Przegląd prasy 13.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bal nad bale w "Sanatorium miłości" w Starym Domu Zdrojowym. W Krynicy-Zdrój rozwinęli czerwony dywan a kuracjusze ubrali oscarowe kreacje To już koniec "Sanatorium miłości". Finał szóstego sezonu był pełen emocji i zaskakujących wyznać i decyzji. Kuracjusze pożegnali się z Krynicą-Zdrój, gdzie spędzili cały turnus. Na zakończenie nie zabrakło balu podczas, którego wybrali króla i królową. Zostali nimi Maria i Stanisław. Bohaterowie randkowego show dla seniorów po czerwonym dywanie, we wspaniałych kreacjach poszli bawić się w Starym Domu Zdrojowym. Czy znajomości zawarte w programie przerodzą się w coś więcej? Przekonamy się niebawem.

📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn?

📢 Kibice na meczu Juvenii Kraków. Prawie tysiąc fanów rugby. Zdjęcia Takiej frekwencji nigdy nie było na meczu rugby w Krakowie. Juvenia grała z Orkanem Sochaczew bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli. Gospodarze przegrali 10:41, ale nie stracili jeszcze szansy na finał mistrzostw Polski, choć bardzo utrudnili sobie sprawę.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna niedziela na Pustyni Błędowskiej. Tłumy turystów mogły oglądać piękne widoki i do tego skoki spadochronowe. Zdjęcia Tradycyjnie w niedzielę Pustynia Błędowska przyciągnęła mnóstwo turystów. Dopisała pogoda, a dodatkową atrakcją byli skoki spadochronowe.

📢 Wisła Kraków poza strefą barażową. Prezes Jarosław Królewski: Sytuacja trudniejsza niż można było zakładać, ale sezon jeszcze trwa Mając doświadczenia po poprzednim sezonie zdajemy sobie sprawę, że tę ligę trzeba "przepchać". Bądźmy do tego odpowiednio nastawieni - mówi prezes piłkarskiej Wisły Kraków Jarosław Królewski po porażce 3:4 "Białej Gwiazdy" z Lechią Gdańsk, co mocno skomplikowało krakowskiemu zespołowi kwestię walki o awans do ekstraklasy. Na dodatek inne wyniki w tej kolejce ułożyły się, że "Biała Gwiazda" na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje 7. pozycję i wypadła poza strefę barażową.

📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna warownia obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku? 📢 Makabra w Woli Szczucińskiej. Zarzuty podwójnego zabójstwa córek dla 40-letniej Moniki B. Sąd aresztował kobietę na trzy miesiące Monika B. z Woli Szczucińskiej podejrzana o zabójstwo swoich dwóch córek - pięcioletniej Oliwii i trzyletniej Nadii - została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Decyzja zapadła w niedzielę (12 maja) podczas wyjazdowego posiedzenia sądu na oddziale psychiatrycznym szpitala wojewódzkiego w Tarnowie, gdzie przebywa obecnie 40-letnia kobieta.

📢 Wielkie rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Lipowym Wzgórzu w Tuchowie. Była msza święta, poświęcenie pojazdów i głośna parada przez miasto Motocykle szczelnie wypełniły w niedzielę (12 maja) Lipowe Wzgórze w Tuchowie. Wszystko za sprawą symbolicznego rozpoczęcia tegorocznego sezonu motocyklowego, na który tłumnie przybyli właściciele jednośladów i pojazdów motorowych z całego regionu, a także z wielu innych miejsc w całej Polsce. 📢 Wyjątkowa majówka na Kokoczu z winem, serami, produktami regionalnymi i ludową muzyką. Sezon enoturystyczny na Pogórzu rozpoczęty! W pięknej scenerii góry Kokocz, z której rozpościerają niesamowite widoki zarówno na Pogórze, jak i na Kotlinę Sandomierską odbyła się w niedzielę (12 maja) wyjątkowa majówka, na której serwowane były lokalne specjały, wino z miejscowej winnicy oraz sery. Impreza zainaugurowała tegoroczny sezon enoturystyczny pod Tarnowem.

📢 Manifestacja na Rynku Głównym w Krakowie. Wzywano polski rząd do zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem W niedzielę (12 maja) na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się manifestacja "76 lat opresji, 76 lat okupacji - Kraków solidarnie z Palestyną", której uczestnicy sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, które w ostatnich miesiącach są odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu. Potem uczestnicy pomaszerowali pod konsulat USA na ul. Stolarskiej. 📢 Ekomajówka w Oświęcimiu. Było mnóstwo atrakcji i kolejna edycja akcji "Kwiaty za elektrograty". Zobacz zdjęcia W parku Pokoju w Oświęcimiu i przed halą lodową w Oświęcimiu odbyła się kolejna edycja "Ekomajówki". Było mnóstwo atrakcji z akcją "Kwiaty za elektrograty". Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Kibice Puszczy Niepołomice na meczu z Wartą Poznań. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice mogli cieszyć się z wygranej Puszczy z Wartą Poznań 1:0. Jak zwykle żywiołowo i kulturalnie dopingowali swój zespół. Coraz bliżej do utrzymania, fani mogą szykować się na kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jesienią jeszcze na stadionie Cracovii, a wiosna może już w Niepołomicach.

