Przegląd prasy 22.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie Otwieranie Cogiteonu z wielką pompą zaczęło się w piątek 21 czerwca 2024 roku po południu. Jako impreza zamknięta, ale transmitowana na kanale youtube Małopolskiego Centrum Nauki i przed samym gmachem. Goście łączą się z sir Rogerem Penrose'm - laureatem Nagrody Nobla, który wygłasza wykład specjalnie na otwarcie Cogiteonu. My wystawę zwiedziliśmy już tydzień wcześniej, co opisywaliśmy na naszych serwisach (link poniżej), w sobotę kolejne atrakcje, a w niedzielę zjawią się pierwsze grupy zwiedzających.

📢 W centrum Oświęcimia zawaliła się kamienica. Strażacy sprawdzają, czy ktoś był w środku. Czekają na psy ratownicze W centrum Oświęcimia zawaliła się kamienica. Do zdarzenia doszło ok. 20.25. Na miejscu są strażacy, zabezpieczają teren. Czekają na grupę poszukiwawczą z psami. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację. Długa lista zmian w krakowskim Kościele Dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej abp Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce Ojca Świętego – zgodnie z prawem – rezygnację z pełnionego przez ponad siedem lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. 24 lipca kończy 75 lat.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To najbardziej oryginalnie położone gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z pięknym widokiem na Tatry Niesamowita historia na Podhalu! W Nowym Targu bociany urządziły sobie gniazdo na.... szyldzie stacji benzynowej! - napisał ceniony krakowski fotograf Jan Ulicki i opublikował zachwycające zdjęcia. To z pewnością najbardziej oryginalnie położone bocianie gniazdo w Polsce a może i na świecie. I do tego zapierający dech w piersiach widok na Tatry. Kliknijcie w galerie zdjęć i zobaczcie sami!

📢 Prezydent Krakowa i tłumy kibiców wspierali Biało-Czerwonych w strefie kibica przy Tauron Arenie Mecz Polski z Austrią podczas Euro 2024 miał ogromną stawkę. Wielu krakowian przybyło dopingować "Biało-Czerwonych" w Wielkiej Strefie Kibica przy Tauron Arenie. Można było się tam poczuć, jak na trybunach piłkarskiego stadionu. Wśród kibiców zasiadł prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. 📢 Ogromne emocje i doping dla Polski w strefie kibica przy Galerii Kazimierz Mecz Polski z Austrią w piątek (21 czerwca) zgromadził wielu fanów piłki nożnej w strefie kibica Euro 2024 przy Galerii Kazimierz. Nie brakowało emocji i głośnego dopingu. Krakowianie mocno wspierali "Biało-Czerwonych". 📢 Zmiana na stanowisku prezesa portu lotniczego w Balicach. Łukasz Strutyński zastąpił Radosława Włoszka W piątek (21 czerwca) Rada Nadzorcza spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice, podjęła uchwały w sprawie zmian na kierowniczych stanowiskach w spółce zarządzającej lotniskiem.

📢 38-latek usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch osób na krakowskiej Olszy i przyznał się do winy Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 38-latek podejrzany o zamordowanie swoich rodziców, których ciała znaleziono w czwartek (20 czerwca) rano na klatce schodowej bloku przy ul. Gdańskiej w Krakowie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. 📢 Otwarli baseny w Olkuszu na Czarnej Górze. Pogoda dopisała, chętni też. Jest tu wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia "21 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego i jednocześnie na samym wstępie tegorocznych wakacji, rozpoczynamy sezon letni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW „Czarna Góra” - piszą pracownicy MOSiR w Olkuszu. Nie mogli tego doczekać olkuszanie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Przed otwarciem pod bramą do ośrodka ustawiła się długa kolejka spragnionych ochłody w wodzie. Temperatura powietrza wynosiła 30 st. C a wody 25 i 26 st. C.

📢 Rafał Mikulec nowym piłkarzem Wisły Kraków. Kacper Chełmecki przedłużył kontrakt Zespół Wisły wzmocnił Rafał Mikulec, który przenosi się z Resovii na zasadzie transferu definitywnego. Piłkarz podpisał z "Białą Gwiazdą" kontakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku - poinformował krakowski klub w piątek 21 czerwca. 📢 Są księżmi równo 60 lat. Jubileusz obchodzili w katedrze na Wawelu - tam, gdzie przyjęli święcenia 21 czerwca 1964 roku Ewangelia i jej głoszenie jest skarbem kapłańskiego serca - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w katedrze na Wawelu, gdzie sprawował mszę św. z kapłanami Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej, którzy dokładnie 60 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie. Piątkowi jubilaci święcenia kapłańskie przyjęli 21 czerwca 1964 r. i właśnie w katedrze wawelskiej. 📢 Duży pożar w Pcimiu. Pali się zakład lakierniczy. Na miejscu pracują strażacy W piątek (21 czerwca) po południu wybuchł pożar w budynku w zakładzie lakierniczym w Pcimiu. Na miejscu działają liczne zastępy straży pożarnej. Trwa akcja gaśnicza. Jak informuje Straż Pożarna nie ma osób poszkodowanych.

