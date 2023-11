Przegląd prasy 6.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała”?

Prasówka 6.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę [6.11.2023] Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa!

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [6.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

Prasówka 6.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [6.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Ring girls na gali Knockout Boxing Night w Zakopanem. Piękne panie na ringu Sobotnia gala Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night obfitowała nie tylko w emocje sportowe, ale i estetyczne. Oprócz emocjonujących walk bokserów, uwagę widzów przykuły także ring girls, czyli panie, które prezentowały widzom rundy walk.

📢 Wojskowa emerytura bardzo wysoka. Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Czerwona zorza polarna nad Nowym Sączem. Niepowtarzalny spektakl na niebie Niektórzy mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny mogą mówić o dużym szczęściu. Nie musieli wyjeżdżać do Skandynawii, czy w okolice koła podbiegunowego, by zobaczyć zorzę polarną. Wystarczyło dzisiaj, 5 listopada, po godz. 18 spojrzeć na niebo i podziwiać mieniący się różnymi odcieniami czerwieni spektakl na niebie.

📢 Wyjątkowe, piękne zjawisko na Podhalu. Wieczorem można było podziwiać zorzę polarną Niedzielny wieczór na Podtatrzu okazał się wyjątkowo piękny. Gdy deszczowe chmury odeszło, na niebie wieczorem ukazała się... zorza polarna. Piękne kolory rozświetliły podhalańskie niebo. 📢 Jeden z najcenniejszych zabytków wschodniej części Krakowa. Opactwo Cystersów w nowohuckiej Mogile w jesiennej aurze Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce. 📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko. Niebo jakby w płomieniach Około godziny 18:00 w Sławkowicach pod Wieliczką w gminie Biskupice na niebie można było zauważyć spektakularną, czerwoną zorzę polarną. Zjawisko było widoczne przez 20 minut, ale naszej czytelniczce udało się uwiecznić je na zdjęciach. Efekt jest niesamowity. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Targi dla miłośników psów i kotów wróciły do Krakowa. Czworonogi opanowały Galerię Kazimierz PupiLove Targi - czyli wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i kotów - wróciły do Krakowa. Odbyły się w niedzielę 5 listopada w Galerii Kazimierz. Właściciele czworonogów mogli kupić dla swoich pupili wiele przydatnych akcesoriów, a wśród nich m.in. smycze, obroże, ubranka, a także smakołyki. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [6.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Ponure sceny po meczu Hutnika. Kibice wściekli na piłkarzy. "Oddajcie koszulki!" Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Wydarzenia podczas tego meczu wyzwoliły u kibiców nowohuckiego klubu dużo emocji. U części z nich - zdecydowanie za dużo niepotrzebnych emocji. Bo dla części ludzi będących tego dnia na trybunach mecz nie skończył się wraz z ostatnim gwizdkiem. Dwadzieścia, może trzydzieści osób po meczu podeszło pod budunek klubowy i dosadnie wyrażało niezadowolenie postawą zespołu. Drzwi główne budynku Hutnika zostały wtedy zamknięte, strzegły im służby porządkowe, piłkarze Kotwicy w hallu musieli poczekać na przejście do autokaru, do momentu aż ludzie na zewnątrz się rozejdą. I w końcu, jakieś 40 minut po zakończeniu spotkania, tak się stało. 📢 Tak wygląda Wisła z lotu ptaka od Krakowa do Oświęcimia. Niesamowite widoki. Zdjęcia Krajobrazy z Wisłą niezmiennie zaskakują i cieszą oczy, niezależnie, czy to w Krakowie, w Tyńcu, czy pod Oświęcimiem. Królowa polskich rzek z lotu ptaka robi szczególne wrażenie. Zobacz galerię zdjęć z rejsu Wisłą od Krakowa do Oświęcimia z powietrza i z poziomu rzeki.

📢 Tak wygląda obwodnica Oświęcimia do drogi S1 po roku inwestycji. Ronda, mosty i drogi z asfaltem. Zdjęcia i film z powietrza Na budowie obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 mija rok od symbolicznego wbicia łopaty w związku z rozpoczęciem inwestycji. Jak na tym etapie wygląda ważna przyszła trasa można zobaczyć na zdjęciach i filmie z powietrza udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Wisła Kraków. Wiadomo, ile meczów będzie pauzował Kacper Duda Kacper Duda dostał czerwoną kartkę w meczu 13. kolejki z Podbeskidziem Bielsk-Biała. Teraz już wiadomo, ile potrwa przerwa w grze młodego pomocnika Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że Komisja Dyscyplinarna PZPN nałożyła na Dudę dwa mecze zawieszenia.

📢 Kibice Kotwicy Kołobrzeg na meczu w Krakowie. Policja wstrzymała ruch obok stadionu Hutnika. Zdjęcia Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Z sektora dla gości dopingowało podczas tego meczu piłkarzy Kotwicy dwudziestu kibiców. Trzeba przyznać, że zafundowali sobie naprawdę daleki wyjazd, no i w Nowej Hucie stawili się liczniej niż w sierpniu 2022 r., kiedy było ich trzech. W niedzielę 5 listopada 2023 roku ze względu na przyjazd busów z sympatykami kołobrzeskiego klubu policja w południe zatrzymała na kilka minut ruch na ulicy Ptaszyckiego. Grupa osób w sektorze gości potem solidnie zmokła na deszczu, ale też doświadczyła niecodziennych wrażeń. No bo piłkarze z Kołobrzegu przegrywali już z Hutnikiem 0:3, a pokonali go 5:3. Po meczu podeszli do swoich sympatyków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Kordian, sądecka gwiazda disco polo, pała miłością do muzyki i samochodów. Zobaczcie jakie piękne i nietypowe pojazdy posiada Kordian, to pseudonim sceniczny mieszkającego w Żeleźnikowej Wielkiej pod Nowym Sączem Wacława Cieślika, gwiazdy nurtu disco polo. Muzyka to wielka pasja Kordiana, który miłością pała także do motoryzacji. Jest właścicielem m.in. tira, forda ram, ciągnika ursus a od niedawna także dwóch nestor baronów. Zobaczcie jakie pojazdy posiada sądecka gwiazda disco polo. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Liga Juniorów Starszych. Po meczu SMS Oświęcim przeciwko Beskidowi Andrychów już tylko jedna ekipa w lidze bez porażki. ZDJĘCIA W przedostatniej kolejce makroregionalnej ligi juniora starszego w zachodniej Małopolsce SMS Oświęcim podejmował Beskid Andrychów. Na boisku w Rajsku, bo tam oświęcimianie najczęściej występują w roli gospodarza, spotkały się ekipy kompletujące zwycięstwa. Po ostatnim gwizdku sędziego już tylko jedna drużyna w lidze pozostała bez porażki. Szkoda, że w tym ważnym meczu jednym z reżyserów była zła pogoda, a zawodnicy zaliczyli błotną kąpiel. 📢 Przemarsz, wypominki, msza święta. Kraków pamięta o Żołnierzach Wyklętych Przemarsz, wypominki w bazylice Mariackiej, msza święta. Tak przedstawia się program zaplanowanych na 5 listopada X Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. 📢 Operacja "Carlos". Policjanci zatrzymali ponad 60 osób, podejrzanych o rozpowszechnianie treści pedofilskich. Ofiarami m.in. niemowlęta Policjanci zatrzymali ponad 60 osób, podejrzanych m.in. o posiadanie i rozpowszechnianie treści pedofilskich. Na zdjęciach i filmach były nawet wykorzystywane seksualnie niemowlęta. Operacja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości została przeprowadzona w całym kraju. Udało się zatrzymać m.in. fotografa, który zajmował się robieniem zdjęć i tworzeniem filmów z udziałem małoletnich. Postawiono mu zarzuty zgwałcenia oraz seksualnego wykorzystania trzech osób. W dwóch przypadkach chodzi o dzieci.

📢 Grand Prix Krakowa w biegach górskich. W deszczu i błocie po Lesie Wolskim ZDJĘCIA Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, jej dwunasta edycja zaczęła się 15 października. 5 listopada rozegrano drugie zawody z cyklu. Nie da się ukryć, że pogoda nie była sprzymierzeńcem zawodników podczas zmagań w Lesie Wolski. Padał deszcz, było błotnisto. Mimo tego nie zabrakło śmiałków. Prezentujemy ich w GALERII

📢 Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Nie do wiary! Nowohucki zespół prowadził 3:0... i znów to samo! Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. 3:5 w meczu 16. kolejki II ligi, rozegranym w niedzielę 5 listopada. To niewiarygodne, ale nowohucki zespół powtórzył koszmarny dla siebie scenariusz z poprzedniego tygodnia. Bo tak jak w tamtym spotkaniu z Lechem II Poznań prowadził już 3:0, no i znów po godzinie gry stracił wszystko, ponosząc porażkę.

