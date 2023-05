Przepisy na grilla, które skradną twoje serce. TOP 10 dań z grilla, które warto przygotować [PRZEPISY]

Jakie dania z grilla zrobić, by było smacznie i efektownie? Które potrawy to absolutny HIT? Na grillu nie może zabraknąć pysznych mięs w marynatach, szaszłyków, sałatek do grilla i sosów. Zobaczcie TOP 10 potraw na grilla, które warto przygotować.

Grillowane kiełbasy i karkówka to dla większości podstawa udanego barbecue. Co można jeszcze przygotować? Zobacz przepisy na grilla, które skradną twoje serce. TOP 10 dań z grilla. Poniżej znajdziecie:

Grillowana polędwiczka z sosem grillowym

Grillowana pierś z kurczaka z marynowaną pieczarką i bazyliowym pesto

Soczyste, grillowane żeberka w aromatycznej glazurze

Sałatka z grillowanych sezonowych warzyw z dodatkiem kurczaka

Kolorowe szaszłyki z boczkiem, cukinią, pomidorem i pieczarkami

Szaszłyk z łososiem i warzywami

Grillowane szaszłyki z wątróbką i warzywami

Pstrągi z grilla

Sałatka do grilla: sałatka z młodych ziemniaków z dodatkiem rzodkiewki, dymki i koperku

Najlepszy sos czosnkowy do dań z grilla

Grillowana polędwiczka z sosem grillowym [PRZEPIS]

Grillowana polędwiczka z sosem grillowym. Fot. archiwum Składniki: 2 średniej wielkości polędwiczki wieprzowe

6 łyżek octu balsamicznego

2 łyżki miodu

4 łyżki oleju

2 łyżki sosu sojowego

sól, pieprz grubo mielony do smaku

Wykonanie:

Polędwiczki oczyścić z błonek, doprawić solą, pieprzem i odstawić. W miseczce wymieszać ocet balsamiczny z miodem, olejem i sosem sojowym. Powstałą marynatą wysmarować polędwiczki i odłożyć do lodówki na 2-3 godziny. Zgrillować na ruszcie z każdej strony ok. 8 minut. Podawać z sosem grillowym.

Grillowana pierś z kurczaka z marynowaną pieczarką i bazyliowym pesto [PRZEPIS]

Grillowana pierś z kurczaka z marynowaną pieczarką i bazyliowym pesto. Fot. Joanna Tokarz Składniki 2 piersi z kurczaka

2 łyżki zielonego pesto

10 malutkich marynowanych pieczarek

około 5 dag startego sera mozzarella

2 garści świeżej rukoli

kilka pomidorków koktajlowych

przyprawa do grilla

pieprz

Wykonanie:

Pierś z kurczaka nacieramy z jednej strony przyprawą, z drugiej posypujemy odrobiną pieprzu i rozbijamy przez folię na cienkie kotlety. Na tej stronie gdzie był pieprz smarujemy kotlety łyżką pesto. Na każdym kotlecie układamy po kawałku sera mozzarelli, a na nich układamy pieczarki. Całość posypujemy resztą startego na dużych oczkach sera. Zwijamy najpierw boki do środka, a następnie brzegi. Przekładamy na folię aluminiową (każdy kotlet na inny kawałek), posypujemy raz jeszcze odrobiną przyprawy do grilla i owijamy szczelnie folią. Przekładamy na około godzinę do lodówki po czym pieczemy na rozpalonym grillu około 25 minut w folii i 5 minut po wyciągnięciu z niej. Podajemy z rukolą i pomidorkami koktajlowymi.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Soczyste grillowane żeberka w aromatycznej glazurze [PRZEPIS]

Soczyste grillowane żeberka w aromatycznej glazurze. Fot. Paweł Epler Składniki: 2 kg mięsnych żeberek

