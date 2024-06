Przegląd prasy 5.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.06”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.06 Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 5.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 5.06 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

📢 Tłumy na Polonezie Wolności w centrum Krakowa, w rocznicę historycznych wyborów z 4 czerwca 1989 roku Korowód taneczny prowadzony przez Balet Cracovia Danza - przy akompaniamencie orkiestry wojskowej - przeszedł krokiem poloneza sprzed pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym na skwer Andrzeja Wajdy, gdzie wysłuchano „Poloneza” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Tak uczczono w Krakowie we wtorkowy wieczór (4 czerwca) 35. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce w 1989 roku, które doprowadziły do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji.

📢 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 4.06.2024 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć.

📢 Wisła Kraków przywitała Kazimierza Moskala wzruszającym filmem Wisła Kraków bardzo dobrze przygotowała się do oficjalnego przywitania nowego trenera, czyli Kazimierza Moskala. Były zdjęcia, ale przede wszystkim wzruszający film z nawiązaniem, że dla tego szkoleniowca jest to tak naprawdę powrót do domu. 📢 „Stop przemocy na granicy”. Protest organizacji społecznych przed siedzibą PO w centrum Krakowa Przedstawiciele pięciu organizacji społecznych z Krakowa i Małopolski protestowali we wtorek (4 czerwca) po południu przeciwko „utworzeniu tzw. strefy buforowej oraz trwającej przemocy na granicy polsko-białoruskiej”. Demonstracja pod hasłem „Stop przemocy na granicy! Nie dla strefy bezprawia” odbyła się w centrum Krakowa, przy siedzibie biura regionalnego zarządu Platformy Obywatelskiej przy ul. Karmelickiej. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny. Zobaczcie prywatne zdjęcia 31 maja 2024 roku Iga Świątek obchodzi 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże, dobre jedzenie i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oficjalnie! Kazimierz Moskal trenerem Wisły Kraków To już oficjalna informacja - Kazimierz Moskal został trenerem Wisły Kraków. Szkoleniowiec, który wraca na ul. Reymonta, podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. 📢 Iga Świątek na korcie w Krakowie? Tauron Arena może gościć finalistki turnieju Billie Jean King Cup. I to przez trzy lata! Kraków dostał propozycję zorganizowania finałów Billie Jean King Cup, najbardziej prestiżowych drużynowych rozgrywek w kobiecym tenisie – ujawnia Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury fizycznej. Jeśli ministerstwo sportu wesprze ten pomysł finansowo, Iga Świątek i inne tenisistki światowego formatu zagrają na korcie w Tauron Arenie Kraków. I to już w przyszłym roku!

📢 Tragiczny wypadek w Brzesku, zderzenie pięciu pojazdów, jedna osoba nie żyje, została zakleszczona we wraku W Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z drogą krajową nr 75 doszło do poważnego wypadku z udziałem pięciu pojazdów, w tym samochodu ciężarowego. Z informacji służb wynika, że jedna osoba poszkodowana nie żyje.

📢 Zanim został "Siarą"... Krakowskie życie Janusza Rewińskiego. "Hamletem nigdy nie chciałem być. Ale grałem ze Stuhrem" Janusz Rewiński, zmarły 1 czerwca 2024 r. aktor i satyryk, znany też z sejmowych ław, w swoim życiorysie miał mocny krakowski ślad. Bo to właśnie w Krakowie, rzut beretem od Rynku, zgłębiał tajniki aktorskiej sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W czasie studiów zaczął występy w Spotkaniach z Balladą i Piwnicy pod Baranami. 📢 Doda często odwiedza Łącko i okolicę. W długi weekend wybrała się z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna.

📢 Wypadek ciężarówki na DK 7 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu w stronę Zakopanego Do zdarzenia doszło we wtorek (4 czerwca) przed godz. 16 na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach, na pasie jezdni w stronę Zakopanego. - Samochód ciężarowy uderzył w barierki. Na ten moment brak służb. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! - apeluje portal Małopolska Alarmowo.

📢 Zatopiona droga na wjeździe do Zakopanego. Kierowcy nie skręcą na Olczę ZDJĘCIA Droga prowadząca z zakopianki na Olczę znajduje się obecnie ok. pół metra pod wodą. Policja i straż pożarna zablokowały możliwość przejazdu. Nie wiadomo kiedy służbom miejskim uda się udrożnić zatkane przepusty. 📢 Zalało kilka wsi pod Krakowem. Wielka woda topiła Ojców, zabierała meble i grille. W Skawie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego Najtrudniejsza sytuacja była nad ranem we wtorek, 4 czerwca w Sułoszowej, a potem w Ojcowie. Rzeka Prądnik wystąpiła z brzegów, sięgnęła niemal rekordowego zagrożenia. Zalała tereny Ojcowskiego Parku Narodowego oraz posesje i domy mieszkańców. Zalewane były drogi lokalne, nieprzejezdna była też trasa wojewódzka 773. Z jednego z pensjonatów woda zabrała meble ogrodowe. W gminie Skawina rzeka Skawinka przekroczyła stan ostrzegawczy. Tu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia dróg, posesji i domów były w gminach Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca. Ludzie workami z piaskiem zastawiali podwórka i domy.