📢 Puszcza Niepołomice nad Cracovią! Po zwycięstwie z Wartą Poznań "Żubry" oddalają się od strefy spadkowej W meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Puszcza Niepołomice - Warta Poznań 1:0. "Złotego gola" strzelił Michał Walski z rzutu wolnego. Puszcza po tym meczu awansowała na 14. miejsce w tabeli. 📢 Zmiana na stanowisku proboszcza Bazyliki Mariackiej. Powołano nowego administratora Ksiądz Stanisław Czernik został administratorem parafii mariackiej – poinformował portal LoveKraków.pl. To następstwo wcześniejszej decyzji metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego, który odwołał ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. 📢 Przy parku wodnym w Stary Sączu otwierają restaurację z niesamowitym widokiem i tarasem. To kolejna i wyczekiwana atrakcja przy stawach Przy stawach w Starym Sączu w ubiegłym sezonie wakacyjnym na działce gminnej otwarto wodny park "Remar Land" z kompleksem basenów i zjeżdżalni, teraz inwestor szykuje kolejną atrakcję. Wraz z nowym sezonem wystartuje całoroczna restauracja z pięknym widokiem. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 Pierwsze Komunie Święte w Olkuszu. To dla nich wyjątkowy dzień! Ponad 70 dzieci pierwszokomunijnych w kościele św. Maksymiliana. Zdjęcia W kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 71 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w olkuskiej parafii. 📢 Runmageddon w Kryspinowie. Całe rodziny wzięły udział w biegach w błocie i z wieloma przeszkodami Niedziela (12 maja) to ostatni dzień kolejnej edycji Runmageddonu nad zalewem w Kryspinowie. W ramach biegowej imprezy najwytrwalsi mogą sprawdzić swoją siłę i wytrzymałość.

📢 Kapitan Wisły Kraków Alan Uryga: Wciąż wszystko jest jeszcze w naszych rękach Alan Uryga po porażce 3:4 Wisły Kraków z Lechią Gdańsk mówi, co zadecydowało jego zdaniem o takim przebiegu sobotniego meczu.

📢 Cały kompleks handlowy Marywilska 44 stanął w ogniu. Na miejscu jest kilkadziesiąt zastępów straży, pożar jest dogaszany Pożar ogarnął cały kompleks handlowy Marywilska 44 w Warszawie - poinformował starszy aspirant Bogdan Smoter z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Przed godziną 8 rano mł. bryg Michał Konopka przekazał, że strażacy są na etapie dogaszania pożaru. Dodał, że nikt nie odniósł obrażeń. Najbardziej wstrząsające jest to, że... nikt z ludzi, którzy obserwowali pożar, nie zadzwonił na straż pożarną! W mediach pojawiły się też doniesienia, że na teren płonącego centrum handlowego ktoś próbował wtargnąć z bronią palną. Był mężczyzna z atrapą w dłoni. Widać to na zdjęciu reportera PAP. 📢 Prezydent Andrzej Duda na Mogielicy w Beskidzie Wyspowym zachęca: „Warto wyjść z domu!” Prezydent Polski lubi aktywnie spędzać czas. Te chwile uwiecznia na zdjeciach i dzieli się nimi na swoim Instagramie. Wiosną poświęca się biegom, nie tylko na bieżni, ale też w górach. W weekend odwiedził Małopolskę, żeby pobiegać po górskich szlakach. Z Mogielicy, najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego, zachęca: „Warto wyjść z domu!”. Zobaczcie, dlaczego warto wybrać się właśnie tam.

📢 Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. Gwiazdy siatkówki na weselu nad Jeziorem Rożnowskim Ale to był ślub! Na weselu sportowej pary Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska bawiły się gwiazdy polskiej siatkówki. Impreza odbyła się w Siennej nad Jeziorem Rożnowskim. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, która trafiły do mediów społecznościowych. Znajdziesz je w galerii.