📢 Północna obwodnica Oświęcimia. Pierwsza duża i ważna droga, która otworzyła miasto w kierunku Krakowa i autostrady A4. Zdjęcia z powietrza Pierwszą ważną drogą, która poprawiła układ komunikacyjny Oświęcimia, była północna obwodnica miasta z mostem na Wiśle. Bez niej trudno dzisiaj sobie wyobrazić jazdę przez centrum miasta. Przedstawiamy tę ważną drogę na niecodziennych zdjęciach z powietrza udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 📢 Hutnik zmierzył się z Sandecją. Mnóstwo znaków zapytania w obu małopolskich klubach W meczu sparingowym rozegranym na Suchych Stawach piłkarze II-ligowego Hutnika przegrali z III-ligową Sandecją 2:3. To był pierwszy sprawdzian obu drużyn przed nowym sezonem, w krakowskim zespole trener Maciej Musiał testował kilku zawodników.

📢 Arek, uczeń piątej klasy MZS nr 3 w Gorlicach odebrał właśnie „nudne” świadectwo. Z góry na dół jest tylko jedna ocena: celujący Jak to jest mieć średnią 6,0 na świadectwie? Arek Bajorek, piąto, a właściwie od dzisiaj, już szóstoklasista tak dokładnie opowiedzieć nie potrafi, aczkolwiek na buzi widać zadowolenie. Jeszcze większe u rodziców, którzy z kolei, z trudem kryją wzruszenie. Główny bohater dnia wytyczył sobie ścieżkę przyszłej kariery i konsekwentnie ją realizuje. Na razie wszystko kwituje trzema słowami: wreszcie błogi odpoczynek. Frapuje go jedynie, jaką niespodziankę przygotowali dla niego rodzice.

📢 Królewskie zakończenie roku szkolnego! Uczniowie tego liceum z Krakowa odebrali świadectwa na Wawelu Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim. 📢 Pożar hali w zakładach Synthos jest już opanowany. Trwa dogaszanie. Jedna osoba trafiła do szpitala. WIDEO Pożar w zakładach chemicznych Synthos w Oświęcimiu jest już opanowany, trwa dogaszanie. Wybuchł przed południem, nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu, widać je było z wielu kilometrów. Na miejscu działa 10 jednostek straży pożarnych i pluton chemiczny. Jest jedna osoba poszkodowana. 📢 Dobiegają końca prace na stacji kolejowej w Zakopanem. "Nareszcie nie ma wstydu" Dobiegają końca prace na zakopiańskiej stacji kolejowej. Przez dwa lata miejsce to zmieniło się nie do poznania. - Zakopane już nie musi się wstydzić tego miejsca – mówią turyści.

📢 Tak wygląda podziemne centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach Trzy perony autobusowe i kilkanaście betonowych słupów podtrzymujących górną płytę dla turystów. Centrum przesiadkowe w Kuźnicach niebawem zostanie otwarte.

📢 Kraków się ucieszy? Słynna kawiarnia przy Bunkrze Sztuki wróciła. Tak jest, tak było. Nowy wygląd wzbudzał kontrowersje Bunkier Cafe znów działa przy krakowskich Plantach! W znanej wielu krakowianom i turystom altanie pojawiły się stoliki, krzesła i goście. Kawiarnia, popularne miejsce spotkań w Krakowie, została zamknięta w pandemii w 2020 r. przed mającym się rozpocząć remontem Galerii Bunkier Sztuki. Epidemia dawno minęła, remont się zakończył, wróciło tu życie. 📢 Kraków szuka nocnego burmistrza. Wiemy, ile będzie zarabiał! Ogłoszono nabór na to stanowisko Kraków poszukuje nocnego burmistrza, który stanie na czele Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy. Jakie trzeba spełnić wymagania, aby móc ubiegać się o to stanowisko? Kandydaci mogą składać swoje oferty do 2 lipca br. Później przyjdzie czas na testy kwalifikacyjne. A potencjalni chętni już wiedzą, ile mogą zarobić, wyznaczono bowiem wynagrodzenie przewidziane dla nocnego burmistrza.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek na dniach zostanie oddany do użytku. Zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek zostanie od poniedziałku, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta. 📢 Niepokojące prognozy pogody dla Krakowa i Małopolski. Wysokie temperatury i burze! Wydano alerty. Uważajcie na siebie! Cała Polska oznaczona na czerwony kolor! - Uwaga! Dziś i w nocy (21/22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Alert RCB został uruchomiony na terenie całego kraju - w tym także dla Małopolski. Prognozowane opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wedle prognoz, temperatury maksymalne w dzień wyniosą nawet 32 st. C.