główka czosnku

3 duże cebule

4 łyżki słodkiej papryki

3 łyżki majeranku

łyżka ostrej papryki

6 ziarenek ziela angielskiego

4 liście laurowe

3 goździki

gwiazdka anyżu

1/2 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

2 łyżki soli

kilkanaście ziarenek pieprzu

cytryna pokrojona w grube plastry

Składniki na glazurę: 3 łyżki koncentratu pomidorowego

3 łyżki miodu

3 łyżki oleju

sok z cytryny Wykonanie

Żeberka pokroić na mniejsze porcje. W wielkim garze ugotować wodę. Do gotującej się wody wrzucić wszystkie składniki oprócz żeberek. Gotować na mocnym ogniu przez pięć minut. Wyłączyć i włożyć żeberka. Zostawić na całą noc. Minimalnie na 12 godzin. Po upływie tego czasu, żeberka wyciągnąć z marynaty, osuszyć ręcznikiem, wymieszać składniki glazury i posmarować nią żeberka. Jeśli nie mamy możliwości grillowania, to rozgrzać piekarnik do 190 stopni i piec żeberka około 30 minut.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Sałatka z grillowanych sezonowych warzyw z dodatkiem kurczaka [PRZEPIS]

Sałatka z grillowanych sezonowych warzyw z dodatkiem kurczaka. Fot. archiwum Składniki 1/2 zielonej cukinii

1/2 żółtej cukinii

1 mały bakłażan

1 czerwona papryka

natka pietruszki

200 g piersi z kurczaka

sól

pieprz

papryka ostra mielona

olej rzepakowy

Składniki na sos 2 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżka octu jabłkowego

2 płaskie łyżeczki miodu

2 łyżeczki musztardy

sól

pieprz Wykonanie

Cukinię dokładnie umyć, pokroić w plastry delikatnie posypać solą i pieprzem. Bakłażana umyć, osuszyć, pokroić w plastry, posypać solą i zostawić na 10-15 minut. Po tym czasie umyć ponownie i osuszyć plastry papierowym ręcznikiem. Paprykę umyć, wydrążyć gniazdo nasienne i pokroić w grube paski. Warzywa doprawić jeszcze pieprzem i polać olejem. Grillować na grillu elektrycznym lub na tackach na grillu opalanym węglem drzewnym.

Kurczaka pokroić w plastry dowolnej wielkości, doprawić solą, pieprzem i ostrą papryką i odrobiną oleju rzepakowego, zgrillować.

Składniki sosu wymieszać trzepaczką na jednolitą emulsję. Warzywa umieść w misie, dodać zgrillowanego kurczaka i polać sosem. Udekorować natką pietruszki.

Przepis Magdaleny Jarzynki Jendrzejewskiej, specjalistki ds. żywienia i ekspertka kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!

Kolorowe szaszłyki z boczkiem, cukinią, pomidorem i pieczarkami [PRZEPIS]

Kolorowe szaszłyki z boczkiem, cukinią, pomidorem i pieczarkami. Fot. Aleksandra Faiks Składniki cukinia

pomidor

3 duże pieczarki

2 małe cebule

150 g boczku

Składniki na marynatę do szaszłyków łyżeczka ostrej papryki

pół opakowania pieprzu

przyprawa ziołowa do grilla

wyciśnięty ząbek czosnku

3 łyżki oleju Wykonanie

Przyprawy wymieszać z olejem. Cukinię oraz obrane pieczarki pokroić w plastry, pomidora oraz cebule w ćwiartki, a boczek w plastry. Nałożyć na patyczki do szaszłyków: cukinię, boczek, cebulę, pieczarkę, pomidora, cukinię, boczek, cebulę, pieczarkę, pomidora i ostatnią cukinię. Polać dokładnie marynatą i zostawiać w lodówce. Grillować.

Przepis Aleksandry Faiks

Szaszłyk z łososiem i warzywami [PRZEPIS]

Szaszłyk z łososiem i warzywami. Fot. 123 RF Składniki 30 dag filetu z łososia (bez ości i skóry)

2 średnie ziemniaki

cukinia

cytryna

1/2 żółtej papryki

1/2 czerwonej papryki

2 łyżki oleju

łyżka sosu sojowego

łyżeczka płynnego miodu

Wykonanie

Filet pociąć w dużą kostkę. Łyżkę oleju wymieszać z sosem sojowym i miodem. Dodać łyżkę soku z cytryny. Do marynaty włożyć rybę i odstawić na kilka minut. Ziemniaki pokroić na nieduże kawałki. Ugotować na półtwardo i odcedzić. Papryki pokroić na kawałeczki, a cukinie na cienkie paseczki.

Przygotować patyczki do szaszłyków i nabijać na nie łososia, kawałki ziemniaków, papryki oraz złożone w harmonijkę paski cukinii. Całe szaszłyki posmarować pozostałym olejem. Usmażyć na grillu.

Przepis Janiny Czai

Grillowane szaszłyki z wątróbką i warzywami [PRZEPIS]

Grillowane szaszłyki z wątróbką i warzywami. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 300 g wątróbki drobiowej

1 cukinia

1 papryka żółta

3 cebule

2 pomidory

1,5 łyżki oleju

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka papryki słodkiej mielonej

bazylia

sól

pieprz

oliwa

Wykonanie:

Wątróbkę oczyścić z błonek. Olej wymieszać z majerankiem, papryką mieloną oraz odrobiną soli i pieprzu. Do marynaty włożyć wątróbkę. Wymieszać i odstawić na godzinę w chłodne miejsce.

Cukinię pokroić w grubsze plastry. Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę pokroić na ćwiartki. Pomidory pokroić na ćwiartki i usunąć gniazda nasienne.

Na patyczki do szaszłyków nadziewać naprzemiennie wątróbkę, cebulę, cukinię, paprykę oraz pomidora. Tak postępować, aż do wyczerpania składników.

Szaszłyki skropić oliwą i oprószyć solą, pieprzem oraz bazylią. Ułożyć na rozgrzanym grillu i grillować po około 10 minut z każdej strony. Szaszłyki podawać na ciepło, obficie polane keczupem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "W tradycyjnej kuchni Kasi"

Pstrągi z grilla z sosem jogurtowym [PRZEPIS]

Pstrągi z grilla z sosem jogurtowym. Fot. archiwum Składniki: 4 pstrągi

1 duża cytryna

6 łyżeczek Delmy Maślany smak 80% tłuszczu

sól, pieprz

zioła: oregano, melisa Sos jogurtowy: 200 ml gęstego jogurtu

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

Wykonanie:

Sprawione ryby dokładnie umyj, osusz papierowym ręcznikiem i natnij lekko w kilku miejscach. Następnie oprósz w środku i na zewnątrz solą i pieprzem.

Cytrynę pokrój w plastry. Zioła podziel na gałązki.

Do środka każdej ryby włóż łyżeczkę Delmy, plasterek cytryny i gałązkę ziół.

Ryby ułóż na gorącym grillu, posmaruj z wierzchu resztą Delmy i opiekaj z każdej strony po 5-10 minut.

W tym czasie przygotuj sos jogurtowy: ząbek czosnku obierz, przeciśnij przez praskę i wymieszaj z jogurtem. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

Upieczone pstrągi podawaj z sosem jogurtowym i grillowanymi warzywami.

Sałatka do grilla: sałatka z młodych ziemniaków z dodatkiem rzodkiewki, dymki i koperku [PRZEPIS]

Sałatka do grilla: sałatka z młodych ziemniaków z dodatkiem rzodkiewki, dymki i koperku. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki dla 2-3 osób

500 g młodych ziemniaków

1 pęczek rzodkiewki

1 pęczek dymki

1 pęczek koperku

3 łyżki dobrej jakości oleju tłoczonego na zimno (np. rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek)

sól, pieprz do smaku

500 ml kefiru (do podania) Wykonanie

Ziemniaki dokładnie umyć, nie obierać ze skórki. Ugotować w lekko osolonej wodzie, do czasu, aż będą miękkie.

Rzodkiewkę i cebulę dymkę dokładnie wymyć, delikatnie osuszyć i pokroić w cienkie plasterki.

Koperek drobno posiekać.

Ugotowane ziemniaki odcedzić, pokroić na grubsze plasterki.

Ułożyć na talerzach lub półmisku pokrojone ziemniaki oraz plasterki rzodkiewki i dymki.

Danie skropić olejem, obficie posypać posiekanym koperkiem, doprawić solą i pieprzem.

Przepis Katarzyny Kośmider

Sos czosnkowy do dań z grilla „na bogato” [PRZEPIS]

Sos czosnkowy do dań z grilla „na bogato”. Zobacz, jak zrobić! fot. pixabay Składniki serek „Bieluch”

2-3 łyżki śmietany

1 łyżka majonezu

1 łyżka jogurtu greckiego

pół łyżeczki musztardy

3-4 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku

Wykonanie sosu czosnkowego

Serek przełożyć do miski, dodać śmietanę, jogurt, majonez i musztardę. Czosnek przecisnąć przez praskę i dołożyć do sosu. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