📢 Skarby MPO Kraków. Takie cuda uratowano w lamusowni przy Nowohuckiej. Śmieci, które stały się zabytkami W lamusowni MPO Kraków przy Nowohuckiej niejeden z nas wyrzucał gruz, stare meble i materace, czy zepsuta pralkę lub lodówkę. Zawoził też niepotrzebne książki, makulaturę, zużyte urządzenia elektroniczne. Wszystko trafia do kontenerów i idzie na odzysk. Wszystko? Niekoniecznie. W lamusowni powstało coś w rodzaju... muzeum, muzeum cenny skarbów, reliktów przeszłości. Odwiedziliśmy z aparatem tę nietypową ekspozycję.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Kopalni Soli Bochnia. Niezwykłe podziemne muzeum ma już 776 lat. Zobacz zdjęcia Kopalnia Soli Bochnia istniejąca nieprzerwanie od 1248 roku to niezwykłe miejsce na mapie turystycznej w województwie małopolskim. Sól kamienną odkryto tam wcześniej niż w Wieliczce, a w ciągu wieków wykuto kilometry podziemnych wyrobisk. Dziś w ramach tras turystycznych można podziwiać te najcenniejsze. Nie bez powodu bocheńska kopalnia w 2013 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 📢 Ukryte ogrody Krakowa w centrum miasta. Krupnicza, Karmelicka, Piłsudskiego, Batorego, Senacka O tych pięknych miejscach możecie się nawet nie dowiedzieć, żyjąc w Krakowie przez lata. Są ukryte w oficynach kamienic centrum miasta. Krupnicza 26, Piłsudskiego 12, Batorego 12, Karmelicka 27, Senacka 3 - to adresy w Krakowie gdzie znajdziemy tajemnicze ogrody Krakowa. Zachwycają dbałością o zieleń. Tu czas się zatrzymał. Działają przy tych tajemniczych krakowskich parkach kawiarnie i muzea.

📢 Zorza polarna znów zachwycała. Druga z kolei piękna, kolorowa noc, chociaż nad Małopolską trudna do obserwacji Alert zorzowy trwa. Noc z soboty na niedzielę (z 11 na 12 maja 2024 r.) była już drugą z rzędu zachwycającą kolorami na niebie. Nie była tak spektakularna jak dobę wcześniej, bo tamta była spektaklem niewidzianym od dziesięcioleci, ale i tak robiła wrażenie. Ludzie dzielą się swoimi zdjęciami, przesyłają, chwalą nawzajem, a ci którzy nie widzieli zorzy zazdroszczą. W sobotę zorza pojawiła się nieco później niż się spodziewano. Tuż przed godziną 23. Chociaż w Krakowie i jego okolicy w tym czasie jeszcze spektaklu nie było przez zachmurzenie. Nad Małopolską pojawił się później i mniej okazały. Pierwsze efekty były w okolicy Beskidu Wyspowego.

📢 W małopolskich parafiach trzecioklasiści przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Tradycyjnie w maju Wraz z majem rozpoczął się sezon pierwszokomunijny. W wielu parafiach w Małopolsce odbyły się już uroczystości, podczas których uczniowie klas trzecich po raz pierwszy przystępują do sakramentu Eucharystii. W sobotę, 11 maja, ta podniosła uroczystość odbyła się m.in. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu, gdzie do sakramentu przystąpili uczniowie klasy 3 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego.

📢 Szerpowie nadziei ruszyli ze swoimi "skarbami" w Tatry. "To są współcześni bohaterowie" Kilkanaście osób z niepełnosprawnością nazywanych skarbami i kilkuset wolontariuszy - szerpów nadziei, którzy czasami dosłownie wnoszą w Tatry tych, którzy sami wejść nie mogą ruszyli z parkingu na Wierchu Poroniec w kierunku Rusinowej Polany i Gęsiej Szyi. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 12.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Procesja z Wawelu do kościoła na Skałce. W Krakowie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Stanisława W niedzielę w Krakowie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Stanisława. O godz. 9 z Wawelu wyruszyła procesja do kościoła na Skałce.

📢 Rejsy wycieczkowe Wisłą spod Oświęcimia do Krakowa. Piękne i niepowtarzalne widoki z panoramą Wawelu na finał. Zobacz zdjęcia Krajobrazy z Wisłą są niepowtarzalne i niezmiennie robią wrażenie, niezależnie, czy w Krakowie, w Tyńcu, czy pod Oświęcimiem. Jest okazja, by je zobaczyć, bo ruszyły rejsy z Oświęcimia pod sam Wawel. Zobacz galerię zdjęć z rejsu Wisłą od Krakowa do Oświęcimia z drona i z poziomu rzeki. 📢 Wnioski po meczu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk, czyli awans się oddala Porażka 3:4 z Lechią Gdańsk sprawiła, że piłkarze Wisły Kraków mocno oddalili się od awansu do ekstraklasy. Na bezpośredni oczywiście szanse stracili już dawno, ale teraz sytuacja jest taka, że mogą stracić szansę również na baraże. Prezentujemy wnioski po meczu Wisły z Lechią.

