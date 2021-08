Przepisy na dania z mięsa mielonego. Jakie potrawy można przygotować z mięsa mielonego? [PRZEPISY] 22.08.21

Przepisy na dania obiadowe z mięsa mielonego.

Klasyczne kotlety mielone. fot. pixabay

Klasyczne kotlety mielone [PRZEPIS]

½ kg mięsa mielonego

pół bułki

cebula

sól

pieprz

jajko

Dodatkowo

bułka tarta

tłuszcz do smażenia

Wykonanie

Bułkę namoczyć, mięso (łopatkę) zemleć w maszynce lub użyć gotowego mięsa mielonego. Mięso dać do miski, bułkę odcisnąć i dodać do mięsa. Cebulę pokroić w kostkę, dorzucić do miski. Wbić jajko, posolić, popieprzyć i wyrobić na jednolitą masę. Mokrymi dłońmi formować kotlety. Zapanierować w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym tłuszczu dość długo, by nie były surowe w środku.

Przepis Barbary Stachurskiej

Pulpeciki wołowo-wieprzowe z oregano. Fot. Koło Gospodyń w Białce

Pulpeciki wołowo-wieprzowe z oregano [PRZEPIS]

Składniki