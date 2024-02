Przegląd prasy (6.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie!

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [6.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii.

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024: Cóż to był za bal, cóż to była za noc! Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Piękne kreacje, eleganckie garnitury i zabawa do białego rana. Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tę jedyną i niezapomnianą w całym życiu noc, tradycyjnie rozpoczęli od poloneza! Chociaż teraz licealiści już tylko odliczają dni do matury to w niedzielny, 4 lutego, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która uwieczniła na zdjęciach nie tylko wyjątkowy bal, ale przede wszystkim wyjątkowe chwile, których młodzi ludzie na pewno nie zapomną! Zapraszamy do wspólnych wspomnień.

📢 Nietypowa akcja ratunkowa pod Krakowem. Strażacy ratowali konia, któremu noga wpadła do studzienki kanalizacyjnej Do niecodziennej interwencji zostali wezwani strażacy z Krzeszowic i Nawojowej Góry. W poniedziałek, 5 lutego zostali zadysponowani do ratowania konia, który jedną nogą wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Zwierzę samo nie mogło się wydostać. Potrzebna była pomoc strażaków i wsparcie lekarza weterynarii. 📢 Vixomania w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To były naprawdę grube balety! Mamy zdjęcia z imprezy! Vixomania, czyli jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez odbyła się w piątek (2 lutego) klubie Energy2000 w Przytkowicach. Tego wieczora na prawdę grubą imprezę w przytkowickiej dyskotece rozkręcili Killer, Endriu, Cyprex i Prisoners. Jak zwykle nie zbrakło dobrej muzyki, efektów pirotechnicznych oraz niespodzianek dla klubowiczów. Zobaczcie, co tam się działo. Killer/ Gashmaker/ Sound Bass/ Endriu/ Cyprex

📢 Trasa S7 w Krakowie rośnie w oczach. Lekka zima sprzyja drogowcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia! Dodatnie temperatury w lutym pomagają drogowcom w postępach przy jednej z największych inwestycji drogowych na granicy miasta. We wschodniej części Krakowa powstała już część ogromnej estakady przy zalewie w Zesławicach, a w okolicy ul. Kocmyrzowskiej rośnie węzeł Grębałów, który połączy S7 z obwodnicą Krakowa. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 65 proc. realizacji. 📢 Duży pożar zakładu drzewnego pod Tarnowem. Strażacy walczą z ogniem, który trawi tartak w Zakliczynie. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr Liczne zastępy straży pożarnej walczą z dużym pożarem, który wybuchł w poniedziałek (5 lutego) po południu w Zakliczynie (powiat tarnowski). Pali się tartak przy ul. Krakowskiej, przed rondem przy wjeździe do miejscowości od strony mostu na Dunajcu.

📢 Pod Krakowem pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopienia, rozlewiska, wysoki poziom rzek. Stan ostrzegawczy przekroczony na Rudawie i Skawince Zalane drogi, podtopione podwórka, pompowanie wody z piwnic, potoki wychodzące z brzegów - z taką sytuacją mierzą się strażacy z powiatu krakowskiego od rana w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. Pierwsze interwencje były już w niedzielę wieczorem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego rzeki Rudawy na stacji wodowskazowej w Balicach w gminie Zabierzów oraz stanu ostrzegawczego w gminie Skawina w Rzozowie na Skawince. Burmistrz Skawiny Norbert Rzpisko oraz wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan ogłosili w swoich gminach stan pogotowia przeciwpowodziowego. 📢 Podtopienia na Podhalu. Zalana szkoła w Lipnicy, dom w Poroninie, droga w Zakopanem Odwilż dała się we znaki mieszkańcom Podhala. W poniedziałek straż pożarna musiała interweniować ws. zalań i podtopień. Interwencje były w Zakopanem, Lipnicy Małej i w Poroninie.

📢 W Krakowie może brakować nawet 100 tys. mieszkań. Czy miasto mogą uratować tzw. zintegrowane plany inwestycyjne? Krakowski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Kraków podczas poniedziałkowej, 5 lutego, dyskusji pt. "Quo vadis Krakowie? Jak planować miasto, aby budować je racjonalnie i z korzyścią dla wszystkich?" przedstawili kierunki rozwoju Krakowa i możliwości realizacji w Krakowie tzw. zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI). Za przykłady dwóch inwestycji, które mogą powstać w Krakowie w ramach ZPI podano obszar ul. Rydlówka oraz obszar przy Parku Lotników. 📢 Niestraszna im wielka woda. Walczą z osuwiskiem w Grybowie. Ostatni etap prac Mimo deszczowej pory i wysokiego stanu rzek, trwają zaawansowane prace związane z zabezpieczeniem groźnego osuwiska nad rzeką Biała w Grybowie. Na miejscu pracują robotnicy, działa tzw. ciężki sprzęt. W ostatnich latach kwestia omawianego osuwiska spędzała sen z powiek grybowianom, ale również pracownikom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej. To właśnie na pechowej skarpie stoi zabytkowy dwór Hoschów, czyli blisko 200-letni budynek będący własnością Caritasu.

📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 5.02 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków ujawnia jak wygląda sytuacja z Kamilem Brodą i Davidem Juncą Kamil Broda i David Junca nie zagrali w ostatnim sparingu na zgrupowaniu w Turcji, w którym Wisła Kraków zagrała z Ardą Kyrdżali. Trener Albert Rude tłumaczył to kontuzjami obu zawodników, a teraz „Biała Gwiazda” przekazała nieco więcej szczegółów.