📢 Oceny piłkarzy Wisły Kraków po meczu z Lechią Gdańsk. Nie byliśmy łaskawi… Wisła Kraków przegrała z Lechią Gdańsk 3:4 i trzeba powiedzieć to sobie szczerze, że była to porażka w pełni zasłużona. Zawodnicy „Białej Gwiazdy” w większości nie stanęli na wysokości zadania i znajdzie to odzwierciedlenie w naszych ocenach. 📢 Trener Wisły Kraków Albert Rude po porażce z Lechią: Jeśli ktoś myśli, że Wisła się podda, popełnia bardzo, bardzo duży błąd Wisła Kraków przegrała w sobotę 3:4 z Lechią Gdańsk, która w ten sposób zapewniła sobie awans do ekstraklasy. „Biała Gwiazda” skomplikowała sobie natomiast sytuację w walce o baraże. Po końcowym gwizdku obaj trenerzy oceniali boiskowe wydarzenia. 📢 Kaliber 44 w Krakowie. Koncert w klubie Studio na 30-lecie. Wychowali pokolenia miłośników rapu i hip-hopu Byli prekursorami rapu i hip-hopu w Polsce. W latach 90-tych słuchało się najpierw Liroya, Paktofoniki i właśnie Kalibra 44. Liroy został posłem, a Kaliber 44 działa nieprzerwanie bez kariery politycznej. Oczywiście pojawiło się wiele innych grup tego stylu muzycznego, a teraz jest ich zatrzęsienie - ale to Kaliber 44 przetrwał 30 lat i dał właśnie koncert w Krakowie w klubie Studio na swoją okrągłą rocznicę.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Rezerwy Wisły Kraków wygrywają wysoko w Muszynie. Udany powrót Marcina Bartonia Wisła II Kraków konsekwentnie krok po kroku zbliża się do awansu do III ligi. W sobotę krakowianie wysoko pokonali Poprad Muszyna na jego terenie, a wydarzeniem dnia był powrót do gry Marcina Bartonia, który z przyczyn osobistych pauzował w ostatnim czasie przez kilka miesięcy. Bartoń wrócił i swoim golem przypieczętował wygraną „Białej Gwiazdy”.

📢 Kibice Hutnika Kraków zadowoleni. Warto było przyjść w sobotę na Suche Stawy Pogoda nie rozpieszczała w sobotnie popołudnie, ale ci kibice Hutnika Kraków, którzy wybrali się na mecz z rezerwami Lecha Poznań, nie żałowali. Gospodarze na Suchych Stawach dominowali, wygrali 3:0 i są bliżej baraży o I ligę. Kibice mogli zatem być zadowoleni. 📢 Efektowna wygrana Hutnika Kraków. Baraże coraz bliżej W meczu z rezerwami Lecha Poznań Hutnik Kraków od początku starał się narzucić swoje warunki i to mu się w pełni udało. W efekcie wyszła z tego okazała wygrana 3:0. 📢 161. rocznica bitwy pod Krzykawką. Oddali hołd poległym w walce o wolność. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy powiatu olkuskiego uczcili 161. rocznicę bitwy pod Krzykawką. Tradycyjnie w obchodach udział wzięli żołnierze z Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwitów, były wystąpienia okolicznościowe, przemarsz i koncerty. Krótkofalowcy zaprezentowali sprzęt do łączności, natomiast Koła Gospodyń Wiejskich z gm. Bolesław oraz mistrz kuchni zadbali o żołądki gości.

📢 Kibice gorącym dopingiem wspierali Wisłę Kraków w meczu z Lechią Gdańsk Ponad 25 tysięcy kibiców Wisły Kraków zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, żeby wspierać „Białą Gwiazdę” w niezwykle ważnym meczu I ligi z Lechią Gdańsk. 📢 Siedem bramek, dwie czerwone kartki. Dramatyczny mecz przy Reymonta i porażka Wisły Kraków Wisła Kraków przegrała z Lechią Gdańsk 3:4 i jeszcze mocniej skomplikowała sobie sytuację w walce o baraże. „Biała Gwiazda” mecz kończyła w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla Davida Junki i Josepha Colleya. Lechia po tej wygranej awansowała do ekstraklasy. 📢 Z uratowanych z bocianiego gniazda w Słupcu jaj wykluwają się pisklęta! Szczęśliwy los spotkał też samicę bociana, która zniosła jaja Akcja ratowania jaj z bocianiego gniazda w Słupcu na Powiślu Dąbrowskim okazała się skuteczna. Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" poinformowało właśnie, że z jaj, które wyjęto z gniazda i dostarczono do ośrodka, zaczęły się wykluwać pisklęta. Szczęście spotkało także samicę bociana, która pozostała na gnieździe w Słupcu.

📢 Wypadek w Rudnie pod Krzeszowicami. Dwie osoby ranne W miejscowości Rudno doszło do wypadki drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego, który dachował. W skutek zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala przez ZRM. Na miejscu swoje działania prowadzą wszystkie służby ratownicze. Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się wahadłowo. 📢 Kibice Wisły Kraków mogą oglądać Puchar Polski Od soboty do poniedziałku kibice Wisły Kraków mogą na żywo oglądać Puchar Polski. „Biała Gwiazda” wyeksponowała trofeum w swoim sklepie na stadionie przy ul. Reymonta.