📢 Kraków. Wypadek w Nowej Hucie. Auto zablokowało tramwaje We wtorek po południu doszło do wypadku w okolicy Placu Centralnego. Samochód uderzył w słup, a następnie znalazł się na torowisku i zablokował przejazd tramwajów al. Solidarności w kierunku Kombinatu. Linie tramwajowe 4, 21, 22, 75 kierowane są przez ul. Ptaszyckiego. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Plac Centralny - Kombinat. 📢 Co dalej ze strefą płatnego parkowania w Krakowie? Nie będzie poszerzania i zróżnicowania w niej opłat Nie ma planów poszerzenia strefy płatnego parkowania w najbliższym czasie – poinformował Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Na razie w urzędzie nie widzą także możliwości, by weszły w życie nowe zasady opłat w SPP, które mają polegać na tym, że osoby spoza Krakowa będą płacić większe stawki.

📢 Vixomania w Energy 2000 w Przytkowicach, czyli dobra zabawa przy muzyce Killera, Endriu, Górskiego i Bagrola. ZDJĘCIA Vixomania, czyli porcja dobrej muzyki w wykonaniu: Killera, Enrdiu, Górskiego i Bagrola, przyciągnęła klubowiczów do Energy 2000 w Przytkowicach. Poza muzyką, organizatorzy przygotowali szereg innych niespodzianek. 📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać już kolejne ważne odcinki. Zobacz zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy. 📢 Oceniamy występy piłkarzy Cracovii w sezonie 2023/2024 W minionym sezonie piłkarze Cracovii rozegrali 37 meczów - 34 ligowe i 3 w Pucharze Polski. Po każdym z nich wystawialiśmy oceny zawodnikom, w skali 1 – 10. Ocenialiśmy tych, którzy grali przynajmniej 15 minut w każdym spotkaniu i nie dostali czerwonej kartki, bo w takim przypadku przyznawaliśmy notę 0. Oceny są średnią not z tych spotkań. Gdy dany zawodnik nie został oceniony, oczywiście tego spotkania nie bierzemy do średniej.

📢 Żywioł na Zarabiu w Myślenicach. Rzeka z trudem utrzymuje się w korycie. Ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego Podtopienia, zatkane przepusty na drogach i studzienki, naniesione błoto i żwir na jezdnie. Strażacy walczą z wodą i usuwają skutki nocnej ulewy. Najtrudniejsza sytuacja była w nocy w gminie Wiśniowa, gdzie zalało drogę wojewódzka nr 964 oraz sklep Biedronka i Rynek w Wiśniowej. Natomiast w Myślenicach zalało ulice Leśną. Burmistrz Myślenic ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego.

📢 Grzegorz Braun i jego ludzie na występach w Krakowie. Zdjęli z Kopca Kościuszki ukraińską flagę, uszkodzili maszt. Sprawą zajęła się policja Grzegorz Braun, poseł Konfederacji i kandydat w zbliżających się w wyborach do Europarlamentu, pochwalił się ściągnięciem i zabraniem flagi Ukrainy, która znajdowała się na Kopcu Kościuszki od początku pełnoskalowego rosyjskiego ataku w lutym 2022 roku. - Uszkodzili maszt, zabrali flagę. Sprawa zostanie zgłoszona policji - informuje Leszek Cierpiałowski, dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki. Zareagował również wojewoda.

📢 Tak wyglądał Kraków pod koniec lat 80., tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Zalany szpital i parking parku handlowego w Olkuszu. Sytuacja w gminie Trzyciąż coraz poważniejsza. Strażacy w akcji. Zobacz zdjęcia Strażacy z powiatu olkuskiego mają ręce pełne roboty. Od wtorkowego poranka (4 czerwca) odnotowali oni już kilkadziesiąt interwencji związanych z podtopieniami i powodziami wywołanymi ulewnymi deszczami. Dotyczyły one między innymi całkowicie zalanych dróg, posesji i budynków. Strażacy interweniowali także przy szpitalu i parku handlowym w Olkuszu.