📢 Hit internetu. Mieszkanie 100-metrowe w Krakowie za 697 tys. zł, ale jest haczyk... To ogłoszenie o sprzedaży mieszkania robi furorę w internecie. Niby lokal w Krakowie, tylko... szybko trzeba autostradą do niego dojechać, bo faktycznie jest w Bytomiu. Według ogłoszeniodawcy 1 godzinę i 15 minut drogi od centrum Krakowa. Jeśli ktoś chciał przyciągnąć uwagę do ogłoszenia to mu się udało. Co do sprzedaży komuś kto chce zamieszkać pod Wawelem... może być problem. 📢 Kraków. Wybudują ścieżkę rowerową na alei 29 Listopada. Znów będą zmiany w ruchu W poniedziałek, 6 listopada, ruszą prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada - od ul. Żelaznej do ul. Woronicza (po wschodniej stronie). Wraz z rozpoczęciem robót wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzenie z barierkami Autostrada A4, węzeł Balice, kierunek Katowice - kolizja samochodu osobowego z barierkami. Brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

📢 Niezwykłe minerały i kamienie szlachetne. To wszystko można zobaczyć w Krakowie Niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale - wszystko to można zobaczyć podczas Listopadowej Giełdy Biżuterii i Minerałów, która właśnie odbywa się w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej.

📢 Wypadek pod Myślenicami. Auto w potoku, trzy osoby ranne Jawornik. Na odcinku Drogi Wojewódzkiej nr 955 doszło do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego, który wypadł z drogi do koryta potoku. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Ruch odbywa się już bez większych utrudnień. 📢 39 lat temu oddano do użytku pętle XXX-lecia PRL w Krakowie. Teraz to świeżo przebudowana pętla Krowodrza Górka Poniedziałek 5 listopada 1984 roku był przełomowy dla mieszkańców Krowodrzy. To tego dnia uroczyście została oddana do użytku pętla tramwajowa XXX-lecia PRL (Krowodrza Górka P+R). Budowa wiaduktów nad torami kolejowymi od pętli Dworzec Towarowy była istotnym elementem pozwalającym na szybkie połączenie dla mieszkańców Krowodrzy z centrum Krakowa.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Kraków. Cztery rzeźby w Nowej Hucie przeszły renowację. Ależ różnica! Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył prace związane z renowacją zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty w Krakowie. Rzeźby, które przeszły renowację to rzeźby plenerowe „Dziewczynka” na os. Na Skarpie, „Ptaki” na os. Willowym, „Małe Organy” na os. Wandy oraz „Spirala kosmiczna na os. Tysiąclecia. 📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz WTA Finals? Gdzie oglądać turniej w Cancun? Transmisja na żywo, wyniki, tabele grup Meksyk Świątek - Sabalenka Iga Świątek w WTA Finals gra po raz trzeci. Kiedy można oglądać mecze Polki? Gdzie szukać transmisji na żywo? Podpowiadamy, jak i kiedy znaleźć na antenie telewizyjnej spotkania tenisistki, która ma wielką ochotę na pierwszy triumf w turnieju z udziałem najlepszych zawodniczek roku 2023. Świątek występuje w Cancun jako rakieta numer 2, ale zwycięstwo w zawodach może dać jej powrót na pozycję liderki światowego rankingu WTA. Mecze Świątek na żywo z Meksyku pokaże w Polsce tylko jedna stacja telewizyjna. Poniżej terminarz, wyniki wszystkich meczów i tabele grup turnieju WTA Finals.

📢 TOP 10 najlepszych porodówek w Małopolsce. Zobaczcie ranking fundacji Rodzić po Ludzku Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking najlepszych - w opinii kobiet - porodówek. W Małopolsce na szczycie znalazły się szpitale z Krakowa, Chrzanowa i Nowego Sącza. W pierwszej dziesiątce są też szpitale z Tarnowa, Gorlic, Bochni. Gdzie w Małopolsce kobiety najchętniej rodzą? 📢 Modne krótkie fryzury na lato 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 05.11.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 05.11.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 05.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Paznokcie french 2023: eleganckie, delikatne, kolorowe, jasne paznokcie french z wzorkami. Pomysły na paznokcie migdałki i kwadraty 05.11 French manicure nie wychodzi z mody. Co sezon wraca do nas jak bumerang, ale za każdym razem w nowej odsłonie. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem wykonując french manicure będziemy stawiać na cieniutkie paski. Przekonaj się jak to wygląda. Zobacz inspiracje. 📢 Najmodniejsze kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 05.11.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 05.11.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 05.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 05.11.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Migdałki - paznokcie na jesień. Beżowe, bordowe, zielone i z brokatem. Najpiękniejsze jesienne paznokcie. Dużo wzorów 5.11.2023 Paznokcie migdałki są idealne na każdą okazję. Ten kształt paznokci świetnie sprawdzi się na co dzień, do pracy, na randkę czy eleganckie przyjęcie. Paznokcie w kształcie migdałów optycznie wyszczuplają dłoń, są wygodne, praktyczne i uniwersalne, nie przeszkadzają w codziennych obowiązkach. Co więcej, pięknie się prezentują w różnych kolorach, wzorach i zdobieniach. Nic dziwnego, że są uwielbiane przez panie. Zobacz co jest modne w stylizacjach paznokci.