📢 Kościoły, cerkwie, synagogi. Oto najpiękniejsze zabytki architektury sakralnej na Sądecczyźnie. Warto je zobaczyć Sądecczyzna może się pochwalić zabytkami sakralnymi pochodzącymi z różnych epok historycznych i budowanych w różnych stylach. Kościoły, cerkwie, synagoga - obiekty kultu religijnego wyraźnie wskazują na wielokulturowy charakter Nowego Sącza i całego powiatu nowosądeckiego, które przed II wojną światową zamieszkiwały społeczności rzymskich katolików, ewangelików, przedstawiciele kościoła prawosławnego i Żydzi. Warto zapoznać się z tym bogatym dziedzictwem, tym bardziej, że większość obiektów sakralnych jest dostępna dla zwiedzających.

📢 Runmageddon w Kryspinowie pełen emocji. Hardcorowe bieganie w piekielnych warunkach i błocie W weekend (11-12 maja) nad zalewem w Kryspinowie odbywa się kolejna edycja Runmageddonu. W ramach biegowej imprezy można sprawdzić swoją siłę i wytrzymałość. 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją. 📢 Nowe fakty po zbrodni w Woli Szczucińskiej, matka zamordowanych dziewczynek trafiła na oddział psychiatryczny Monika B., matka zamordowanych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, trafiła na oddział psychiatryczny w Tarnowie. Jak na razie śledczy nie przedstawili jej zarzutów zabójstwa swoich córek, ponieważ nie pozwala na to stan zdrowia 40-latki. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety.

📢 Karcma Muzykancko z Poronina najlepszą karczmą regionalną w Polsce. Małopolska wycięła konkurencję w rankingu „Poland 100 Best Restaurants" Jest już tegoroczna lista najlepszych polskich restauracji „Poland 100 Best Restaurants”. Oprócz najlepszych restauracji wyróżniono także najlepsze polskie karczmy. Zwyciężyła Karcma Muzykancko z Poronina, a w zestawieniu oprócz niej jest jeszcze siedem karczm z Małopolski. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś tradycyjnego i wyśmienitego. Jest w czym wybierać! 📢 Na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Wygląda to coraz lepiej. Najnowsze zdjęcia z drona Postępuje budowa jezdni na Północnej Obwodnicy Krakowa. Na najświeższych zdjęciach z drona z inwestycji widać, że mosty, estakady i inne konstrukcje są już gotowe, ale też wydłużyły się odcinki drogi gdzie wylano już asfalt. Niemal na całej długości gotowa jest podbudowa drogi. Prace powinny przyspieszyć w związku z dobrą pogodą, ale czy termin oddania i tak się nie przesunie z powodu problemów w zimie?

📢 Janusz Radek wystąpił w Kluczach. Zobacz zdjęcia z koncertu w Bistrze u Mocnych Znany tenor Janusz Radek wystąpił w piątek (10 maja) w Kluczach. Koncert odbył się w Bistrze u Mocnych. Publiczność nie zawiodła, nie zabrakło koneserów wysokiej sztuki. Janusz Radek po raz kolejnych zachwycił słuchaczy swoimi wybitnymi umiejętnościami wokalnymi. Zobacz zdjęcia z koncertu. 📢 Truskawki, czereśnie, rabarbar i młode ziemniaki. Są też kwiaty. Ceny na targowiskach w Małopolsce zachodniej Truskawki są jeszcze drogie. Te najlepszej jakości w sklepach i na targowiskach Małopolski zachodniej można kupić za 20 zł. Są też takie po 12,99 zł - całkiem słodkie i pachnące. Pojawiają się też czereśnie, ale są bardzo drogie, na razie klienci raczej je oglądają i wzdychają, niż kupują. Zobaczcie ceny truskawek, czereśni, rabarbaru, borówek, młodych ziemniaków, szparagów i wiosennych kwiatów do zasadzenie w balkonowych donicach i na rabatkach.

📢 Nowości w Beskidzie Wyspowym. Punkt widokowy w Kaninie i kolejne asfaltowe trasy wokół Mogielicy Turyści spędzający Majówkę w Beskidzie Wyspowym mogą skorzystać z nowych atrakcji. To wyremontowany punkt widokowy w Kaninie, skąd można oglądać szczyty Beskidu Sądeckiego i Wyspowego oraz nowość na trasach biegowa wokół Mogielicy – nartorolki. 📢 Czy zamek w Muszynie zostanie "Cudem Polski"? Odbudowany po 300 latach obiekt bierze udział konkursie National Geographic Zamek w Muszynie znalazł się w gronie innych atrakcji w kraju nominowanych w plebiscycie "Cuda Polski" National Geographic Magazine Poland. Średniowieczny obiekt, który został częściowo zrekonstruowany cieszy się sporą popularnością, ale może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce. Każdy może przyczynić się do sukcesu atrakcji, wystarczy kliknąć.

