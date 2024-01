Przegląd prasy 13.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Wisła Kraków - to był bardzo trudny okres w jego karierze. Marko Jovanović popadł w poważne problemy zdrowotne, a władze krakowskiego klubu, po konsultacjach z lekarzami orzekły, że zawodnik z powodu sarkoidozy nie może uprawiać sportu i rozwiązały kontrakt z Serbem. To było na początku 2015 roku. Piłkarską karierę Jovanović zakończył właśnie teraz.

Vukan Savicević, który po odejściu z Wisły Kraków grał w klubach tureckich, nie będzie kontynuował kariery w tym kraju. Gdzie zagra teraz? W Vojvodinie Nowy Sad - co obwieszczają media z Serbii, a dyrektor sportowy klubu liczy na to, że transfer zostanie niebawem sfinalizowany.

Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku.

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. To tylko część wymogów, które zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. W piątek, 12 grudnia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko. Wszyscy zainteresowani mają 14 dni na złożenie swoich ofert.

Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od dwóch lat. Po licznych perturbacjach w końcu obiekt zbudowany z inicjatywy powiatu limanowskiego został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne. Znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa, nie trzeba jechać na Podhale.

Jedna z firm, które przystąpiły do przetargu na remont olkuskiego odcinka drogi krajowej numer 94 w Olkuszu złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jako że zostało ono uznane to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała anulować wybór wykonawcy tej inwestycji. Jak informują przedstawiciele instytucji oferty złożone w przetargu zostaną ponownie przebadane.

Piłkarze Wisły Kraków kończą powoli intensywny tydzień. Pierwszy w okresie przygotowawczym do wiosennej części sezonu w I lidze. Prócz licznych badań i testów, które przechodzili wiślacy w ostatnim czasie, oczywiście również trenują w swoim ośrodku w Myślenicach. Odwiedziliśmy ich w piątek, co widać na naszych zdjęciach.

Wisła Kraków przygotowuje się do wiosennej części sezonu w I lidze. „Biała Gwiazda” wciąż uczestniczy jednak również w innych rozgrywkach. W Pucharze Polski doszła bowiem już do ćwierćfinału, a w piątek 12 stycznia krakowianie dowiedzieli się, kiedy dokładnie zagrają z Widzewem Łódź.

Ferie zimowe w Małopolsce rozpoczniemy 12 lutego i będziemy mogli się nimi cieszyć aż do 25 lutego. Oznacza to, że dzieci i młodzież z regionu z zimowej przerwy skorzysta jako ostatnia w kraju. Te dwa tygodnie to wymagający czas dla służb. Przed nimi wyzwania w postaci m.in. patrolowania stoków narciarskich, kontroli drogowych, kontroli przeciwpożarowych w obiektach wypoczynkowych i wiele więcej. Deklarują one jednak pełną gotowość.

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Od piątku, 12 stycznia, otwarty dla kierowców został parking P+R na Górce Narodowej. Na dwóch poziomach wygospodarowano tam miejsce dla 465 pojazdów. Idea jest taka by kierowy przyjeżdżający do Krakowa z północy zostawiali swoje auta i przesiadali się na komunikację miejską. A służyć ma temu połączona z parkingiem pętla autobusowo-tramwajowa na Górce Narodowej i oczywiście wybudowana niedawno linia tramwajowa. Ale kusić może też nowa, poszerzona al. 29 Listopada prowadząca do centrum Krakowa. Jak będzie? Czy nowa infrastruktura zmniejszy korki? Czas pokaże...

Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Jaki jest prywatnie i czy czuć u niego „piniondz”? Zobaczcie zdjęcia!

Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!