📢 Studniówka 2024 "Ekonomika" w Olkuszu. Był tradycyjny polonez i szalone tańce. Bal ZS nr 3 im. Antoniego Kocjana uwieczniony na zdjęciach Był tradycyjny polonez na rozpoczęcie balu studniówkowego ZS nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu a potem szalone tańce na parkiecie Chochołowego Dworu. Tam bawiły się ostatnie klasy "Ekonomika". Do matury już mniej niż sto dni. Pierwsze egzaminy rozpoczynają się 7 maja. 📢 Wspaniały dzień byłego piłkarza Wisły Kraków! Alon Turgeman zapamięta tę sobotę na całe życie Wisła Kraków to w jego karierze krótki, ale bardzo treściwy i udany epizod. Alon Turgeman swoimi golami pomógł „Białej Gwieździe” utrzymać się w ekstraklasie. Miał w Krakowie chwile radości, jednak takich emocji, jakich doświadczył w tę sobotę, 3 lutego 2024, nigdy wcześniej nie przeżył. A zaczęło się od tego, że za zgodą trenera odłączył się od drużyny i pojechał do szpitala, by towarzyszyć rodzącej żonie.

📢 Tragedia w Krynicy. Zmarł 14-latek, który uległ wypadkowi na stoku Jaworzyny Krynickiej. Lekarze walczyli o jego życie Nie udało się uratować życia 14-letniemu mieszkańcowi Warszawy, który w piątek, 26 stycznia, około godz. 18 na stoku ośrodka Jaworzyna Krynicka uległ poważnemu wypadkowi. Chłopak wjechał na czasowo wyłączoną z użytkowania trasę, gdzie pracował ratrak, przymocowany do stoku stalowymi linami.

📢 Charytatywny Bal Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu. Padł imponujący rekord! Pieniądze pomogą chorej Natalce. Zdjęcia Po raz siódmy Fundacja Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu zorganizowała Charytatywny Bal Karnawałowy. W sali bankietowej Dworku Jedlina w Jawiszowicach znów padły rekordy uczestników i zebranej kwoty. Cały dochód z balu przeznaczony został na leczenie chorej 3-letniej Natalki z Oświęcimia. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia balu.

📢 Protest w Jaroszowcu. Ludzie chcą się czuć bezpiecznie przechodząc przez pasy. Ostatnie potrącenie miało tu miejsce w piątek Mieszkańcy Jaroszowca wyszli dzisiaj (5 luty 2024 roku) na ulicę. Maszerują przez przejście dla pieszych przy ul. Kolejowej w centrum wsi. Chcą poprawy bezpieczeństwa na pasach. Punktem zapalnym było piątkowe potrącenie 16-latka na pasach. 📢 Wiatr uderzył w schronisko w Tatrach. Uszkodzony został fragment dachu Silny wiatr w górach uszkodził dach schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Fragment gontowego poszycia został oderwany i runął na zimie. Fragment dachu chroni teraz jedynie papa, która była pod gontem. 📢 Przywrócą Rudawę na ulicy Retoryka? Pomysł nowej rzeki w centrum Krakowa zgłoszony do budżetu obywatelskiego 2024 "Rzeka na Retoryka! Przywróćmy bieg Rudawy!" - Akcja Ratunkowa dla Krakowa poinformowała, że projekt pod takim hasłem składa do budżetu obywatelskiego 2024. Miejscy aktywiści przypominają, że to pomysł, który został już przygotowany w 2018 roku, ale do dziś nie doczekał się realizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak płynęła Rudawa ponad 100 lat temu.

📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 5.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Płace w Krakowie: w których branżach zarabia się najlepiej, a w których najgorzej? Oto dane GUS Informatyka, telekomunikacja czy może zarządzanie i finanse – w których branżach są najwyższe zarobki w Krakowie? Zgodnie z danymi rocznika statystycznego 2023 sporządzonego przez krakowski GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krakowie wyniosło ogółem 8157,43 zł, nieco powyżej tej średniej zarabiają pracownicy sektora prywatnego: 8334,72 zł, zaś w sektorze publicznym można liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 7693,36 zł. Istnieje ogólne przekonanie, że największe zarobki w Krakowie (i nie tylko) zapewnia informatyka, znajduje ono swoje odzwierciedlenie w danych. A gdzie zarabia się najgorzej? Sprawdźcie ranking zarobków w poszczególnych branżach w Krakowie.