📢 Paznokcie french z brokatem, czarne, czerwone, a może brązowe. Zobacz, jak pomalować paznokcie migdałki i kwadratowe na jesień 2023 Delikatne i z nutą szaleństwa, klasyczne i nietypowe, matowe i z brokatem, możliwości jest wiele. Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych w stylu french manicure. Jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 5.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 5.11.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Jesień na Zakrzówku. Idealne miejsce na spacer. Piękne kolory drzew i brudna laguna basenów ZDJĘCIA Z DRONA Jak na październik w Krakowie jest całkiem ciepło. Co prawda sezon kąpielowy na Zakrzówku dawno się zakończył, ale to miejsce całkowicie nie opustoszało. Szczególnie, że poza basenami atrakcją tutaj jest Park Zakrzówek ze swoimi krętymi ścieżkami. A widok na białe skały połączone z drzewami w jesiennych kolorach może się podobać. Wybraliśmy się tam z dronem.

📢 Kraków. Rozwinęli wielką palestyńską flagę na Rynku Głównym. Czuwanie dla Strefy Gazy Kilkadziesiąt osób pojawiło się na Rynku Głównym w Krakowie z palestyńskimi flagami, w tym jedną bardzo dużą. To było "czuwanie dla Palestyny". Zgromadzeni wyrazili wsparcie dla ludności cywilnej cierpiącej obecnie w Strefie Gazy oraz sprzeciw wobec działań militarnych Izraela. Ten na cel wziął Hamas po ataku terrorystycznym jaki został przeprowadzony na terenie Izraela. Niestety w akcji odwetowej giną też tysiące palestyńskich cywilów.

📢 Niezapomniany Nowy Sącz w latach 90, 80 i 70. Taka było moda na sądeckich ulicach, tacy byliśmy! Z archiwum Stanisław Śmierciaka Nowy Sącz jeszcze 40 lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Zebraliśmy archiwalne zdjęcia miasta z różnych wydarzeń i okresów. Tak było w latach 90, 80 i 70. Autorem tych interesujących zdjęć jest Stanisław Śmierciak, legendarny fotoreporter i dziennikarz "Gazety Krakowskiej". Na fotografiach można zobaczyć m.in. pochód 1-majowy z czasów PRL, kwiaciarki na ryku, aptekę przy ul. Batorego 81 /w Pekinie czy ul. Jagiellońską, która wtedy tętniła życiem. 📢 Piękna jesień w dzikim Parku Jalu Kurka w Krakowie Odzyskany niedawno dla mieszkańców park Jalu Kurka przy ul. Szlak mieni się pięknymi barwami tej jesieni. Urzędnicy uporządkowali go, ale zmienili w nim wiele. Wygląda dziko, nie jest zagracony nadmierną małą architekturą. Zapewne z czasem to się zmieni, ale dziś można zapuścić się w las w samym centrum Krakowa.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 5.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy.

📢 Na Kokoczu pod Tarnowem stanie tężnia solankowa. Obok niej planowana jest budowa wieży widokowej, jakiej w regionie dotąd nie było Gmina Ryglice ogłosiła przetarg na budowę tężni solankowej na górze Kokocz. To pierwszy etap większego zadania pod nazwą „Centrum Nauki, Innowacji, Kultury i Sportu”, którego najważniejszym elementem ma być budowa wieży widokowej – jednej z najwyższych w Małopolsce, która pełnić ma jednocześnie różne funkcje. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zdjęcia Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg. Ten mecz, w słoneczną sobotę 4 listopada, obejrzało z trybun około 900 osób. Aktywna była grupa dopingująca krakowski zespół, a wszyscy dopingujący Wieczystą dostali od piłkarzy to, po co przyszli na stadion: pewne zwycięstwo (3:0) nad rywalem w walce o awans do II ligi. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Kiełbaski przed stadionem Sandecji, pogrzebowe szarfy i okolicznościowy transparent. Mieszkańcy Nowego Sącza i ich spontaniczna akcja W piątek, 3 listopada, minął termin oddania do użytku stadionu miejskiego w Nowym Sączu. Inwestycja nie została zakończona, a miasto zerwało umowę z wykonawcą Grupą Blackbird. Cześć mieszkańców Nowego Sącza w sobotę pod wieczór stawiła się przed bramą stadionu, żeby upiec obiecane kiełbaski. Był też okolicznościowy baner i pogrzebowe szarfy.

