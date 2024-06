Przegląd prasy 25.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piana Party tylko na Basenach na Zapopradziu w Muszynie. To kolejna atrakcja i super zabawa dla każdego”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Piana Party tylko na Basenach na Zapopradziu w Muszynie. To kolejna atrakcja i super zabawa dla każdego W weekend zainaugurowano sezon letni w Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Z tej okazji nie mogło zabraknąć Piana Party. Basen pod chmurką w popularnym uzdrowisku jako jedyny w regionie oferuje tego typu atrakcję.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet punktu i stracili już szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najlepsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach [25.06.2024] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [25.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Restauracja i domki na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia. 📢 W krakowskich firmach szykują się kolejne zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 300 osób Kolejne trzy firmy zgłosiły - w okresie od połowy maja do 21 czerwca 2024 - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tym razem mają one objąć w sumie 271 osób. Oznacza to, że liczba pracowników, którzy stracili zatrudnienie w Krakowie w ramach tegorocznych masowych zwolnień przekroczy za chwilę 1670. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku. Kraków jest również niechlubnym rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o ilość zwolnień grupowych w 2024 roku.

📢 Ekipa u prezydenta. Wizyta celebrytów w gabinecie Aleksandra Miszalskiego EKIPA - czyli słynni influencerzy - spotkali się z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Informuje o tym oficjalny profil krakowskiego magistratu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia ze spotkania w gabinecie prezydenta miasta. Ujęcia z tej wizyty pojawiły się również na profilu samego Aleksandra Miszalskiego, opatrzone tylko tajemniczym podpisem: "Kraków + EKIPA?". Cel spotkania - nie został podany. 📢 Bramkarz Wisły Kraków opuścił zgrupowanie drużyny w Woli Chorzelowskiej Wisła Kraków poinformowała, że zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej opuścił jeden z bramkarzy. Chodzi o Jakuba Stępaka, który odniósł kontuzję.

📢 Musiała spędzić noc w Tatrach Słowackich. Przetrwała burzę, wiatr i ulewę ZDJĘCIA 49-letnia Polka musiała spędzić noc w Tatrach Słowackich. Ratownicy górscy nie byli w stanie do niej dotrzeć przez złe warunki pogodowe. Kobieta przetrwała w Tatrach burzę, ulewę i silny wiatr.

📢 Znamy dane dotyczące sytuacji miasta Krakowa za I kwartał 2024 r. Ważne informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń Raport o stanie gminy za rok 2023, który został opublikowany przez Urząd Miasta Krakowa jednoznacznie pokazuje, że w stolicy Małopolski jest bezpiecznie i .... zielono. Kraków zajął też wysokie miejsce w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunków prowadzenia biznesu, a krakowskie uczelnie zostały wysoko ocenione w rankingach krajowych i międzynarodowych. Złe informacje są jednak takie, że w stolicy Małopolski nadal spada przyrost naturalny. Znamy też dane dotyczące I kwartału 2024 roku. Tutaj zaskoczeniem mogą się okazać zarobki w sektorze przedsiębiorstw i ... spory wzrost. Jak kształtowały się średnie płace i gdzie można było zarobić najwięcej? 📢 Wisła Kraków szuka piłkarzy nie tylko w Polsce. Kierunek hiszpański też aktualny Choć w letnim oknie transferowym Wisła Kraków przy przebudowie kadry chce stawiać przede wszystkim na polskich piłkarzy, to nie oznacza, że nie interesuje się zawodnikami zagranicznymi. „Biała Gwiazda” zabiega, żeby jej graczem został hiszpański skrzydłowy kameruńskiego pochodzenia, Cedric Teguia.

📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy.

📢 Bitwa regionów na smakołyki. Kulinarne popisy gospodyń wiejskich. W powiecie krakowskim zwyciężyły kacapoły z koziną Kacapoły i wszelkie inne kluski oraz pierogi doceniło jury podczas tegorocznej edycji Bitwy Regionów 2024 rozgrywanej w Michałowicach. Tu spotkały się gospodynie, które prezentowały swoje umiejętności kulinarne. Konkurs wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Zagacia. Panie jako potrawę konkursową przygotowały regionalne kluski - kacapoły. Podały je z z koziną wypasaną na łąkach Zagacia. Tym podbiły podniebienia jurorów. Na tym etapie Bitwy Regionów docenione zostały także pierożki z nadzieniem z królika z Krasieńca oraz pierogi z suszonymi śliwkami z Brzozówki.

