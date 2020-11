Przekąski na jesienne wieczory – przepisy na domowy street food: gyros, pita z kurczakiem i zdrowe frytki

Gyros w aromatycznych przyprawach, pita z awokado i piersią z kurczaka czy zdrowe frytki z batatów i ziemniaków z sosem czosnkowym. Zobaczcie nasze propozycje na smaczne przekąski na jesienne wieczory, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

Jesienno-zimowa aura nie zawsze zachęca do spacerów, za to stwarza idealną okazję do pozostania we własnej kuchni i oddawania się kulinarnym eksperymentom. A co, jeśli tęsknisz za lokalnymi specjałami sprzedawanymi wprost z przyulicznych budek? Nic prostszego! Teraz możesz przyrządzić je samodzielnie! Domowy street food jest dużo zdrowszy. Jak zrobić popularne dania w domu? Czas spędzony w domu może być bardzo kreatywny i smaczny. Długie wieczory warto wykorzystać na przygotowanie swoich ulubionych dań, a nawet odtworzenie smaków potraw, jadanych w restauracjach lub kupowanych w ulicznych budkach i food truckach. Domowe street foodowe przekąski mogą być nie tylko wyjątkowo smaczne, ale też dużo zdrowsze. Warzywne frytki, gyros, a może nadziewane chlebki pita? Opcji jest wiele i każda z nich z pewnością zaspokoi apetyt i oczaruje niejedno, stęsknione letnim klimatem, serce i podniebienie.

Takie przysmaki sprawdzą się też doskonale, np. podczas wieczornych seansów we własnym domowym kinie. Pita z awokado i piersią z kurczaka. Pita z awokado i piersią z kurczaka [PRZEPIS] Składniki: 500 g filetów z kurczaka

2 łyżeczki Vegety Natur do indyka i dań z drobiu

1/2 ząbka czosnku

pieprz czarny mielony

1 awokado

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki jogurty typu greckiego

1 łyżka natki pietruszki

bułka pita

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka pokroić na paseczki, doprawić Vegetą Natur i pieprzem, smażyć na oleju na złoty kolor. Odstawić. Awokado pokroić w kostkę, zblendować, doprawić przyprawami, dodać sok z cytryny, czosnek, jogurt, natkę pietruszki i dobrze wymieszać. Bułkę pita włożyć na krótko do piekarnika. Ciepłą bułkę wypełnić kurczakiem i sosem z awokado. Frytki z batatów i ziemniaków z sosem czosnkowym. Frytki z batatów i ziemniaków z sosem czosnkowym [PRZEPIS] Składniki: 2 bataty

3 ziemniaki

oliwa z oliwek

Vegeta Natur do pieczonych warzyw

Vegeta Natur do frytek i chipsów

1/2 szklanki jogurtu naturalnego

Vegeta Natur z czosnkiem

pieprz

dodatkowo: natka pietruszki, kolendra, szczypiorek

Sposób przygotowania:

Warzywa obrać, pokroić w słupki i umieścić w oddzielnych naczyniach. Skropić obficie oliwą z oliwek. Bataty posypać przyprawą Vegeta Natur do pieczonych warzyw i dokładnie wymieszać. Do ziemniaków dodać Vegetę Natur do frytek i chipsów, wymieszać. Warzywa ułożyć równo na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posypać świeżo mielonym pieprzem. Piec około 30 minut w temperaturze 200 st., do miękkości. W międzyczasie przygotować sos – do miseczki dodać jogurt naturalny, łyżeczkę Vegety Natur z czosnkiem i pieprz. Wymieszać, posypać szczypiorkiem. Frytki serwować z dodatkiem natki pietruszki albo kolendry, świeżych warzyw oraz dipów, czosnkowego lub guacamole. Gyros w aromatycznych przyprawach. Gyros w aromatycznych przyprawach [PRZEPIS] Składniki: 1 filet z kurczaka

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka Vegety Natur do gyrosa

1/2 szklanki jogurtu naturalnego

szczypiorek

Ogórek zielony

1 łyżeczka Vegety Natur do sałatek i dipów

1 marchewka

1 pomidor

kilka liści sałaty

zielone Pesto Genovese Podravka

4 tortille

Sposób przygotowania:

Filet z kurczaka pokroić na niewielkie kawałki, skropić oliwą z oliwek, dodać Vegetę Natur do gyrosa i dokładnie wymieszać. Smażyć na suchej patelni do złotego koloru. Następnie przygotować sos – połączyć jogurt naturalny, posiekany szczypiorek, 1/4 startego ogórka oraz Vegetę Natur do sałatek i dipów. Pomidora i resztę ogórka pokroić w plastry. Marchewkę pokroić w cienkie paski. Środek tortilli posmarować pesto, kolejno ułożyć sałatę, pokrojone warzywa i kurczaka. Dół placka zawinąć do góry, boki złożyć ciasno do środka. Podawać z sosem jogurtowym.

