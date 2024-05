Przegląd prasy 21.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skaldowie i przyjaciele żegnają Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skaldowie i przyjaciele żegnają Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie W poniedziałek (20 maja) od rana Kraków żegnał swojego artystę. Po uroczystościach pogrzebowych Jacka Zielińskiego muzycznie pożegnali także Skaldowie i przyjaciele zespołu. Nie zabrakło piosenek, które od pierwszych nut kojarzą się z zespołem braci Zielińskich.

📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 21.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Kraków. Pościg ulicami Ruczaju za podejrzanymi o rozbój. W bagażniku broń i narkotyki W poniedziałek po godzinie 15 w rejonie Ruczaju "wywiadowcy" z krakowskiej komendy miejskiej prowadzili pościg za pojazdem, w którym przebywały osoby podejrzewane o dokonanie rozboju. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Uciekinierzy nie stosowali się sygnałów i poleceń policjantów. Pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Jakub Patecki rozpoczął atak szczytowy na Mount Everest. Patec w Himalajach organizuje zbiórkę charytatywną Jakub Patecki, szerzej znany jako Patec, to popularny youtuber, tworzący treści o tematyce podróżniczej. Influencer ma na swoim koncie już podróż dookoła świata, a teraz postanowił dosięgnąć niemożliwego i wspiąć się na najwyższy szczyt na świecie. Po miesiącach przygotowań w poniedziałek, 20 maja, Patec rozpoczął atak szczytowy na Mount Everest.

📢 Była premier Beata Szydło z wizytą na Sądecczyźnie. Odwiedziła Wojnarową W poniedziałkowe popołudnie Wojnarową koło Nowego Sącza odwiedziła była premier Beata Szydło ubiegająca się o o mandat do europarlamentu. W małej miejscowości obecnie znajduje się przejściowa baza kontenerowa, która wkrótce zamieni się w siedzibę Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz szkoła WOT. W realizację tę inwestycji zainwestowanych zostanie ponad miliard dwieście milinów złotych, a obecnie stacjonują tam już zalążki formowanego batalionu. Na spotkaniu z Beatą Szydło pojawili się również okoliczni mieszkańcy. 📢 Wisła Kraków w barażach? Dziesiątki wariantów, jeden konieczny warunek Mocno skomplikowała się sytuacja Wisły Kraków w walce o ekstraklasę. Na kolejkę przed końcem sezonu „Biała Gwiazda” zajmuje dalekie dziewiąte miejsce i jest poza strefą barażową. Powrót do niej na zakończenie sezonu zasadniczego jest jednak wciąż możliwy.

📢 Schronisko w Dolinie Kondratowej w Tatrach niemal odbudowane ZDJĘCIA Trwa budowa nowego schroniska w Dolinie Kondratowej. Niebawem cały budynek zostanie przykryty dachem. 📢 Kolejne problemy Wisły Kraków. Straciła dwóch obrońców Mecz z GKS-em Katowice przyniósł Wiśle Kraków nie tylko klęskę 2:5, ale również stratę dwóch ważnych piłkarzy. Kontuzji nabawili się bowiem przed i w trakcie gry Dawid Szot oraz Igor Łasicki. Teraz klub z ul. Reymonta poinformował, jaki jest stan ich zdrowia. 📢 Patrycja Tuchlińska spodziewa się dziecka! Ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego tym nagraniem zdradziła wszystko. Zdjęcia Patrycja Tuchlińska spodziewa się dziecka? Wraz z ukochanym Józefem Wojciechowskim tworzą barwną parę showbiznesu. Ich związek z zainteresowaniem śledzą internauci, którzy tym razem dopatrzyli, że była modelka jest w ciąży. Zakochani od jakiegoś czasu nie pokazują się publicznie, także sama Tuchlińska od kilku miesięcy nie wrzuciła nowych zdjęć, aż do weekendu. Modelka dodała krótką relację na Instagram, na której można dopatrzyć się ciążowych krągłości. Zobaczcie sami.

📢 Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Zeamsone. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (17 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny twórca Zeamsone, znany m.in. z takiego przeboju jak "5 influencerek". Zobaczcie, co tam się działo. 📢 "Fajne lato RMF": 29 sierpnia koncert sanah w plenerze przed Tauron Areną w Krakowie Dużo słońca i dużo dobrej muzyki – to definicja fajnego lata, które dla swoich fanów zaplanowała sanah. Najpopularniejsza polska piosenkarka zaprasza 29 sierpnia o godz. 20 na letni koncert w plenerze przed Tauron Areną w Krakowie w ramach akcji "Fajne lato RMF". Zabrzmią oczywiście największe przeboje w iście letnich aranżacjach, ale jak zwykle – sanah szykuje także muzyczne niespodzianki. Bilety w cenach od 189 zł w serwisie Eventim.pl.