📢 Telewizor w oknie parafii, telebim obok bloku. Tak wyglądają strefy kibica na Euro 2024 w małopolskich miasteczkach Szał na trybunach. W strefach kibica Euro 2024 w dużych miastach kibice szaleją przy każdym golu. Szaliki fruwają w powietrzu. A co dzieje się w strefach kibica na prowincji? Zobaczcie te zdjęcia, bo tego opisać się nie da. 📢 Wakacje! Uczniowie kończą rok szkolny 2023/2024 - rok spod znaku zmian, w tym likwidacji prac domowych Prawie 4,8 mln uczniów w całej Polsce kończy właśnie rok szkolny i zaczyna wakacje. Żegnają rok - w którym pożegnali się z pracami domowymi. Przyniósł on też, w związku ze zmianą ministrów, inne rewolucje. Między innymi był ostatnim, kiedy oceny z religii i etyki były wliczane do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Przed dziećmi i młodzieżą teraz ponad dwa miesiące wakacji. Do szkolnych ławek wrócą 2 września.

📢 Tunel w Zielonkach wybetonowany. Północna obwodnica Krakowa w budowie. Trwa wyścig z czasem Budowa północnej obwodnicy Krakowa trwa. Na drugim odcinku prac zakończyło się betonowanie nawierzchni tunelu, który znajduje się pod rzeką Prądnik i ulicami Zielonek. Ten drugi tunel na obwodnicy ma długość 653 metrów. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek na tej obwodnicy jest w Dziekanowicach także w gminie Zielonki. Prace przy nim zostały wykonane w zeszłym roku. 📢 Drewniana mykwa z Oświęcimia będzie wyeksponowana. Badania potwierdziły, że stanowi wyjątkowo cenny zabytek na skalę Europy. Zdjęcia Minął ponad rok od wykopania podczas prac archeologicznych na terenie bulwarów w Oświęcimiu drewnianej mykwy, będącej śladem kilku wieków historii społeczności żydowskiej w tym mieście. Wiadomo już, że to cenne znalezisko zostanie wyeksponowane.

📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka też wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Wypadek drogowy w Grojcu koło Oświęcimia. Na pomoc wezwano helikopter LPR W Grojcu (powiat oświęcimski), na ulicy Przecznica, doszło do wypadku samochodowego. Służby ratownicze dostały wezwanie 20 czerwca 2024, o godz. 21.10. Do akcji wysłano cztery jednostki strażaków. 📢 Kraków. W kamieniołomie Libana mężczyzna spadł z wysokości i doznał poważnych urazów Niespokojna noc dla krakowskich służb mundurowych i ratunkowych. Około godziny 2.00 w nocy z 20 na 21 czerwca, służby otrzymały zgłoszenie o upadku z wysokości 22-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kamieniołomu Libana w Krakowie. Akcja służb była utrudniona ze względu na miejsce upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Wybory miss na Wawelu? Kandydatki do korony Miss Supranational 2024 odwiedziły Kraków i Wieliczkę Kolejny dzień zgrupowania Miss Supranational 2024! Kandydatki zwiedzają województwo małopolskie! Kolejny intensywny dzień za pretendentkami do korony Miss Supranational 2024. Dziewczyny miały okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, serce województwa małopolskiego oraz miasto królów polskich, czyli Kraków. Dzień finalistki zaczęły od jednego z najpiękniejszych zabytków w naszym kraju, czyli Wawelu. 📢 Krakowskie Planty, jakich nie znacie. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed prawie 100 lat! Tak odpoczywali wtedy krakowianie Powstały w latach 1822-1830, mają 21 hektarów i są najstarszym krakowskim parkiem. Planty, bo o nich mowa, utworzono na terenach miejskich fortyfikacji. Dziś nie wyobrażamy sobie Krakowa bez tej zielonej enklawy w samym środku historycznego miasta. A jak wyglądały kiedyś? Zapraszamy na podróż w czasie! Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło zdjęcia sprzed prawie stu lat! Wytworne panie i szykowni panowie podczas spacerów robią wrażenie!