📢 Kraków. Zaginęła 17-letnia Emilia Jania, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 17-letnia Emilia Jania, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, będąc na przepustce weekendowej wyszła z domu rodzinnego w niedzielę 23 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00, informując, że ma spotkać się z koleżanką. Od tego czasu nie powróciła do domu lub placówki, nie nawiązała też kontaktu z bliskimi i opiekunami z ośrodka. 📢 Wozy hybrydowe zamiast likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka? Takiego rozwiązania chce starosta Transport konny nie zostanie zlikwidowany na drodze do Morskiego Oka, ale mają wrócić testy wozów hybrydowych, które ulżą pracy koni. Takiego rozwiązania chce starostwo, które zarządza drogą. - Pełnego zastąpienia transportu konnego transportem busem elektrycznym na ten moment ja nie widzę - mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański. 📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie. Można było upleść wianek, posłuchać dobrej muzyki. Było wiele atrakcji Jarmark Świętojański w Lanckoronie zgromadził liczną publiczność, bo i dużo się działo w Miasteczku na Wzgórzu. Rynek i boczne uliczki rozbrzmiewały muzyką, w kilku miejscach trwały artystyczne warsztaty, można było ulepić swój własny garnek i spróbować upleść wianek.

📢 Piękne fanki na trybunach Euro 2024. Zobacz zdjęcia z Instagrama Euro 2024 trwa w najlepsze. Za nami już sporo meczów, trochę jeszcze przed nami. Drużyny mogą liczyć na doping swoich fanów. Na trybunach są też oczywiście piękne kibicki, które swoim zdjęciami dzielą się na Instagramie. Zobacz w GALERII gorące fanki z mistrzostw Europy. 📢 O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Krakowie. Kto zawinił? Kilka dni temu w Krakowie, na skrzyżowaniu ulic Półłanki i Rącznej, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych wychodząc zza stojącego na przystanku autobusu. W tym samym momencie z naprzeciwka nadjechał inny autobus i niewiele brakowało, aby doszło w tym miejscu do potrącenia pieszej. 📢 Pomaganie przez bieganie. W gminie Oświęcim wiedzą jak to robić. III edycja "Biegaj z gminą Oświęcim". WIDEO, ZDJĘCIA „Biegaj z gminą Oświęcim”. To już trzecia edycja pomagania przez sport i rekreację w Porębie Wielkiej na boisku miejscowego LKS-u. Impreza z roku na rok się zyskuje coraz większą renomę. Po raz pierwszy wystąpili w niej przedstawiciele służb mundurowych.

📢 Już wiadomo, kiedy dokładnie zagra Wisła Kraków 11 lipca w Krakowie, 18 lipca na wyjeździe - tak będzie wyglądała rywalizacja Wisły w I rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Llapi Podujeve. UEFA podała natomiast dokładne, godzinowe terminy tych spotkań. 📢 Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest zamknięta już od prawie dwóch miesięcy. Co dzieje się na placu budowy? Zgodnie z planem od wtorku 23 kwietnia zamknięta została ulica Krakowska w związku z przebudową przejazdu kolejowego oraz torów w ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko. Ważna dla całego miasta inwestycja miała spowodować ogromne uciążliwości w ruchu. Tymczasem okazało się, że kroki są nawet mniejsze niż wcześniej. Kierowcy sobie poradzili. A jak radzą sobie drogowcy, którzy realizują tam ważną dla całego regionu inwestycję?

📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało 10 dni. Został mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy I znowu wróciliśmy do smutnej tradycji Euro i mundiali: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (we wtorek, 25 czerwca, z Francją). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu, 21 czerwca. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami. 📢 Rewolucja na Cracovii. Chodzi o ceny biletów na mecze Cracovia rozpoczęła sprzedaż karnetów na nowy sezon. Na razie zamkniętą, czyli dla ludzi, którzy byli już posiadaczami karnetów - w dwóch opcjach: karnet na cały sezon obejmujący 17 spotkań i karnet na rundę jesienną 2024 obejmujący 9 spotkań.

📢 Wisła Kraków chce sprowadzić kolejnego pomocnika. Ma doświadczenie z ekstraklasy W Wiśle Kraków pracują nad wzmocnieniami. Kolejnym na liście zawodników, których chętnie widzieliby w drużynie z ul. Reymonta jest Norbert Wojtuszek. Żeby ten zawodnik trafił do „Białej Gwiazdy” musiałaby ona dojść do porozumienia z Górnikiem Zabrze, z którym związany jest kontraktem. 📢 Zabytkowy kościół św. Heleny w Nowym Sączu został podpalony! Policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o podłożenie ognia Nawet 10 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu sądeczaninowi, który podejrzany jest o podpalenie zabytkowego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu. Straty spowodowane jego czynem przekraczają milion złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut, a sąd zdecydował, że spędzi on najbliższe trzy miesiące w areszcie. 📢 W sobotę na tory wyjedzie Włóczykij, czyli kolejowe połączenie pomiędzy Jasłem a Krynicą. Na pasażerów czekają rabaty na zdrojowe atrakcje Wcześniejsze zapowiedzi stają się rzeczywistością – w sobotę, w godzinach porannych, na tory wyruszy Włóczykij, czyli regionalne weekendowe połączenie pomiędzy Podkarpaciem a Małopolską. Tory powiodą go z Jasła do Krynicy-Zdroju przez Biecz i Gorlice-Zagórzany. Pierwszy w tym sezonie przejazd będzie miał niecodzienną otoczkę.

📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. Co za widoki! A na deser lawendowe lody Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu. 📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek został oddany do użytku. Zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek został w poniedziałek, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta.

📢 Czworonożni podopieczni schroniska z Krakowa czekają na kochające domy. Może któryś z nich czeka właśnie na ciebie? Piękna pogoda, zielone parki i bezchmurne niebo - to idealny czas na spacery. Czym jednak są one, jeśli u naszego boku brak czworonożnego towarzysza? Gibi, Easy, Baron, Czaruś i setki innych psiaków i kociaków czekają na nowy, lecz przede wszystkim, kochający i bezpieczny dom! Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których schronisko ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty mieszkają przy ul. Rybnej od kilku dni, inne zaś od wielu lat. Wszyscy jednak cały czas żyją nadzieją, że każdy zwierzak znajdzie idealny dom. Może któryś z podopiecznych schroniska czeka właśnie na ciebie? 📢 Duże utrudnienia w ruchu przy Jubilacie w Krakowie. Na Alejach i w okolicy tworzą się ogromne korki W sobotę, 22 czerwca, zmieniła się organizacja ruchu na dwóch istotnych skrzyżowaniach: przy Domu Handlowym "Jubilat" (al. Krasińskiego – ul. Kościuszki – ul. Konopnickiej) oraz ulic Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki. Jak duże to powoduje utrudnienia można było się przekonać w pierwszym w tygodniu dniu pracy, a więc w poniedziałek 24 czerwca. Od rana na Alejach Trzech Wieszczów, moście Dębnickim, ulicy Konopnickiej tworzyły się ogromne korki. Utrudnienia były także odczuwalne na okolicznych ulicach.

📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Tak żyje i mieszka Zofia Jastrzębska. Jaka prywatnie jest aktorka z Krakowa? Netflix zobaczył w niej gwiazdę, ona zachwyciła widzów Zofia Jastrzębska doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Krytycy nie mogli nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się hitem. Właśnie zagrała w kolejnej głośnej produkcji Netflixa - Kolory zła: czerwień. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma niestandardowe hobby. Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień krakowska gwiazda Netflixa!

