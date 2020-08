Przepisy na dania z mięsa mielonego. Jakie potrawy można przygotować z mięsa mielonego? [PRZEPISY]

Mięso mielone – przepisy naszych Czytelników. Mięso mielone to produkt, z którego można zrobić setki pysznych dań obiadowych. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy na dania z mięsa mielonego naszych Czytelników. Mielone klasyczne, pulpety, lazanie, chili con carne i wiele, wiele innych.

Przepisy na dania obiadowe z mięsa mielonego. Klasyczne kotlety mielone. fot. pixabay Klasyczne kotlety mielone [PRZEPIS] ½ kg mięsa mielonego

pół bułki

cebula

sól

pieprz

jajko Dodatkowo bułka tarta

tłuszcz do smażenia Wykonanie

Bułkę namoczyć, mięso (łopatkę) zemleć w maszynce lub użyć gotowego mięsa mielonego. Mięso dać do miski, bułkę odcisnąć i dodać do mięsa. Cebulę pokroić w kostkę, dorzucić do miski. Wbić jajko, posolić, popieprzyć i wyrobić na jednolitą masę. Mokrymi dłońmi formować kotlety. Zapanierować w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym tłuszczu dość długo, by nie były surowe w środku.

Przepis Barbary Stachurskiej Pulpeciki wołowo-wieprzowe z oregano. Fot. Koło Gospodyń w Białce Pulpeciki wołowo-wieprzowe z oregano [PRZEPIS] Składniki 30 dag mięsa wołowego

30 dag mięsa wieprzowego

jajko

zielone pędy cebuli

posiekane listki świeżego oregano (ilość według uznania, ale nie za dużo, gdyż są bardzo aromatyczne)

łyżka przecieru pomidorowego

kmin rzymski

bulion

tłuszcz do smażenia

śmietana

sól, pieprz

Wykonanie

Po 30 dag mięsa wołowego i wieprzowego zemleć, dodać jajko, zielone pędy cebulki, posiekane listki świeżego oregano (nie przesadzić, ma mocny aromat, kto lubi, może dać sporą garść), sól, pieprz, łyżkę przecieru pomidorowego, kmin rzymski. Wyrobić masę i zwilżonymi rękami zrobić małe kuleczki. Obsmażyć na rumiano, przełożyć do rondla i podlać bulionem, dorzucić pokrojoną cebulę i gałązki oregano, dusić ok. 15 minut, można podprawić śmietanką. Podawać z kaszą jęczmienną i wyrazistą surówką (na zdjęciu surówka z białej kapusty z buraczkami).

Przepis Koła Gospodyń z Białki Isepska zupa serowa z pulpetami. Fot. archiwum Isepska zupa serowa z pulpetami [PRZEPIS] Składniki na zupę

3 litry wody

3 kostki rosołowe

4 marchewki

1 pietruszka

2 pory

kawałek selera

Składniki na pulpety 1/2 kg mięsa mielonego

cebula

przyprawy do smaku

grysik

Dodatkowo

1/2 kg pieczarek

1/2 kg cebuli

4 serki topione

przyprawy według uznania Wykonanie

Składniki na zupę ugotować na miękko i zmiksować, odlać trochę zupy do rozprowadzenia serka.

Do zmiksowanych jarzyn dodać usmażone pieczarki i cebulę.

1/2 kg mięsa mielonego przyprawić jak na sznycle. Zamiast bułki najlepiej użyć grysiku. Formować małe kulki i wrzucić je na gotującą się zupę (można obsmażyć na tłuszczu). Gotować na wolnym ogniu przez chwil.

4 serki topione (kremowe lub ze szczypiorkiem) roztrzepać w odlanej wcześniej zupie, następnie dodać do całości.

Doprawić pieprzem, solą, słodką papryką. Można dodać także oregano i bazylię. Dla dodania pikanterii można przyprawić ostrą papryką lub imbirem.

Przepis Stowarzyszenia „Wiklina przyjazny Isep” Lasagne z mięsem mielonym. Fot. Sylwia Ładyga Lasagne z mięsem mielonym [PRZEPIS] Składniki na sos:

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

0,5 l mleka

sól , pieprz , gałka muszkatołowa, papryka

1 łyżeczka soku z cytryny

1 szczypta cukru

żółtko Składniki na farsz 500 g mielonego mięsa (np. łopatka )

2 cebule

4 ząbki czosnku

ok. 300 g pieczarek

sól, pieprz, chili, papryka

4 łyżki przecieru pomidorowego

100 ml oleju Dodatkowo ok. 300 g makaronu lasagne

ok. 300 g sera żółtego

Wykonanie

Sos. Rozpuścić 2 łyżki masła w garnku.

Dodać 2 łyżki mąki i rozbijać trzepaczką aż do uzyskania jednolitej masy, tak aby nie było grudek. Zdjąć z ognia. Powoli dolewać mleko cały czas mieszając. Doprawić solą, pieprzem, papryką i gałką muszkatołową. Dodać łyżeczkę soku z cytryny i szczyptę cukru. Zagotować ciągle mieszając, wystudzić. Dodać żółtko, dokładnie wymieszać, odstawić w ciepłe miejsce.

Farsz. Na rozgrzanym oleju podsmażyć posiekaną w kostkę cebulkę i wyciśnięty czosnek. Dodać oczyszczone i pokrojone w półplasterki pieczarki i dusić aż puszczą wodę. Dodać mięso mielone, dokładnie wymieszać. Doprawić solą, pieprzem, chili i papryką. Gdy mięso się już zarumieni dodać koncentrat pomidorowy. Dusić pod przykryciem około 10 minut.

