziewanych blisko 20 milionów złotych, na które miasto liczyło po spieniężeniu terenów pod budownictwo jednorodzinne u podnóża Góry św. Marcina.

📢 TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka! W 2023 roku skradziono ponad 5,6 tys. samochodów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ilość kradzieży w ostatnich latach ustabilizowała się na niskim poziomie, ale nie dla wszystkich właścicieli aut będzie to pocieszeniem. Niektóre marki i modele samochodów cieszą się nadal wielkim powodzeniem wśród złodziei. Zobacz ranking TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce i sprawdź, jak wygląda sytuacja w Małopolsce.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój niepowtarzalny styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Nowy most nad Głębokim Jarem w Beskidzie Sądeckim połączył brzegi Życzanowskiego Potoku. Kosztował prawie milion Przez ponad dwa lata turyści wybierający się niebieskim szlakiem z Rytra na Makowicę w Beskidzie Sądeckim nie mogli korzystać z mostu nad Głębokim Jarem. Starą przeprawę zjadły grzyby, a budowa nowej przez konieczność zdobycia wielu uzgodnień i pozwoleń zajęła wiele czasu. W końcu udało się oddać do użytku nowy most, wart prawie milion złotych, który ma przetrwać lata.

📢 Kraków. Deweloper zapowiada budowę "mikrodzielnicy" w Starym Podgórzu. Czyli dwa bloki zastąpią skrawek zieleni "Inwestycja Dąbrowskiego realizowana przez Archicom stworzy kameralny kwartał miejski w sercu Starego Podgórza w Krakowie" - zapowiada deweloper. Co się za tym kryje? Deweloper wybuduje dwa budynki. W ich ramach zaprojektowano blisko 80 mieszkań, których przedsprzedaż wystartowała 5 marca br. Zniknie też ostatni wolny i zielony skrawek terenu między ulicami Limanowskiego, Na Zjeździe a torami kolejowymi przy przystanku Zabłocie. 📢 KIBICE. Re-Plast Unia Oświęcim – Comarch Cracovia. Dzień kobiet w małopolskim ćwierćfinale hokejowym. ZDJĘCIA W piątym meczu małopolskiego ćwierćfinału hokejowego Re-Plast Unia Oświęcim pokonała Comarch Cracovię (5:2) i w rywalizacji do czterech zwycięstw oświęcimianom brakuje już tylko jednego zwycięstwa do półfinału. Dzień Kobiet był na trybunach w oświęcimskiej hali. Płeć piękna miała wstęp po preferencyjnej cenie. Panie na równi z mężczyznami kibicowały „Biało-Niebieskim”.

📢 Przebierańcy, baloniki i samozwańcze grupy śpiewacze na Krupówkach, a wśród nich spacerujący turyści Weekend do Zakopanego i pod Tatry przyciąga setki turystów, a razem z nimi osoby, które w łatwy sposób chcą zarobić pieniądze. Stąd na Krupówkach - kolejny raz - pojawiają się wątpliwej jakości śpiewacy oraz wszelakiego rodzaju przebierańcy, którzy w zamian za możliwość zrobienia sobie zdjęcia oczekują zapłaty. 📢 Kibice Cracovii w Kielcach. Tak dopingowali "Pasy". Zdjęcia 1000-osobowa grupa kibiców Cracovii oglądała jej mecz w Kielcach z Koroną. Fani głośnym dopingiem próbowali przekrzyczeć gospodarzy. Mieli swoją chwilę radości po golu Olafssona i smutku, gdy "Pasy" straciły gola. Okazja do oglądania swoich ulubieńców nadarzy się w sobotę 16 marca o godz. 12.30 gdy Cracovia będzie podejmowała Widzew Łódź. Na meczu był tez obecny wiceminister sportu, kibic Cracovii Dariusz Raś.

📢 Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Kibice na derbach przy Chałupnika. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Pierwszy w 2024 roku mecz na stadionie przy ul. Chałupnika przyciągnął na trybuny w sobotnie południe 9 marca około tysiąc osób. Zajęty, i wypełniony w dużej części był sektor gości - to stamtąd kibice "Brązowych" dopingowali swoich piłkarzy. Grupa wokalnie wspierająca zespół Wieczystej ulokowała się na środku głównej trybuny, to w tym miejscu odbyło się racowisko zaraz po rozpoczęciu spotkania. Zobaczcie ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Wieczysta - Garbarnia, wygranym przez gospodarzy 4:0. 📢 Akcja poparcia na Krupówkach dla prawdziwego białego misia z Zakopanego W sobotnie południe przy oczku wodnym na Krupówkach zebrało się ponad 100 osób, a wśród nich zakopiańczycy i turyści, którzy chcieli pokazać swoje poparcie dla Marka Zawadzkiego, który od wielu lat przebiera się za misia, z którym na Krupówkach przy oczku wodnym można zrobić sobie zdjęcie.