📢 Pociągi stanęły na trasie Krzeszowice - Trzebinia - Jaworzno Pieczyska. Powodem była awaria techniczna sieci trakcyjnej. Zdjęcia W godzinach południowych stanęły pociągi na odcinku Krzeszowice - Trzebinia - Jaworzno Szczakowa-Pieczyska. Powodem była awaria sieci trakcyjnej. Doszło do opóźnień pociągów na liniach do Katowic oraz do Chrzanowa i Oświęcimia. 📢 Tragedia w Zagórzanach. Nie żyje czteroletnie dziecko, o życie walczy jego matka. Na miejscu jest prokurator i śledczy z gorlickiej komendy W jednym z domów w podgorlickich Zagórzanach doszło do tragedii. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane przez jednego z domowników, który wchodząc do domu zauważył ranną kobietę i jej dziecko. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze, zdecydowano o zadysponowaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

📢 Juwenalia Krakowskie. Strefa rapu na Polibudzie. Tak studenci bawią się z Kazem Bałagane i duetem PRO8L3M! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Tegoroczne święto studentów niestety dobiega końca. Ostatniego dnia, w sobotę 18 maja, w Strefie Polibuda zgromadzili się fani hip hopu i rapu, którzy świetnie bawili się do kawałków swoich idoli. Zarówno na scenie, jak i pod nią było gorąco! Zobacz fotorelację z wydarzenia. ZDJĘCIA

📢 Znów Wisła skażona w Krakowie. Wcześniej fekalia, teraz biała piana Poniżej stopnia Dąbie w Krakowie korytem Wisły płynie gęsta piana. "Według obliczeń z państwowego monitoringu jakości wody w Wiśle na Przewozie, nasycenie tlenem wyniosło 226%. Jest to przesłanka do tego, by mogło dojść do ogromnego zakwitu alg/fitoplanktonu w rzece, spowodowanego emisją zanieczyszczeń biologicznych, m.in. surowych ścieków" - piszą świadkowie. Przypomnijmy, że przed weekendem do Wisły w tym rejonie spuszczono ścieki. Powodem była awaria instalacji. 📢 Kraków. Wypadek na A4 "na styk". Gdyby prędkość była wyższa to... Autostrada A4 w rejonie Krakowa, kierunek Katowice - zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu patrol policji. Możliwe utrudnienia w ruchu. Na zdjęciach widać, że wypadek skończył się niegroźnie, ale mogło dojść do tragedii.

📢 Stan dziecka, urodzonego przez 13-latkę podczas wycieczki w Zatorze, jest bez zmian. Dziewczyna została wypisana ze szpitala w Oświęcimiu Stan zdrowia dziecka urodzonego przez 13-latkę - podczas wycieczki szkolnej w Zatorze - pozostaje bez zmian. Lekarze w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie określają go jako ciężki, ale stabilny. Nastolatka natomiast opuściła już szpital w Oświęcimiu.

📢 Protest studentów w Krakowie. Sytuacja bardzo napięta, władze UJ podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prądu w "Kamionce" W piątek 17 maja br. władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały poinformowane przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” o rozpoczęciu strajku okupacyjnego na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11 w Krakowie. - Osoby protestujące dostały się do obiektu uniwersyteckiego w sposób nielegalny i z naruszeniem obowiązujących norm prawnych, a sam strajk nie został nigdzie zgłoszony - informuje w oficjalnym komunikacie uczelnia. W poniedziałek, 20 maja, władze uczelni podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prąd w "Kamionce". Protestujących studentów wspierają też niektórzy pracownicy UJ.

📢 Do Krakowa i Małopolski znów nadciągają burze. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Alert RCB IMGW – PIG prognozuje na najbliższe godziny dynamiczną sytuację pogodową m.in. Małopolsce. Wydane dla większej części województwa ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia mówi o burzach, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.00. Konsekwencją opadów mogą być gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach – IMGW-PIB wydało również ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. 📢 Scenariusze dla Puszczy Niepołomice na pozostanie w ekstraklasie. Jest dobrze, brakuje niewiele Puszcza Niepołomice remisując z Górnikiem w Zabrzu 1:1 bardzo przybliżyła się do utrzymania w ekstraklasie, ale by być tego pewnym na 100 procent musi zrobić jeszcze mały kroczek. Na razie ma 37 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Taki sam dorobek ma Warta Poznań, która jest 15. (jest gorsza od Puszczy w bezpośrednich meczach).

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 koło Brzeska. Jezdnia w kierunku Tarnowa została zablokowana. AKTUALIZACJA Na autostradzie A4 koło Brzeska doszło w poniedziałek 20.05 do wypadku z udziałem samochodu osobowego z autokarem. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga została zablokowana. Powstał zator o długości ok. 3 km. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Bolesławiu. Dla 30 pierwszokomunijnych dzieci i ich bliskich był to wyjątkowy dzień. Zdjęcia W kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 30 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w bolesławskiej parafii. 📢 Kraków żegna Jacka Zielińskiego. Na pogrzebie współzałożyciela Skaldów pojawili się artyści, a także prezydent Andrzej Duda To ostatnie pożegnanie wielkiego polskiego muzyka, wielkiego polskiego artysty, wielkiego polskiego idola. Idola pokoleń - mówił podczas uroczystości pogrzebowych współzałożyciela Skaldów, Jacka Zielińskiego prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie odznaczył muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

📢 Pierwsze Komunie Święte w Olkuszu. Był to wyjątkowy dzień dla ponad 70 dzieci pierwszokomunijnych w kościele św. Maksymiliana. Zdjęcia W kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 71 dzieci. Był to dla nich wyjątkowy dzień. Zobacz galerię zdjęć z uroczystości w olkuskiej parafii. 📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Jej przebieg już robi wrażenie. Zobacz zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Chce przejąć Sandecję Nowy Sącz. Kupił fabrykę na Litwie, mieszka w Wielkiej Brytanii. Kim jest Marek Niedźwiedź? W ostatnich dniach wiele mówiło się o piłkarskiej Sandecji Nowy Sącz. Powód był prosty. Drużyna po roku rywalizacji na drugoligowym poziomie zanotowała drugi spadek z rzędu i nowy sezon rozpocznie już od trzeciej ligi. Trochę nadziei na lepsze jutro w skołatane serca sympatyków „Dumy Krainy Lachów” wlała osoba Marka Niedźwiedzia, który 17 maja na swoim profilu „Okiem Niedźwiedzia” obwieścił wszem i wobec, że oto złożył miastu wstępną ofertę przejęcia Sandecji. 📢 Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW Przeszklona galeria w centrum Krynicy-Zdroju w miejscu kultowego Kina Jaworzyna nadal nie został otwarta. Co tam dokładnie będzie się znajdować? Tego inwestor nie zdradza, wiadomo jednak, że są opóźnienia, ale być może wkrótce nastąpi przełom. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęła koncepcja budowy ronda, które być może byłoby rozwiązaniem na przewidywany paraliż komunikacyjny w związku z otwarciem obiektu.