📢 Decyzja środowiskowa dla wyciągu na Nosalu w Zakopanem. Ekolodzy zapowiadają walkę Kolejny krok do budowy nowej stacji narciarskiej na Nosalu w Zakopanem. Urząd miasta wydał decyzję środowiskową dla nowej inwestycji. Teraz inwestor – Tatrzański Park Narodowy – może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. O ile decyzja środowiskowa nie zostanie uchylona. Do tego chce doprowadzić Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Ekolodzy uważają, że budowa stacji narciarskiej wyrządzi szkody w tatrzańskiej przyrodzie.

📢 Wypadek w Lipnicy Małej na Orawie. Kilka osób rannych. Przyleciał śmigłowiec LPR Poważne zdarzenie drogowe w Lipnicy Małej na Orawie. Doszło tam do wypadku trzech samochodów. Cztery osoby zostały ranne. Jedna z nich - dziecko - została przewieziona do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Michał Probierz też tam był. Publiczność na meczu Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Z trybun stadionu Cracovii ten mecz, w sobotę 4 listopada, obejrzało dwa tysiące osób. Kibice dopingujący Puszczę jak zwykle zajęli miejsca w sektorach położonych od strony Błoń, byli też sympatycy Pogoni w sektorze dla gości. Na trybunie głównej sporo było natomiast znanych twarzy, na czele z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem. Byli trenerzy Jacek Zieliński i Jan Urban, był Kamil Glik. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRYBUN.

📢 Nowe połączenie PKP Intercity z Warszawy przez Kraków i Oświęcim do Monachium oraz do Pragi i Budapesztu. Zobacz jaki jest rozkład jazdy Nowe międzynarodowe połączenie uruchamia od 10 grudnia PKP Intercity. Nocny pociąg będzie jeździł z Warszawy do Monachium, zatrzymując się po drodze m.in. na stacjach w Miechowie, Krakowie i Oświęcimiu. Ponadto części składu będą jechać do Pragi i Budapesztu.

📢 Kibice Pogoni Szczecin na stadionie Cracovii. Wspierali zespół w meczu z Puszczą. Zdjęcia Kibice Pogoni Szczecin w sobotę 4 listopada przyjechali do Krakowa i dopingowali swój zespół w meczu z Puszczą Niepołomice. Mecz odbywał się na stadionie Cracovii, a zanim sympatycy "Portowców" pojawili się w sektorze gości, przeszli pod eskortą policji przez Błonia, no bo parking dla szczecinian znajdował się po ich drugiej stronie. Kibice Pogoni taką samą wyprawę do Krakowa zaliczyli już niecałe półtora miesiąca temu, wówczas ich drużyna grała z Cracovią. Zarówno po tamtym meczu, jak i potyczce z Puszczą, ekipa ze Szczecina miała okazję fetować zwycięstwo. TUTAJ >>>> ZDJĘCIA KIBICÓW POGONI NA MECZU Z PUSZCZĄ.

📢 Kopalnia w Brzeszczach ma 120 lat. Historia najstarszego zakładu górnictwa węglowego i ludzi na archiwalnych zdjęciach. Galeria Historia kopalni Brzeszcze sięga początków XX wieku, kiedy to na terenie ówczesnej wsi Brzeszcze zainicjowano poszukiwania węgla, a potem jego eksploatację. I tak od 120 lat kopalnia z pokolenia na pokolenie wpisana jest w życie mieszkańców Brzeszcz. Zobacz archiwalne zdjęcia, na których widać, jak zmieniała się kopalnia i same Brzeszcze. Wiele z tych miejsc już zmieniło się nie do poznania. 📢 Wisła Kraków. Pierwsza porażka rezerw „Białej Gwiazdy”. Rozbił je Beskid Andrychów Wisła II Kraków, lider małopolskiej IV ligi przegrała pierwszy mecz w sezonie. Sposób na drużynę Mariusza Jopa znalazł Beskid Andrychów, który w Myślenicach wbił drugiej drużynie „Białej Gwiazdy” aż pięć bramek. 📢 Wieczysta Kraków wysoko wygrywa mecz na szczycie! Peszko prowadzi zespół do awansu Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg 3:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 4 listopada. Żółto-czarni umocnili się na prowadzeniu w tabeli, po 15 kolejkach mają 32 punkty. Sławomir Peszko jako trener śrubuje swój bilans - Wieczysta pod jego dowództwem wygrała pięć spotkań, dwa zremisowała. Siarka, zajmująca przed tym weekendem 3. miejsce, pozostała z dorobkiem 26 pkt.