📢 Bocian ze stacji paliw w Nowym Targu został gwiazdą. "Niesamowity widok" Na szyldzie z cenami przy jednej ze stacji paliw w Nowym Targu gniazdo wybudował sobie bocian. Pierzastego gościa pracownicy stacji nie chcą wyganiać, a wręcz cieszą się z lokatora. 📢 Wisła Kraków chce sprowadzić napastnika. Dobrze zna go trener Kazimierz Moskal Na ten moment Wisła Kraków ma jednego napastnika w kadrze pierwszej drużyny, czyli Angela Rodado. Wzmocnienia na tej pozycji są nakazem chwili. I krakowski klub intensywnie szuka rozwiązania tego problemu. Na celowniku „Białej Gwiazdy” znalazł się w związku z tym Piotr Janczukowicz, który ostatnio gra w ŁKS-ie Łódź.

📢 Cztery pasy na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie? Planują je rozbudować kosztem zieleni, bo deweloper chce wybudować blok W krakowskim urzędzie biorą pod uwagę przebudowę al. Słowackiego w takim zakresie, że powstałby dodatkowy pas skrętu w lewo w ul. Mazowiecką. Odbyłoby się to kosztem zielonego terenu znajdującego się na środku Alej. Okazuje się, że nowe rozwiązanie komunikacyjne jest przygotowywane w związku z planem budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej, w miejscu istniejącego dużego obiektu biurowego, który zostałby wyburzony. Negatywną opinię dla takiego rozwiązania wydała Rada Dzielnicy V Krowodrza.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Poniedziałkowy dół w Krakowie! Naprawdę jest taka ulica! A to dopiero początek Jasia i Małgosi, Kawiory czy Sarnie Uroczysko. Niektóre nazwy ulic w Krakowie naprawdę mogą zaskoczyć. Ich pochodzenie nie jest jednak przypadkowe. Dziś mamy poniedziałek i być może wiele osób może mówić o poniedziałkowym dole. Tymczasem w Krakowie mamy ulicę... Poniedziałkowy dół. Skąd tak nazwa? Sprawdź, dlaczego krakowskie dukty otrzymały niecodziennie, czasami dość zabawne, nazwy.

📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

📢 Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów w Krakowie rozkręca się. Jest ciężki sprzęt i zamknięte Bulwary Wiślane Było wygradzanie terenu, składowanie materiałów budowlanych, szybka wycinka drzew, ale budowa kładki Kazimierz-Ludwinów nie mogła się rozkręcić w Krakowie. Zmieniło się to w ostatnich dniach. Odcinek Bulwarów Wiślanych został zamknięty, wjechał w to miejsce ciężki sprzęt i mocno ryje w ziemi. Krajobraz nad Wisłą zmienia się...

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobacz najlepsze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili majątki. Jeden z nich szczególnie się wyróżnia Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili swoje majątki! Choć większość z nich posiada zdecydowanie mniej niż ich poprzednich - zastępcy prezydenta Majchrowskiego - to jest wyjątek od reguły. Jeden z zastępców nowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego szczególnie się wyróżnia!

📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać.

📢 Obłoki srebrzyste nad Krakowem! "Kosmiczne chmury" pojawiły się w niedzielę. Rzadko spotykany spektakl na niebie. Zobaczcie zdjęcia! Tej nocy nad Krakowem pojawiły się piękne obłoki srebrzyste, zwane kosmicznymi chmurami. Złożone z malutkich kawałków lodu są niezwykle rzadkim i pięknym zjawiskiem na niebie. To był wspaniały spektakl. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą. 📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to MOLO Resort w Małopolsce! Tutaj jest jak na wakacjach w ciepłych krajach. Zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie.

📢 Wisła Kraków pozyska doświadczonego pomocnika? Rozmowy są w toku Wisła Kraków czyni starania, żeby wzmocnić skład przed nowym sezonem. „Biała Gwiazda” jest mocno zainteresowania pozyskaniem doświadczonego środkowego pomocnika, 31-letniego Mateusza Szwocha. Krakowski klub prowadzi intensywne rozmowy w tej sprawie, choć na ewentualną finalizację tych negocjacji jeszcze trzeba poczekać. 📢 Dni Trzebini 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Trzebini 2024. Mieszkańcy przez trzy dni bawili się na placu przy ul. Ochronkowej. Święto miasta przyciągnęło tysiące osób. Do zabawy publiczność porwał m.in. zespół Piękni i Młodzi. Emocji i tańców nie brakowało także podczas występów innych kapel. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta.