📢 Kraków. Uwaga kierowcy! Nowa organizacja ruchu na moście Grunwaldzkim, bo ten się sypie! Jeszcze w czerwcu na moście Grunwaldzkim zacznie obowiązywać nowa, stała organizacja ruchu. Od strony Wawelu kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Ta zmiana, wraz z zaplanowanym na przyszły rok remontem, pozwoli na eksploatację mostu do czasu budowy nowej przeprawy. 📢 To był wyjątkowy wschód słońca na kopcu Kraka. Tak Kraków świętował Noc Kupały Spędzili tu całą noc - Noc Kupały - by doczekać tych pięknych widoków. Dziś najdłuższy dzień w roku. Z tej okazji Stowarzyszenie Podgórze.pl zaprosiło do wspólnego oglądania wyjątkowego wschodu Słońca. O szalonej godz. 4.15 na kopcu Kraka.

📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku.

📢 Kraków. Mieszkańcy Starego Miasta chcą móc spać w nocy, parkować pod swoimi domami, widzieć patrole służb. Radni deklarują działania Około stu osób i rosnąca z każdą minutą temperatura spotkania - tak było w czwartkowe popołudnie w krakowskim magistracie. Mieszkańcy ścisłego centrum Krakowa tłumnie stawili się na spotkanie "Stare Miasto dla turystów czy mieszkańców?", by opowiedzieć o wszystkim, z czym na co dzień się mierzą. Od głośnych imprezowiczów, przez niedostępność miejsc parkingowych, brak widocznych na ulicach patroli Straży Miejskiej i Policji, po niewystarczającą liczbę publicznych toalet - przez co, jak mówią, miasto ocieka fekaliami. Słuchali ich i odpowiadali na pytania urzędnicy, radni i przedstawiciele służb. Jaki będzie efekt? 📢 Hokejowi mistrzowie Polski, Re-Plast Unia Oświęcim, sprawdzili się w roli piłkarzy, mierząc swoje siły z Iskrą Brzezinka. ZDJĘCIA Hokejowi mistrzowie Polski, Re-Plast Unia Oświęcim, w ramach przygotowań do nowego sezonu, wcielili się w rolę piłkarzy. Zmierzyli się z trzecią drużyną oświęcimskiej klasy A, Iskrą Brzezinka, remisując 7:7 (2:5). Mecz kończył się rzutami karnymi.

📢 Alpakarnia w Klęczanach. Stadko Mieczysława Skowrona znów się powiększyło, a w sierpniu na świat przyjdą kolejne malutkie alpaki Klęczańska alpakarnia Mieczysława Skowrona powiększyła się kolejny raz. Przydomowe stadko liczy już dziewięć sztuk tych ciekawskich i bardzo przymilnych zwierzaków. Kilka tygodni temu bowiem na świat przyszła Halinka i Boczek. Ten ostatni jest czarny niczym smoła w przeciwieństwie do swojej siostry w kolorze dobrej mlecznej czekolady. Gromada przyjęła je z wielkim zainteresowaniem, ale też opiekuńczością. 📢 Kraków. Turysta zniszczył sześć samochodów na Starym Mieście Krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę uszkodzenia sześciu samochodów na terenie Starego Miasta. Zarysowane drzwi, zniszczone zewnętrzne lusterka samochodowe – to tylko niektóre ze szkód, które wyrządził 46-letni turysta z Niemiec. Właściciele pojazdów wycenili straty na łączną kwotę blisko 17 tysięcy złotych.