📢 Zorzę polarną było widać też z Gubałówki i na Sądecczyźnie! Fascynujące Niebo nad Podhalem przybrało kolory czerwieni, fioletu i zieleni. Mieszkańcy Podhala i turyści, którzy nie poszli szybko spać z piątku na sobotę mogli zobaczyć niesamowite zjawisko. Podobnie było m.in. na Sądecczyźnie! 📢 Niezwykłe widowisko nad Krakowem i Małopolską! Zorze z fantastycznymi kolorami Noc, a niebo świeci wieloma kolorami. Nieprawdopodobne widowisko zafundowało nam słońce poprzez liczne rozbłyski i siłę tych rozbłysków. Ziemia była otoczona niezwykłymi barwami. Niektórzy straszyli nawet, że zabraknie prądu w tym czasie, ale nic takiego się nie działo. Natomiast widowisko było emocjonujące. Tej nocy wiele osób nie spało. 📢 Dawid Kroczek, trener Cracovii: Teraz role się odwróciły Trener Cracovii Dawid Kroczek i jego drużyna w ciągu tygodnia znaleźli się na rollercoasterze. 7 dni temu wygrali 5:0 z Górnikiem, a teraz przegrali 0:4 ze Śląskiem

📢 Kraków. Juwenalia UEK 2024. Święto studentów trwa w najlepsze! Na scenie Żabson, bracia Kacperczyk i Otsochodzi! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. Piątek, 10 maja, to niezwykły dzień dla wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Tego dnia zakończyła się bowiem tegoroczna edycja Juwenaliów UEK, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wydarzenie zwieńczył Koncert Główny, podczas którego na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny rapowej i nie tylko! Zobacz, jak bawili się studenci! 📢 Nocne życie na Krupówkach. Jest muzyka, pamiątki i sporo turystów ZDJĘCIA Turyści jednak przyjechali do Zakopanego na weekend. Spora część z nich obowiązkowo wyruszyła na spacer Krupówkami. 📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Skusicie się na takie zwiedzanie dzielnicy? Nowa Huta to nie tylko zielone Łąki Nowohuckie, przestronny Plac Centralny, czy piękna aleja Róż - miejsca dobre na przyjemny spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie, czy byliście w tych zakątkach.

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugim kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta, gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie. 📢 Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem. Mieszkańcy licznie przybyli na otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, został oficjalnie otwarty.

📢 Szczątki dwóch małych dziewczynek znalezione w Woli Szczucińskiej w Małopolsce. Policja zatrzymała matkę dzieci Policja z Dąbrowy Tarnowskiej dokonała dziś (10 maja) makabrycznego odkrycia na jednej z posesji w Woli Szczucińskiej w powiecie dąbrowskim. Funkcjonariusze ujawnili tam szczątki dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. Ich matka została zatrzymana.

📢 Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! Zobaczcie ZDJĘCIA 10.05.2024 Kraków w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej, niż ten, który jest nam znany obecnie. W mieście nie było Galerii Krakowskiej, 22-letnie rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego miały dopiero nadejść, a Hotel Forum był najlepszym hotelem w Krakowie. Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie... Tak jak teraz, tak i wówczas, nasze miasto było chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Zebraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia, które zrobili. Zobacz Kraków lat 90. oczami turystów! 📢 Mrówkowy Ogród z Love Parade. Nowy park w Krakowie czeka na mieszkańców Pergola, stoliki szachowe, trampoliny, bujak w kształcie mrówki, zjeżdżalnia oraz ścianka wspinaczkowa - to atrakcje w nowym parku w Nowej Hucie.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 10.05.2024 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Gorąco w Canpack FIP w Brzesku. Związkowcy nie doszli do porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek i rozpoczęli referendum strajkowe W Canpack FIP w Brzesku rozpoczęło się referendum strajkowe. To efekt braku porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek. Pracownicy brzeskiego zakładu ostrzegają, że jeśli ich propozycje płacowe nie zostaną spełnione, odejdą od stanowisk pracy i urządzą pikietę pod siedzibą firmy.

📢 Minister sprawiedliwości spotkał się z krakowskimi prokuratorami. Zapewnił, że poszuka pieniędzy na podwyżki dla administracji prokuratury Adam Bodnar zapewnił, że zadba o lepsze warunki płac dla pracowników administracji prokuratury. Wielu pracowników zarabia na poziomie minimalnej krajowej. Dziś jest to ok. 40 proc. pracowników administracji. - Muszę znaleźć środki w budżecie, aby zapewnić wzrost płac w prokuraturze. Stypendia dla aplikantów szkoły prokuratorskiej też powinny być wyższe - mówił w piątek w Krakowie minister sprawiedliwości.

📢 Natalia Bednarz z Olkusza chce zdobyć koronę Polskiej Miss Województwa Małopolskiego 2024. Finał 12 maja. Zobacz jej zdjęcia na Instagramie Natalia Bednarz z Olkusza znalazła się w gronie 30 pań, które zakwalifikowały się do finału konkursu piękności Polska Miss Województwa Małopolskiego 2024. Gala finałowa odbędzie się w niedzielę 12 maja w Krakowie. Czy 21-latce z Olkusza uda się zdobyć koronę najpiękniejszej młodej Małopolanki, idąc w ślady "krajanki" Justyny Haberki? Zobacz piękne zdjęcia Natalii na Instagramie. 📢 Ranny żbik z Magurskiego Parku Narodowego, który trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej. Wkrótce wróci do natury Żbik, który kilkanaście dni temu trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej, choć jego rehabilitacja potrwa jeszcze kilka tygodni. Na razie kociak ma swoisty, darmowy dla niego, turnus rehabilitacyjny w fundacyjnej wolierze, aczkolwiek nie ma w nim zbyt wielu rozrywek. Opiekunowie ograniczają kontakt z nim do niezbędnego minimum. On również do nich nie lgnie. I to jest w tym najważniejsze.

📢 To będzie największa impreza w regionie. Nadchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni 2024 w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku to największa impreza sadownicza w regionie sądeckim. Przyciąga gości i turystów jak magnes, nie tylko długą tradycją, co klimatem, kwitnącymi sadami i jabłkowym poczęstunkiem. Koncerty, występy artystyczne, wydarzenia sportowe, zawody, pokazy… W najbliższy weekend w gminie Łącko będzie się działo!

📢 Rok po zburzeniu Plazy Kraków. Wielki "basen" wciąż pusty, ale jest pozwolenie budowlane na hotel. Na biurowce ciągle nie Niewiele się już dzieje na terenie po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Plac przy al. Pokoju wygląda jak wielka niecka pustego basenu. Wszystko posprzątane, gruz wywieziony, teren ogrodzony. Co dalej? Inwestor zdobył pierwsze pozwolenie budowlane na hotel, ale chce tu postawić większy kompleks. Czeka na pozwolenie na część biurową.

📢 Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć! Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną. Słynny aktor i wokalista oraz jego koledzy z zespołu nie zawiedli. To było widowisko! Eurowizja się chowa. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 W wakacje ma zostać otwarta restauracja na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Będzie się świeciła po zmroku Dwie restauracje, hotel oraz apartamenty na wynajmem pod marką Radisson RED Hotel and Radisson RED Apartaments mają w najbliższym czasie zostać otwarte w ramach kompleksu Unity Centre, w skład którego wchodzi najwyższy budynek w Krakowie Unity Tower (102,5 metra). Jedna z restauracji znajdzie się na dwóch najwyższych kondygnacjach. 📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić prawie 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Tarnów wygrał spór z Sanguszkami o prawo do ruin na Górze św. Marcina. Teraz musi się nimi pilnie zająć, by uratować chociaż namiastkę zamku Specjalna komisja złożona z przedstawicieli tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie oraz magistratu skontrolowała ruiny zamku Tarnowskich na Górze św. Marcina. Konsekwencją zakończonego wreszcie sporu sądowego mają być pilne prace porządkowe i zabezpieczające to bardzo ważne dla miasta i jego historii miejsce. 📢 Pełna atrakcji Noc Muzeów w Krakowie. Nadchodzi jedno z ulubionych wydarzeń kulturalnych Od 20 lat krakowianie ustawiają się w gigantycznych kolejkach, by zajrzeć do zakamarków ulubionych muzeów lub odwiedzić te, do których zazwyczaj było nie po drodze. Noc Muzeów niezmiennie przyciąga jak magnes, tegoroczna odsłona lubianej imprezy odbędzie się 17 maja, a w programie przygotowanym przez muzealników nie tylko zwiedzanie, będą m.in. tańce u Wyspiańskiego, gra terenowa w Muzeum Lotnictwa i średniowieczna osada w Barbakanie.

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 O tej linii tramwajowej mówi się w Krakowie od lat. "Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku". Miasto liczy na 650 mln euro z funduszy UE 1 maja obchodzono 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować wiele inwestycji w Krakowie, a już są planowane kolejne. W magistracie szacują, że wysokość środków, na jakie może liczyć stolica Małopolski w ramach nowego rozdania funduszy europejskich wynosi ok. 650 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na różne zadania, m.in. poprawę efektywności energetycznej, gospodarowanie wodami, rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, czy transport miejski, w tym wyczekiwaną od lat budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory. 📢 Kraków. W lesie na południu miasta wyrośnie osada bliźniaków Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.

📢 Las Okocimski na wyciągnięcie ręki. Koło Brzeska powstała niezwykła ścieżka dydaktyczno-multimedialna. Do tego lasu warto iść ze smartfonem W środę (8 maja) w Okocimiu koło Brzeska oficjalnie udostępniono leśną ścieżkę dydaktyczno-multimedialną "Las na wyciągnięcie ręki". Ponad kilometrowa trasa wiedzie pięknymi leśnymi krajobrazami, a dodatkowo znajdują się przy niej tablice z kodami QR, które po zeskanowaniu dają dostęp do audioprzewodnika z wieloma ciekawymi informacjami.

📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało.