📢 Biegowe święto w Chrzanowie. Za nami "Pociąg do biegania - Chrzanowski Bieg Uliczny". Zobacz zdjęcia [Część 2] W minioną niedzielę (19 maja) Chrzanów stał się biegową stolicą regionu. To tu odbyła się kolejna edycja Pociągu do biegania - Chrzanowskiego Biegu Ulicznego. Na starcie pojawiła się mocna reprezentacja biegaczy z powiatu chrzanowskiego. Nie mogło także zabraknąć gości m.in. z Olkusza, Oświęcimia oraz Śląska. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części fotorelacji z zawodów. 📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 20.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Salezjański Piknik Rodzinny w Oświęcimiu. Były tłumy mieszkańców i gości oraz moc atrakcji. Zobacz zdjęcia Po raz 13 odbył się Salezjański Piknik Rodzinny. Impreza przyciągnęła w tym roku tłumy mieszkańców i gości. Było mnóstwo atrakcji. Piknik był jedną z odsłon obchodów 125 lat Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu.

📢 Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy? Szkieletor już zamienił się w Unity Centre i szuka najemców biur. Ale w Krakowie mamy mnóstwo "szkieletorów" choć mniejszych. Każda dzielnica ma swojego. Rozpoczętą, przerwaną i niedokończoną budowę, która psuje wizerunek okolicy, marnuje miejsce, które można by lepiej wykorzystać, a czasem nawet stwarza niebezpieczeństwo np. dla bawiących się dzieci. Powodów wstrzymania takich budów może być wiele - brak środków, kłótnia wspólników, decyzja nadzoru budowlanego, wady konstrukcyjne, spór sądowy itd. 📢 Dziś sześcioraczki z Tylmanowej obchodzą piąte urodziny. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce! Rosną jak na drożdżach Jedyne w Polsce sześcioraczki - Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip i Tymon z Tylmanowej, 20 maja obchodzą piąte urodziny. Spora rzesza fanów śledziła losy najpopularniejszego rodzeństwa w Polsce na Instagramie, ale konto zostało jakiś czas temu zawieszone. Rodzina nie udziela się publicznie, co jakiś czas jej zdjęcia pojawiają się na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kiedy to odwiedza ich marszałek z prezentami. Dzieci są urocze, a ich narodzin wzbudziły ogromne zainteresowanie.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 20.05.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Kultowy basen przy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju kiedyś ściągał tłumy. Teraz jest ruiną, ale z szansą na remont. Mamy archiwalne zdjęcia Oblegany niegdyś basen pod chmurką w Krynicy-Zdrój na ul. Pułaskiego od lat jest nieczynny. Lata świetności ma za sobą, ale jest szansa, że jego los się odmieni. Spółka Uzdrowisko Krynica Żegiestów czeka na decyzję ministerstwa i już za jakiś czas będzie mogła ogłosić dobre informacje, o czym poinformujemy. Mieszkańcy chcieliby powrotu basenu, z którym maja wiele wspomnień. Jeszcze przed drugą wojną obiekt przyciągał tłumy. Zobacz zdjęcia archiwalne oraz aktualne.

📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 20.05 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo. 📢 "Pojezierze olkuskie" już jest atrakcją. Czy niebezpieczne zalewiska w staną się latem dzikimi kąpieliskami? Zobaczcie zdjęcia Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem upalnych dni tłumy będą szukać ochłody nad wodą. Niestety wszystko wskazuje na to, że wiele osób wybierze się nad… niebezpieczne zalewiska, które zaczęły powstawać w ubiegłym roku w powiecie olkuskim. Mimo zagrożeń i wprowadzonego zakazu wstępu już teraz nad nowymi zbiornikami można spotkać wielu śmiałków.

📢 Dziś w Krakowie pogrzeb Jacka Zielińskiego, lidera Skaldów. Muzyka żegnać będziemy cały dzień, wieczorem koncert pod NCK W poniedziałek 20 maja odbędą się uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego, współzałożyciela legendarnych Skaldów. Artysta spocznie na cmentarzu Rakowickim, a wieczorem, o godz. 19 na scenie plenerowej przed Nowohuckim Centrum Kultury przyjaciele pożegnają muzycznie zmarłego kompozytora. Koncert nie jest biletowany.

📢 Kraków. Osiedle Essa na Klinach z własnym jeziorem. Co z budową? Na razie planują ronda i nowe ulice Minął rok, odkąd deweloper zapowiedział budowę osiedla Essa Kliny w Krakowie. To ma być "miasto 15-minutowe", gdzie wszystko jest pod ręką dla mieszkańców. Wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. Pytamy zatem inwestora, czy nie zmienił planów i co z budową. Okazuje się, że zacznie od budowy układu rond i ulic, wraz z gminą Kraków. Przypomnijmy też, że osiedle ma powstać w terenie, który mieszkańcy chcieli ocalić przed zabudową.