📢 Wieczysta rozbiła Garbarnię. Team Sławomira Peszki pędzi do II ligi! Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków 4:0 w meczu 20. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 9 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. To już ósme z kolei zwycięstwo zespołu trenera Sławomira Peszki, który z każdym tygodniem przybliża się do awansu do II ligi. Na swoim boisku bilans żółto-czarnych to 10 zwycięstw w 10 spotkaniach. 📢 "Pojezierze trzebińskie". SRK rozpoczęła odpompowywanie wody. W planie kolejne działania. Zobacz zdjęcia i wideo "Pojezierze trzebińskie", czyli wielkie zalewisko utworzyło się na łąkach przy ul. Młyńskiej na osiedlu Siersza w Trzebini. Woda pojawiła się także w piwnicach okolicznych domów. Spółka Restrukturyzacji Kopalń na prośbę mieszkańców rozpoczęła odpompowywanie wody. Ruszyły motopompy. Czy to wystarczy, by rozwiązać problem?

📢 Uroczyście otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Obiekt prezentuje się imponująco. Zobacz zdjęcia W sobotę (9 marca) uroczyście otwarto nową siedzibę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni. Nowoczesny, multimedialny obiekt prezentuje się imponująco. W otwarciu udział wzięli m.in. politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele straży pożarnej. Koszt budowy muzeum to ok. 30 mln zł. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 9.03.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 78 pięknych kobiet, które chcę założyć koronę najpiękniejszej. Dzisiaj półfinał. Zobacz zdjęcia Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss. 📢 Miss Polonia 2024 casting w Krakowie. Oto kandydatki z Małopolski ZDJĘCIA Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, podczas którego każda kobieta powinna poczuć się wyjątkowo i pięknie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tego dnia w Krakowie odbył się casting do konkursu Miss Polonia. Zobacz, jak prezentowały się śliczne kandydatki!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 9.03.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 9.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Kraków. Przylasek Rusiecki w Nowej Hucie to nie tylko kąpielisko. To też dziki archipelag. Raj dla wędkarzy Przylasek Rusiecki w ostatnich latach został zagospodarowany. Nad jednym ze zbiorników w Nowej Hucie pojawiła się infrastruktura, pomosty, plaże, kładki, kąpielisko, miejsca do gier i zabaw oraz punkty gastronomiczne. I oczywiście parking, choć wielu parkuje gdzie popadnie by nie płacić. Ale Przylasek Rusiecki ma też drugie oblicze, to kilkanaście zbiorników, które pozostają dzikie, a z drona wyglądają jak archipelag wysp i półwyspów.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po remisie „Białej Gwiazdy” w Gdyni z Arką Wiślacy powinni cieszyć się, że zremisowali w Gdyni z Arką 1:1 czy też mieć poczucie niedosytu, że nad Bałtykiem wywalczyli tylko jeden punkt? Cóż, to dyskusja dokładnie na zasadzie czy szklanka jest do połowy pełna czy pusta…? Bo „Biała Gwiazda” w piątkowy wieczór równie dobrze mogła zostać z niczym jak i zgarnąć pełną pulę. Podsumowujemy to wszystko we wnioskach po meczu Arka Gdynia - Wisła Kraków.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Arką Gdynia Wisła Kraków zagrała w Gdyni dwie różne połowy. W pierwszej zaprezentowała się bardzo słabo, w drugiej znacznie lepiej. To przyniosło jej remis 1:1, ale też musi wpłynąć na oceny, jakie wystawimy wiślakom po tym spotkaniu. Będą one w związku z tym mocno zróżnicowane. 📢 Duża zmiana w komunikacji w Krakowie. Nadjeżdża 151 nowych autobusów od Mobilis. Firma szuka chętnych do pracy Spółka Mobilis jako jedyny prywatny operator w Krakowie, obsługuje miejską komunikację od 2008 roku, aktualnie świadcząc usługi 79 autobusami. W dniu 19 października 2024 roku firma rozpocznie realizację nowego, dziesięcioletniego kontraktu na świadczenie usług przewozu pasażerów dla mieszkanek i mieszkańców stolicy Małopolski. Autobusów ma być więcej, pojawią się nowe miejsca pracy.

📢 14 wybitnych krakowianek. Oto kobiety, które wpisały się w historię miasta Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie.

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe Węzeł Grębałów będzie się składał z kilkunastu obiektów - najwięcej będzie wiaduktów przechodzących nad ulicami Łowińskiego, Kocmyrzowską i torami kolejowymi. Najbardziej spektakularne "rondo" będzie łączyło obie ulice z drogą ekspresową S7. Zakończenie prac tego ogromnego obiektu planowane jest na listopad tego roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa jednego z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych w Polsce!

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Małopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

