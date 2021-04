Przepis na murzynka. Kultowe ciasto „murzynek" z przepisu babci. Proste i pyszne [PRZEPIS]

- Ciasto murzynek to niewątpliwie smak mojego dzieciństwa. Dziś coraz częściej sięgam do zeszytu babci, by przygotowywać różne słodkości. Warto – mówi nasza Czytelniczka Justyna Kalemba.

Zobaczcie przepis!

Ciasto murzynek [PRZEPIS]

Składniki

2,5 szklanki cukru (gdy ktoś woli mniej słodkie ciasta - wystarczą dwie szklanki)

25 dag masła lub margaryny

cukier wanilinowy

5 jaj

2 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

10 łyżek kakao

½ szklanki wody

kokos (opcjonalnie)

Wykonanie

Cukier, cukier wanilinowy i kakao wsypać do garnka i zalać wodą. Zagotować i dodać masło lub margarynę. Rozpuścić i wystudzić. Pół szklanki odlać na polewę.

Do zimnej masy dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksować. Oddzielić białka od żółtek. Żółtka dodać do masy, wymieszać. Białka ubić na sztywno i dodać do ciasta. Masę wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 40 minut w 180 stopniach.

Po wystudzeniu polać pozostawioną polewą i ewentualnie posypać kokosem.