📢 Trzęsienie ziemi w krakowskim Kościele. Metropolita odsunął proboszcza Bazyliki Mariackiej. Parafianie są oburzeni Nie widać końca sporu między metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim, a jego podwładnym dotychczasowym proboszczem Bazyliki Mariackiej ks. Dariuszem Rasiem. Metropolita zarzucił proboszczowi złe gospodarowanie parafią, a później nakazał mu opuszczenie kamienicy w centrum Krakowa, w której mieszkał i pozbawił go funkcji proboszcza. Ks. Dariusz Raś odwołał się od tej decyzji do Watykanu. Z decyzją arcybiskupa nie zgadzają się też członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej Bazyliki Mariackiej, którzy uważają, ze zarzuty metropolity są bezpodstawne. Ich zdaniem ks. Dariusz Raś doskonale zarządzał jedną z najważniejszych parafii w Krakowie. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 20.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 20.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Kraków. Świat kultury żegna legendarnego Skalda. Jacek Zieliński spoczął na Rakowicach W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego. Rozpoczęły się w poniedziałek rano wystawieniem urny z prochami w Bazylice na Skałce i mszą żałobną. Jacek Zieliński spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Współzałożyciela legendarnych Skaldów przyszli pożegnać artyści, przyjaciele i krakowianie. Na pogrzebie pojawił się również prezydent RP Andrzej Duda wraca z Pierwszą Damą, który nie tylko przemawiał, ale też pośmiertnie odznaczył muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Hutnik nie zatrzymał Kotwicy w drodze do 1. ligi. Święto w Kołobrzegu, krakowianie wypadli ze strefy barażowej Dwie minuty przed rozpoczęciem meczu 2. ligi w Kołobrzegu zaczął padać deszcz, a niespełna minutę po pierwszym gwizdku padł pierwszy gol. Hutnik uległ 0:2 Kotwicy, która tym samym w niedzielę 19 maja zapewniła sobie historyczny awans do 1. ligi. Krakowianie spadli z czwartego na siódme miejsce w tabeli i do miejsca gwarantującego prawo gry w barażach brakuje im co najmniej punktu. Faza zasadnicza sezonu kończy się w sobotę 25 maja.

📢 Juwenalia Krakowskie. Ostatni dzień studenckiego święta, a na scenie Dżem i Kult! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Sobota, 18 maja, to ostatni dzień koncertów juwenaliowych w Krakowie. Tego wieczoru we wszystkich trzech strefach odbyły się koncerty. Zobacz, jak bawili się studenci podczas koncertów zespołów Dżem i Kult na zamknięciu tegorocznych juwenaliów! ZDJĘCIA

📢 Monster trucki na Tomexie. Co tam się działo! Emocje sięgnęły zenitu Ewolucja jak z filmów o Jamesie Bondzie, drifty, kaskaderskie popisy i monster trucki - nowohucki plac Tomex zamienił się w studio efektów specjalnych. Co tam się działo! 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Rakowem Częstochowa. Bez słabych punktów Cracovia zagrała dobry mecz z Rakowem Częstochowa, pokonując rywala 2:0. Na jakie noty zasłużyli piłkarze Cracovii? Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wola Szczucińska w żałobie. Mieszkańcy w szoku po straszliwej śmierci Nadii i Oliwii. Nie mogą pojąć, jak do tego doszło Mieszkańcy Woli Szczucińskiej na Powiślu Dąbrowskim od kilku dni nie mogą wyjść z szoku po dramacie, jaki rozegrał się w jednym z domów we wsi. Wszystko wskazuje na to, że Monika B. zamordowała swoje kilkuletnie córki, a następnie ich ciała wrzuciła do rozpalonego wcześniej ogniska. Jak mogła to zrobić?

📢 Karpiowe zawody koła PZW Miasto Gorlice w Kobylance. Ryby wykazały się absolutną obojętnością wobec starań wędkarzy. Wolały pewną wędkarkę Sprawdziło się wędkarskie porzekadło, że w tym sporcie nie należy przeceniać roli ryby. Ekipa dwudziestu miłośników wędki i żyłki spędziła kilkanaście godzin nad stawem w Kobylance. Efekty? Doskonały relaks i miło spędzony czas. I to byłoby w zasadzie tyle, bo karpie, które miały być bohaterami nocy, były najzupełniej obojętne na wszelkie wysiłki uczestników zawodów.

📢 Blisko 300 biegaczy wystartowało w "Pociągu do biegania - Chrzanowskim Biegu Ulicznym". Zobacz zdjęcia [Część 1] 268 osób stanęło na starcie Pociągu do biegania - Chrzanowskiego Biegu Ulicznego, który odbył się w niedzielę (19 maja). Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na rozgrzanym asfalcie w centrum Chrzanowa. Do pokonania mieli 5 lub 10 km trasę. Najlepszy na krótszym dystansie był Paweł Kosek z Tych, na dłuższej trasie tryumfował Mateusz Mrówka z Rybnika.

