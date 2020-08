Przetwory z pomidorów. Domowy przecier pomidorowy z ziołami [PRZEPIS]

Zamykamy lato w słoikach! Zobaczcie przepis na aromatyczny przecier pomidorowy!

Składniki:

5 kg dojrzałych pomidorów

duża łyżka cukru

200 ml oleju

1/2 łyżeczki pieprzu

1/2 łyżeczki zmielonego ziela angielskiego

5 listków laurowych (najlepiej świeżych)

sól morska

Opcjonalnie:

pęczek natki z pietruszki

pęczek bazylii-

pęczek kopru

pęczek kopru włoskiego

2 gałązki lubczyku

2 gałązki selera liściowego lub łodygowego

Wykonanie:

Pomidory należy umyć wykroić piętkę i przekroić na pół.

Włożyć do garnka - najlepiej z grubym dnem o pojemności 6 litrów - i dodać olej.

Rozgotować pomidory bez przykrycia od czasu do czasu mieszając. Trwa to około ½ godziny.

Ostudzić i przetrzeć przez sito lub przez specjalny głównie do pomidorów przyrząd do przecierania. W handlu dostępne są wykonane z plastiku lub blachy nierdzewnej z jednym lub dwoma sitkami. Sitka mają różne średnice otworów do przecierania. Większe otwory nie zatrzymują pestek.

Ponownie zagotować dodając cukier, sól, pieprz, liście laurowe, ziele angielskie oraz - opcjonalnie - drobno pokrojone zioła. Wystarczy gotować około 15 minut .

Można nie dodać ziół i będzie to czysty przecier.

Taki przecier to idealna baza do zup i sosów.