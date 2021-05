Przełomowy projekt, czy stare pomysły pod nowym szyldem? Radni krytyczni wobec kwartału klimatycznego. "Oznacza zamykanie kolejnych ulic"

Miejscy urzędnicy ogłosili "przełomowy projekt urbanistyczny", który nazwali "Klimatycznym kwartałem". Chcą go realizować na obszarze między ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego oraz rzeką Wisłą. Magistrat twierdzi, że projekt wpisuje się w długofalowe działania Krakowa, które mają przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Co konkretnie chcą osiągnąć urzędnicy?

Przede wszystkim to, aby mieszkańcy mieli silniejszy wpływ na kształt swojej dzielnicy. Realizacja projektu ma również zredukować emisję dwutlenku węgla. - Chcielibyśmy, by przestrzenie miejskie stały się bardziej zrównoważone w dwóch kwestiach: adaptacji do zmian klimatycznych, dążenia do neutralności klimatycznej, by Kraków nie był tzw. wyspą ciepła i miasto nie wpływało negatywnie na środowisko - mówi o nowym projekcie wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.