📢 Małgorzata Rozenek-Majdan i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski razem o in vitro W Krakowie odbyła się konferencja społeczno-medyczna #InvitroToMY, zorganizowaną przez Fundację OliEdu. Udział wzięli w niej m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Wydarzenie odbyło się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej przy ul. Św. Tomasza. Konferencja to odpowiedź na inaugurację rządowego programu in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku będzie finansował medyczne wsparcie zapłodnienia pozaustrojowego oraz leczenie niepłodności w Polsce.

📢 Mocno popadało w Tarnowie i regionie. Są pierwsze podtopienia i interwencje strażaków. Wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami Deszcz, który intensywnie padał przez całą noc w Tarnowie i regionie tarnowskim postawił na nogi służby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową. Pierwsze interwencje związane z usuwaniem skutków podtopień podejmowali już strażacy.

📢 Wielkie rozlewisko w Ojcowie. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodzi z brzegów. Zalało popularną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek. 📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii.

📢 Właściciel Cracovii pozostaje sponsorem belgijskiego klubu z piłkarskiej Ligi Europy Comarch przedłużył współpracę z Royale Union Saint-Gilloise na kolejny sezon. Belgijski klub przeżywa okres prosperity, w ostatnich latach grał w fazie grupowej piłkarskiej Lidze Europy, a obecnie, jako wicemistrz kraju i zdobywca Pucharu Belgii, liczy na awans do Ligi Mistrzów. 📢 Ulewa w Krakowie dała się we znaki. Korki i trudne warunki na drogach. Zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Ulewy, które nawiedziły Małopolskę nie ominęły niestety Krakowa. Po intensywnych opadach zalana została m.in. jezdnia pod wiaduktem kolejowym na ul. Prądnickiej oraz osiedle Kabel. Straż Pożarna od północy wyjeżdzała w Krakowie już ponad 190 razy. Całe miasto stoi w korkach i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić.

📢 Cracovia podpisała nową umowę z nowym sponsorem. To jedna z najbardziej znanych małopolskich firm W okresie wolnym od gry w ekstraklasie podpisuje się kontrakty z piłkarzami, ale też ze sponsorami. Taki ruch zrobiła właśnie Cracovia. To nowa umowa sponsorska z firmą Foodcare, wiodącym producentem żywności z branży FMCG. Umowa obejmuje wieloletnie wsparcie Cracovii przez markę 4MOVE, sztandarowy produkt firmy Foodcare. 📢 Bielsko-Biała pod wodą. Zalane ulice i posesje, podtopione samochody, ogłoszono alarm przeciwpowodziowy - WIDEO Po intensywnych opadach deszczu, ulice Bielsko-Białej przypominają rwące potoki. Straż Pożarna otrzymała ponad 600 zgłoszeń. Są problemy z komunikacją miejską oraz kursowaniem pociągów. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. 📢 Powiat miechowski. Szreniawa wylała w... Szreniawie W powiecie miechowskim nocna ulewa najbardziej dała się we znaki w gminie Gołcza, gdzie wezbrana Szreniawa zagrażała m. in. Szkole Podstawowej w miejscowości Szreniawa. Strażacy interweniowali też w Adamowicach, Mostku i Miechowie.

📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

📢 Podtopienia w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Woda zalała drogi i domy. Najgorsza sytuacja w Kętach. Zdjęcia Po nocnej ulewie strażacy w powiatach oświęcimskim i wadowickim mają pełne ręce roboty. Trwa pompowanie wody z pozalewanych piwnic w domach i posesji oraz dróg. Deszcz mniej intensywnie, ale ciągle pada. 📢 Gmina Trzyciąż pod wodą. Drogi zostały zalane do tego stopnia, że strażacy nie są w stanie dojechać na miejsce. Zobacz zdjęcia Ten dzień (4 czerwca 2024) z pewnością nie będzie spokojny ani dla mieszkańców powiatu olkuskiego ani dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Ulewne opady deszczu doprowadziły do powodzi. Najpoważniej jest w gminie Trzyciąż, gdzie na drogi spłynęło tak dużo wody, że nawet wozy strażackie nie są w stanie nimi przejechać.

📢 Północ pow. olkuskiego pod wodą. Część miechowskiego i krakowskiego zalana. A deszcz ciągle pada. Pogoda poprawi się w środę Pod wodą znalazło się wiele miejscowości w pow. olkuskim, miechowskim i na północy krakowskiego. Przez noc prawie nieprzerwanie padał ulewny deszcz. Prognoza pogody na dzisiaj nie jest lepsza. 📢 Groźny wypadek o północy w Krakowie. Na Zabłociu auto wyleciało z drogi przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba ranna, samochód do kasacji O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego - na przeciwko Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego. Pojazd w wyniku zderzenia zniszczył też barierki i znaki drogowe.

📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 4.06.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. IMGW wydał ostrzeżenie najwyższego stopnia dla naszego województwa Nie przestaje padać. Wtorek to kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW dla Krakowa i całej Małopolski. Sytuacja może być trudna. Synoptycy wydali dla naszego regionu ostrzeżenie III stopnia przed burzami, lokalnie jest możliwy grad. Uważajcie podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej). 📢 Wypadki na A4. Uważajcie, pogoda nie pomaga! Wielkie korki w Krakowie Podczas ulewnej nocy, na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, 1 osoba została poszkodowana i trafiła pod opieką ratowników medycznych, jeden pas autostrady był zablokowany. Z kolei rano do wypadków doszło między Dębicą a Tarnowem na trasie A4. W sumie do aż trzech takich zdarzeń. Uważajcie na drogach, pogoda jest paskudna.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowcy nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Mogilanach pod Krakowem na drodze powiatowej. W poniedziałek, 3 czerwca około godz. 19.30 samochód osobowy uderzył w drzewo przy ul. Skawińskiej w okolicy osiedla Parkowego. Z pierwszych informacji wynikało, że nieprzytomny kierowca jest zakleszczony w rozbitym samochodzie. Wezwane na miejsce służby ratownicze prowadziły resuscytację. Niestety wszystkie próby przywrócenia funkcji życiowych ofierze wypadku nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna poniósł śmierć. 📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 W Wiśle Kraków w sprawie transferów ostatnie słowo będzie należało do trenera Wkrótce wyjaśni się wiele w kwestii polityki sportowej Wisły Kraków na nowy sezon w I lidze. Na razie wiadomo tyle, że trenerem ma zostać Kazimierz Moskal, z którym do ustalenia pozostało jeszcze tylko kilka drobnych kwestii. Reszta wyjaśni się w najbliższych dniach. 📢 Dni Chrzanowa 2024. Zapełniony po brzegi Plac Tysiąclecia. Zobacz, jak bawili się ludzie podczas święta miasta. Zdjęcia Niedzielne (2 czerwca) koncerty w ramach Dni Chrzanowa 2024 przyciągnęły na Plac Tysiąclecia tysiące gości. Występy gwiazd Sztywnego Pala Azji oraz Agnieszki Chylińskiej obserwowali nie tylko mieszkańcy Chrzanowa, ale także goście z całej Małopolski, Śląska, a nawet odleglejszych rejonów Polski. Zobacz, jak bawiła się publiczność.

📢 Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: Mamy coś do zrobienia, jeśli chodzi o rozwój zespołu i zawodników Można budować zespół w oparciu o różne koncepcje, my będziemy szukać zawodników, którzy będą wzmocnieniem, ale też takich piłkarzy, dla których Puszcza Niepołomice będzie taką szansą do pokazania się na poziomie ekstraklasy - mówi Tomasz Tułacz, trener Puszczy.

📢 W Krakowie wynajem mieszkania to prawdziwy biznes. Liczba zeznań podatkowych wystrzeliła w górę W 2015 r. w Krakowie z zarabiania na wynajmie mieszkań rozliczyło podatek niecałe 50 tys. osób. Pięć lat później liczba ta wzrosła do 90. tys., a w 2023 r. liczba zeznań podatkowych wyniosła już 127 tys. zł. Rekordy w skali Małopolski padły w krakowskim Podgórzu, gdzie z 5200 rozliczeń podatkowych przez 8 lat liczba ta wzrosła do ponad 15 tys. Powodem tak dużych wzrostów jest zmniejszenie ryczałtu w 2018 r. z 18 proc. do 8,5 proc. dla osób, które zarabiają na wynajmowaniu mieszkań. - Większość posiadaczy lokali na wynajem wynajmuje legalnie, bo 8,5 proc. podatku nie jest dużym obciążeniem finansowym - mówi Piotr Krochmal, ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości

📢 Kraków. Pozywają gminę za imprezowy hałas na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął pozew przeciwko Gminie Miejskiej Kraków. Chodzi o zakłócanie ciszy nocnej na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta. Pozywający domaga się, by sąd zobowiązał władze Krakowa do "zaniechania naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do niezakłóconego korzystania z życia rodzinnego i spoczynku nocnego". Wskazuje dowody w sprawie, a nawet karę jaka powinna spadać na miasto, jeśli temu nie uda się uszanować, zabezpieczyć poszanowania ciszy nocnej.