📢 Kraków. Tereny Politechniki Krakowskiej przy Stella Sawickiego jeszcze zielone. Co ma tu powstać? Dawny pas startowy lotniska w Czyżynach w Krakowie to nie jedyny teren w okolicy, który krakowianie upodobali sobie na spacery. Atrakcyjnym miejscem jest też ciągle ogromny teren zielony wzdłuż ul. Stella-Sawickiego położony po jej zachodniej stronie (po stronie wschodniej powstały już duże osiedla mieszkaniowe). Ale czy tu zawsze będzie tak zielono? Nie. Politechnika Krakowska planuje duże inwestycje, ale rozciągnięte w czasie. Zieleni ubędzie, ale uczelnia w planach zapewnia, że nie zabetonuje wszystkiego i stworzy park oraz tereny rekreacyjne. Koncepcja powstała kilka lat temu, a ostatnio została zmodyfikowana. 📢 Jezioro Rożnowskie modne i popularne wśród celebrytów. Oni pokochali luksusowe hotele i niesamowite widoki 3.05 Malownicze Jezioro Rożnowskie przyciąga wiele osób, a to za sprawą atrakcyjnego hotelu w Gródku nad Dunajcem. Zdjęciami z pobytu w tej sądeckiej miejscowości dzielą się znane osoby. Wypoczywali tam min. Ewa Chodakowaka, Paweł Domagała, Anna Popek, Magda Gessler, Robert Lewandowski czy Dorota Wellaman. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek w tej urokliwej miejscowości wziął ślub i zorganizował wystawne wesele w hotelu nad jeziorem.

📢 Nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski świętował zdobycie przez Wisłę Pucharu Polski na Stadionie Narodowym Wisła Kraków zdobyła Puchar Polski pokonując na Stadionie Narodowym Pogoń Szczecin. Zwyczajem jest, że na tak prestiżowym wydarzeniu na trybunach zasiadają prezydenci miast, z których drużyny rywalizują o tak cenne trofeum. W stolicy nie zabrakło nowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, który nigdy nie ukrywał, że jest kibicem "Białej Gwiazdy". Po meczu pełnym emocji mógł więc świętować wielki sukces piłkarzy z podwawelskiego grodu. 📢 Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż Dwór w Rożnowie z XIX w. już jakiś czas temu został wystawiony na sprzedaż. Obiekt należał do rodziny Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień jest niedostępny, ale w ramach „Przyjacielskiego sprzątania Dworu w Rożnowie” każdy mógł zobaczyć jak wygląda. Mamy zdjęcia.

📢 Majówka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpiły piękne Modelki. Zobacz ZDJĘCIA To była wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. Tym razem z okazji Majówki klubowicze bawili się w środku tygodnia. We wtorek (30 kwietnia) odbyła się tam energiczna majówka, podczas której goście szaleli nie tylko przy muzyce klubowej, ale także muzyce zespołu Modelki. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Sądecki milioner nad Jeziorem Rożnowskim otworzył apartamenty ze spa i restauracją. To kolejny wkład w lokalną turystykę W Znamirowicach (gm. Łososina Dolna) nad Jeziorem Rożnowskim powstał kompleks domków wraz ze strefą spa i restauracją. To nowoczesne miejsce, które z pewnością przyczyny się do rozwoju turystyki. Czy będzie tegorocznym hitem na wakacje? Właścicielem jest Czesław Bogdański, znany przedsiębiorca z Nowego Sącza, który zajmuje się produkcją okien.

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na wiosnę i lato, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Studia w Krakowie. TOP 10 najdroższych kierunków studiów w Krakowie. Ceny zwalają z nóg! Wraz ze zbliżającym się czasem matur, absolwenci szkół średnich stają przed ważnym wyborem. Wyborem studiów, a tym samym - swojej zawodowej ścieżki. Jaki kierunek wybrać? Studia dzienne czy zaoczne? Na prywatnej czy publicznej uczelni? I co ważne - jak prezentują się koszty nauczania? Okazuje się jednak, że te są wyższe niż się spodziewaliśmy, a najdroższe studia w mieście kosztują tyle, co nowy samochód! Zobacz TOP 10 kierunków, których ceny zwalają z nóg!

📢 Minęło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Wielki teren nadal niezagospodarowany Mięło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. O tragedii ponad 100 kupców, którzy stracili swoje majątki, przypominają ciągle zgliszcza przy ulicy Wybickiego i niszczejąca zabezpieczająca je czarna folia. Taka sytuacja trwa od dekad. Najpierw spór sądowy o ten teren toczyły dwie spółki. Później przejął go deweloper. Nadal jednak nic się tu nie dzieje. A przyczyny pożaru nie zostały w pełni wyjaśnione. Śledztwo umorzono. 📢 Kraków. Wielki pożar w rejonie ronda Matecznego. Palą się materiały budowlane [ZDJĘCIA] Tuż przed godz. 9 w rejonie ronda Matecznego wybuchł pożar. Paliły się materiały budowlane składowane przy jednej z inwestycji przy ul. Wadowickiej - na dachu budynku powstającego w ramach projektu Apartamenty Wadowicka, realizowanego przez Activ Investment. Na miejscu działało 8 zastępów straży pożarnej. Ofiar nie ma. Pożar wydaje się jednak poważny, bo wielka chmura dymu unosi się nad Krakowem.