📢 Małopolskie Wianki w Szymbarku. Święto miłości, młodości, tradycji u stóp kasztelu. Były skoki przez ognisko, a wianki porwał nurt Ropy Małopolskie Wianki w Szymbarku to już tradycja. Święto młodości i miłości od lat gromadziło liczną publiczność. W tym roku było podobnie. Skansen od popołudnia rozbrzmiewał muzyką, w chatach trwały artystyczne warsztaty, piekły się prołziaki, można było skorzystać z konnej przejażdżki na oklep i spróbować upleść wianek.

📢 Widowiskowy festiwal orkiestr w Skale. Tańce wojskowych muzyków, show mażoretek i koncert w plenerze Koncerty setek muzyków, zespołów służb mundurowych, wojskowych i wielu innych, a do tego tańce z instrumentami, układy akrobatyczne mażoretek. To wszystko można było podziwiać w niedzielę, 23 czerwca na XXI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Jak mówią organizatorzy to największe tego typu wydarzenie w województwie małopolskim. Przyciąga setki muzyków oraz tysiące widzów i słuchaczy. 📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.

📢 Powitali lato pod kopcem Wandy w Nowej Hucie. Poznawali życie Słowian sprzed tysiąca lat Ośrodek Kultury Norwida w niedzielę, 23 czerwca, zorganizował wydarzenie plenerowe inspirowane słowiańskim świętem Nocy Kupały. To już kolejna edycja Strawy pod kopcem Wandy, podczas której przestrzeń wokół tajemniczego kopca wypełnił się grupami rekonstrukcyjnymi, zabawą, muzyką i śpiewem. W tegorocznej odsłonie uczestniczki i uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się więcej o codzienności dawnych Słowian, odmierzanej cyklami przyrody i pór roku.

📢 Nowe boisko Wisły Kraków przy ul. Reymonta otwarte. Pierwszą bramkę zdobył na nim Paweł Brożek W niedzielę 23 czerwca tuż obok hali Wisły Kraków przy ul. Reymonta zostało otwarte nowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezes TS Wisła Kraków Tomasz Jażdżyński i wiceprezes stowarzyszenia Socios Wisła Robert Sermak. Następnie rozegrano mecz Oldboje kontra Socios Wisła, a pierwszą bramkę na nowym boisku zdobył jeden z najlepszych napastników w historii klubu Paweł Brożek.

📢 Największy labirynt Europy Środkowej znajduje się godzinę jazdy samochodem od Nowego Sącza. Można się tam zgubić Niedaleko od przejścia granicznego Piwniczna-Zdrój-Mniszek nad Popradem znajduje się największy w Europie Środkowej labirynt. Na obszarze ponad 6400 metrów kwadratowych tworzą go żywe rośliny. Labirynt znajduje się na terenie Ogrodów Wiktorii w Starej Lubowli na Słowacji, niespełna godzinę jazdy samochodem z Nowego Sącza.

📢 Promocyjna niedziela na kąpielisku na Zakrzówku. W kolejce na baseny nie trzeba stać przez trzy godziny W niedzielę, 23 czerwca, jest ciepło, ale nie upalnie. Dzień jest wietrzny, do tego co jakiś czas słońce przysłaniają chmury. Na kąpielisku na Zakrzówku około południa nie było więc tak dużego ruchu jak w upały. W kolejce do wejścia na baseny trzeba było odstać ok. 40 minut. To dużo mniej w porównaniu do dni, w których żar leje się z nieba, a w kolejce trzeba spędzić dwie, a nawet trzy godziny.