📢 Bieg Skawiński 2024. Tłum biegaczy, rolkarzy i miłośników nordic walkingu na trasie. Znajdźcie się na zdjęciach To była największa impreza biegowa w ten weekend w naszym regionie. W niedzielnym Biegu Skawińskim (19 maja 2024) i towarzyszącym mu zawodom wystartowało około 1000 osób. Spędziliście tam dzień na sportowo? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej obszernej GALERII. 📢 Po raz 20. Marsz Równości przeszedł ulicami Krakowa. Pierwszy raz z udziałem prezydenta miasta. Na trasie Barbara Nowak z różańcem Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości przed Muzeum Narodowym, skąd wyruszył, i podczas całej jego trasy. Kilkanaście tysięcy osób, jak szacują organizatorzy, wzięło udział w 20. edycji tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Marszu Równości poszedł prezydent miasta. - Każdy ma prawo czuć się częścią Krakowa, ci ludzie są u siebie i trzeba dać im wsparcie - mówił prezydent Aleksander Miszalski. Tradycyjnie też na Rynku Głównym pojawiła się grupka Młodzieży Wszechpolskiej. Nie zabrakło i byłej kurator Barbary Nowak z różańcem w dłoni.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Rakowem Częstochowa. Był też prezydent Krakowa. Zdjęcia Świetna była frekwencja na meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa. To był ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Blisko 14 tysięcy fanów zjawiło się na meczu i oklaskiwało dobrą grę swoich ulubieńców. W loży honorowej mecz oglądał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

📢 Pierwszą Komunię Świętą w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach przyjęli uczniowie miejskiej "czwórki" Dzisiaj w bazylice mniejszej w Gorlicach Pierwszą Komunię Świętą przyjęło ponad 60 uczniów uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach. Po dzieci w uroczystej procesji wyszedł ks. proboszcz Stanisław Ruszel, po czym w akcie pokropienia ich wodą święconą przypomniał o przyjętym już sakramencie chrztu świętego. Dzieciom towarzyszył ich katecheta ks. Wojciech Mazurek.

📢 Ruczaj zyskał kolejny zielony zakątek. Na Kampusie UJ powstał ogród społeczny Już jest - społeczny ogród na Kampusie UJ w niedzielę, w samo południe, został oficjalnie otwarty. Na „Zielonym Trójkącie” przy ulicy Gronostajowej 3a zazieleniło się. Ogród będzie otwarty dla wszystkich. 📢 Tego nie pokazali w "Sanatorium miłości"! Zdjęcia zza kulis. To się działo gdy wyłączyli kamery Za nami szósta edycja „Sanatorium miłości”, którą była kręcona w pięknym uzdrowisku pod Górą Parkową. Przez dziesięć odcinków uczestnicy programu dostarczali nam wielu emocji i wzruszeń, a widzowie mogli także podziwiać piękne kadry z Krynicy-Zdroju. W ostatnim odcinku odbył się bal w Starym Domu Zdrojowym. Kuracjuszki i kuracjusze mieli przepiękne kreacje, które robiły wrażenie. Szczególnie wzrok przyciągały suknie balowe pań. Mamy bogatą galerię zdjęć z finału, bo nie wszystko udało się pokazać w telewizji.

📢 Na Letnim Parku Wodnym w Tarnowie będzie można zażywać kąpieli pod chmurką już od 1 czerwca. W razie czego podgrzeją... wodę Wcześniej niż zwykle, bo już 1 czerwca – na Dzień Dziecka zaplanowano rozpoczęcie sezonu na Letnim Parku Wodnym w Mościcach. W nadchodzącym sezonie, podobnie jak przed rokiem, będzie to jedyny basen pod chmurką dostępny w Tarnowie.

📢 Burze i grad w Małopolsce. Na razie na południu Pogoda może się radykalnie popsuć, a ciepły weekend zamienić w deszczowo-burzowy. Na południu Małopolski w powiecie tatrzańskim przechodzi burza z gradem. Front burzowy przemieszcza się z Czech w kierunku Podhala. Tam występują wyładowania atmosferyczne. Odradzamy wychodzenie w góry. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Pytanie czy zmiana pogody dotknie też Krakowa? 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 19.05.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Sobiesław Zasada dojechał „Maluchem” do Monte Cassino. Wyprawa zajęła trzy dni 94-letniSobiesław Zasada, najstarszy zawodnik WRC na świcie, pojechał "Maluchem" z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić 80. rocznicę bitwy. 1740 km najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy przemierzył w trzy dni wraz z grupą ośmiu fiatów 126p. - Nie był to wyczyn sportowy, ale przede wszystkim hołd dla polskich bohaterów, którzy zginęli tu 80 lat temu - mówił Sobiesław Zasada. 📢 Ulica Radziecka w Nowym Sączu straszy nazwą. Pozory mogą mylić, mamy wyjaśnienia historyka Z naszą redakcją skontaktował się jeden z mieszkańców prosząc o interwencję w sprawie wzbudzającej kontrowersje nazwy jednej z ulic Nowego Sącza. Mowa o ul. Radzieckiej. Jak się okazuje pozory nieraz mogą bardzo mocno mylić.

📢 Angel Rodado: Pozostaje nam spróbować wygrać ostatni mecz i modlić się… Angel Rodado strzelił w Katowicach dwie bramki i praktycznie zapewnił sobie już koronę króla strzelców I ligi. Po końcowym gwizdku w meczu z GKS-em nie było jednak nawet cienia radości na twarzy hiszpańskiego napastnika.

📢 Wnioski po klęsce Wisły Kraków w Katowicach z GKS-em Wisła Kraków pojechała do Katowic walczyć o życie, czyli miejsce w barażach o ekstraklasę, a zamiast tego przegrała 2:5. To jeszcze nie przekreśla definitywnie szans „Białej Gwiazdy” na miejsce w pierwszej szóstce, ale pozostają one już tylko iluzoryczne. Przedstawiamy wnioski po meczu Wisły w Katowicach z GKS-em. 📢 Klęska juniorów młodszych Wisły Kraków w derbach z Cracovią w rozgrywkach CLJ U-17 Fatalnie zakończył się derbowy mecz dla podopiecznych Patryka Jałochy. W sobotnim (18 maja) spotkaniu Centralnej Ligi Juniorów U-17 młodzi piłkarze Wisły Kraków przegrali z Cracovią na boisku w Myślenicach aż 0:4, tracąc dwie pierwsze bramki przed przerwą. 📢 Ogromny szczupak złowiony przez wędkarza pod Krakowem rok temu. Od tej pory takiego monstrum nie było Rok temu pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Wędkarz oczywiście nie zdradził, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Mali mieszkańcy Czyżyn mają nowy plac zabaw. Można już testować! Plac zabaw przy ul. Niepokalanej Panny Marii w Czyżynach już otwarty i czeka na swoich małych testerów!