📢 Poważny wypadek w Tarnowie. Na ulicy Szkotnik zderzyły się dwa samochody. Są ranni! Cztery osoby zostały zabrane do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałek (3 czerwca) po południu na ulicy Szkotnik w Tarnowie. Na drodze są duże utrudnienia w ruchu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

📢 Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Na podróż tramwajem trzeba było zarezerwować znacznie więcej czasu niż zwykle Totalny paraliż komunikacyjny w centrum Krakowa. Tramwaje stanęły w korku, by dotrzeć w rejon Dworca Głównego, pełzły ulicą Westerplatte między przystankami "Teatr Słowackiego" i "Poczta Główna", a dalej kierowane były awaryjnie objazdem. Kto z dalszych dzielnic miasta wyjechał tuż po południu, docierał na miejsce w czasie dwa razy dłuższym niż na co dzień. Taka sytuacja była efektem rozpoczętego właśnie remontu, a zarazem poniedziałkowego wykolejenia tramwaju. 📢 W zachodniej Małopolsce zostanie zmodernizowanych siedem przejazdów kolejowych, głównie bez zapór. WIDEO PKP PLK zainwestuje 33 mln złotych w modernizację przejazdów kolejowych w Małopolsce. Skorzystają także miejscowości zachodniej rubieży województwa, zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej 94 z Krakowa Płaszowa do Oświęcimia.

📢 Mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mogli parkować za darmo. Godzinę postoju zafunduje gmina Od wakacji mieszkańcy Krynicy-Zdroju każdego dnia będą mogli przez godzinę zaparkować swój samochód w centrum uzdrowiska za darmo. Nad takim rozwiązaniem pracują w urzędzie. 📢 Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 3.06 Słońce, wyższe temperatury, długie weekendy i wyjazdy w ciepłe miejsca? To oznacza tylko jedno! Czas na nowe stylizacje paznokcie u stóp. Zobacz ponad 20 inspiracji i wybierz idealny pedicure dla siebie. I pamiętaj, wybór modnego koloru lub wzoru to dopiero połowa sukcesu, przede wszystkim zadbaj o pielęgnację, by Twoje stopy wyglądały pięknie i zdrowo.

📢 Kolejowy hit lata 2024. Już od czerwca z Oświęcimia dojedziemy pociągiem PKP Intercity bezpośrednio nad morze, do Kołobrzegu To bez wątpienia będzie kolejowy hit lata 2024. Z Oświęcimia będzie można dojechać bezpośrednim pociągiem do Kołobrzegu. Od 21 czerwca do 31 sierpnia przez Oświęcim będzie kursował TLK „Pirat”, z Bohumina do Kołobrzegu.

📢 „Pojezierze olkuskie” jest równie piękne co niebezpieczne. W ostatnim czasie przy wielkim zalewisku powstał kolejny zbiornik. Zobacz wideo Największe zalewisko w Bolesławiu nazywane też „Pojezierzem Olkuskim” cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu olkuskiego, ale też okolic. W pogodne dni można tam spotkać plażowiczów, rowerzystów a nawet… miłośników skuterów wodnych i quadów. Nic dziwnego – zbiornik prezentuje się naprawdę pięknie i ciągle się rozrasta. Problem jednak w tym, że teren, na którym powstał jest niebezpieczny a wchodzenie tam zakazane. 📢 Nowy zarząd MKS Cracovia SSA. W Radzie Nadzorczej znalazł się bardzo znany krakowski lekarz Rada Nadzorcza MKS Cracovia SSA powołała nowy zarząd klubu na kolejną kadencję. Stanowisko prezesa zarządu piastować będzie nadal Mateusz Dróżdż, a do zarządu zostali powołani również Marcin Romanowski oraz Łukasz Orłowski w randze wiceprezesów.

📢 Problemy z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na otwarcie tych ulic? Remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej miał potrwać do końca tegorocznych wakacji. Będą jednak spore opóźnienia. O problemach związanych z inwestycją na specjalnym briefingu prasowym, w poniedziałek 3 czerwca, opowiadali wiceprezydenci Krakowa Stanisław Mazur i Stanisław Kracik oraz Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, która wykonuje prace. Omówiona została także sytuacja przedsiębiorców z tej części miasta, którzy z powodu modernizacji i zamknięcia ulic dla ruchu ponoszą duże straty.

📢 Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Kraków. W Nowej Hucie budują nowy przystanek kolejowy Kościelniki. Zobaczcie postęp prac Tak PKP Polskie Linie Kolejowe budują przystanek Kraków Kościelniki – nowy obiekt powstaje przy linii kolejowej 95, która łączy Nową Hutę z Podłężem. Przy ul. Pysocice podróżni skorzystają z peronu, nowego przejścia podziemnego i parkingu „Parkuj i Jedź”. To jeden z trzech budowanych aktualnie nowych przystanków dla kolei w Krakowie. 📢 Polskie Malediwy przyciągają instagramerki. Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które musicie odwiedzić. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które warto odwiedzić. Doskonale o tym wiedzą gwiazdki i gwiazdy instagrama, które regularnie bywają w tym urokliwym, starym kamieniołomie zalanym wodą i zdjęciami ze swoich wizyt dzielą się na portalach społecznościowych. Nie może to dziwić, bo Polskie Malediwy to miejsce, które skradło serce już wielu. To doskonały pomysł na weekendowy wypad.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 Korki i remonty w Krakowie. Remont torowiska na rondzie Mogilskim. Tramwaje nie jadą na rondo Grzegórzeckie W poniedziałek 3 czerwca rozpoczęły się prace na węźle tramwajowym „rondo Mogilskie” – al. Powstania Warszawskiego. W związku z robotami wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu będzie jednak o wiele więcej. A do tego doszła jeszcze poranna awaria. Tramwaje nie kursowały do os. Piastów i Mistrzejowic z powodu awarii tramwaju. Ruch został już przywrócony.

