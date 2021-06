Przepisy na grilla – grillowane pieczarki. Pyszne warzywne przekąski z rusztu [PRZEPISY]

Pieczarki to doskonała propozycja na grilla! Jeżeli znudziły Ci się kiełbasy, karkówki i szaszłyki – zrób grillowane pieczarki.

Sposób wykonania:

Pieczarki umyć, a następnie odciąć ich nóżki, zostawiając tylko same kapelusze.

Oliwę wymieszać z czosnkiem, a następnie posmarować nią pieczarki.

Mozzarellę zetrzeć na tarce i umieścić wewnątrz kapelusza.

Do środka włożyć suszonego pomidora, nałożyć pół łyżeczki pesto, przykryć mozarellą, znowu pesto bazyliowe i pomidor suszony.

Grillować 10-15 minut do momentu rozpuszczenia się sera.

Pieczarki nadziewane boczkiem i szpinakiem [PRZEPIS]

Składniki:

½ kg pieczarek dużych

100 g świeżych liści szpinaku

100 g boczku

1 cebula

2 łyżki oleju

1 ząbek czosnku

100 g sera żółtego startego na grubych oczkach

Sposób wykonania:

Pieczarki umyć, a następnie odciąć ich nóżki, zostawiając tylko same kapelusze.

Boczek, cebulę, czosnek i nóżki z pieczarek pokroić w drobną kostkę, usmażyć na oleju na złoty kolor.

Przesmażone składniki zdjąć z ognia, dodać do nich ser i posiekane liście szpinaku – wszystko razem wymieszać.

Pieczarki nadziać farszem, grillować 10 minut.