📢 Ponad 1000 rowerzystów na trasie Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kryspinów - Trzebinia. Zobacz zdjęcia Ponad 1000 osób wzięło udział w Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Kryspinów - Trzebinia. Główna trasa rajdu wiodła znad zalewu Kryspinów nad zalew Chechło. Część uczestników pokonała krótszą trasę spod Zamku Tenczyn w Rudnie do Trzebini. Rowerzystom dopisała wspaniała, słoneczna pogoda. 📢 Bajeczne życie najmłodszej sądeckiej milionerki. Ola Nowak króluje na Instagramie i pokazuje luksusowe życie. Jaki ma przepis na sukces? Ola Nowak to gwiazda internetu, po latach funkcjonowaniu w nim ma mocną rzeszę fanów. Sądeczankę śledzi 1,6 mln osób, to troch mniej niż liczba obserwujących chociażby u znanej wszystkim piosenkarki Dody. Aleksandra z Nowego Sącza już kilka lat temu wyprowadziła się do Warszawy. Teraz jest prawdziwą bizneswomen, która dużo podróżuje, pracuje w sieci i kupuje kolejne mieszkania. To chyba najmłodsza sądecka instagramerka-milionerka, o której ciągle jest głośno. Jaki jest jej przepis na sukces?

📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków po fatalnym meczu w Katowicach Można było snuć różne spekulacje przed meczem Wisły Kraków w Katowicach z GKS-em, ale przewidzieć, że „Biała Gwiazda” zostanie aż tak rozbita, że przegra 2:5, tego chyba mało kto się spodziewał. Oceny po tak koszmarnym występie nie mogą być dla wiślaków wysokie. Większość zawodników zagrała bowiem bardzo słabo. Prezentujemy noty krakowian po wyprawie na Górny Śląsk. 📢 Trener Wisły Kraków Albert Rude po klęsce w Katowicach: Było nam ciężko radzić sobie z intensywnością przeciwnika w tym meczu GKS Katowice rozbił Wisłę Kraków aż 5:2 i sprowadził jej szanse na awans do ekstraklasy jedynie rozmiarów matematycznych. Po końcowym gwizdku boiskowe wydarzenia podsumowali obaj trenerzy. Najpierw Albert Rude z Wisły Kraków, a następnie Rafał Górak z GKS-u Katowice.

📢 W Zakopanem trwa Noc Muzeów. Pokaz mody, fotobudka, warsztaty dla dzieci ZDJĘCIA To jedyna taka noc w roku pełna wydarzeń, które na co dzień nie mają miejsca w placówkach muzealnych. W Galerii Kobierców Wschodnich odbył się pierwszy w historii muzealnictwa pokaz mody. 📢 Prawdziwy jarmark cudów na Podgórskiej Wyprzedaży Garażowej "Sprzedajemy, kupujemy, wymieniamy i rozdajemy to, czego już nie potrzebujemy, a jest tak fajne, że przyda się komuś innemu. To wszystko w miłej, sąsiedzkiej atmosferze" - tak zapowiadali Podgórską Wyprzedaż Garażową jej organizatorzy, Stowarzyszenie PODGORZE.PL i Fundacja Targ Pietruszkowy. W sobotę mieszkańcy Podgórza wystawili swoje skarby na sprzedaż. Zobaczcie, czego tam nie było. 📢 Kraków. Postęp w rozmowach ze studentami okupującymi akademik "Kamionka" W sobotę (18 maja) w trybie pilnym rektor UJ, prof. Jacek Popiel oraz rektor elekt prof. Piotr Jedynak spotkali się z przedstawicielami studentów, którzy prowadzą strajk okupacyjny akademika "Kamionka". Porozumienia wprawdzie nie udało się wypracować, ale jest postęp w rozmowach, jak poinformował po zakończonym spotkaniu Adam Koprowski, rzecznik prasowy UJ.

📢 Nowy Sącz. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. "Milowy skok w rozwoju" W sobotę na sądeckim Rynku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z obchodami jubileuszu 150-lecia nowosądeckiej Straży Pożarnej oraz 25-lecia oddziału powiatowego ZOSP RP. Wydarzenie poprzedziła msza św. w Bazylice św. Małgorzaty - Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. W województwie małopolskim funkcjonuje 1356 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i ponad 70 tysięcy strażaków. Ci ludzie są gotowi nieść pomoc o każdej porze. 📢 Velo Huta, czyli wielkie rowerowe święto w Nowej Hucie Miłośnicy dwóch kółek świętowali w Nowej Hucie. W sobotnie popołudnie przejechali wspólnie trasę z alei Róż na Planty Mistrzejowickie, by pokazać, ze rower i Nowa Huta to połączenie idealne. Nie samą jazdą rowerowi maniacy żyją, był więc też piknik, a w niedzielę planowana jest wspólna 20-kilometrowa przejażdżka.