📢 Młodzieżowe drużyny pożarnicze na topie. W Piwnicznej-Zdroju spotkało się prawie sto grup z Sądecczyzny Za nami XII Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Antoniego Piętki, który w tym roku odbył się w Piwnicznej-Zdroju. W uzdrowisku spotkało się blisko sto drużyn z całej Sądecczyzny. Uczestnicy najpierw musieli pokonać poszczególne zadania, by uczestniczyć we wspólnej integracji i zabawach. 📢 Nowa Huta świętuje 75-lecie. Jubileuszowy tort, wiele atrakcji i życzenia stu lat W 2024 r. Nowa Huta kończy 75 lat. 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków nowego miasta. Z okazji tej rocznicy Muzeum Nowej Huty zaprosiło mieszkańców na projekcję filmową, spacery, ale też do skosztowania urodzinowego tortu oraz do wspólnego odśpiewania "sto lat" dostojnej solenizantce. 📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.

📢 Kto przejmie koronę Miss Supranational od Andrei Aguilera? Zobacz kandydatki z całego świata, które goszczą w Krynicy-Zdroju Trwa zgrupowanie kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024. W tegorocznym konkursie, który odbędzie się 6 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, udział bierze 70 pięknych kobiet z całego świata. Podczas Ceremonii Otwarcia w Hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju kandydatki otrzymały swoje szarfy i pozowały do zdjęć z aktualną miss, którą jest Andrea Aguilera z Ekwadoru. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Idealna na wakacje 2024 roku w spokoju Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 Kraków. Burleskowa Noc Kupały - to było mroczne i pikantne show na scenie Berlin Burleskowa Noc Kupały. Mrok, ogień, taniec i pieśń. Artyści zaprezentowali swoje show w krakowskiej Scenie Berlin. - burleska. Chairdance, piosenki, akrobacje, taniec, fireshow - to wszystko czekało na widzów. Burleska to forma teatralna powstała w XVIII wieku jako parodia poważnych tematów, często dzieł operowych lub operetkowych. Słowo burleska wywodzi się od włoskiego burlesco, które z kolei wywodzi się od włoskiego burla – żart, kpina lub krotochwila. 📢 Tajemniczy zamek w Małopolsce na Szlaku Orlich Gniazd. Pozostały z niego tylko mury To najbardziej tajemniczy z zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Leży w Bydlinie na północnych rubieżach Małopolski w powiecie olkuskim. Dlaczego powstał i czemu służył? Czy mieszkał tu jakiś znany rycerz, zakonnicy a może tu kryli się wyznawcy sekty braci polskich? Poczytajcie.

📢 Dzień Wędkarza 2024. Ryby giganty kryją się w sądeckich łowiskach. Andrzej Jodłowski to ich pogromca, wyłowił niejedną wielką rybę 23 czerwca to nie tylko Dzień Ojca. Od 2008 roku 23 czerwca to także Dzień Wędkarza. Z tej okazji miłośnikom tego sportu życzymy udanych połowów i złapania choć jednego takiego giganta, jakimi może pochwalić się sądeczanin Andrzej Jodłowski. Na swoim koncie ma niejednego "wodnego potwora" wyłowionego z Dunajca, Jeziora Rożnowskiego czy starosądeckich stawów. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ogród nad Sudołem przy ul. Naczelnej w Krakowie. Mnóstwo miejsca do opalania, ale cień też znajdziecie Ogród nad Sudołem podzielony został na strefy, w których odnajdą się wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku! A w szczególności ci, którym nie straszne słońce i aktualne upały w Krakowie. Tu jest naprawdę mnóstwo miejsc do odpoczynku na ławkach, ławko-huśtawkach i leżakach. Tylko leżeć, siedzieć i wystawiać buźkę do słońca.

📢 Popularny szlak w Tatrach zostanie zamknięty. TPN szykuje jego remont Tatrzański Park Narodowy zamknie jeden z popularniejszych szlaków w Tatrach – na Nosal. Wszystko w związku z planowanym remontem. Na razie nie wiadomo jak długo wejście na szczyt będzie zamknięte. 📢 Wianki 2024 przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian. Tak witano pod Wawelem lato przy muzyce. Mamy dużo zdjęć! Koncerty Natalii Przybysz, Rubensa i Zalii, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański, rozmowy o kulturze, koncert o świcie i spływy Wisłą – program tegorocznych Wianków w Krakowie jest różnorodny. Imprezy potrwają dwa dni. W sobotę, 22 czerwca, miastem zawładnęła muzyka i tradycja nocy Kupały. Był też czas na plecenie wianków, które pod koniec dnia puszczano na Wisłę.