📢 Co za ścianą hoduje sąsiad? Pytony, boa, pająki... Piękne, a czasem też niebezpieczne zwierzęta w domach sądeczan Aż 752 egzotyczne zwierzęta mieszkają w klatkach i terrariach domów mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Tak wynika z rejestru, który prowadzi starostwo. Okazuje się, że sądeczanie bardzo lubią ptaki, a ich ulubieńcami są papugi z najdalszych zakątków świata. Upodobali sobie również gady, a wśród nich prym wiodą węże, nawet te największe osiągające 8 m długości. Sprawdź, co za ścianą hoduje sąsiad. 📢 Tak się kiedyś jeździło po Nowym Sączu i Krynicy. Tych samochodów i autobusów nie spotkasz już sądeckich drogach Komunikacja miejska kiedyś była dominującym środkiem transportu. Podróżowała nią większość mieszkańców, choć były też samochody osobowe. Z roku na rok ich wygląd się zmieniał. Bardziej nowoczesne i komfortowe zastępowały te starsze. Z jakiegoś powodu lubimy jednak stare samochody i z sentymentem wspominamy stare autobusy, którymi kiedyś jeździło się po mieście. Zachowały się też na archiwalnych zdjęciach.

📢 Kraków. Poważny wypadek w Nowej Hucie na Ptaszyckiego. Jedna osoba ranna Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana, przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Zagłębiem Sosnowiec Wisła Kraków tylko zremisowała 0:0 z Zagłębiem Sosnowiec i trudno ten wynik przyjąć inaczej niż jako kolejną dla „Białej Gwiazdy” stratę punktów. Krakowianie zagrali nieskutecznie, a remis spowodował, że znów robi się gorąco wokół osoby trenera Radosława Sobolewskiego. Prezentujemy wnioski po piątkowym meczu Wisły. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew w Krynicy-Zdroju zapoczątkowały modę na tego typu atrakcje w Polsce. Jesienne zdjęcia są magiczne Na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy Zdroju, 894 m n.p.m., stoi wieża widokowa o wysokości 49,5 m. Od czterech lat atrakcja ta cieszy się wielką popularnością wśród turystów. Jest skryta w sercu Beskidu Sądeckiego, pośród przepięknych lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Obiekt został doceniony i nagrodzony w 2020 roku, uznany za unikatowy w skali europejskiej. Widoki są niesamowite. Była to pierwsza tego typu atrakcja w kraju, po jej sukcesie podobne konstrukcje zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. 📢 To już 14 lat! Tak budowano i otwierano galerię Bonarka w Krakowie 14 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku otwarte zostało jedno z najpopularniejszych krakowskich centrów handlowych - Bonarka. Już na samej inauguracji pojawił się tłum mieszkańców, a także wiele znanych osób. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.

📢 Na parkingach przy szlaku do Morskiego Oka w Tatrach mają stanąć parkomaty Na parkingach przy szlaku do Morskiego Oka pojawią się parkomaty i automatyczne szlabany. Tatrzański Park Narodowy chce wprowadzić tzw. inteligentny system sterowania ruchem na Palenicy Białczańskiej, Łysej Polanie, jak i wzdłuż drogi między Palenicą a Łysą. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Zagłębiem Sosnowiec To nie był udany mecz dla Wisły Kraków jeśli chodzi o wynik. Remis 0:0 z Zagłębiem Sosnowiec na swoim terenie trzeba rozpatrywać w kategoriach porażki. Oceny zawodników „Białej Gwiazdy”, głównie tych ofensywnych, nie mogą być zatem wysokie.

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę”, ale na końcu już gwizdali Na meczu z Zagłębiem Sosnowiec pojawiło się ponad czternaście tysięcy widzów. Kibice gorąco dopingowali Wisłę Kraków, a jeśli chodzi o sprawy kibicowskie był to mecz z podtekstami. Zrobiło się też nerwowo na koniec spotkania, bo wiślacy znów stracili punkty z zespołem z dołu tabeli, co kibice przyjęli głośnymi gwizdami.

📢 Gala boksu w Zakopanem. W walce wieczoru Michał Cieślak będzie bronić tytułu Mistrza Europy. Na ring wejdzie też „Diablo” Włodarczyk Zakopane jak Las Vegas. W sobotę wieczorem pod Giewontem odbędzie się gala boksu zawodowego. Na ringu będzie można zobaczyć walkę o pas zawodowego Mistrza Europy. Będzie go bronił Michał Cieślak. W ringu zaprezentuje się także Krzysztof „Diablo” Włodarczyk – były dwukrotny mistrz świata. 📢 Święto i tłumy ludzi pod blokiem w Nowym Targu. Zebrano 10 mln zł na leczenie 3-letniej Kamilki! To zdecydowanie jedna z najmilszych wiadomości z Podhala. Po 10 miesiącach walki udało się zebrać aż 10 mln zł na najdroższy lek świata dla 3-letniej Kamili Gil z Nowego Targu, która choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Wystarczy jedna dawka najdroższego leku świata, by Kamila wyzdrowiała. Gdy w piątek popołudniem licznik na zbiórkach pokazał 10 mln zł, setki wolontariuszy i mieszkańców Nowego Targu zorganizowało huczne spotkanie pod domem rodziny Gilów.

📢 Zamek w Muszynie odwiedza kilkaset osób dziennie. Szykują dodatkową atrakcje, obiekt będzie podświetlony. Take są propozycje kolorów Zamek w Muszynie został otwarty zaledwie miesiąc temu. To długo wyczekiwana atrakcja szybko zyskała popularność. Codziennie wielu chętnych odwiedza to miejsce. Ci liczeni są w setkach. Teraz zamek odbudowany praktycznie od zera zyska kolejną atrakcję, która sprawi, że będzie widoczny w nocy. Jest kilka propozycji kolorów podświetlenia, który najlepszy?

📢 To będzie najdroższy odcinek linii kolejowej nr 104 Nowy Sącz - Chabówka. Najkorzystniejsza oferta to prawie 2 mld zł Zapowiadana i oczekiwana przez mieszkańców modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz staje się faktem. PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły realizację inwestycji, która przyczyni się do rozwoju kolei w regionie. Wkrótce rusza prace na odcinku linii kolejowej nr 104 Limanowa-bocznica Klęczany. Jeśli nie będzie odwołań to PKP PLK podpisze umowę z konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak. Ich oferta została oceniona najwyżej.

📢 Kraków. Słynne wyklejanki Wisławy Szymborskiej na wystawie w Piwnicy pod Baranami Kraków. Przynajmniej do 15 listopada w Piwnicy Pod Baranami potrwa wystawa kolaży, czyli słynnych wyklejanek autorstwa Wisławy Szymborskiej. Prace noblistki można oglądać codziennie od godz. 11.00 do północy. 📢 Na Podhalu sezon grzewczy już się rozkręcił. Ile kosztuje węgiel? W Tatrach śnieg, a to oznacza, że sezon grzewczy na Podhalu wystartował. Mimo to na podtatrzańskich składach z opałem ruch słaby. - Ludzie kupują zachowawczo. Zamawiają tonę, góra dwie. Teraz nikt nie robi zapasów jak w latach ubiegłych - wskazuje sprzedawczyni z firmy Romar, która handluje opałem w Zakopanem. To o tyle dziwi, że ceny opału w ostatnim czasie spadły. 📢 Ta firma z Nowego Sącza znana jest w wielu krajach. Tak produkowane są okna i drzwi tarasowe w sądeckiej fabryce DAKO to jedno z największych przedsiębiorstw działających w Nowym Sączu. To rodzinna firma, która została założona w 1994 roku i od tego czasu prężnie się rozwija. Ich okna oraz drzwi i bramy garażowe są znane nie tylko w Polsce, ale też w krajach europejskich i azjatyckich. Pracę w zakładzie mieli okazję podglądnąć z kamerą twórcy kanału „Fabryki w Polsce” w serwisie YouTube.

📢 Nawiedzony pałac w Tęgoborzy. Czarna magia i seanse spirytystyczne hrabiego Wielopolskiego pozostawiły po sobie ślad na wieki.Tutaj straszy! Pałac czy dwór w Tęgoborzy to rozsławione na całą Polskę miejsce. Podobno nadal da się odczuć tu skutki sensów spirytystycznych hrabiego Wielopolskiego. Tam nadal straszy! "Drzwi, choć zamknięte wcześniej na klucz trzaskają, do jednego z pokoi w ogóle nie da się wejść, bo silna energia od razu „wyrzuca” śmiałka z pomieszczenia"- czytamy na stronie gminy Łososina Dolna. To tutaj została spisana słynna przepowiednia podyktowana przez ducha Adama Mickiewicza. 📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma nietypowe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Krakowskie lotnisko do końca roku ma szansę pobić rekord wszechczasów. Chodzi o miliony... pasażerów W czwartek 2 listopada w Kraków Airport obsłużyliśmy 8 milionowego pasażera. Pierwszy taki wynik osiągnęliśmy w roku 2019 i wówczas również z nieskrywaną przyjemnością witaliśmy 8 milionowego podróżnego - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. 📢 Kilkanaście tysięcy młodych ludzi z powiatów Małopolski zachodniej: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego ze wsparciem Prawie 17 tys. młodych osób otrzymało wsparcie w ramach prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Subregionie Oświęcimskim, obejmującym powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki i suski.

📢 Elektryczne rowery i martwe przepisy. W Krakowie na ścieżkach rowerowych robi się niebezpiecznie W Krakowie z roku na rok wzrasta natężenie ruchu rowerowego. Według danych za trzeci kwartał 2023 było ono o 2 proc. wyższe niż w latach poprzednich. I to jest dobra wiadomość. Ale jest też zła. "Na ścieżkach rowerowych jest coraz większy chaos i robi się coraz bardziej niebezpiecznie" - alarmuje nasz Czytelnik. Chodzi mu nie tylko o nieprzewidywalnych użytkowników elektrycznych hulajnóg czy słabą znajomość przepisów u innych rowerzystów, ale przede wszystkim o gwałtowny wzrost liczby rowerów elektrycznych, które potrafią rozwijać zawrotne prędkości. I choć regulacje prawne dotyczące "elektryków" są precyzyjne i jasne, a wiele z tych jednośladów nie powinno w ogóle wjeżdżać na drogi rowerowe, to egzekucja tych przepisów jest fikcją.

📢 Samochód zawiesił się na torowisku tramwajowym na Dietla. Dziwne tłumaczenie prowadzących Jak informuje Straż Miejska Miasta Krakowa, o 3 rano w piątek 3 listopada przyjęto zgłoszenie, że jadący ulicą Dietla samochód marki Opel zawiesił się na torowisku tramwajowym. Prowadząca auto kobieta tłumaczyła, że... zawiniła nawigacja. 📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Niezwykły grobowiec rodziny Koral, twórców „lodowego imperium”, tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany. 📢 Atrakcyjna oferta w Krakowie. W listopadzie Wawel będzie można zwiedzić za darmo. Jest co oglądać Po raz dwunasty już w ramach akcji "Darmowy listopad" rezydencje królewskie zapraszają do nieodpłatnego zwiedzania. Na liście znalazło się jedenaście muzeów, które w listopadzie można zobaczyć za darmo, wśród nich Zamek Królewski na Wawelu, gdzie w tym roku odwiedzający będą mogli obejrzeć m.in. wystawę "Obraz Złotego Wieku".

📢 Nowy amfiteatr pod Górą Parkową w Krynicy Zdroju robi wrażenie. Jak wygląda w środku? Trwają prace związane z budową amfiteatru w Krynicy-Zdroju. Na placu budowy pracują budowlańcy oraz ciężkie maszyny, a z lotu ptaka widać miejsca dla widowni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w maju 2024 odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. 📢 Druga największa stacja kolejowa w Krakowie już po rewolucji. Tak się zmieniła! Prace trwały kilka lat, ale są efekty. "Dobrze jest rozpoczynać podróż na stacji w Płaszowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększyła dostęp do pociągu dla wszystkich pasażerów. Nowe perony, przejście podziemne i system informacji dla podróżnych ułatwiają przesiadki" - podkreślają kolejarze z PKP PLK.

📢 TOP 10 najpiękniejszych punktów widokowych i szczytów w Pieninach na jesienne wycieczki. Widoki zachwycają! Znasz te miejsca? Gdzie w Małopolsce wybrać się na proste, górskie wycieczki, aby zachwycić się jesiennymi klimatami? Oczywiście, w Pieniny! Przedstawiamy TOP 10 punktów widokowych i szczytów z pięknymi panoramami i widokami na Tatry. Poranne mgły, kolorowe drzewa i wyjątkowe ekspozycje łączące góry z jeziorami i zamkami tworzą piękny świat, który jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Pokażemy Wam także miejsca, z których można oglądać zachody słońca i zachwycające panoramy… nie wychodząc nawet z samochodu. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać!

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc idealnych na spotkania ze znajomymi i podziwianie panoramy miasta [1.11] Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie! 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 TOP 10 roślin antysmogowych! Te rośliny zadbają o Twoje zdrowie i polepszą jakość powietrza w mieszkaniu Sezon grzewczy został już rozpoczęty. Z nadchodzącą zimą nadchodzi także smog, który jest od wielu lat jest zmorą zarówno mieszkańców większych miast, ale też małych miejscowości, w których często królują kotły węglowe. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Może nie uratują one świata, ale oczyszczą powietrze w naszych domach. Oto 10 roślin, które zadbają o twoje zdrowie i pomogą w walce ze smogiem. Przejdź do galerii i sprawdź!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