📢 Gratka dla miłośników dobrego jedzenia, czyli „Żarciowozy” w Olkuszu. Na rynku trwa zlot foodtrucków. Zobacz zdjęcia Na rynku w Olkuszu trwa zlot foodtrucków. Już pierwszego dnia wydarzenia z „Żarciowozów” skorzystały tłumy miłośników dobrego jedzenia. Aż do niedzieli, 17 maja na miejscu można spróbować między innymi burgerów, wrapów, kubełków ze stripsami, donutów, zapiekanek, padthai, burrito i wielu innych. Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło także atrakcji towarzyszących takich jak dmuchańce, konkursy, koncert i dyskoteka. 📢 To najbardziej zielone osiedle Krakowa. W samym środku Lasu Borkowskiego Niektórym może się to nie spodobać. Jak to możliwe, że w Borku Fałęckim, w samym środku Lasu Borkowskiego wyrosły domy i bloki? A wyrosły i stoją. Pełno tu zieleni wśród zabudowań, a od reszty Krakowa, pętli tramwajowo-autobusowej czy innych osiedli, tę osadę oddziela gęsty las. Niespotykane. Taka trochę galijska wioska. Zobaczcie zdjęcia z drona tej części Krakowa.

📢 Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów. Ślamazarne tempo czy prace wstrzymane? Spokojnie, będzie tylko o pół miliona drożej Ciężko napisać, że budowa kładki Kazmierz-Ludwinów nad Wisłą w Krakowie "postępuje". Ona raczej...człapie, wlecze się, próbuje wystartować. Wycięto drzewa, coś tam ogrodzono, leżą jakieś rury i w sumie robotników nie widać. Pytamy zatem Zarząd Inwestycji Miejskich, czy przypadkiem budowa nie została wstrzymana? Były przeciwko niej protesty, toczy się w zabytkowej części miasta. Może napotkała jakiś opór... Czekają na archeologów i dodatkowe analizy za grube pieniądze. Dodatkowe pieniądze. 📢 Juwenalia Krakowskie. JuwePiątek w Strefie Plaża, a na scenie Baciary, Fast Boy i Myslovitz! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Kolejny dzień Juwenaliów za nami! W piątkowy wieczór, 17 maja, w Strefie Plaża zagrali wyborowi artyści. A przekrój muzyczny był naprawdę szeroki - od góralskich nutek, przez zagraniczny pop aż po klasyki polskiej muzyki. Zobacz, jak bawili się studenci wraz z Baciarami, Fast Boy i Myslovitz!

📢 Tomasz Tułacz, trener Puszczy: Mam złą wiadomość... Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice po meczu z Górnikiem (1:1) był trochę zły, a trochę zadowolony. 📢 Ta legenda w Piwnicznej ożyła na nowo. Góra Kicarz gotowa dla turystów. Alejki, pomosty, taras widokowy oraz grota z olbrzymem i skarbem Piwniczna-Zdrój to uzdrowisko, które dzięki nowym inwestycjom turystycznym zaczyna na nowo budować swoją pozycję i cieszysz się zainteresowaniem turystów. Mowa tu przede wszystkim o zagospodarowaniu legendarnej góry Kicarz i Parku Zdrojowego. Atrakcje tam powstałe cieszą oko i zachęcają do spacerów. Jest grota ze skarbem i olbrzymem, pięć alejek prowadzące na szczyt a po drodze kolorowe motyle oraz punkty widokowe m.in. na Dolinę Popradu. Inwestycja została już zakończona. 📢 Juwenaliowe afterparty. Tak bawią się studentki i studenci na Miasteczku AGH! Mamy dużo zdjęć Juwenalia w Krakowie. Studencki czwartek + Juwenalia - to wybuchowa mieszanka! JuweCzwartek był naprawdę intensywny i pełen wrażeń. Na Miasteczku AGH zgromadziły się tłumy studentów - były koncerty, flanki i tańce - zarówno na terenie Miasteczka, jak i w pobliskim Klubie Studio, gdzie odbyła się impreza dla świętujących. Zobacz, jak bawili się studenci podczas JuweCzwartku! ZDJĘCIA

📢 ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Matura 2024: geografia rozszerzona za nami. Co było na egzaminie? Mamy pierwsze komentarze! Wymagania Arkusz CKE oraz odpowiedzi matury z geografii na poziomie rozszerzonym 2024 już dostępne. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00. Uczniowie opuścili już sale i podzieli się w Internecie swoimi opiniami. Jak im poszło? Jest to jeden z przedmiotów dodatkowych, który mogą wybrać maturzyści. Co pojawiło się na egzaminie? Poniżej podajemy szczegóły dotyczące matury rozszerzonej z geografii 2024.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłego kierowcy MPK Kraków. W Ruszczy żegnała go rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy W kościele parafialnym pw. Świętego Grzegorza w Ruszczy w Krakowie odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłego tragicznie kierowcy autobusu MPK. 15 maja rano na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - pojazd MPK zderzył się z autokarem prywatnego przewoźnika. 60-letni kierowca MPK zginął na miejscu. MPK ogłosiło żałobę. W ostatniej drodze śp. Józefowi towarzyszyła rodzina, przyjaciele, załoga MPK Kraków, a także okoliczni mieszkańcy.

📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową. 📢 Juwenaliowy korowód przeszedł ulicami Krakowa! Szalone przebrania studentów, te zdjęcia trzeba zobaczyć Juwenalia Krakowskie. W piątek, 17 maja, ulice miasta po raz kolejny wypełniły się studentami, którzy wzięli udział w tegorocznym Juwenaliowym Korowodzie. Śpiewy, tańce, kreatywne i kolorowe stroje - tak prezentują się uczestnicy wydarzenia. Zobacz najciekawsze kreacje i zainspiruj się! ZDJĘCIA

📢 Matura 2024 z geografii rozszerzonej. Arkusz CKE i odpowiedzi Matura 2024 z geografii dobiegła końca i wydaje się, że wpisuje się w tegoroczny trend bardzo trudnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i proponowany klucz odpowiedzi zamieściliśmy w tym tekście po godzinie 14:00. Sprawdź, jak wygląda matura rozszerzona z geografii, jakie są zadania maturalne i kiedy będzie ogłoszenie wyników.

