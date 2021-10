Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień opr. Magda Smoleń

TOP 15 obiadów na październik.

Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.