📢 Krajobraz jak po huraganie w regionie tarnowskim. Burza zrywała dachy, łamała drzewa, brakowało prądu i wody w okolicach Tarnowa i Brzeska Mnóstwo pracy mają strażacy na terenie powiatów tarnowskiego i brzeskiego po nocnej burzy ze środy na czwartek (19/20 czerwca). Nawałnica pozostawiła po sobie mnóstwo zniszczeń. Najwięcej szkód jest w gminie Zakliczyn, gdzie mieszkańcy mówią wręcz o przejściu trąby powietrznej. Niespokojnie było też w okolicach Gnojnika i Czchowa. 📢 Ważny piłkarz odchodzi z Puszczy Niepołomice, inny jest na testach Do zmian kadrowych dochodzi w Puszczy Niepołomice w letniej przerwie. Zespół jest na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej, a tymczasem szeregi drużyny opuszcza ważna postać - Jakub Bartosz. 📢 Zmiana gospodarza pierwszego meczu Wisły Kraków w Lidze Europy Wisła Kraków zagra w pierwszej rundy Ligi Europy z kosowskim zespołem LLapi Podujeve. UEFA dokonała zamiany gospodarza pierwszego meczu. Nie będą nim rywale, jak miało być pierwotnie, a krakowski zespół.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna. 📢 Jest kadra Wisły Kraków na zgrupowanie i ligowe terminy Piłkarze Wisły Kraków wyjechali na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Trener Kazimierz Moskal wziął ze sobą 24 piłkarzy. Wiadomo, że 28 czerwca Wisła zagra tam sparing z Puszczą Niepołomice. 📢 Pomnik Kurierów Tatrzańskich w zakopiańskich Kuźnicach uroczyście odsłonięty Dwóch kurierów prowadzi emisariusza. Podążają w trudnych zimowych warunkach, na nartach. Tak wygląda pomnik Kurierów Tatrzańskich, jaki został odsłonięty w zakopiańskich Kuźnicach. - Czekaliśmy na to długie lata. W końcu ci odważni ludzi zostali upamiętnieni – mówi Zbigniew Mrowca ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kurierów Tatrzańskich.

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych. 📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie pełen atrakcji. Sprawdź, co zaplanowano W Miasteczku na Wzgórzu, czyli w Lanckoronie, w weekend odbędzie się Jarmark Świętojański. Program jest pełen atrakcji i zachęca, by odwiedzić tą malowniczą miejscowość. Będzie plecenie wianków, tworzenie ceramicznych kwiatów, spotkania, wernisaże, koncerty.

📢 Takiego widowiska w Krakowie jeszcze nie było. Balet Cracovia Danza zaprasza do wód Spektakl "Muzyka na wodzie" to najnowsze przedstawienie Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Pełne przepychu, z niezwykłą choreografią i barwnymi kostiumami nawiązującymi do strojów karnawału weneckiego widowisko przeniesie widzów w świat przyrody i barokowej mitologii. Spektakl inauguruje współpracę krakowskich tancerzy z zespołem barokowym Wersalu. Tuż przed premierą, na którą Cracovia Danza zaprosi 25 czerwca do Teatru Variete, rozmawiamy z dyrektorką Baletu Dworskiego Cracovia Danza i reżyserką przedstawienia Romaną Agnel.

📢 Na Wawelu trwa niezwykły pokaz cudem ocalonych XVIII-wiecznych rzeźb W Zamku Królewskim na Wawelu trwa kolejna odsłona prezentacji lwowskiej rzeźby rokokowej. Po prezentowanych tu w ubiegłym roku dziełach dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzących z kościoła w Hodowicy pod Lwowem, tym razem do Krakowa przyjechały monumentalne figury Pinsla z pierwotnego wyposażenia kościoła w Horodence. 📢 Przy rondzie Matecznego w Krakowie stanie 9 nowych bloków. Dom Development rozpoczyna w stolicy Małopolski nową inwestycję Dawne tereny poprzemysłowe w rejonie ronda Matecznego w Krakowie dostają drugie życie. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Krakowie, Dom Development rozpoczął budowę swojej nowej inwestycji - Apartamenty Park Matecznego. Łącznie stanie tam 9 nowych budynków, a w nich ok. 600 mieszkań i blisko 500 miejsc parkingowych. - Pierwsze trzy budynki trafiły już do sprzedaży, a ich ukończenie planowane jest na koniec przyszłego roku - wyjaśnia deweloper. Co jednak z bardzo mocno już zakorkowanymi ulicami w pobliżu? Nowa budowa może wystawić rondo Matecznego na wielką próbę.

📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Najgorsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Każde okienko transferowe obarczone jest sporym ryzykiem. W Cracovii w ostatnich latach sporo ruchów transferowych było nietrafionych. Największe pretensje można mieć do napastników i oni dominują w zestawieniu, ale są też piłkarze z innych formacji. Zobaczcie w GALERII, kto najbardziej zawiódł w "Pasach". Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Tyle trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa. 📢 Zatopione Skawce. Wieś na dnie Jeziora Mucharskiego. Tam kiedyś spędzało się wakacje. Tak wyglądała ta małopolska wieś - zdjęcia Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia.

📢 Tak mieszka i żyje słynny muzyk Paweł Domagała z piękną żoną Zuzanną Grabowską. Jaki jest prywatnie? To uczuciowy i kochający mąż i ojciec Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. Był także cenionym jurorem programu "Twoja twarz brzmi znajomo", ale niedawno poinformował fanów o rezygnacji z dalszego udziału w show Polsatu. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach.

📢 Ciała dwóch osób znalezione w krakowskim bloku. Zatrzymano 38-latka. "Już w przeszłości był agresywny, groził sąsiadom" Ciała dwóch osób zostały znalezione w bloku na krakowskiej Olszy. - Zatrzymaliśmy 38-letniego mężczyznę, który może mieć związek z tym zdarzeniem - informuje policja. Ok. godz. 12.30, po czynnościach prowadzonych w miejscu zdarzenia, mężczyzna został wyprowadzony z bloku przez policjantów. 📢 Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji w Krakowie. Co nam dała? "Nic" - pisze do nas Czytelnik Pisaliśmy ostatnio, że minął rok od otwarcia mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie i związanej z tym rozbudowy infrastruktury kolejowej w Krakowie. Pociągów ma jeździć więcej, do tego powstała przeprawa piesza i rowerowa, nowe stacje kolejowe, a kolejne są w budowie. Nasz Czytelnik nie ma jednak tak pozytywnego zdania o tej inwestycji...

📢 Wielka burza nad Małopolską. Wiatr niszczył dachy, łamał drzewa, drogi były zablokowane. Piorun trafił w dom! Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przeszły w nocy ze środy na czwartek bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmiało i błyskało się, ale przede wszystkim mocno wiało i padało. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Szybko pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi. Najbardziej intensywny front burzowy przechodził przez Małopolskę Zachodnią i rejon Podhala. Na szczęście nie pojawiają się informacje, by ktoś ucierpiał. Ale szkody jednak są. Doszło m.in. do sytuacji w której piorun uderzył w dom! W całej Polsce strażacy musieli interweniować już ponad 2400 razy! Bo ucierpiały też inne rejony - m.in. Śląsk czy Mazowsze.

📢 Kraków. Rozpoczyna się budowa kompleksu biurowo-mieszkaniowego wokół Muzeum Armii Krajowej. Są nowe szczegóły Po zapowiedzi przez Archicom i Echo Investment startu krakowskiej inwestycji WITA w lutym br. i początku przedsprzedaży apartamentów, projekt wkroczył w kolejną fazę – realizację. Deweloperzy dopełnili niezbędnych formalności, uzyskując ostateczne pozwolenie na budowę. Wielofunkcyjny projekt uwzględniający zabudowę mieszkaniową, przestrzeń komercyjną i lokale usługowe zostanie zrealizowany w ramach budowy etapowej, której finalizację zaplanowano na grudzień 2025 r. Kompleks powstanie wokół Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy ulicy Wita Stwosza. 📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4.

📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie. 📢 Święto Małopolskiej Jury. Na Pustyni Błędowskiej zaśpiewa Maciej Maleńczuk i wielu innych artystów Maciej Maleńczuk wystąpi na Święcie Małopolskiej Jury. Gdzie? Na Pustyni Błędowskiej, a dokładniej przy tarasach Róża Wiatrów. Wielka plenerowa impreza rozpocznie się o godz. 17 w sobotę 22 czerwca i potrwa do nocy. Będą koncerty i wiele innych atrakcji.

📢 Dzięki korelacji połączeń Polregio i PKP Intercity, powiat olkuski zyskuje połączenie nad morze i późnym wieczorem można dotrzeć do Katowic Polregio od 3 lipca 2024 dokonuje korekty w swoim rozkładzie jazdy, który pozwoli pasażerom powiatu olkuskiego na krótszą podróż do Katowic i złapanie połączenia nad morze. To wszystko dzięki przesiadce na stacji w Jaworznie.