📢 Niedźwiedź biegał po ulicy w centrum wsi. Drapieżnik został nagrany przez monitoring w Borowej Są kolejne zdjęcia i nagrania video z niedźwiedziem w rejonie Tarnowa. Tym razem drapieżnik został zarejestrowany w czwartek (16 maja) wcześnie rano przez kamerę monitoringu, jak przebiegał drogą w centrum Borowej koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki). 📢 Budowa kolejowego połączenia Podłęże - Piekiełko, o którym mówi się od dekady. Ta inwestycja to nie lada wyzwanie w górskim terenie Mieszkańcy Rabki-Zdrój mogą podziwiać efekty prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz. Ze względu na specyficzny przebieg linii nr 104, która znajduje się w terenie górskim i podgórskim, dla bezpieczeństwa i komfortu podróży musi powstać tam wiele obiektów mostowych czy ścian oporowych do zabezpieczania skarp. Prace idą zgodnie z planem, choć są sporym wyzwaniem.

📢 Budowa wiaduktu na zakopiance w Gaju. Po weekendzie wymienią nawierzchnię. Będą utrudnienia dla kierowców W poniedziałek po południu drogowcy zaczną wymianę wierzchniej warstwy asfaltu na zakopiance, w okolicy budowanego w Gaju wiaduktu. - Będziemy ściągać asfalt i układać nową nawierzchnię. Prace potrwają do 24 maja i będą też prowadzone nocą - mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA. Największe utrudnienia wystąpią w środę i czwartek. Wtedy kierowcy będą mogli jechać w każdym kierunku tylko jednym pasem. W pozostałe dni planowane jest udostępnienie dwóch pasów ruchu w kierunku Krakowa albo Myślenic, zależnie od poszczególnych etapów prac. 📢 Piekarnia "Pawlak" w Myślachowicach spłonęła doszczętnie. Pożar wybuchł w środku nocy z 16 na 17 maja Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

📢 Matura 2024: chemia rozszerzona odpowiedzi i arkusz CKE z zadaniami. Mamy opinie uczniów! Matura z chemii 2024 rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godzinie 9:00. Na jej napisanie abiturienci mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 60 punktów. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami i proponowane rozwiązania zadań. 📢 Co po maturze? Studia marzeń, oblegane kierunki. Tak wybierali maturzyści w ostatniej rekrutacji Tegoroczne matury już na półmetku, więc absolwenci liceów i techników są też coraz bliżej decyzji, jak dalej pokierować swoim życiem - jakie wybrać studia, które w przyszłości pozwolą się im spełniać w wymarzonym zawodzie. By pomóc tym, przed którymi rekrutacja i często niełatwy wybór, sprawdziliśmy, jakie kierunki były oblegane przez kandydatów na studia w zeszłym roku. Jakie aspiracje mieli wtedy maturzyści, jakie studia i które uczelnie najchętniej wybierali? Takie informacje prezentujemy m.in. w naszej galerii.

📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. 📢 Archeologiczne odkrycie pod Krakowem. Grób z V wieku, a w nim dwóch chłopców, rówieśników. Badania potwierdziły, że to Hun i Europejczyk Niezwyczajne odkrycie archeologiczne miało miejsce w Czulicach pod Krakowem. Znaleziono grób z przełomu IV i V wieku. Potwierdza on, że już wtedy na naszych ziemiach byli Hunowie, migrujący lud z Chin i Mongolii. W grobie znaleziono dwóch chłopców, jeden ze zdeformowaną głową charakterystyczną dla Hunów, drugi Europejczyk z terenów dzisiejszej Polski. W grobie były też szczątki zwierząt: pas, kota i wrony.

📢 No to mieszkańcy tej części Krakowa sobie nie pośpią. Będą im kopać tunel dla tramwaju do Mistrzejowic przez całe noce Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie zajmuje się wykonawca inwestycji, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót? - pytają sami siebie urzędnicy. A mieszkańcy już zgłaszali, że inwestycja nie daje im spać. No cóż, jak trzeba to trzeba... zacisnąć poduszki na uszach. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Sądecki milioner nad Jeziorem Rożnowskim otworzył apartamenty ze spa i restauracją. To kolejny wkład w lokalną turystykę W Znamirowicach (gm. Łososina Dolna) nad Jeziorem Rożnowskim powstał kompleks domków wraz ze strefą spa i restauracją. To nowoczesne miejsce, które z pewnością przyczyny się do rozwoju turystyki. Czy będzie tegorocznym hitem na wakacje? Właścicielem jest Czesław Bogdański, znany przedsiębiorca z Nowego Sącza, który zajmuje się produkcją okien.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Fajfy w "Sanatorium miłości"! Kuracjusze tańczyli w Hawanie w Krynicy-Zdroju. To popularny klub, w którym kręci się nocne życie uzdrowiska Za nami trzeci odcinek popularnego show „Sanatorium miłości” kręconego w Krynicy-Zdroju. Tym razem kuracjusze odbyli sentymentalną podróż do przeszłości. Nie zbrakło wyjątkowych samochodów z minionej epoki, które użyczyli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych "Galicya". To nimi pary kuracjuszy odbywały romantyczna przejażdżki. Na koniec odcinka bohaterowie popularnego show wybrali się na tańce do Hawany - popularnego klubu dla kuracjuszy, w którym zatrzymał się czas.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów