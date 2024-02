Przegląd prasy 25.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puchar Świata w Krynicy. Trybuny pękały w szwach. Kibice w naszym obiektywie ”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Puchar Świata w Krynicy. Trybuny pękały w szwach. Kibice w naszym obiektywie Sobota w Krynicy upłynęła pod znakiem zmagań w snowboardzie. Na Jaworzynie Krynickiej odbył się pierwszy dzień rywalizacji w ramach zawodów Pucharu Świata w snowboardzie. Ta historyczna impreza, organizowana pierwszy raz w Polsce, przyciągnęła wielu kibiców sportów zimowych.

📢 Wielki horoskop na wiosnę 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 25.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 25.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [25.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [25.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Wisła Kraków straciła ważnego pomocnika. Na długo Wisła Kraków poinformowała co stało się Mikiemu Villarowi, który nie dokończył piątkowego meczu z GKS-em Tychy z powodu urazu. Tak jak można się było spodziewać, kontuzja jest natury mięśniowej. 📢 W takich luksusach mieszka Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków. Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn.

📢 Hutnik Kraków. Kibice na meczu z GKS Jastrzębie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy w 2024 roku mecz na Suchych Stawach, pierwszy mecz w teogorocznej części sezonu. Spragniona ligowych emocji publiczność dostała mecz z emocjonującą końcówką, w której piłkarze Hutnika doprowdzili do remisu (1:1). Nad stadionem, niestety, od czasu do czasu niosły się wulgarne teksty wymieniane między grupą dopingującą gospodarzy a kibicami z Jastrzębia.

📢 Puchar Świata w Krynicy. Spełnione marzenie łowcy autografów. „Adam Małysz to klasa” Ależ to były piękne sportowe emocje! Na Jaworzynie Krynickiej odbył się pierwszy dzień rywalizacji w ramach zawodów Pucharu Świata w snowboardzie. Odnotujmy, że w slalomie gigancie równoległym najlepsi okazali się Austriak Andreas Prommegger i Niemka Ramona Theresia Hofmeister. Dopisała świetna wiosenna pogoda, a słupki rtęci wskazywały nawet osiem, dziewięć stopni na plusie. Spośród trzynastu reprezentantów Polski do fazy 1/8 finału awansował tylko Oskar Kwiatkowski. Nasz mistrz świata rozbudził apetyty notując trzeci czas kwalifikacji – w nich był słabszy tylko od Włocha Edwina Corattiego i Koreańczyka Sangho Lee.

📢 Kraków znów szantową stolicą świata, czyli trwa 43. Festiwal Shanties! Żeglarskie pieśni nawet na Rynku Głównym „Tańcz nam morze” – pod takim hasłem przewodnim w dniach 22–25 lutego odbywa się 43. edycja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie. Festiwal rozpoczęły piątkowe koncerty w Radiu Kraków i Kinie Kijów. W sobotę na Rynku Głównym wystąpił zaś chór męski "Zawisza Czarny" i wykonawcy zza granicy. 📢 Kibice GKS Jastrzębie na meczu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy ligowy mecz obu drużyn w 2024 roku, z sektora dla gości oglądała go około 50-osobowa grupa kibiców Jastrzębia. Niestety, pomiędzy nimi a grupą dopingującą nowohucki zespół w trakcie spotkania wiele razy doszło do wulgarnych, na szczęście tylko werbalnych przepychanek. Był też jednak moment, na początku spotkania, gdy niektóre osoby w sekorze gości doprowadziły do podniesienia stanu gotowości służby porządkowych.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Protest w Krakowie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki pikietowali przed sklepem znanej marki. Chcą wycofania futer z kolekcji W sobotę, 24 lutego, pod sklepem Max Mara na ul. Grodzkiej w Krakowie, odbył się protest zorganizowany przez aktywistów Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Uczestnicy trzymali plansze ze zdjęciami lisów i norek na fermach futrzarskich, chcieli również wręczyć pracownikom sklepu list z apelem do firmy o rezygnację ze sprzedaży futer naturalnych. Drzwi sklepu zostały jednak zamknięte na czas demonstracji. Protest jest częścią międzynarodowej kampanii – podobne akcje odbyły się już m.in. w Wiedniu, Londynie i Mediolanie.

📢 Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. Punkt uratowany w doliczonym czasie gry. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie 1:1 w meczu 21. kolejki II ligi, rozegranym w sobotę 24 lutego na stadionie w Nowej Hucie. Krakowski zespół, którego celem jest awans do I ligi, w pierwszym występie w 2024 roku uratował remis golem zdobytym w doliczonym czasie gry przez Kamila Głogowskiego. 📢 Wieczysta Kraków. Zwycięstwo w próbie generalnej. Teraz już walka o awans Wieczysta Kraków pokonała Rekord Bielsko-Biała 2:0 w sparingu rozegranym w sobotę 24 lutego. Mecz na stadionie w Kalwarii Zebrzydowskiej był ostatnim sprawdzianem obu drużyn przez startem wiosennej części sezonu w III lidze. Dokładnie za tydzień, 2 marca, prowadząca w tabeli grupy IV Wieczysta zagra już o punkty z Wiślanami Jaśkowice.

📢 Lider Pucharu Świata lepszy od Oskara Kwiatkowskiego. Sobota bez polskiego podium w snowboardowym gigancie w Krynicy, czekamy na niedzielę Oskar Kwiatkowski awansował do fazy pucharowej snowboardowego slalomu giganta równoległego w zawodach Pucharu Świata w Krynicy-Zdroju z trzecim czasem eliminacji, ale w walce o ćwierćfinał na Jaworzynie Krynickiej szybszy od Polaka okazał się lider PŚ Austriak Benjamin Karl.

📢 Kraków solidarny z Ukrainą w drugą rocznicę rosyjskiej napaści. Marsz "Razem do zwycięstwa" przeszedł przez miasto Dwa lata temu, 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła atak na ukraińską wolność i niepodległość. Wojna, która trwa na wschodzie pochłonęła już setki tysięcy ludzkich istnień, a liczba ofiar wciąż rośnie. W drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, w Krakowie odbył się marsz "Razem do zwycięstwa", w którym wzięli udział nie tylko mieszkający u nas Ukraińcy, ale również liczne grono krakowian.

📢 Wielokulturowość Krakowa. Oprócz Ukraińców i Białorusinów, rozrasta się diaspora obywateli z Azji Rok 2023 był kolejnym okresem wzrostu liczby migrantów mieszkających w Krakowie. Jest to widoczne w danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wskazują na podwojenie się populacji cudzoziemców w ciągu 5 ostatnich lat. Najliczniejszą grupę obcokrajowców w Krakowie tworzą obywatele Białorusi, Ukrainy i Indii. Wzrosła też liczba obywateli z Azji, choć spadła liczba Wietnamczyków. Tak wynika, z ostatniego raportu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. 📢 Skoki dzisiaj Oberstdorf 2024. Wyniki na żywo z Pucharu Świata w lotach, kwalifikacje i konkursy 23-25 lutego 2024 Dzisiaj skoki narciarskie na żywo w Pucharze Świata w Oberstdorfie, sprawdź wyniki live. W Niemczech rozegrane zostaną kwalifikacje i konkursy PŚ w lotach, w zawodach udział wezmą również reprezentanci Polski. Gdzie oglądać skoki na żywo? Będzie transmisja stream online.

📢 Tragedia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie żyje mężczyzna. Ciało z obrażeniami znaleziono na przystanku Nie żyje młody mężczyzna. Jego ciało z obrażeniami znaleziono w sobotę (24 lutego) rano o godz. 7.57 na przystanku autobusowym przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na miejscu wezwano służby. Strażacy zabezpieczyli teren. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności i przyczyny jego śmierci.

📢 Tak ma wyglądać pierwsze w Beskidzie Wyspowym górskie molo. Planowana na Łopieniu atrakcja turystyczna nie wszystkim się podoba Gmina Tymbark udostępniła wizualizacje górskiego molo – tarasu widokowego, który zamierza wybudować na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym. Wójt liczy, że taka konstrukcja, tak odmienna od powstających ostatnio licznie wież widokowych, będzie magnesem przyciągającym do Tymbarku turystów. Molo ma już swoich zwolenników, ale też nie brakuje krytycznych głosów.

📢 Rodzinne ferie celebrytów w Krynicy-Zdroju. Narty, morsowanie i zabawy na śniegu. W modnym uzdrowisku wypoczywały znane osoby To już koniec ferii zimowych 2024. Turyści z różnych województw korzystali ze wspaniałej pogody i śniegu w Krynicy-Zdroju, Muszynie czy Tyliczu. Ostatnia tura ferii była nieco wiosenna, ale na stokach warunki do jazdy były bardzo dobre. Do uzdrowiska od lat chętnie przyjeżdżają celebryci na nartach i korzystają z innych atrakcji uzdrowiska. W uzdrowisku można było spotkać np. Joannę Moro, pojawili się także Małgorzata Rozenek-Majdan, Mikołaj Roznerski czy gwiazdy serialu "M jak miłość". Na stacji narciarskiej na Jaworzynie Krynickiej szusowała Agnieszka Dygant, a na Słotwinach Arena zjeżdżał Piotr Zelt. Lista sław ciągle się powiększa. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 24.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Paznokcie french: eleganckie, delikatne, kolorowe, jasne paznokcie french z wzorkami. Pomysły na paznokcie migdałki i kwadraty French manicure nie wychodzi z mody. Co sezon wraca do nas jak bumerang, ale za każdym razem w nowej odsłonie. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem wykonując french manicure będziemy stawiać na cieniutkie paski. Przekonaj się jak to wygląda. Zobacz inspiracje.

📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy.

📢 Kraków. Budowa hangaru Heksagon w Muzeum Lotnictwa postępuje. Zamontowano kratownicę Heksagon w Muzeum Lotnictwa Polskiego zyskuje dach. To hangar budowany pod nową wystawę tej placówki. Prace mają zakończyć się w grudniu. Stanie tam około 40 statków powietrznych opowiadających historię lotnictwa cywilnego, w tym sportowego. Niedługo ma być montowana brama do powstającej konstrukcji. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 24.02.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Stacja narciarska Kraków? Kiedyś tak! Na nartach jeździło się pod Kopcem Kościuszki. Wyciąg na Sikorniku, dwie skocznie Dla starszych mieszkańców Krakowa to odległe wspomnienie, dla młodszych – coś trudnego do wyobrażenia. Na narty pod Kopiec Kościuszki i okolice? Tak, kiedyś na Sikorniku był nawet wyciąg narciarski. Z oświetleniem! Na nartach jeżdżono tu już przed wojną, a narciarze pojawiali się tu jeszcze w latach 80. XX wieku. Okolice Kopca to w ogóle było przez lata krakowskie centrum sportów zimowych, znajdowała się tu nawet całkiem spora skocznia narciarska. W zimie – tłumy! Narciarze i dzieci z sankami. Na archiwalnych zdjęciach trudno poznać to miejsce. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Oto najszybciej rozwijające się małopolskie gminy w ostatnich pięciu latach. Kraków poza podium, za to Zakopane... Ranking "Wspólnoty'? W rankingu samorządów, które w latach 2018–2023 odniosły sukces przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota" Kraków w kategorii "Miasta Wojewódzkie" zajmuje 5. miejsce w Polsce. Na podium w kategorii "Miasta Powiatowe" stanęło Zakopane zajmując pierwsze miejsce, a nieco niżej, na siódmym miejscu jest Wieliczka, a na dziewiątym Limanowa. Z kolei Niepołomice znalazły się na ósmym miejscu w kategorii "Miasteczka". 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 24.02.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Kraków. Na jednej kładce remont, druga w budowie. Ruszyły prace po drugiej stronie Wisły Na kładce Bernatka postępuje wymiana balustrad a z nimi ściąganie kłódek zawieszonych tam przez zakochane pary. W innym miejscu nad Wisłą trwa budowa, a raczej przygotowania do faktycznej budowy kładki Kazimierz-Ludinów. Właśnie wygrodzono kawałek terenu przy ul. Podgórskiej. Wcześniej prace skupiały się na brzegu pod hotelem Forum. 📢 Ośrodek wypoczynkowy Siwarna z Kościeliska koło Zakopanego wciąż na sprzedaż. PKP dotąd nie znalazła kupca. Chcą za niego prawie 30 mln zł Z ośrodkiem Siwarna w Kościelisku pod Zakopanem wielu Polaków ma dobre wspomnienia. "Wczasowały" się tu tysiące ludzi, głównie kolejarzy i ich rodzin. Wybudowany w 1990 roku hotel świetność ma już za sobą. Od jakiegoś czasu stoi nieużywany. Jest własnością spółki PKP S.A., która chce go sprzedać. Jak na razie nie ma chętnych na obiekt. Koleje chcą za niego uzyskać min. 30 mln złotych.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Tychy Wisła Kraków przegrała z GKS-em Tychy 0:1 i zrobiła to w kiepskim stylu. Momentami prezentowała się bardzo słabo. Wnioski, jakie płyną po tym meczu, nie są zbyt optymistyczne dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 📢 Wisła Kraków. Ocenimy „Białą Gwiazdę” za mecz z Tychami Wisła Kraków zagrała bardzo słaby mecz z GKS-em Tychy i przegrała 0:1. Po takim występie noty nie mogą być wysokie, bo prawie nikt nie zasłużył nawet na wyjściową „piątkę”. Prezentujemy oceny piłkarzy „Białej Gwiazdy” za piątkowy występ. 📢 Wisła Kraków. Albert Rude: Podejmowaliśmy złe decyzje Nie mógł być zadowolony po meczu z GKS-em Tychy trener Wisły Kraków Albert Rude. Jego zespół przegrał 0:1 po słabym meczu. Znacznie więcej powodów do zadowolenia miał szkoleniowiec gości Dariusz Banasik.