📢 Dni Olkusza 2024 dobiegły końca. Zespół Wokalno-Instrumentalny MOK w Olkuszu i Pectus dali czadu! Zobacz wideo Widowiskowym pokazem laserów zakończyły się tegoroczne Dni Olkusza. Podczas drugiego dnia imprezy na scenie zaprezentowali się utalentowani młodzi mieszkańcy ze Szkoły Tańca Wena, Ogniska Artystycznego „Żaczek”, Ogniska Muzycznego „Dodiart” i olkuskich szkół. Nie zabrakło także części koncertowej. Jako gwiazdy wieczoru podczas drugiego dnia Święta Srebra 2024 wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny MOK w Olkuszu oraz Pectus.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Agnieszka Chylińska przyciągnęła rekordową publiczność. Zobacz wideo i zdjęcia Agnieszka Chylińska była największą gwiazdą Dni Chrzanowa 2024. Koncert słynnej piosenkarki zwieńczył święto miasta. Na jej występ przybyli nie tylko mieszkańcy Chrzanowa, ale także fani z całej Małopolski, Śląska i innych regionów Polski. Taki najazd ludzi na miasto spowodował spore utrudnienia w ruchu. Plac Tysiąclecia wypełnił się po brzegi. To była jedna z najwyższych, jeśli nie najwyższa frekwencji podczas koncertu w Chrzanowie.

📢 Krakowskie Dni Wolności i Praw Obywatelskich w Nowej Hucie. Wręczono medale „Dziękujemy za wolność” Uroczyste wręczenie medali „Dziękujemy za wolność” odbyło się w niedzielę po południu (2 czerwca) na scenie przed Nowohuckim Centrum Kultury. Wydarzenie było częścią obchodów zaplanowanych do wtorku (4 czerwca) - Krakowskich Dni Wolności i Praw Obywatelskich, z okazji 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyczyniły się do upadku komunistycznego totalitaryzmu w całej Europie Środkowej i zapoczątkowały w Polsce proces budowania państwa prawa. 📢 Piknik motocyklowy w Jadownikach. Na Bocheniec przybyły setki motocyklistów. Zdjęcia i wideo W niedzielę 2 czerwca w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec zorganizowano zlot motocyklistów. Przybyły na niego setki miłośników dwóch kółek. W ramach zlotu można było oddać krew w mobilnym centrum krwiodawstwa. Były również zbierane datki na cel charytatywny.

📢 Kazimierz Moskal przejmie Wisłę Kraków, czyli minimalizowanie ryzyka… Pierwszy tydzień po zakończeniu sezonu to było w Wiśle Kraków mocne sprzątanie. Pożegnano ośmiu zawodników, dyrektora sportowego i trenera. Kolejny tydzień zapowiada się równie gorąco. 📢 Festiwal Mechanika na Politechnice Krakowskiej. Kilkaset samochodów i motocykli na wielkim zlocie. Pokazano elektryczny bolid wyścigowy To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji w różnym wieku. Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach miał miejsce III Zlot Samochodów i Motocykli. Impreza odbywała się w ramach Festiwalu Mechanika 2024, który rozpoczął się dzisiaj i zakończy 4 czerwca. Na zlocie można podziwiać kilkaset samochodów i motocykli, w tym pojazdy zabytkowe. Zaprezentowano także bolid MP1 – elektryczny pojazd wyścigowy, który ma wziąć w tym roku udział w prestiżowych zawodach Formuły Student.