📢 Oto ranking TOP 10 najlepszych krakowskich cukierni według Google 2024. Gdzie po pączki w Krakowie nie tylko w tłusty czwartek? Tłusty czwartek w 2024 roku wypadnie już 8 lutego. Z tej okazji dokonaliśmy dla Was przeglądu najpopularniejszych i najwyżej ocenianych przez użytkowników Google cukierni w Krakowie, które szczycą się tym, że po pączki ustawiają się do nich długie kolejki. W naszym zestawieniu znajdziecie 10 najlepszych cukierni, które od użytkowników uzyskały ocenę 4,5 lub wyższą. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 5.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 5.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami! 📢 Takie psy wyją, niszczą i szczekają. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 5.02.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Modne paznokcie french 2024: kolorowe, z brokatem, różowe i czarne. Pomysły na french manicure na krótkich i długich paznokciach French manicure nie wychodzi z mody. W tym sezonie również pozostaje w trendach, jednak w odświeżonym wydaniu. Cieniutkie kreseczki umieszczone w połowie płytki paznokcia, lub double french czyli cienkie paski malowane podwójne. To będzie hit! Zobacz 25 inspiracji na modny manicure francuski. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 5.2.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 5.02.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Okazje z demobilu. Wojsko sprzedaje mikrobus, łódź, rower stacjonarny i narzędzia. Lutowy przetarg AMW w Krakowie Zbliża się pierwszy w tym roku przetarg Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wykaz pojazdów, przedmiotów i sprzętu już niepotrzebnego wojsku i oferowanego na przetargu liczy prawie 80 pozycji. Pośród najdroższych jest 13-letni samochód skoda octavia combi, którego cena wywoławcza wynosi 15,6 tys. złotych. Do "wzięcia" jest też np. mikrobus lublin, kosy spalinowe i nożyce do żywopłotu, a dla chcących na wiosnę popracować nad formą - zestaw do ćwiczeń z bieżnią i rowerami stacjonarnymi. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 5 do 9 lutego [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 5.02.24 Na przerwy w dostawach prądu muszą przygotować się mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości w najbliższych dniach. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są w tym tygodniu przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od poniedziałku 5 lutego do piątku 9 lutego.

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Jaka jest prywatnie? Lubi pozować do zdjęć! Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka i mieszka gwiazda programu Żony Warszawy Monika Goździalska. A Jaka jest prywatnie?Lubi prowokować i nie boi się odważnych zdjęć Monika Goździalska wystąpiła w głośnym realityshow Polsatu - The Real Housewives. Żony Warszawy. Czym na co dzień zajmuje się słynna celebrytka i jaka jest prywatnie? To pewna siebie osoba, która lubi prowokować i jest – jak sama mówi – królową własnej bajki. Zobaczcie – tak żyje i mieszka gwiazda, bizneswoman i „żona warszawy". W galerii zdjęć znajdziesz prywatne zdjęcia!

📢 Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Te konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu w 2024 roku!

📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pożar autobusu aglomeracyjnego MPK pod Krakowem. Duże utrudnienia w ruchu W poniedziałek, 5 lutego w Skawinie na skrzyżowaniu Korabnickiej i Wyspiańskiego zapalił się autobus aglomeracyjny. Było po godz. 8, gdy służby otrzymały zgłoszenie o pożarze autobusu. Nie ma informacji osobach poszkodowanych. Są duże utrudnienia na drodze, wprowadzony został ruch wahadłowy. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kraków. Niesławny wiadukt na Łokietka przeszedł metamorfozę Tak zmienił się wiadukt kolejowy na ul. Łokietka. Nowy obiekt to więcej miejsca na jezdnię i chodniki. Jest wygodniej dla kierowców i bezpieczniej dla pieszych. Przejazd pod wiaduktem przez lata denerwował kierowców. Samochody jadące z obu kierunków ledwo się mieściły, albo musiały się przepuszczać. Dla pieszych i rowerzystów to była też koszmarna przeprawa. Ale mieszkańcy zgłaszają, że trzeba też coś zrobić z przejazdem kolejowym...

📢 Wypadek na zakopiance pod Krakowem. Zderzenie również na autostradzie A4. Ogromne korki w Krakowie i okolicach Libertów, zakopianka, kierunek Kraków, zderzenie trzech samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Służby działają na miejscu. Droga zablokowana, w miarę możliwości ruch odbywa się jednym pasem. Korek ciągnie się już od Głogoczowa. Zalecamy wybieranie alternatywnych tras oraz zachowanie ostrożności. Ponadto totalnie zakorkowana jest autostrada A4 w rejonie Krakowa, od zakopianki aż po wysokość Piekar. Z kolei na autostradzie A4 przed zjazdem na Niepołomice, kierunek Kraków - doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na miejscu pracują wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. Pogoda nie pomaga w bezpiecznej jeździe. Uważajcie! 📢 Co dalej z rozbudową obwodnicy na Bielanach? Piątego ringu wokół Krakowa na razie nie planują Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili wiele uwag do planów rozbudowy o trzeci pas zachodniego odcinka obwodnicy autostradowej Krakowa. Coraz więcej krakowian jest przeciw zabudowie w związku z tą inwestycją Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Wspierają ich politycy, w tym kandydaci na prezydenta Krakowa. Drogowcy zapowiadają, że przeanalizują różne propozycje. Zaznaczają przy tym, że przedsięwzięcie, które konsultują nie dotyczy budowy kolejnego, piątego ringu autostradowego wokół stolicy Małopolski.