📢 Najnowszy ranking szkół podstawowych. Oto TOP 20 podstawówek w Krakowie wg portalu WaszaEdukacja.pl 1 marca rusza rekrutacja do krakowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2024, który właśnie opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy rankingu wzięli pod lupę ponad 10,7 tys. publicznych oraz niepublicznych podstawówek z całego kraju. W pierwszej setce zestawienia znalazło się tym razem 15 szkół z Krakowa (przed rokiem było ich w rankingu 12). Natomiast zabrakło szkół ze stolicy Małopolski w ścisłej krajowej czołówce. 📢 Gorąco na trybunach w Krakowie. Wielkie rozczarowanie na Wiśle. Nie na to czekało 16 tysięcy kibiców Wisła Kraków pierwszy raz w 2024 roku zagrała przed własną publicznością. W piątkowy wieczór na stadion przy ul. Reymonta pofatygowało się ponad 16 tysięcy kibiców, żeby wspierać zespół „Białej Gwiazdy”. Opuszczali stadion mocno rozczarowani po porażce swojego zespołu 0:1.

📢 Sporo kibiców na hokejowych derbach. Comarch Cracovia ma wiernych fanów. Zdjęcia Fani Comarch Cracovii nie bacząc na późna godzinę meczu z Re-Plast Unią Oświęcim (spotkanie przesunięte ze względu na mecz piłkarzy) przybyli do hali przy ul. siedleckiego na hokejowe derby. W tym sezonie różnica potencjałów między oboma drużynami jest ogromna i to było widać. To był ostatni mecz "Pasów" u siebie przed fazą play-off. Być może obie drużyny spotkają się właśnie w niej... 📢 Wisła Kraków bezsilna w starciu z GKS-em Tychy. Porażka „Białej Gwiazdy” Wisła Kraków przegrała z GKS-em Tychy 0:1 w pierwszym meczu, jaki rozegrała na swoim stadionie w 2024 roku. Debiut trenera Alberta Rude przy ul. Reymonta nie wypadł zatem dobrze. Tym bardziej, że Wisła w tym meczu była momentami po prostu bezsilna na tle dobrze zorganizowanych tyszan.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice Cracovia wywalczyła jeden punkt w meczu z Piastem (0:0). Spotkanie nie miało oczywistego bohatera. Oceny zawodników (w skali 1 - 10) prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowa małopolska kurator oświaty została wybrana w tajnym głosowaniu! Gabriela Olszowska zastąpi odwołaną Barbarę Nowak Zakończył się drugi etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Obejmował on merytoryczną ocenę ośmiu kandydatur. - Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Została nim pani Gabriela Olszowska - informuje dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego. 📢 Kibice Cracovii w Gliwicach. Tak dopingowali "Pasy". Zdjęcia Spora grupa kibiców Cracovii zjawiła się na meczu Piast - Cracovia w Gliwicach. Fani "Pasów" nie doczekali się gola swoich ulubieńców, ale tez nie musieli się smucić ze straty bramki. Cracovia zremisowała bowiem 0:0 kontynuując passe zespołu bez porażki wiosną. Fani mocno wspierali drużynę dopingiem. Kolejna okazję do kibicowania jej będą mieli w piątek 1 marca o godz. 18 gdy krakowianie zagrają z Wartą Poznań.

📢 Potrącenie pieszego w Olkuszu na DK 94. Mężczyzna przechodził przez pasy przy nowej galerii handlowej N-Park Do wypadku doszło w Olkuszu na przejściu dla pieszych przy nowej galerii handlowej usytuowanej przy głównej trasie przez miasto - drodze krajowej nr 94. Data zdarzenia to 23 luty 2024 roku ok. godziny 18.45. 📢 Noc zakochanych w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kto znalazł miłość podczas walentynkowej imprezy? Mamy zdjęcia! Klubowicze szukający miłości bawili się w miniony weekend w Energy 2000 w Przytkowicach. Podczas imprezy z okazji Walentynek 2024 przygotowano masę atrakcji, konkursy, niespodzianki i specjalne upominki. Tego wieczora można było wziąć udział w romantycznych profesjonalnych foto-sesjach lub pstryknąć sobie zdjęcie w ciekawej aranżacji. Ponadto na sali dance wystąpił Miły Pan. Zobacz, co tam się działo.

📢 Prokuratura sprawdza, czy w Brzesku dochodziło do wyłudzania opłat parkingowych na remontowanych ulicach Mieszkaniec Brzeska złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego pobierania opłat na kilku ulicach w mieście. Po zdarciu starego asfaltu i położeniu nowego parkingi wzdłuż tych ulic straciły status płatnych, jednak zabrakło informacji, że opłaty nie są na nich pobierane. Sytuacja trwała ok. pięciu miesięcy. 📢 Wielka woda w powiecie olkuskim. Między Olkuszem i Hutkami powstało wielkie zalewisko. To trzeci taki zbiornik w regionie. Zobacz zdjęcia Zalana droga, podtopione drzewa i wypełnione wodą zapadliska. Na taki obraz można się natknąć w lasach między Olkuszem i Hutkami, gdzie powstało trzecie wielkie zalewisko w powiecie olkuskim. 📢 Morderstwo pod Olkuszem w Zimnodole. Nie żyje mężczyzna W Zimnodole pod Olkuszem w Małopolsce doszło do zabójstwa. 22 lutego 2024 roku odnaleziono ciało mężczyzny. Do szpitala trafiła kobieta. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo.

📢 Na drodze S1 między Oświęcimiem a Bielskiem prace trwają mimo zimy. Trasa po 16 miesiącach inwestycji. Zdjęcia z powietrza Nie ma zimowej przerwy na budowie S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej. Przyszła trasa nabiera kształtów. Najbardziej zaawansowany jest odcinek od Oświęcimia do Dankowic. Zobaczcie zdjęcia z powietrza Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na których widać efekty po 16 miesiącach inwestycji. 📢 Wisła Kraków coraz bardziej aktywna na rynku transferowym. Będzie jeszcze się działo! Długo wydawało się, że jedynym zawodnikiem, jakiego pozyska Wisła Kraków w zimowym oknie transferowym będzie Dejvi Bregu. Ostatnie dni wiele jednak zmieniły, a „Biała Gwiazda” okazuje się coraz bardziej aktywna na rynku transferowym. I wszystko wskazuje na to, że będzie tak jeszcze w najbliższych dniach. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Zablokował dojazd do osiedla… tonami ziemi, ale miał swój powód? Mamy komentarz właściciela: wina leży po stronie gminy i wójta Gmina Kamienica (powiat limanowski). We wtorek informowaliśmy na naszych łamach o problemie z dojazdem do osiedla Zawiersze II w Kamienicy, który pojawił się dzień wcześniej. Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka (dane do naszej wiadomości) przekazując, że właściciel części drogi wysypał na niej… ziemię, tym samym blokując dojazd okolicznym mieszkańcom.

📢 Hutnik straci ważnego piłkarza. Podpisał kontrakt w wyższej lidze. U nas w regionie! Hutnik Kraków straci ważnego zawodnika, to już przesądzone. Jakub Marcinkowski podpisał kontrakt z nowym klubem, przy czym umowa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. 20-letni piłkarz wiosną będzie grał jeszcze w Hutniku, z nim walczył o awans do I ligi. A potem przejdzie do innego małopolskiego klubu, który teraz walczy o awans do... ekstraklasy.

📢 Ważna decyzja dla budowy węzła drogowego w Wieliczce. Powstanie bezpieczny wjazd do Krakowa Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na budowę węzła w Wieliczce na drodze krajowej nr 94. Inwestycja pozwoli na bezpieczny wyjazd z miasta do Krakowa. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, miasto i gminę Wieliczka oraz powiat wielicki. 📢 "Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy! Kilka dni temu wielkie oburzenie w Krakowie wywołała wycinka drzew na al. 29 Listopada - związana z budową ścieżki rowerowej. A dziś poruszenie wśród mieszkańców wywołało miejsce umieszczenia - również przy al. 29 listopada - wiaty przystankowej na... chodniku z dopuszczonym również ruchem rowerowym. Jak do tego doszło? 📢 Jubileusz na Żarze. Pierwsze wagoniki przyjechały tutaj z Gubałówki przed 20 laty. Dobre miejsce na końcówkę ferii. Zobaczcie zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga różnymi atrakcjami, chociaż akurat sezon narciarski już się tutaj skończył. Do tego dochodzą piękne widoki. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze

📢 Mosty nad Sołą i Wisłą kluczowe części przyszłej obwodnicy Oświęcimia nabierają kształtów. Budowane są innymi metodami. Zobaczcie zdjęcia Mosty nad Sołą i Wisłą to kluczowe części powstającej obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. Oba są dużymi konstrukcjami. Pierwszy wraz z estakadami będzie miał długość ponad 460 m, drugi nad Wisłą ponad 430 m. Każdy powstaje inną metodą. 📢 Nie musisz czekać do września! Na grzyby można ruszyć też zimą i wiosną! ATLAS GRZYBÓW Grzybobranie wcale nie musi się kończyć! Mało kto wie, ale w polskich lasach również zimą i wiosną można znaleźć i zerwać jadalne grzyby. A jakich "zimowych i wiosennych grzybów" szukać? Przejdź do galerii zdjęć i dowiedz się! 📢 W Krakowie rozpoczął się finał cyklu Cavaliada Tour. Mamy zdjęcia z pierwszego dnia zawodów W czwartek 22 lutego Tauron Arena wypełniła się fanami jeździectwa z całej Polski. W pierwszym dniu rywalizacji w ramach Cavialiada Tour odbyło się siedem konkursów, w tym konkurs szybkości w ramach walki o udział w finale Pucharu Świata. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia z tego wydarzenia. W piątek druga część imprezy w Krakowie.

📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z pogodą. Kasina już zamknięta, Kasprowy tymczasowo też. Lista czynnych i nieczynnych stoków Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do końca ferii. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Kraków. Otoczenie nowych mostów na Wiśle to śmietnik i rudery oraz pozostałości po budowie Pozostałości po pracach budowlanych, wysypisko butelek i śmieci, tu stara opona, tam rura i stera ściętych gałęzi. Do tego połacie gołej ziemi i niszczejące zabudowania. Tak wyglądają okolice przyczółka nowego mostu na Wiśle od strony Kazimierza wybudowanego przez PKP PLK w roku 2023. Powstała też przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Pięknie to wygląda na zdjęciach z drona, konstrukcje, ale ich okolica, z poziomu ziemi prezentuje się raczej... słabo. Pytamy urzędników, czy coś zamierzają z tym zrobić. 📢 Kraków. Wycinka drzew na al. 29 Listopada. Czy była na to zgoda? Zdjęcia przed i po... Serce się kroi i można zrozumieć zdenerwowanie mieszkańców porównując zdjęcia sprzed wycinki drzew na al. 29 Listopada i te zrobione po niej. Czy była na to zgoda? Po reakcji mieszkańców w sieci widać, że społecznej zgody nie było. Ludzie raczej wpadli we wściekłość. Jeden z Czytelników nie był jednak przekonany czy Zarząd Zieleni Miejskiej faktycznie dał przyzwolenie na wycinkę. Zapytaliśmy.

📢 Znów będę utrudnienia na ul. Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi 933. W związku z budową obwodnicy będzie ruch wahadłowy. Zdjęcia Kierowcy muszą znów przygotować się na utrudnienia w ruchu na ul. Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi wojewódzkiej 933. Będą one związane z kolejnym etap budowy na tym odcinku obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Mateusz Dróżdż w ogniu pytań. Kibice Cracovii byli dociekliwi Prezes Cracovii Mateusz Dróżdż w ramach akcji „Kawa z prezesem” spotkał się z kibicami „Pasów”. Zachęcał do dyskusji mówiąc: - Będę wdzięczny za wskazówki, wnioski. 📢 Największy rywal Wieczystej Kraków osłabiony. Kontuzja Patryka Małeckiego Wieczysta Kraków ma 41 punktów, Avia Świdnik 38 - tak przedstawia się szczyt tabeli III ligi (gr. IV) przed wiosenną częścią rozgrywek. Siłą rzeczy, mamy tu dwóch kandydatów do awansu, oczywiście Wieczysta jest zdecydowanym faworytem. Avia straciła natomiast na dłuższy czas jednego z ważniejszych graczy. Piłkarza, który będąc w Wiśle Kraków zdobywał mistrzowskie tytuły - Patryka Małeckiego. 📢 Były napastnik Cracovii dołączył do byłego bramkarza Wisły Kraków Filip Piszczek, napastnik znany przede wszystkim z Sandecji i Cracovii, 21 lutego 2024 roku podpisał kontrakt z nowym klubem. Będzie grał w Irlandii, a na miejsce pracy wybrał Dublin. Konkretnie - zespół Bohemian FC. - Prezentuje się świetnie, jest bardzo zmotywowany i wzmacnia nasze opcje w ataku - mówi o 28-letnim Polaku trener Declan Devine na klubowej stronie internetowej.

📢 Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym kinie Światowid będzie gościła przez rok. 📢 Tomek Fornal i Sylwia Gaczorek prywatnie. Tak żyje krakowski siatkarz! ZDJĘCIA Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski.

📢 Nowy Sącz nocą. Tak się bawią w sądeckich klubach Klub Odnova to jedno z miejsc na mapie Nowego Sącza, gdzie tętni imprezowe życie miasta. Kolejna impreza w sądeckim klubie przyciągnęła imprezowiczów. Na parkiecie sporo się działo, a dobrą zabawę uczestników imprezy uwieczniono na zdjęciach. Jak się bawili? Zobaczcie sami!

📢 Brutalna napaść na kobietę pod bankomatem w Krakowie. Policja ma film i szuka sprawcy Policja prosimy o pomoc w identyfikacji sprawcy rozboju i upublicznia nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzą śledztwo w tej sprawie. Napastnik używając przemocy okradł przypadkową kobietę. 📢 Droga 2-1. Nowa organizacja ruchu może zaskoczyć kierowców w Niepołomicach. Takich znaków często nie spotykają W Niepołomicach na ul. Sportowej gmina zrealizowała pilotażowy projekt drogi w systemie 2-1. Droga została podzielona między pieszych, rowerzystów i kierowców. Nowa organizacja ruchu powstała w wyniku rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dzięki której możliwa jest budowa dróg nowego typu.

📢 Szczawnica, Krynica-Zdrój czy Żegiestów. Tak dawniej wyglądało życie w uzdrowiskach! Lecząc, wykorzystują swój największy potencjał. Małopolskie uzdrowiska zyskały sławę dzięki właściwościom swoich wód. Od dziesięcioleci ciągną do nich tłumy turystów. Jak kiedyś wyglądał pobyt w takim miejscu? Jak przebiegało leczenie? Jakim sprzętem posługiwano się podczas kuracji? Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające małopolskie uzdrowiska w Szczawnicy, Krynicy-Zdroju, Rabce-Zdroju i Żegiestowie! 📢 Budowa nowego stadionu przy "Chemiku" w Oświęcimiu na finiszu. Obiekt nabrał kształtów i kolorów. Zobacz zdjęcia Budowa nowego stadionu przy "Chemiku" w Oświęcimiu jest na finiszu. Obiekt, który będzie częścią centrum sportowego przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, nabrał kształtów i kolorów. Ostateczne zakończenie prac uzależnione będzie od pogody.

📢 Wieże widokowe w Małopolsce idealne na krótkie wycieczki z Tarnowa, Krakowa, Nowego Sącza. Tam świat będziesz miał u swoich stóp! Małopolska wieżami widokowymi słynie. A, że tegoroczne ferie zimowe mijają pod znakiem wybitnie wiosennej aury i śniegu jak na lekarstwo, proponujemy alternatywę w postaci wycieczek połączonych z podziwianiem pięknych widoków. Oto zestawienie najciekawszych punktów widokowych w Małopolsce.

📢 Most Grunwaldzki w Krakowie do wyburzenia! "Śmierć techniczna". Potrzebna jest nowa przeprawa przez Wisłę Most Grunwaldzki jest już w takim stanie, że władze Krakowa nie widzą innej możliwości jak tylko jego wyburzenie i budowa nowej przeprawy przez Wisłę. O tym, jak miałaby wyglądać nowy obiekt, zadecydowałby konkurs architektoniczny. 📢 Modne paznokcie french 2024: kolorowe, z brokatem, różowe i czarne. Pomysły na french manicure na krótkich i długich paznokciach French manicure nie wychodzi z mody. W tym sezonie również pozostaje w trendach, jednak w odświeżonym wydaniu. Cieniutkie kreseczki umieszczone w połowie płytki paznokcia, lub double french czyli cienkie paski malowane podwójne. To będzie hit! Zobacz 25 inspiracji na modny manicure francuski. 📢 Paznokcie na zimę: białe, czerwone, różowe, odcienie niebieskiego. Pomysły i inspiracje na zimowy manicure hybrydowy. Dużo wzorów! Jakie kolory paznokci wybrać zimą? Postawić na świąteczną czerwień, biel, a może głęboką zieleń? Te pytania na pewno zadają sobie miłośniczki wyjątkowych stylizacji paznokci hybrydowych. Zimowy manicure może być minimalistyczny, możesz wybrać szalone wzory, błyszczące zdobienia, albo postawić na jeden piękny kolor bez dodatków. Możliwości jest mnóstwo, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pięknych zimowych stylizacji paznokci. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 A4 obok opactwa w Tyńcu, kolizja z torem kajakowym i terenami Natura 2000. Władze Krakowa apelują do ministra w sprawie rozbudowy obwodnicy W związku z zaprezentowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury planami rozbudowy obwodnicy autostradowej A4 o trzeci pas ruchu, które zakładają również wariant nowego odcinka przebiegający w sąsiedztwie Opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu, władze Krakowa

zaapelowały o ponowną analizę proponowanych założeń. Reakcja władz Krakowa ma na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo i historycznie. 📢 Remonty i korki w Krakowie. Budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Wielkie rozkopy jeszcze większe. 24 lutego nowe utrudnienia W północnej części Krakowa kierowców czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku z postępującą budową tunelu linii tramwajowej do Mistrzejowic, od soboty, 24 lutego zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicy Lublańskiej. To tam gdzie ostatnio wycięto drzewa mimo protestów mieszkańców, a teraz powiększy się front prac. Na Młyńskiej i rondzie Polsadu również plac budowy wydaje się powiększać.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Trzech odeszło z klubu, jeden kontuzjowany. Puszcza skazana na kadłubowy skład w przerwanym meczu? Niekoniecznie Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice. Ten mecz trwa, jeszcze dobre trzy tygodnie poczekamy na jego dokończenie. A z kadry Puszczy wypadło już czterech zawodników, którzy 2 grudnia 2023 rozpoczęli to spotkanie. Co to oznacza? Czy 12 marca 2024 "Żubry" wrócą do gry w kadłubowym składzie? Sprawdziliśmy i wyjaśniamy.

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych. 📢 Rozpoczyna się kolejny etap budowy obwodnicy Niepołomic. Nowa droga poprawi dojazd do Krakowa W najbliższych miesiącach będą prowadzone prace związane z budową kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic. To bardzo ważna arteria w naszym regionie, która połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z siecią dróg międzynarodowych, usprawni ruch w aglomeracji krakowskiej i poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Całkowita wartość tego projektu to przeszło 54,5 mln zł.

📢 Kraków. Teren między Kinem Kijów a hotelem Cracovia ma się zmienić w oazę z palmami i kopcami [WIZUALIZACJE] Wróciła dyskusja o przyszłości dawnego hotelu Craovia i terenu wokół niego. Ustalono, że ma w nim funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu, ale w czasie trwającej kampanii wyborczej pojawiła się też inna opcja. Według Andrzeja Kuliga, kandydata do fotela prezydenckiego, Cracovia to idealna miejsce dla Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. To miało się znaleźć w składzie Solnym, ale nie chcą stamtąd wyprowadzać się obecni artyści. My przypominamy inny pomysł, który pojawił się rok temu, na zagospodarowanie terenu kina Kijów, Cracovii i stadionu Cracovii.

📢 W Zakopanem zima przywitała się z wiosną. Spadł śnieg i na Gubałówce przysypał... sztuczne krokusy Zima zaspała i próbuje się obudzić na Podhalu. Niespodziewanie spadł śnieg, którego tak brakowało przez ostatnie tygodnie. Tymczasem ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, a górale tego sezonu turystycznego raczej nie uznają za najlepszy w ostatnich latach. Zobaczcie piękne zdjęcia z ośnieżonej Gubałówki, Tatr gdzie wrócił biały puch i samego Zakopanego. I kierowcy - uważajcie na drogach!

📢 Paznokcie na imprezę 2024: brokat i błysk. Piękne wzory i inspiracje na imprezowy manicure. Zobacz! 21.02 Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 „Pamiętaj, że żyjesz”. Takiej wystawy Czapskiego w Krakowie jeszcze nie było Blisko trzydzieści prac złożyło się na wystawę „Memento vitae” – pierwszą prezentację całej kolekcji malarstwa Józefa Czapskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycję można oglądać do 4 sierpnia w oddziale MNK Czapscy przy ul. Piłsudskiego. 📢 Najlepsze termy w Polsce wg. ocen Travelist. W TOP 10 znalazło się aż sześć kompleksów z Małopolski W zimne, ponure dni dobrze jest się wygrzać i wykąpać w cieplutkiej wodzie. I nie chodzi tu o wannę, a termy. W najnowszym rankingu portalu podróżniczego Travelist.pl wśród 10 najpopularniejszych w Polsce wymienianych jest aż sześć Małopolskich. W "TOP 10" są też kompleksy basenowe z Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolic Łodzi i Kielc.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Studniówka 2024 VI LO w Krakowie. W Starej Zajezdni maturzyści zaszaleli, by zapomnieć o tym, co nadchodzi... Kto w sobotę spacerował ulicami Kazimierza mógł usłyszeć jak bawią się przyszli maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Tradycyjnie już, w Starej Zajezdni przy ul. Wawrzyńca, odbyła się studniówka tej prestiżowej szkoły - słynnego VI LO. Osiem klas, ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i oczywiście 60 nauczycieli i rodziców (bo ktoś musiał czuwać nad tą szaloną imprezą). Zobaczcie te piękne pary, kreacje i doskonałą zabawę na naszych zdjęciach. Aktualnie w Krakowie i całej Małopolsce trwa studniówkowy szał!

📢 Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek. Fani mają dowód. Wygląda na to, że zakochani chcą utrzymać swoją relację w tajemnicy 8.01 Doda ma za sobą wiele niekoniecznie udanych związków, ale wygląda na to, że do artystki w końcu los się uśmiechnął. Jej związek z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko nie został zakończy. To dla fanów szok, ale wygląda na to, że para postanowiła zachować prywatność. Wiele osób uwierzyło, że sportowiec i piosenka rozstali się. Ich relacja układa się bardzo dobrze z dala od błysków fleszy. Fani znaleźli kolejny dowód na to, że Doda i Dariusz są razem. Zdjęcie z siłowni obiegło internet i uciszyło plotki o rzekomym rozstaniu. Także na koncercie Dody w Krakowie nie zabrakło Dariusza.