Złożenie zapiekanki

Ser żółty zetrzeć na grubych oczkach. Makaron podgotować. Naczynie żaroodporne wysmarować masłem.

Układać warstwami:

– makaron

– mięso

– ser

– sos

– makaron

– mięso

– ser

… aż do wyczerpania składników.

Piec około 30-40 minut w temperaturze 180 stopni

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko” Zapiekanka mięsno-ziemniaczana. Fot. Katarzyna Skuta Zapiekanka mięsno-ziemniaczana [PRZEPIS] Składniki 60 dag mięsa mielonego

ok. 7-8 większych ziemniaków

cebula

2 ząbki czosnku

szklanka soku pomidorowego

kminek

słodka mielona papryka

sól, pieprz

przyprawa do ziemniaków

duża łyżka masła

ok. pół szklanki mleka

ser żółty do posypania

Wykonanie

Cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Poddusić razem na rozgrzanym oleju. Dodać mięso mielone i przyprawy. Na koniec wlać sok pomidorowy, zagotować pilnując, aby płyn nie odparował za bardzo.

Ziemniaki ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Odcedzić. Dodać przyprawę do ziemniaków, masło i mleko. Ubić dokładnie tłuczkiem do ziemniaków. Konsystencja ma być lekka i puszysta (w razie potrzeby dolać mleka). Mięso rozłożyć w jednym dużym naczyniu żaroodpornym lub rozłożyć do 4 mniejszych na każdą porcję. Na mięsie rozłożyć ziemniaki, posypać je startym serem.

Potrawę zapiekać 25 minut w 180 stopniach.

Przepis Katarzyny Skuty Szybka zapiekanka makaronowa a la pizza. Fot. Joanna Tokarz Szybka zapiekanka makaronowa a la pizza [PRZEPIS] Składniki 150 g makaronu, np. casarecce, penne

300 g mielonego mięsa wołowego

2 ząbki czosnku

150 g żółtego sera

2 łyżeczki przecieru pomidorowego

jajko

150 g pieczarek

kilka różyczek ugotowanego brokuła

ok. 8 małych pomidorków, np. koktajlowych

sól, pieprz

1/2 łyżeczki suszonej bazylii

kilka listków świeżej bazylii

Wykonanie

Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. Odcedzić i połączyć z przecierem pomidorowym i jajkiem. Wyłożyć na formę do tarty. Posypać odrobiną drobno startego żółtego sera. Mięso połączyć z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, suszoną bazylią, odrobiną soli i pieprzu. Wyłożyć na makaronowy spód. Na połowie „pizzy” ułożyć ugotowane w osolonej wodzie różyczki brokuła, a na drugiej podpieczone na rumiano pieczarki. Pomidorki pokroić na pół i ułożyć na wierzchu, pomiędzy brokułami i pieczarkami. Całość posypać resztą żółtego sera. Piec w piekarniku nagrzanym do 140 stopni około 40 minut.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie" Makaron z sosem mięsno-warzywnym. Fot. Stanisław Romek Makaron z sosem mięsno-warzywnym [PRZEPIS] Składniki 400 g mięsa mielonego

1 łyżka masła

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łodyga selera naciowego

1 średnia marchewka

100 ml wina czerwonego wytrawnego

1 słoik sosu pomidorowego 350 ml lub 4 pomidory

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

2 łyżki wody

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

200 g makaronu kukurydzianego penne bezglutenowego

sól morska

pieprz kolorowy

kminek

szczypta chili





Wykonanie

W rondelku rozpuścić masło i podsmażyć na nim drobno pokrojoną cebulę. Po chwili dodać posiekany czosnek. Seler naciowy oraz obraną marchewkę pokroić w drobną kostkę i dodać do cebuli z czosnkiem. W razie potrzeby warzywa podlać lekko wodą. Kiedy marchewka z selerem będą trochę miękkie dodać mięso mielone i dusić aż mięso lekko zbrązowieje. Teraz dolać wino i dusić kilka minut. Następnie dodać koncentrat pomidorowy, sos pomidorowy i przyprawy. Jeżeli nie mamy gotowego sosu pomidorowego to pomidory obrać ze skórki, pokroić w drobną kostkę i dodać do mięsa. Pod koniec duszenia dodać mąkę pomieszaną z wodą i chwilkę pogotować. Jeżeli jest jeszcze taka potrzeba to na koniec jeszcze doprawić.

W międzyczasie ugotować makaron w osolonej wodzie. Gotowy makaron wymieszać z mięsem i podać.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje” Proste i szybkie chili con carne. Fot. Karolina Marczewska Proste i szybkie chili con carne [PRZEPIS] Składniki 500 g mięsa mielonego

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 papryka czerwona

½ puszki fasoli czerwonej

½ puszki kukurydzy

1 puszka pomidorów lub domowy przecier pomidorowy

przyprawy: papryka słodka, papryka ostra, sól, pieprz, chilli, pieprz cayenne, kmin rzymski (kumin) lub gotowa przyprawa do dań meksykańskich lub do chili con carne



Wykonanie

W niedużym garnku podsmażyć mięso na łyżce oleju, dodać pokrojoną cebulę i przeciśnięty czosnek. Smażyć cały czas, następnie dodać pokrojoną w kostkę paprykę i przecier pomidorowy oraz fasolę i kukurydzę. Dusić do miękkości. Przyprawić, wymieszać i gotowe.

Przepis Karoliny Marczewskiej

Polaków miłość do działek