📢 Niedźwiedź szaleje w okolicach Grybowa. Zniszczył ule w pasiece. "Nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia" Jak przekazała Gmina Grybów, na jej terenie pojawił się dość niecodzienny gość, a mianowicie niedźwiedź brunatny. Obecność tego największego europejskiego drapieżnika w nocy ze środy 12 czerwca na czwartek 13 czerwca zarejestrowała fotopułapka koła łowieckiego Rogacz w okolicach góry Chełm (781 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim. 📢 Pokaz mody z Tatrami w tle. Co to było za wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia Pokaz mody w Sielsko Anielsko zorganizowany został w Leśnicy. Zaprezentowano m.in. suknie ślubne, mundury i damską bieliznę. Wszystko to z widokiem na Tatry. 📢 Najlepsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Trwa letnie okienko transferowe. Kibice Cracovii, jak co roku, mają wielkie nadzieje związane z ruchami kadrowymi. W ostatnich latach nie mieli zbyt wielu okazji do radości, jednak były też "perełki", jakie zjawiały się w klubie z ul. Kałuży. Przypominamy najlepszych, jak się później okazało, piłkarzy, którzy trafili do Cracovii w ostatnich latach. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Katowice Airport ma nową halę przylotów. Terminal D ma rozładować ruch wakacyjny. To jednak nie koniec rozbudowy W Katowice Airport oddano do użytku dodatkową halę przylotów, której celem jest zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi podróżnych w momentach nasilonego wakacyjnego ruchu. - W obiekcie, który otrzymał oznaczenia terminal D, obsługiwane są niektóre przylotowe rejsy czarterowe z krajów strefy Schengen - wyjaśnia Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.

📢 Moje miasto. Kraków z zieloną bramą, Central Parkiem, bez betonowych parawanów Do końca czerwca krakowianie mogą zgłaszać wnioski do Planu Ogólnego, który ma decydować, jak będzie można na nowo urządzać miasto. Deweloperzy podkreślają, że pod Wawelem brakuje nawet 200 tysięcy mieszkań i powinno się wyznaczyć obszary dla nowych osiedli. Wielu mieszkańców chciałoby mieć działki budowlane, co zwiększa cenę nieruchomości. Inni walczą o zieleń. Wymyślając nowy Kraków warto pamiętać, jak tutaj wieje wiatr.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze. 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE małopolskie plaże. Piasek, woda i słońce. Tu poczujesz się jak nad morzem! Gdzie nad wodę w Małopolsce? Podpowiadamy Za oknem wakacyjna pogoda. Świeci słońce, a synoptycy zapowiadają wielkie upały. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Kliknijcie w galerię zdjęć i zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski. Piasek, woda i słońce. Tu można poczuć się jak nad morzem!

📢 Dwór Badenich w Krakowie przechodzi remont. Tak ma wyglądać po jego zakończeniu W połowie maja Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą adaptacji i modernizacji dworu. Obecnie trwają prace przygotowawcze na placu budowy. Remont ma zakończyć się w grudniu 2025 roku. Póki co, ZZM pokazał wizualizacje tego jak obiekt będzie wyglądał po remoncie. 📢 Centrum przesiadkowe za 23 mln zł powstanie w Trzebini. Wkrótce ruszy budowa dworca autobusowego i parkingu. Zobacz zdjęcia i wideo Trzebinia to główny węzeł komunikacyjny w powiecie chrzanowskim i jeden z najważniejszych w Małopolsce zachodniej. Teren dworca autobusowego obecnie nie jest dobrą wizytówką miasta, jednak ma to się zmienić. W przyszłym roku u zbiegu ulic Dworcowej i Kościuszki oddane do użytku zostanie nowoczesne centrum przesiadkowe oraz dodatkowy parking z 60 miejscami.

📢 Letnia moda z Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Na straganach rozgościły się kolorowe sukienki i spódnice, a nawet kostiumy kąpielowe Lato widać już nie tylko na termometrach. Dzisiejszy Jarmark Pogórzański jest iście letni. Handlujący przywieźli do Gorlic nowe kolekcje letnich ubrań - od zwiewnych, kolorowych sukienek, przez sportowe krótkie spodenki, aż do stojów kąpielowych. 📢 Drugie dziecko Patrycji Tuchlińskiej i miliardera Józefa Wojciechowskiego ma piękne imię! Jak główna postać ze słynnej bajki Disneya Patrycja Tuchlińska to była modelka, która od kilku lat związana jest ze starszym miliarderem - Józefem Wojciechowskim. Mieszkają w willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Młoda mama trzyletniego Augusta kilka tygodni temu urodziła. Znamy płeć dziecka! W Dzień Matki opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej, na której wygląda jak milion dolarów. Modelka długo utrzymywała w tajemnicy błogosławiony stan, ale jest już mamą dwójki.

📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan. 📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice.

📢 Wieża widokowa wraz ze ścieżką w koronach drzew w Krynicy-Zdroju walczy o zaszczytny tytuł "Top Atrakcji 2024". Potrzebne są głosy Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra zbudowana jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce i szybko stała się wielką atrakcją kurortu pod Górą Parkową. Teraz walczy o miano "Top Atrakcji 2024" w ogólnopolskim konkursie. Liczy się każdy głos, wystarczy kliknąć. 📢 Podłęże-Piekiełko coraz bliżej. Ruszyły prace na odcinku Klęczany-Limanowa, gdzie powstanie najdłuższy w kraju tunel Podpisana w marcu umowa na modernizację czwartego odcinka linii numer 104 Chabówka – Nowy Sącz staje się rzeczywistością. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały właśnie plac budowy wykonawcom prac na odcinku Klęczany – Limanowa. Tym samym rozpoczyna się budowa linii kolejowej w kierunku Nowego Sącza. Dzięki najdłuższemu tunelowi, które na tym właśnie odcinku powstanie, pociągi pojadą krótszą drogą, oszczędzając czas podróżnych.

📢 Budowa S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Zostało jeszcze 20 procent prac. Kiedy zakończenie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z drona przedstawiające budowę trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Droga wszędzie już przypomina gotową asfaltową jezdnię. Postęp robót szacuje się na ponad 80 proc. Inwestycja ma zatem szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. 📢 Muszynę odwiedzają tłumy turystów. Oblegane ogrody i zamek. Jest dużo Słowaków, Węgrów, a nawet Niemców. Zobacz zdjęcia Muszyna ma wiele do zaoferowania. Jej potencjał doceniają także zagraniczni sąsiedzi. Słowacy od lat przyjeżdżają do uzdrowiska, ale coraz częściej z atrakcji przyjeżdżają skorzystać Węgrzy, Ukraińcy a także Niemcy. Muszyna wyrosła na turystyczną perełkę Małopolski. Oprócz rozsławionych ogrodów jest też częściowo zrekonstruowany zamek, który szybko stał się hitem i został nawet wybrany przez czytelników magazynu National Geographic "Cudem Polski".

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie. 📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Euro 2024. Strefa kibica w Krakowie czeka na fanów futbolu. Gdzie obejrzycie mecz Polska - Holandia? W piątek 14 czerwca w Niemczech rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 można oglądać w krakowskich strefach kibica - jedna znajduje się przy Galerii Kazimierz, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną.

📢 Strefy kibica Euro 2024 w Krakowie. Tutaj można obejrzeć mecze Polski i inne spotkania mistrzostw Europy w piłce nożnej Zaczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co oznacza, że wielu z nas będzie oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mistrzostw Europy? Gdzie znajdują się strefy kibica? Oto wskazówki dla tych, którzy od oglądania Euro 2024 w domu, wolą przeżycia bardziej wspólnotowe. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Finalistki Miss Polska 2024 już na zgrupowaniu w Małopolsce. Pływały po Jeziorze Rożnowskim, miały też sesje zdjęciowe na zamku w Muszynie Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 35. Gala Miss Polski, która 5 lipca odbędzie się w Nowym Sączu. O koronę rywalizować będzą 32 finalistki, które przyjechały już na zgrupowanie do Małopolski. To intensywny czas przygotowań, szkoleń i sesji zdjęciowych, ale też szansa na odkrycie atrakcji województwa. Za kandydatkami m.in. zajęcia z Sądeckim WOPR na Jeziorze Rożnowskim oraz sesja na zamku w Muszynie, wyróżnionym tytułem „Cud Polski”.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Kraków. Tak żyje i mieszka Bletka. Krakowska wokalistka prywatnie! ZDJĘCIE Bletka, a właściwie Aleksandra Bletek, to młoda wokalistka, która swoim talentem, charyzmą oraz naturalnością podbiła nie tylko serca Polaków, ale również listy przebojów. Niewielu jednak wie, że ta wschodząca gwiazda muzyki na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie studiuje, śpiewa i spędza czas! 📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 To ulubione kąpielisko mieszkańców Krakowa. Ale skrywa wiele tajemnic! Przeczytajcie! Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Oświęcim. Dom Nadziei Jednej Ludzkości, dla uchodźców z Ukrainy tworzy Fundacja One Humanity Institute [ZDJĘCIA] Fundacja One Humanity Institute (OHI) kupiła w Oświęcimiu u zbiegu ulic: Kościelnej, Górnickiego, Spadzistej, piętrową kamienicę. Wraz z wolontariuszami m.in. z Liecum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego remontuje ją dla gości z Ukrainy. Na dobry początek Dom Nadziei Jednej Ludzkości będzie bezpieczną przystanią dla 30-40 uchodźców.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA