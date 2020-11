Przetwory. Kiszenie kapusty. Domowa, szybka kapusta kiszona w słoikach [PRZEPIS]

Kiszenie kapusty. Nie ma nic lepszego niż domowa kapusta kiszona. Bez konserwantów i zbędnych składników. Przepis na kapustę jest bardzo prosty. Spróbujcie koniecznie.



Składniki

kapusta (dowolna ilość)

sól

przegotowana woda

marchew, kminek (opcjonalnie)

Wykonanie

Kapustę dość drobno poszatkować. Nakładać do wyparzonych słoików warstwami. Każdą warstwę posolić. Dość dobrze dociskać. Można dodać marchewkę i kminek jak ktoś lubi. Kapustę nałożyć maksymalnie do 3/4 słoika, bo będzie „pracować”. Na wierzch dodać odrobinę przegotowanej wody. Dobrze zakręcić. Trzymać dwa-trzy dni w cieple, następnie przenieść do chłodnego pomieszczenia. Kapusta jest gotowa po około dwóch tygodniach.