📢 Ekipy filmowe na Starym Mieście. Utrudnienia dla kierowców. Zmiany w komunikacji publicznej W dniach 3-6 czerwca w kilku miejscach centrum Krakowa, na Starym Mieście, realizowane będą zdjęcia do filmów, m.in. do „Der Palast 2”. Spowoduje to czasowe utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i przejazdach komunikacji publicznej. 📢 Kraków. W Borku Fałęckim czas między pętlami się zatrzymał, ale tętni tu życie i handel. Czy trzeba ucywilizować to miejsce? Kraków. Pętla autobusowa, pętla tramwajowa, a pomiędzy nimi bazar, sklepy, punkty usługowe. Tutaj codziennie tętni życie, a pasażerowie komunikacji miejskiej są równocześnie, niemal z automatu, klientami. Tak wygląda pętla w Borku Fałęckim, przy zakopiańskiej. Może nie jest to wszystko super nowocześnie, najlepiej zorganizowane i poukładane, ale od lat w tym miejscu spotykają się i kupują krakowianie z południa miasta. Choć w oczy kują blaszane budy i chaos reklamowy...

📢 To były czasy! "Patria" w Krynicy-Zdroju kiedyś była luksusowym hotelem. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf Słynne sanatorium Patria w Krynicy-Zdroju, które przyczyniło się do rozwoju niegdyś mało znanego uzdrowiska, powoli niszczeje. Od 90. lat nie było tam remontu, ale luksusowe wnętrza wypełnione marmurem i mahoniem nadal wyglądają wyśmienicie i pamiętają słynnego tenora - Jana Kiepurę dzięki któremu Krynica zyskał sławę. Do uzdrowiska zjeżdżały tłumy kuracjusze a także śmietanka towarzyska. Dzięki "Patri" kurort stał się modnym miejscem. Zobacz archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu. 📢 Tutaj tłumy wam nie grożą. Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem oferuje wytchnienie i wspaniałe widoki Szukacie miejsca na pieszą wędrówkę, które może zaoferować chwile wytchnienia, kontemplację przyrody w samotności, a do tego wspaniałe widoki? Takim miejscem jest rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem w Beskidzie Wyspowym. Tam nie spotkacie tłumów, a z punktów widokowych można podziwiać Beskid Sądecki, Jezioro Rożnowskie, Dolinę Dunajca, a nawet Tatry.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Potężna ulewa wyrządziła sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, najbardziej ucierpiał Rajbrot. Zdjęcia Zalane posesje, uszkodzone przepusty i inne elementy infrastruktury - to wstępny bilans strat w gminie Lipnica Murowana w wyniku ulewy, jaka przeszła nad jej południowym rejonem w sobotę 1.06. Na szczęście nawalny deszcz szybko ustał, bo zniszczenia byłyby znacznie poważniejsze. 📢 Oni mają moc w nogach. Po raz 9. pokonują trasę z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju. Trwa Krynicki Rajd Rowerowy Do pokonania mają trasę liczącą 805 km. 17 śmiałków wyruszyło z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju w 9. edycji Krynickiego Rajdu Rowerowego, który łączy dwa partnerskie miasta w myśl hasła „Krynica jest jedna, a miasta są dwa”. W ten niekonwencjonalny sposób promują dwie miejscowości turystyczne. Na mecie w Krynicy-Zdroju zameldują się 8 czerwca.

📢 Dni Chrzanowa 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Chrzanowa podczas święta miasta. Zdjęcia Za nami pierwszy dzień Dni Chrzanowa 2024. Kapryśna pogoda nie pokrzyżowała szyków organizatorom, na scenie planowano o godz. 21 pojawiła się gwiazda wieczoru, czyli zespół Happysad. W sobotę (1 czerwca) przez Plac Tysiąclecia przewinęły się tysiące osób. Zobacz jak podczas Dni Chrzanowa bawili się mieszkańcy i nie tylko.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 2.05.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne wzory 2.06.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Powiat tatrzański ma już 25 lat. Samorządowcy świętowali jubileusz ZDJĘCIA Powiat tatrzański świętuje już 25 lat. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Hotelu Kasprowy. Na wspólnie świętowanie przyjechali samorządowcy z całego Podhala, a także przedstawiciele władz samorządowych. 📢 Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków za cały sezon 2023/2024. Liczyła się liga i Puchar Polski Przez cały sezon 2023/2024 wystawialiśmy oceny piłkarzom Wisły Kraków po każdym meczu. „Biała Gwiazda” rozegrała ich 34 w lidze oraz 6 w Pucharze Polski, który ostatecznie zdobyła. Oceny, jakie podajemy przy poszczególnych nazwiskach, są średnią z not, jakie otrzymywali zawodnicy w całym sezonie. Nie dokonujemy podziału na ligę i Puchar Polski, ocena jest łączna za wszystkie występy. Żeby oceny bardziej oddawały rzeczywistość, prezentujemy średnią z jedną liczbą po przecinku. Co istotne, średnią wyciągaliśmy jedynie z tych meczów, w których dany zawodnik został oceniony. Bywały bowiem takie sytuacje, gdy piłkarz zagrał kilka minut i nie zapracował na notę. Branie takiego meczu pod uwagę przy wyciąganiu średniej, byłoby dla piłkarzy niesprawiedliwe, dlatego nie zostaje uwzględnione.

📢 Pierwszy dzień Dni Olkusza 2024 za nami. Enej porwał do zabawy tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego. Zobacz wideo Podczas pierwszego wieczoru tegorocznych Dni Olkusza na rynku Srebrnego Miasta bawiły się tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic. Podczas imprezy wystąpili laureaci III Olkuskiego Konkursu Tanecznego, uczniowie olkuskich szkół, podopieczni sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz podopieczni Olkuskiej Szkółki Baletowej, KS „Flika” i Pracowni „Pozytywka. Nie zabrakło także gwiazd. Wieczorem na scenie zagrały zespoły Acjaton i Enej. 📢 W Nowej Hucie powstał bobrowy plac zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w Krakowie Atrakcyjne miejsce rekreacji stworzono przy ulicy Węgrzynowickiej w Nowej Hucie. Centrum nowego parku stanowi oryginalny – bobrowy plac zabaw, a główną oś - kładka, która scala wszystkie części enklawy. Są tam także: ścieżka edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, punkty obserwacji przyrody, ławki. Nowy park jest już dostępny dla mieszkańców.

📢 Poważny wypadek na DW 794 pod Krakowem. Są poszkodowani, bardzo duże utrudnienia w ruchu Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej 794 w Cianowicach w gminie Skała koło Krakowa. W sobotę (1 czerwca) ok. godz. 9 zderzyły się tam dwa samochody, osobowy oraz typu bus. Do wypadku doszło na wysokości sklepu Biedronka. - Są osoby poszkodowane. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych, występują bardzo duże utrudnienia w ruch. Zachowajcie ostrożność na drodze – apeluje portal Patrol 998 – Małopolska. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 Wisła Kraków żegna kolejnego napastnika. Odchodzi Szymon Sobczak Od rana w piątek Wisła Kraków informuje o kolejnych rozstaniach z zawodnikami. Kolejnym, który nie będzie grał dłużej w jej barwach jest Szymon Sobczak. Kontrakt napastnika nie zostanie przedłużony – informuje krakowski klub. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejesze memy o wędkarzach. Sezon lato 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wisła Kraków nie przedłuży kontraktu z kolejnym Hiszpanem Wisła Kraków poinformowała, że jej zawodnikiem nie będzie dłużej Miki Villar. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony.

📢 Modne Jezioro Rożnowskie: luksusowe hotele, piękne widoki i atrakcje. Co przyciąga tutaj turystów? Zobaczcie zdjęcia! Przed nami kolejny długi weekend. W tym czasie w Małopolsce turystyka kwitnie. Od jakiegoś czasu można zauważyć spore zainteresowanie jednym z najpiękniej położonych jezior. Jezioro Rożnowskie i miejscowości nad nim położone na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły. Powstają tam hotele luksusowe, które budują sądeccy milionerzy, co wykorzystują np. gwiazdy sportu i organizują tam wesela. Sama okolica jest idealna do wypoczynku, rekreacji i wypoczynku na łonie natury. 📢 Lanckorona to małopolska perełka. Miasto Aniołów idealne na szybki wypad z Krakowa. Oto główne atrakcje! Lanckorona zwana Miastem Aniołów jest jak wehikuł czasu. Tylko 30 minut drogi od Krakowa, a można przenieść się w czasie do XIX-wiecznego miasteczka. Klimatyczne drewniane chaty, urocze kawiarnie, ciekawe muzea i odnowione ruiny zamku sprawiają, że Lanckorona idealnie nadaje się na szybki wypad za miasto. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, dlatego warto się tu wybrać na wycieczkę!

📢 Kosmetyczka namówiła mnie na nową wersję frencha! I wiesz, co? Ten manicure wygląda rewelacyjnie Translucent french to nowa i kolejna odsłona klasycznego francuskiego manicure’u. Czym się ona wyróżnia od innych wersji tej stylizacji? Powiem wam szczerze, że z taką odsłoną jeszcze się nie spotkałam, ale jak zobaczyłam efekt końcowy, to wiedziałam, że ten manicure będzie moim ulubionym. 📢 Kraków szuka chętnych na najem mieszkań na krakowskim Kazimierzu. W większości są potrzebne solidne remonty. Zobacz oferty w przetargu ZBK Znajdują się w kamienicach przy ul. św. Katarzyny, Dietla, Orzeszkowej czy przy al. Mickiewicza. Najmniejsze mają niespełna 17 i 29 metrów kwadratowych, a największe - ponad 104 metry. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem mieszkań w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, które pozostają w jej zarządzie. Oferowane lokale będzie można oglądać w określonych terminach już w najbliższych dniach.

📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 27 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