📢 Tłum turystów na Krupówkach. Przez słynny deptak Zakopanego ciężko się przecisnąć! Turyści jak zwykle wybrali weekend i początek wakacji na wypoczynek w Zakopanem. Przez pogodę większość postanowiła zostać w mieście.

📢 Koncert Majki Jeżowskiej uświetnił w Krakowie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon W ramach uroczystego otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, w sobotę (22 czerwca) na scenie przy tym obiekcie przy ul. Stella-Sawickiego koncertowała ikona polskiej muzyki Majka Jeżowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, które porwały do zabawy zarówno młodszych, jak i starszych fanów. 📢 W iście szlacheckim stylu przywitano lato na Zamku w Muszynie. Były średniowieczne tańce, strzelanie z łuku i inne atrakcje Na Zamku w muszynie oficjalnie przywitano lato 2024, a swoją działalność rozpoczęła Kawiarnia Zamek. Wakacje przywitano w iście szlacheckim stylu. Animatorzy w strojach z epoki zachęcali turystów do tańców średniowiecznych, można było strzelać z łuku, czy wybić zamkowego denara. 📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Ranking ulic. Tyle trzeba zapłacić za mieszkanie na popularnych ulicach Krakowa Półmetek 2024 roku za nami, a ceny mieszkań w Krakowie wciąż idą w górę. Pionierem wśród najdroższych ulic pozostaje ul. Grzegórzecka Dzielnica II Grzegórzki. Według portalu sonarhome.pl mieszkania na tej ulicy są droższe o 18.64 proc. od szacowanej ceny za metr kwadratowy w Krakowie, która wynosi 14 521 zł. Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za mieszkanie znajdujące się na najbardziej popularnych ulicach Krakowa.

📢 Kraków. Sobótka Bronowicka otworzyła park Tetmajera. Taniec, śpiew i słowiańskie obrzędy w młodopolskim klimacie W sobotę, 22 czerwca, o godz. 12 rozpoczął się piknik z okazji otwarcia parku Tetmajera. Sobótka Bronowicka to wydarzenie inspirowane dawną obrzędowością słowiańską.

📢 Piękny jubileusz Anny Polony. W Starym Teatrze w Krakowie pierwsza dama polskiej sceny świętowała 65-lecie pracy Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty. 📢 Rusza letni sezon na basenach i kąpieliskach: Zator, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Osiek. Nowe atrakcje i ceny. Gdzie warto się wybrać? Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi rusza sezon letni na kąpieliskach. Z roku na rok miejsca letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej cieszą się coraz większą popularnością. Nie brakuje tu bowiem atrakcyjnych miejsc z plażami, czystą wodą, punktami gastronomicznymi oraz innymi atrakcjami wodnymi. To tu znajduje się także najlepszy w Europie park wodny wg. użytkowników Googla.

📢 Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami. Hałas, śmieci, odchody i oczywiście pijaństwo Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu nie mają spokoju we własnych mieszkaniach. Tuż pod oknami bloków na Krasińskiego i Baczyńskiego „zadomowiła” się grupka imprezowiczów, która – jak relacjonują mieszkańcy – pije, hałasuje i zaśmieca okolice. Wszystko to tuż przy placówce Poczty Polskiej, popularnym wśród najmłodszych parku i żłobku. 📢 Kraków się ucieszy? Słynna kawiarnia przy Bunkrze Sztuki wróciła. Tak jest, tak było. Nowy wygląd wzbudzał kontrowersje Bunkier Cafe znów działa przy krakowskich Plantach! W znanej wielu krakowianom i turystom altanie pojawiły się stoliki, krzesła i goście. Kawiarnia, popularne miejsce spotkań w Krakowie, została zamknięta w pandemii w 2020 r. przed mającym się rozpocząć remontem Galerii Bunkier Sztuki. Epidemia dawno minęła, remont się zakończył, wróciło tu życie.