📢 Abp Marek Jędraszewski odejdzie na emeryturę. Kto obejmie po nim rządy w krakowskim kościele? Wśród kandydatów "Robin Hood" papieża 24 lipca metropolita krakowski biskup Marek Jędraszewski skończy 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny dla duchownych. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup jest wówczas zobligowany do złożenia rezygnacji z pełnionego urzędu na ręce papieża. Wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów na głowę krakowskiego kościoła wymieniani są: kardynał Grzegorz Ryś, kard. Konrad Krajewski, bp. Sławomir Oder i bp. Damian Muskus. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 5.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Cieplutko to można wracać do rozkopywania Krakowa. Fala remontów i zmian w ruchu nadchodzi Drogowcy rozkręcają się z remontami. Łatają dziurawe jezdnie po zimie, ale biorą się też za większe remonty ulic. Z dużych inwestycji trwa i potrwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej, lewoskrętu ze Żmujdzkiej w 29 Listopada i oczywiście budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, wzdłuż Młyńskiej, a niedługo i Lublańskiej. Sporo zmian będzie też w komunikacji miejskiej. Z dużych nowości mamy remonty na ulicach: Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina, Półłanki. 📢 Kraków. Targi Jedwab przy Rynku głównym dla miłośników vintage. Unikaty i perełki z drugiego obiegu Oryginalne, unikatowe ubrania, biżuteria, zegarki, kolczyki, buty - wszystko to można było znaleźć na niedzielnych butikowych targach vintage w Krakowie. Była to już jedenasta edycja Targów Jedwab. Rynek Przestrzeń (Jazz Like That) przy Rynku Głównym 34 odwiedziło wielu zainteresowanych - jak przyznawali organizatorzy, frekwencja wręcz ich zaskoczyła. Jakie perełki można było złowić na tych targach - udokumentowała nasza fotoreporterka.

📢 Beata Szydło odwiedziła Nowy Sącz. Tłumy na spotkaniu „Wolnych Polaków” W niedzielne popołudnie w Nowym Sączu odbyło się okręgowe „Spotkanie Wolnych Polaków” z udziałem Beaty Szydło oraz lokalnych parlamentarzystów. Na wydarzeniu pojawiły się tłumy mieszkańców Sądecczyzny. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy, był czas na pytania do polityków oraz wspólne zdjęcia. 📢 Konkursy na grzebienie i nożyczki dla zaczynających przygodę z fryzjerstwem. W Krakowie odbył się widowiskowy Junior Hair Show Młodzi adepci fryzjerstwa zaprezentowali w niedzielę (4 lutego) w Krakowie swoje umiejętności w konkurencjach fryzjerstwa damskiego i męskiego. Hala 100-lecia KS Cracovia przy al. Focha zamieniła się w arenę zmagań konkursowych młodych talentów fryzjerstwa - z użyciem grzebieni i nożyczek. Odbyły się też pokazy utytułowanych mistrzów fryzjerstwa. 📢 Wieża na Bocheńcu atrakcją dla turystów, ale ruch stał się zmorą dla okolicznych mieszkańców. Apelują do gminy o parking, chodniki, toalety Otwarcie wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach zwiększyło ruch turystyczny w jej sąsiedztwie. Ale dla mieszkańców przysiółka oznacza to ciągłe problemy w codziennym funkcjonowaniu. Ich zdaniem władze samorządu nie przygotowały na czas należycie infrastruktury: droga jest wąska, brakuje chodnika, a co najważniejsze - dużego parkingu.

📢 Było pięknie. Tłumy nowożeńców na Targach Ślubnych w Nowym Sączu Za nami 13. edycja Sądeckich Targów Ślubnych, które tradycyjnie odbyły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Wydarzenie przyciągnęło wiele par, które planują ślub i wesele. Nic dziwnego, bo pod jednym dachem można było m.in. wybrać obrączki, zapoznać się z ofertą domów weselnych, fotografów, kwiaciarni czy cukierni, a także znaleźć wymarzoną suknię ślubną lub odpowiedni garnitur.

📢 Znane bistro w centrum Krakowa tymczasowo zamknięte, pracownicy skierowani na badania Popularne lokal "Charlotte" przy placu Szczepańskim w Krakowie jest tymczasowo zamknięty. Ma to związek ze zgłoszeniami dotyczącymi zatruć w tym znanym bistro. Jak wynika z opinii wystawianych lokalowi w Internecie, wizyty tam w miniony poniedziałek i wtorek - 29 i 30 stycznia - fundowały gościom wymioty, biegunki i gorączkę. Sprawa trafiła do Sanepidu, zareagował też menedżer lokalu.

📢 Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Przedostatnia odsłona. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich to impreza dla biegaczy amatorów bardzo lubiana przez uczestników. Właśnie odbywa się dwunasta edycja. Areną zmagań był jak zwykle Las Wolski. 📢 Nietypowe kawiarnie i lokale w Krakowie. Spotkanie w szafie, eliksir Harrego Pottera, ciasto w towarzystwie krokodyla? Zaskakujące miejsca! Kraków oprócz pięknych zabytków słynie z doskonałych kulinariów. Okazuje się jednak, że niektóre lokale zaskakują nie tylko serowaniami daniami, ale także wystrojem i wnętrzami. Przedstawiamy oryginalne, jedyne w swoim rodzaju i nietypowe kawiarnie oraz restauracje w Krakowie, które zaskoczą każdego. Kawa w szafie? Herbata w towarzystwie królika lub krokodyla? A może magiczny, dymiący eliksir znany z Harrego Pottera? Dodajemy jeszcze pyszny deser w tajemniczym świecie Alicji z krainy czarów. Nietuzinkowych lokali jest całkiem sporo i idealnie nadają się na weekendowe wyjście ze znajomymi lub rodziną. Sprawdźcie!

📢 Wodorowy, przegubowy Solaris będzie testowany przez MPK w Krakowie Niskopodłogowy autobus zasilany wodorem marki Solaris Hydrogen U18 przez najbliższe dwa miesiące będzie woził pasażerów krakowskiego MPK na regularnych liniach. Krakowski przewoźnik informuje, że w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów zasilanych wodorem z wykorzystaniem środków unijnych.

📢 Morsy Ziemi Gorlickiej nad Klimkówką. Tym razem by wejść do wody, musiały sobie utorować drogę pomiędzy krami Morsowanie to uzależnienie. Trudno chyba inaczej wytłumaczyć determinację, która trzeba w sobie mieć, by znaleźć sposobność do kąpieli. Sękówka była dzisiaj niezbyt przyjazna z racji solnego nurtu i wysokiego poziomu wody, więc Morsy Ziemi Gorlickiej zdecydowały: Klimkówka! 📢 Szable, bibeloty i egzotyczne obuwie. Sprawdziliśmy, co tym razem można było kupić na giełdzie pod Halą Targową w Krakowie Jedni uważają, że na giełdzie ul. Grzegórzeckiej co niedzielę lądują po prostu stare graty (a nie żadne antyki). Natomiast inni, którzy zjawiają się tu tłumnie bez względu na pogodę - zawsze potrafią wynaleźć na stoiskach i w wystawionych koszach jakieś cuda. Albo piękne, albo ciekawe - na pewno oryginalne i z duszą. Też spróbowaliśmy! W naszej galerii zdjęć pokazujemy, co złowiła - aparatem - na giełdzie staroci pod Halą Targową nasza fotoreporterka.

📢 Studniówka 2024. Bal maturalny I LO im Marcina Kromera w Gorlicach. To była zabawa do białego rana w Gospodzie Magurskiej w Małastowie W sobotni wieczór, 3 lutego przyszli maturzyści klas 4a, 4b i 4e I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach, bawili się na studniówce w Gospodzie Magurskiej w Małastowie. Były eleganckie garnitury, wymyślne suknie i wyszukane dodatki, młodzi ludzie wyglądali dosłownie olśniewająco. 📢 Wielka przemiana pod Kopcem Kościuszki. Będzie tam park z koncertami, wystawami i kinem letnim ZDJĘCIA Trwają prace związane ze zrewitalizowanie obszaru po zniszczonych po II wojnie światowej bastionach I-III Fortu Kościuszko pod Kopcem Kościuszki. W tym roku planowane jest zakończenie inwestycji. W jej ramach powstanie nowa przestrzeń parkowa i rekreacyjna. W malowniczej scenerii będą mogły się tam odbywać wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, czy kino letnie.

📢 Komunikacja autobusowa na północy Krakowa: wydłużenie i przemeblowanie tras Od soboty, 3 lutego, linia autobusowa nr 193 została wydłużona do nowej pętli "Górka Narodowa P+R". Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy chcieli stworzenia połączenia z nowo powstałego terminala autobusowego w kierunku Nowej Huty. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Tegoroczni maturzyści i nauczyciele szkoły bawili się w Pejzażu To była niezapomniana Studniówka 2024 tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W domu weselnym Pejzaż w Skrzyszowie – w nocy z soboty na niedzielę (27 na 28 stycznia) bawili się na balu przedmaturalnym uczniowie pięciu klas piątych technikum: architektury krajobrazu, ekonomicznego, technologii żywności, hotelarstwa oraz organizacji turystyki wraz z zaproszonymi nauczycielami i dyrekcją szkoły. Bal był dobrą okazją do tego, aby podziękować im nie tylko za przekazywaną wiedzę, ale także rozwijanie ich talentów i zainteresowań. Jak na studniówkę przystało, nie mogło zabraknąć oczywiście tradycyjnego poloneza, a także tanecznej zabawy na parkiecie.

📢 Studniówki 2024. Na balu krakowskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5 bawiło się 380 osób Studniówka krakowskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5 została zorganizowana w sobotę (3 lutego) w słynnym Gościńcu w Czuszowie pod Proszowicami. To tu znaleziono odpowiednio dużą salę dla balu, w którym miało wziąć udział 380 osób - przede wszystkim uczniowie siedmiu klas maturalnych z osobami towarzyszącymi, ponadto grono pedagogiczne szkoły i rodzice tegorocznych maturzystów. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwieczniła to na zdjęciach nasza fotoreporterka.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie klas maturalnych XXVIII LO w Krakowie Tegoroczni maturzyści z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział ok. 140 osób, przede wszystkim 92 uczniów czterech najstarszych klas. Studniówka oznacza zbliżającą się maturę, ale także świetną zabawę z przyjaciółmi. Warto obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia!

📢 Ta studniówkowa noc należy do nich! Tak w Starym Dworcu bawili się tegoroczni maturzyści z gorlickiego "Ekonomika" Które z umiejętności wyniesionych ze szkoły są najważniejsze? W dzisiejszy wieczór, 3 lutego uczniom klas maturalnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach na pewno przydała się umiejętność tańca, bowiem to od imponującego poloneza rozpoczął się ich wspaniały bal maturalny! 📢 Studniówka 2024 VI LO w Krakowie. W Starej Zajezdni maturzyści zaszaleli, by zapomnieć o tym, co nadchodzi... Kto w sobotę spacerował ulicami Kazimierza mógł usłyszeć jak bawią się przyszli maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Tradycyjnie już, w Starej Zajezdni przy ul. Wawrzyńca, odbyła się studniówka tej prestiżowej szkoły - słynnego VI LO. Osiem klas, ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i oczywiście 60 nauczycieli i rodziców (bo ktoś musiał czuwać nad tą szaloną imprezą). Zobaczcie te piękne pary, kreacje i doskonałą zabawę na naszych zdjęciach. Aktualnie w Krakowie i całej Małopolsce trwa studniówkowy szał!

📢 Ludzie gór w Tarnowie. Trwa festiwal „Górnolotni” z serią ciekawych spotkań. Są też projekcje, a w niedzielę bieg. Zdjęcia Festiwal „Górnolotni” zgromadził miłośników wspinaczek i górskich wędrówek w Tarnowie. Podczas trzydniowej imprezy odbywają się spotkania z ludźmi gór, projekcje filmowe, a festiwalowi towarzyszy także kiermasz górskich akcesoriów i wydawnictw.

📢 "Pojechał z zespołem i... odmówił wyjścia na sparing". Hutnik Kraków wystawiony do wiatru przez piłkarza, którego chciał sprawdzić GKS Katowice - Hutnik Kraków 2:1 w sparingu rozegranym w sobotę 3 lutego w Katowicach. W nowohuckiej drużynie zadebiutował pomocnik Maciej Urbańczyk, a po ponad siedmiu latach wrócił do niej bramkarz Dorian Frątczak. Z Krakowa na ten mecz pojechał też z drużyną ukraiński obrońca Jewhen Smirnow, ale ostatecznie... odmówił wyjścia na boisko, bo wybrał inny klub.

📢 Wisła II Kraków wygrywa wysoko. Testowany napastnik Drukarza strzelił dwie bramki Po wysokiej porażce 1:6 z Żyliną w pierwszym sparingu w okresie przygotowawczym, w drugim Wisła II Kraków odbiła sobie tamtą porażkę, wygrywając 6:0 z Alitem Ożarów. Drużyną grającą na co dzień w IV lidze świętokrzyskiej. 📢 Wieczysta Kraków. Peszko kontra Piszczek. I nie tylko "Wasyl" wpadł na mecz z LKS Goczałkowice! Wieczysta Kraków kontra LKS Goczałkowice-Zdrój. Trener Sławomir Peszko kontra grający trener Łukasz Piszczek. Taki mecz odbył się w sobotę 3 lutego w Nowej Hucie, na obejrzenie konfrontacji kolegów skusił się m.in. Marcin Wasilewski. Sparing zakończył się remisem 2:2, który dla Wieczystej wspaniałym golem tuż przed końcem uratował Mateusz Gamrot. Krakowianie następne mecze rozegrają już w Turcji na zgrupowaniu.

📢 Ferie w Zakopanem. Tłumy na Krupówkach, korki na ulicach miasta. A na chodnikach lód Drugi turnus zimowych ferii miał być lepszy dla górali i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Tak można wnioskować po tłumach na Krupówkach i korkach na ulicach miasta pod Giewontem. - Śląsk kolejny rok z rzędu okazuje się lepszy niż Warszawa - mówi branża turystyczna.

📢 Kraków. Ulica Barska i słynny przejazd pod hotelem Forum rozkopany. Powstaje tu droga do... nowego hotelu! W Krakowie, w rejonie osiedla Podwawelskiego trwa inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Prace postępują, teren jest mocno rozkopany. Hotel powstanie blisko dawnego hotelu Forum i kompleksu knajp na Bulwarach Wiślanych. Lata temu w Krakowie przejazd pod hotelem Forum stał się powodem wielkiego sporu.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację! 📢 Niezwykłe odkrycia w Morawicy pod Krakowem. Tak wyglądało romańskie palatium Stara plebania kościoła w podkrakowskiej Morawicy, która - jak się okazało - pierwotnie była rezydencją rycerskiego rodu, odsłoniła przed badaczami swoje tajemnice. Dzięki dokonanym odkryciom zostały też przygotowane wizualizacje, które pokazują, jak budowla wyglądała w średniowieczu. Specjaliści podkreślają, że nie ma dotąd w Polsce drugiego takiego znaleziska: romańskiego budynku o charakterze reprezentacyjnym zachowanego do wysokości pierwszego piętra. Zaznaczają, że pilnie trzeba podjąć prace zabezpieczające i konserwatorskie w tym zabytku.

📢 Studniówka 2024. W Starej Zajezdni bawili się licealiści z III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie Studniówkowe bale krakowskich szkół w pełni. W piątek, 2 lutego w Starej Zajezdni w Krakowie do uroczystego poloneza stanęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Zobaczcie jak się prezentowali i bawili tegoroczni maturzyści.

📢 Znany sądecki miliarder otrzymał zielone światło. Może budować kompleks usługowy nad Jeziorem Rożnowskim. To kolejny jego wkład w turystykę Już wkrótce na jednej z działek nad Jeziorem Rożnowskim sądecki miliarder Andrzej Wiśniowski wybuduje karczmę, w planach jest także najprawdopodobniej kompleks hotelowy. Wniosek o pozwolenie na budowę, który wpłynął do Starostwa Powiatowe w Nowym Sącz został rozpatrzony pozytywnie. Inwestycja, która zapewni rozwój turystyczny gminie Gródek nad Dunajcem dostała zielone światło.

