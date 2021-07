Przekąski. Tortilla z kurczakiem, warzywami i sosem [PRZEPIS]

Tortilla pochodzi z Meksyku. Jest to okrągły placek z masy lub mąki kukurydzianej lub pszennej. Najłatwiej kupić gotowy placek i zrobić pyszne nadzienie z tym, co lubimy najbardziej.

- To doskonała przekąska dla całej rodziny, jak również pomysł na nietypowy obiad. Każdemu będzie smakować – mówi nasza Czytelniczka Katarzyna Jaworek, autorka bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”.

Składniki

2 placki tortilli

1 pojedynczy filet z piersi kurczaka

1 pomidor

1 cebula czerwona

2 ogórki kiszone

1 garść mieszanki sałat

1 łyżka sosu czosnkowego

1 łyżka musztardy

1 łyżeczka papryki słodkiej mielonej

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie

1. Filet z piersi kurczaka pokrój w kostkę. Kawałki kurczaka smaż około 10 minut na oliwie. Oprósz solą, pieprzem i mieloną papryką.

2. Cebulę i ogórki pokrój w plasterki. Pomidora pokrój w półplasterki. Przygotowane warzywa połącz z mieszanką sałat. Oprósz solą i pieprzem.

3. Placki tortilli podgrzej na suchej patelni. Na każdy placek nałóż porcję warzyw oraz porcję kurczaka. Całość polej sosem czosnkowym i musztardą. Placki tortilli złóż na jednym z końców i zepnij wykałaczkami.