📢 Tak wygląda podziemne centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach Trzy perony autobusowe i kilkanaście betonowych słupów podtrzymujących górną płytę dla turystów. Centrum przesiadkowe w Kuźnicach niebawem zostanie otwarte. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych. 📢 Kiedyś był synonimem luksusu w Krakowie. Hotel Cracovia ma już 59 lat. Był największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce Cracovia, która zasłynęła jako największy, najnowocześniejszy hotel w kraju i namiastka wielkiego świata, ma już 59 lat. Bezpośredni sąsiad krakowskich Błoń, pięciopiętrowy luksusowy hotel z kilkuset miejscami noclegowymi, został otwarty 22 czerwca 1965 roku. Robił ogromne wrażenie. Dziś jest obiektem-legendą, budynkiem uznawanym za jeden z najciekawszych przykładów architektury modernistycznej w Krakowie.

📢 Huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie Otwieranie Cogiteonu z wielką pompą zaczęło się w piątek 21 czerwca 2024 roku po południu. Jako impreza zamknięta, ale transmitowana na kanale youtube Małopolskiego Centrum Nauki i przed samym gmachem. Goście łączą się z sir Rogerem Penrose'm - laureatem Nagrody Nobla, który wygłasza wykład specjalnie na otwarcie Cogiteonu. My wystawę zwiedziliśmy już tydzień wcześniej, co opisywaliśmy na naszych serwisach (link poniżej), w sobotę kolejne atrakcje, a w niedzielę zjawią się pierwsze grupy zwiedzających. 📢 Arek, uczeń piątej klasy MZS nr 3 w Gorlicach odebrał właśnie „nudne” świadectwo. Z góry na dół jest tylko jedna ocena: celujący Jak to jest mieć średnią 6,0 na świadectwie? Arek Bajorek, piąto, a właściwie od dzisiaj, już szóstoklasista tak dokładnie opowiedzieć nie potrafi, aczkolwiek na buzi widać zadowolenie. Jeszcze większe u rodziców, którzy z kolei, z trudem kryją wzruszenie. Główny bohater dnia wytyczył sobie ścieżkę przyszłej kariery i konsekwentnie ją realizuje. Na razie wszystko kwituje trzema słowami: wreszcie błogi odpoczynek. Frapuje go jedynie, jaką niespodziankę przygotowali dla niego rodzice.

📢 Królewskie zakończenie roku szkolnego! Uczniowie tego liceum z Krakowa odebrali świadectwa na Wawelu Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim. 📢 Tunel w Zielonkach wybetonowany. Północna obwodnica Krakowa w budowie. Trwa wyścig z czasem Budowa północnej obwodnicy Krakowa trwa. Na drugim odcinku prac zakończyło się betonowanie nawierzchni tunelu, który znajduje się pod rzeką Prądnik i ulicami Zielonek. Ten drugi tunel na obwodnicy ma długość 653 metrów. Jak informuje zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwszy taki odcinek na tej obwodnicy jest w Dziekanowicach także w gminie Zielonki. Prace przy nim zostały wykonane w zeszłym roku.

📢 Kraków. W kamieniołomie Libana mężczyzna spadł z wysokości i doznał poważnych urazów Niespokojna noc dla krakowskich służb mundurowych i ratunkowych. Około godziny 2.00 w nocy z 20 na 21 czerwca, służby otrzymały zgłoszenie o upadku z wysokości 22-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kamieniołomu Libana w Krakowie. Akcja służb była utrudniona ze względu na miejsce upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna. 📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Najgorsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Każde okienko transferowe obarczone jest sporym ryzykiem. W Cracovii w ostatnich latach sporo ruchów transferowych było nietrafionych. Największe pretensje można mieć do napastników i oni dominują w zestawieniu, ale są też piłkarze z innych formacji. Zobaczcie w GALERII, kto najbardziej zawiódł w "Pasach". Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan. 📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce?

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