📢 Tak postępują prace przy budowie pierwszej tężni solankowej w gminie Olkusz. Obiekt będzie gotowy na wiosnę. Zobacz zdjęcia Trwa budowa pierwszej tężni solankowej w gminie Olkusz. Obiekt powstaje w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra”. Planowany termin zakończenia prac przypada na wiosnę tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia solankowa będzie największym tego typu obiektem w regionie i jednym z największych w kraju. 📢 Najświeższe dane o cenach nowych mieszkań w Krakowie. Stabilizacji nie ma i nie będzie Końcówka 2023 r. dawała nadzieję na stabilizację średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań na rynkach mieszkaniowych największych miast. Styczeń 2024 r. pokazał jednak, że w niektórych tempo wzrostu cen nie zwalnia – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. W Krakowie w grudniu pojawiły się symptomy stabilizacji cen, ale już w styczniu znów kwota za metr mieszkania poszła w górę.

📢 TOP 10 kościołów w Krakowie według użytkowników Google. Oto najbardziej lubiane parafie w mieście Kościoły i parafie w Krakowie. Jest ich całkiem sporo. Te odwiedzane są zarówno przez wiernych jak i przez turystów. Okazje się, że w stolicy Małopolski kilka z nich wybija się na prowadzenie jako te najlepiej oceniane - najlepiej oceniane według Google, na podstawie pozostawionych opinii przez tych, którzy mieli okazje odwiedzić wybraną świątynię. Zastanawiacie się, które świątynie znalazły się w TOP 10 kościołów w Krakowie? Sprawdźcie!

📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Studniówka 2024. Tak na balu przedmaturalnym bawili się uczniowie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Zabawa była przednia! Chcecie to przeżyć jeszcze raz? Zajrzyjcie do naszej galerii! 📢 Kraków. Kompleks handlowy przy Zakopiańskiej rozrośnie się. Budują Max Premium Burgers Okolice ulicy Zakopiańskiej, u stóp Sanktuarium w Łagiewnikach, to chyba największy kompleks handlowy w Krakowie. Sklepy ciągną się od rzeki Wilgi aż po ulicę Kubusia Puchatka. Park Handlowy Zakopianka, Makro, Decathlon, Castorama, pełno salonów meblowych i wiele innych sklepów. A niedługo pojawi się druga w Krakowie restauracja szwedzkiej sieci Maxi Premium Burgers. Budowa już trwa u zbiegu ulic Zakopiańskiej i Armatury. 📢 Krakowscy Strażnicy Miejscy przygarnęli w akcję "mrozy" psa z krakowskiego schroniska. Jak dalej potoczyła się jego historia? Rzecznik prasowy krakowskiej Straży Miejskiej, Marek Anioł z radością informuje nas, że pies Mombaj, który został przygarnięty przez funkcjonariuszy podczas akcji "mrozy" nie wrócił do schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Aktualnie nadal mieszka w siedzibie Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188. Co dalej? Adopcją Mombaja jest zainteresowanych kilku funkcjonariuszy. W najbliższym czasie dowiemy się, u którego z nich Mombaj zostanie już na dobre.

📢 Aktywiści alarmują, że budowa tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej zatopi budżet Krakowa Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta" przedstawiła długą listę zarzutów dotyczących planów budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Alarmują, że realizacja inwestycji w proponowanym zakresie nadmiernie obciąży już mocno zadłużone miasto. 📢 Inspektorowi KTOZ udało się złapać pięknego psa, błąkającego się po Krakowie. "Uciekinier został wyśledzony kolejny raz" Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami regularnie relacjonuje w mediach społecznościowych swoje działania. Tym razem jeden z inspektorów zaangażował się w próbę złapania pięknego, błąkającego się po Krakowie psa. Efekt? Przeczytajcie poniżej. 📢 Kraków. Już nie ma drzew przy Lublańskiej. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic może postępować Smutnie wygląda teraz zachodnia strona ulicy Lublańskiej w Krakowie. Zniknęły drzewa wycięte pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mimo, że dało się inaczej, mimo protestów mieszkańców. Inwestycję zaprojektowano jednak, że budzi ona gniew krakowian, na czas nie zmieniono planów. Gdyby się jednak uprzeć to budowa by się wydłużyła i według wyliczeń urzędników kosztowałaby o jakieś 60 mln zł więcej. Przegrali mieszkańcy i stare drzewa. Na otarcie łez - mają pojawić się nowe. Tymczasem prace na inwestycji postępują i wielki błotnisty plac budowy w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiej się poszerza. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Paznokcie na zimę: biel, czerwień, róż, odcienie niebieskiego. Pomysły i inspiracje na zimowy manicure hybrydowy. Dużo wzorów 31.1.2024 Jakie kolory paznokci wybrać zimą? Postawić na świąteczną czerwień, biel, a może głęboką zieleń? Te pytania na pewno zadają sobie miłośniczki wyjątkowych stylizacji paznokci hybrydowych. Zimowy manicure może być minimalistyczny, możesz wybrać szalone wzory, błyszczące zdobienia, albo postawić na jeden piękny kolor bez dodatków. Możliwości jest mnóstwo, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pięknych zimowych stylizacji paznokci. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Magiczne miejsce pod Krakowem – Niepołomickie Błonia. Jeden z najciekawszych parków w Polsce zachwyca o każdej porze roku Niepołomickim Błoniom dodaje urody nawet poranna mgła. Jeden z najatrakcyjniejszych miejskich terenów spacerowo-wypoczynkowych w regionie i kraju, miejsce wręcz magiczne, znajduje się tuż pod Krakowem, w samym sercu Niepołomic, w rejonie Zamku Królewskiego. To blisko sześć hektarów zieleni, m.in.: z ogrodami deszczowymi, parkiem sensorycznym, strefą piknikową, wioską kaczek, domkami dla jeży, hotelem dla owadów. Rośnie tam 75 tys. roślin i ponad 107 różnych drzew, w tym owocowych.

📢 Oto najlepsze suchary internetu w 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się przyszli maturzyści z IV LO im. Tadeusza Kościuszki. To był bal na 200 osób Tegoroczni maturzyści IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na miejsce swojej studniówki wybrali Starą Zajezdnię na krakowskim Kazimierzu. W balu wzięło udział około 200 osób, w tym - przede wszystkim - ok. 130 uczniów z pięciu klas maturalnych tej szkoły. W programie studniówki, jako dodatkowa atrakcja, znalazły się pokazy tańca i śpiewu w wykonaniu młodzieży. Był też pokaz poloneza.

📢 Studniówka 2024 III LO w Tarnowie. Uczniowie czterech klas czwartych bawili się na balu przedmaturalnym w pałacu Białe Ługi. Mamy zdjęcia! W pałacu Białe Ługi w Wierzchosławicach swój bal przedmaturalny rozpoczęli w sobotę (27 stycznia) uroczystym polonezem uczniowie czterech klas czwartych z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Wspólną studniówkę miały klasy: B, D, E i G. Uczestniczyło w niej około 250 osób. Nie tylko maturzyści i osoby towarzyszące im w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale również zaproszeni przez nich nauczyciele i dyrekcja liceum, do których trafiły podziękowania oraz bukiety czerwonych róż. Każda z klas zaprezentowała inny układ poloneza, który wcześniej długo ćwiczyli, a zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny toast szampanem wzniesiony przez dyrektora Jana Rybę o pomyślność na maturze. Trzy pozostałe klasy z III LO swoją studniówkę będą mieć za tydzień. Towarzyszyliśmy uczniom z aparatem w tym wyjątkowym balu. Zobaczcie bogatą galerię zdjęć!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Studniówka prestiżowego II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Osiem klas, 350 osób i fantastyczna zabawa w Starej Zajezdni Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie odbyła się w sobotę 13 stycznia w Starej Zajezdni na Kazimierzu. W tradycyjnego poloneza ruszyło 8 klas. Wraz z osobami towarzyszącymi bawiło się ok. 350 osób. Czerwony dywan, piękne pary, dopracowane kreacje, a nawet rozdanie Oscarów. Wręczono je uczniom i nauczycielom w różnych kategoriach, wybrano ponadto Miss i Mistera balu oraz króla i królową parkietu. Najważniejsze było jednak spotkanie uczniów i nauczycieli poza salami lekcyjnymi, w znakomitej atmosferze, przy dobrej muzyce i w chwili zapomnienia, że nadchodzi matura. Powolutku, tup tup tup...

📢 Oto sądeccy milionerzy. Niektórzy zaczynali w garażu, teraz zna ich cała Polska. TOP największych firm w Nowym Sączu i regionie Sądecczyzna to zagłębie milionerów między innymi dzięki znanym w całej Polsce, a nawet świecie dużym firmom i zakładom produkcyjnym. Przygotowaliśmy listę największych pracodawców na Sądecczyźnie, które zatrudniają setki a nawet tysiące osób, a ich produkty są znane. Chyba każdy kupił chodź raz produkty firmy Konspol, lody Koral, albo jechał pociągiem produkowanym przez NEWAG. Być może waszych domach macie okna produkcji Dako, a bramę marki Wiśniowski. Początki wielu milionerów nie były łatwe, część z nich zaczynała produkcję w garażu, aby po czasie dorobić się majątku. Przedstawiamy najbardziej znane marki w regionie. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 24.06.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Studniówka 2023. Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni. Taki bal jest tylko raz w życiu Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęli swój bal maturalny od tradycyjnego poloneza. Choć teraz licealiści odliczają już dni do matury to w piątkowy, 27 stycznia, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która zrobiła wiele pamiątkowych zdjęć tego wyjątkowego balu. Zapraszamy do wspólnych wspomnień.

📢 Studniówka VI LO w Krakowie. Osiem klas zaszalało w Starej Zajezdni W weekend studniówki opanowały Kraków. Imprez dla przyszłych maturzystów w mieście i jego okolicach zorganizowano sporo, ale to studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego niosła się szerokim echem po krakowskim Kazimierzu. W starej zajezdni bawiło się prawie 400 osób, w tym ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i 50 nauczycieli. Jako absolwent tej znakomitej szkoły pozwalam sobie tutaj pozazdrościć udanej imprezy i życzyć powodzenia na maturze.

